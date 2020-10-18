Добрые новости
18 октября,
2020
"Всем нужны деньги, а что такое деньги? Отброшенная тень, говорят, что с ними тупо веселей…" — поет Земфира.

Веселей ли с ними и что вообще деньги значили для человека из 90-х? Для человека, радующегося первым сникерсам и марсам на прилавках, который годами копил на шубу. Для многих, кто в это время покупал и перепродавал сахар, поварешки, утюги, да и мало ли что еще.
— Что такое деньги?

— Возможность жить, как хочешь.

— Власть, у нас сейчас не знаю, дают деньги власть или нет. Были бы деньги, я б сказал.

— Для меня это возможность не отвлекаться на мелочи.

— Зло. Вот их нет, и злишься, что их нет.

— Их нет, и легче.

— Возможность жить нормально. Если это деньги, а не инфлирующие бумаги.

— Говорят, что не в деньгах счастье, но если их нет, то тоже счастья мало.

— Получил — потратил, получил — потратил.

— Деньги для меня не самоцель, а форма работы, удовлетворение в жизни, знать, что если я зарабатываю, значит, я что-то в жизни могу.

— Что для вас деньги? Власть? Свобода? Удовольствия в жизни дополнительные?

— Я не тщеславен, свобода, у меня и так ее достаточно. Я считаю, что делать деньги — это интересно.


Александр Матвеев
Директор фирмы МАИ
борсетка
Малиновый пиджак на плечах, толстая золотая цепь на шее, перстень на пальце и обязательный атрибут любого уважающего себя "нового русского" — небольшая пухлая сумочка на запястье или подмышкой. Борсетка, что в переводе с итальянского "borsetta" означает сумочка, стала частью образа успешного мужчины 90-х.

Банкир не должен воспринимать деньги, как врач не должен воспринимать больного, его боль, иначе он будет непрофессионалом.
За любыми деньгами стоит человек, деньги нужны для другого. Деньги — инструмент, как лопата, можно электростанцию построить, а можно выкопать могилу для убитого тобой человека.


Владимир Дурнев
Управляющий НГC банком
— Вы богатый человек?

— Конечно нет, разве не видно?

— Нет, особенно в данный момент.

— Нет, я считаю, что нахожусь в страшной нищете.

— Умеренно.

— А богатый это сколько в месяц?

— 300 тысяч.

— А умеренно богатый?

— 150.

— Богатый это сколько?

— Порядка 500 тысяч.

— Лимона два.

— Тысяч 300, 400, 500.

— 2-3 миллиона.

— Тысяч 120 -140.

С точки зрения получения каких-то материальных благ лично я живу намного хуже любого среднего нашего гражданина. В отпуске я не был уже много лет, за пределы Томской области не выезжал лет 8. Питаюсь я не лучше других, черной икрой у меня никто в доме бутерброды не мажет. По технике, она мне нужна, чтобы работать, ездить. В ресторанах я не бываю. В казино, к сожалению, не был ни разу, хотя было бы интересно.
У меня есть трехкомнатная квартира. Три машины: Тойота, Мерседес и Жигули. Но я бы не сказал, что они лично мои. Они больше служебные, потому что приходится ездить по разным районам.

Александр Матвеев
Директор фирмы МАИ
— Как вы относитесь к богатым людям?

— Отрицательно. Потому что сейчас у нас богатые люди — это нечестные люди.

— Положительно.

— Чем больше богатых людей, тем богаче общество.

— Трудно сказать. У меня нет знакомых богатых людей. Все мои знакомые такие же пенсионеры, как и я. Они не богатые.

— Трудно сказать, как относиться к богатым, когда у самого очень мало денег, и порой не хватает на самое необходимое.

— Хорошо. Но я с ними лично не знаком.

— Средне, и хорошо, и плохо. Они богатые, я бедная.


