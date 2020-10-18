— Вы могли бы разбогатеть сегодня?



— В моем состоянии это нереально. Я студентка.



— У меня силы воли не хватит. То есть надеюсь на удачу, но если ее нету, я не расстраиваюсь.



— Я учитель, я никогда не разбогатею, а у меня муж инженер.



— Может быть, смогла бы, если покрутиться, да повертеться.



— Нет. Должна быть такая жилка. У меня нет такой.



— А хотели бы?



— Ну, да. В принципе.



— Я бы не хотел, если бы дети у меня видели, как это наживается, они были бы плохими, а они у меня нормальные.



— Наверное, все бы хотели быть вообще-то. Но при всем этом, мне бы не хотелось потерять человеческое достоинство.



— Кто бы не хотел быть?





