Все страны прожили процесс первичного накопления капитала, распределения сфер влияния и всех других. Этот путь безусловно криминален. Говорить, что у нас будет развитие новых структур без взрыва преступности — это розовые мечты. Жизнь не вписывается ни в какие рамки, пока не выработаны нормы, нет регулирующей силы, закон не совершенен, все эти всплески будут, к сожалению. Говорю к сожалению: потому что и мне часто трудно, из двадцати сделок совершается одна, а это значит, что нет уверенности ни в завтрашнем дне, ни в партнере.
Становление этики уже сегодня идет различными методами: и путем силового давления, многие принуждают бессовестных партнеров выполнять свои обязанности, либо силой, методом убеждения, либо требованиями закона. Пройдет время, и все стабилизируется.