Можно ли построить социализм или коммунизм в отдельно взятом городе? Если все наше общество бедно, то не может быть состоятельных людей. Почему? Что такое состоятельность? Это силовое поле вокруг тебя. Когда ты защищен: личная, финансовая безопасность и многое другое. Силовое поле, которое ты держишь вокруг себя, вокруг семьи, вокруг будущих детей, внуков. Ты вложился в акции тех предприятий, которым ты доверяешь. У тебя вклады в недвижимость или еще что-то. Сейчас это невозможно. Скажем, личная безопасность. Это же нонсенс. Ты его не обеспечишь ни десятью, ни двадцатью телохранителями. В этом государстве ничем. О чем мы говорим?
Владимир Дурнев
Управляющий НГC банком
Полароид
"Папа, почему нельзя посмотреть фотографию, сразу после съёмки?" — поинтересовалась трехлетняя дочка у своего отца-изобретателя Эдвина Лэнда. И спустя пять лет в 1948 году это стало возможно. До этого компания Полароид занималась выпуском товаров с поляризационным покрытием, таких как солнцезащитные очки, например. Но если спросить кого-либо сейчас, то полароид — это именно камера, из которой вылазит белая пленка, а через некоторое время на ней начинает проявляться фото.

В России камера появилась только в 90-х, но стала невероятно популярна. В 1989-м году, по инициативе Академии Наук СССР было организовано совместное с Полароидом предприятие Светозор. Планировалось выпустить 350 000 камер в течение шести лет, но спустя пять лет объемы производства достигли двухсот тысяч фотоаппаратов в год.

— Завидуете?

— Завидую, конечно. Потому что я не могу нигде денег взять. Не работаю — сокращенная. Поэтому я бедная.

— Я не завидую, а стараюсь достичь того, чего я еще не успел достичь.

— Сильно нет. Иной раз охота иметь машину, дачу. У меня нет ничего этого.

— Да, наверное. Меня эта участь тоже постигла.

— Не всегда. Это тоже рискованное дело.

— Как сказать. Конечно. Вот она идет в хорошей шубе. Где вот она взяла такие деньги? Молодая. А я всю жизнь работала, и никак не могу заработать на такую себе доху.

— А если все отнять у богатых и поделить поровну, хорошо это будет?

— Хорошо.

— Да, нет. Когда человек добивается сам чего-то, вот тогда честно, а если на халявку всё взять, да поровну поделить.

— Да, хорошо.

— Это неплохо, если бы это получалось.

— Нет. Так не надо. Работай, станешь сам богатым.

— Не. Ну зачем отнимать? Они нас побьют, мы их побьем, ну сами понимаете.

— По-моему было такое в 17-ом году: отняли у богатых и поделили поровну. Ну, к чему мы пришли?

— Да, так бы было получше.


Если даже отберут и поделят, то тот опыт, который я имею, позволит мне опять заработать в течение года столько же, а то и больше. А если опять отберут? В конечном итоге устроюсь юрисконсультом на каком-нибудь заводе и буду работать, ездить на охоту, на рыбалку, отдыхать.
Александр Матвеев
Директор фирмы МАИ
— Вы могли бы разбогатеть сегодня?

— В моем состоянии это нереально. Я студентка.

— У меня силы воли не хватит. То есть надеюсь на удачу, но если ее нету, я не расстраиваюсь.

— Я учитель, я никогда не разбогатею, а у меня муж инженер.

— Может быть, смогла бы, если покрутиться, да повертеться.

— Нет. Должна быть такая жилка. У меня нет такой.

— А хотели бы?

— Ну, да. В принципе.

— Я бы не хотел, если бы дети у меня видели, как это наживается, они были бы плохими, а они у меня нормальные.

— Наверное, все бы хотели быть вообще-то. Но при всем этом, мне бы не хотелось потерять человеческое достоинство.

— Кто бы не хотел быть?


дефолт
17 августа 1998 года, 9:45, глава правительства Сергея Кириенко, прозванный "киндер-сюрпризом", объявляет в стране дефолт по краткосрочным облигациям. Рубль обесценивается в 3 раза: с 6 рублей за доллар к концу года становится 21 рубль за доллар. Банковская система рушится: многие банки закрываются.

Все началось с выпуска в России государственных краткосрочных облигаций (ГКО) с высокой доходностью в мае 1993 года. Деньги направлялись в бюджет. Но к середине 1997 года стало ясно, что денег от новых выпусков ГКО хватает только на выплаты процентов по старым. В то же время в Азии разразился финансовый кризис. Инвесторы начали забирать деньги с развивающихся рынков, в том числе из России. Плюс начали падать цены на нефть.

Промышленности дешевый рубль помог. Девальвация сделала российские товары более конкурентоспособными. Потом и нефть в цене стала подрастать.

У многих обычных людей, понятно, сильно похудели небольшие их накопления. У кого были. Впрочем, случилось это с ними не в первый раз. Так что пережили. Не в первый раз, чай...
Я стараюсь законы не нарушать и не обходить. Если только я замечу, что сделка сомнительная, то я стараюсь не ввязываться. На сегодня еще есть возможность зарабатывать и без таких сделок. Поэтому даже если докажешь, что ты прав, а тем не менее ввязался в такую историю, больше проиграешь, чем выиграешь.
Александр Матвеев
Директор фирмы МАИ
— Какими качествами нужно обладать, чтобы стать богатым человеком?

— Пожалуй, нужно очень спокойно относиться к своей совести.

— Предприимчивостью, крутиться. Сейчас в нашей жизни только это и помогает.

— Одно место в мыле держать, чтобы быть богатым… быстро бегать, шевелиться, знать ходы-выходы, знать, где, что лежит, кому, что нужно. Прийти, получить, взять и унести.

— Надо хотеть разбогатеть, вот и все.

— Трудолюбие иметь, заниматься бизнесом — это надо трудолюбие иметь и характер твердый.

— Наверное, трудолюбие, может быть, даже немного честности.

— Наверное, минимально устоев, чтобы легче было двигаться.


Все страны прожили процесс первичного накопления капитала, распределения сфер влияния и всех других. Этот путь безусловно криминален. Говорить, что у нас будет развитие новых структур без взрыва преступности — это розовые мечты. Жизнь не вписывается ни в какие рамки, пока не выработаны нормы, нет регулирующей силы, закон не совершенен, все эти всплески будут, к сожалению. Говорю к сожалению: потому что и мне часто трудно, из двадцати сделок совершается одна, а это значит, что нет уверенности ни в завтрашнем дне, ни в партнере.

Становление этики уже сегодня идет различными методами: и путем силового давления, многие принуждают бессовестных партнеров выполнять свои обязанности, либо силой, методом убеждения, либо требованиями закона. Пройдет время, и все стабилизируется.

Александр Матвеев
Директор фирмы МАИ

— Вы согласны, что все богатства нажиты нечестным путем?

— Да, где-то внутри такое убеждение есть. Что где-то изначально был какой-то обман, какая-то ложь. Наверняка. Например, в нашей стране.

— Наверняка есть люди, которые честно зарабатывают. У меня отец моей жены очень трудолюбивый человек, очень много работает, делает какие-то станки, кирпичи. Он неплохо зарабатывает. Он честно трудится.

— Повезло им. Я грубо скажу. Тот, кто раньше западло считает, тот не стал богатым.

— Часто как считают, что если человек торгует, то он нечестный. По-моему не всегда так. В эти условия нас поставила просто наша жизнь.

— Богатство, может, и нечестно. Но пусть будет побольше богатых.

— Раньше спекуляцией это называлось, а сейчас вроде как коммерция.

— В данный момент, по-моему это так.

Что мы строим сейчас? Рыночные отношения будут однозначно. Пройдем ли мы через диктатуру или нет, не можем этого сказать. Но то что сейчас уже невозможно строить то, что мы строили 70 лет, и у России нет на это ресурсов. Такой пример, мы договорились и отменили закон Ньютона, пошли и прыгнули с девятого этажа — больно. Больше мы так прыгать не будем. У России нет ресурсов, тратя которые она могла бы отрицать экономические законы.
Владимир Дурнев
Управляющий НГC банком
— Что бы вы сделали будучи богатым?

— Наверное, медицину.

— Хочу хорошую гитару, мне больше ничего не надо.

— Если бы я разбогател, я бы пустил деньги в производство, в материальную сферу, чтобы создать больше рабочих мест.

— Открыла бы частную клинику.

— Отдала бы все внукам.

— Попытался бы жить, как богатый.


15 марта 1994 года
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