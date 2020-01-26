Леди, вино и дизайн, или О чем говорят женщины

Истории

Фото: Сибирский центр дизайна

«Когда я шла на эту встречу, я сильно переживала. Я задала больше всех вопросов на тему: кто будет, что будет и что мы будем обсуждать. Потому что для меня время — это самый драгоценный ресурс, и я не готова тратить его на пустые разговоры. Но когда я пришла, оказалось, что можно поговорить про все, в том числе про темы острые, о которых я сама пишу. Меня порадовало, что здесь не все думают так, как я, потому что это всегда диалог, разговор, повод показать человеку, что есть что-то большее, чем он себе представляет. Я думаю, что мы продолжим и попробуем еще»,– рассказывает Оля Назаркина, свадебный фотограф, побывавшая на вечере Ladies, Wine & Design. Оля снимала свадьбы в двух с лишним десятках стран, она блогер и инфлюенсер. Пишет про бодипозитив, феминизм, принятие себя, психотерапию, домашнее насилие.

Фото: Сибирский центр дизайна

Благодаря Сибирскому центру дизайна ТГУ и Марии Марковой наш город вливается в мировое сообщество Ladies, Wine & Design (LW&D).

Леди, вино и дизайн — глобальная некоммерческая инициатива, в которой участвуют более 280 городов по всему миру. Основательница сообщества Джессика Уолш — графический дизайнер, художественный руководитель и иллюстратор агентства andwalsh, организовала сообщество в 2016 году для того, чтобы продвигать креативных женщин и гендерные меньшинства. На сайте сообщества сказано, что приветствуются все, «кто чувствует, что смог бы воспользоваться пространством, предназначенным для тех, кто не идентифицируют себя с мужчинами».

Джессика заметила, что женщины, коллеги по цеху соревнуются между собой и редко поддерживают друг друга. И при этом женщины в нашем мире пока все еще не часто занимают управляющие должности. Так, по данным исследования McKinsey, среди линейных менеджеров 40 % женщин. Дальше поток ослабевает: на уровне старших вице-президентов их уже всего 24 %, на этаже высшей исполнительной власти — только 19 %.

До самого верха добираются единицы, в крупнейших компаниях доля женщин на высших должностях — примерно 5 %.

Женщины должны поддерживать друг друга. Таков исходный месседж инициативы. Все началось с того, что Джессика организовала ежемесячные встречи в Нью Йорке и призвала женщин по всему миру присоединиться к сообществу. Меньше чем за два года к сообществу присоединились 200 городов. А сейчас городов уже более 280. От Томска до Ибицы, Рио де Жанейро и Найроби. LW&D призван помочь девушкам развиваться и добиваться успеха в своих сферах через наставничество, просмотры портфолио, разговоры и креативные встречи.

Фото: Сибирский центр дизайна

Для Маши Марковой, организатора Ladies, Wine & Design в Томске, это «формирование комьюнити девушек, которые интересуются, открыты к разговору, хотят формировать творческие и рабочие отношения друг с другом, потому что этого нет. В Томске много креативных девушек, которых нужно объединять, которые могли бы сотрудничать друг с другом».

По ее словам, еще когда она жила и работала в фэшн-ритейле в Санкт-Петербурге, она не раз натыкалась на подобные встречи в разных кафешках, но не решалась подойти и спросить. Вернувшись в Томск, захотела организовать подобные встречи здесь. Тогда в ивент-лаборатории Сибирского центра дизайна ТГУ стали искать подходящий формат и натолкнулись на Ladies, Wine & Design.

После первой встречи наметилась главная тема. Поиск себя. «Многие задаются вопросами: кто я, что я, как применить мои навыки или где их взять, феминизм, бодипозитив, сексизм, социальные проблемы, дизайн, как говорит само название. Дизайн — это очень широкое на сегодня понятие, которое включает в себя как графический дизайн, так и дизайн мышления. И места, где такие специалисты могли бы собраться, как такового нет.

Мне бы хотелось, чтобы это и в других городах развивалось. И одновременно я рада, что я сейчас этим занимаюсь именно в Томске. Для меня не было никогда так, что Томск — маленький город. Я всем сердцем его люблю».

Фото: Сибирский центр дизайна

Первая встреча была пробной и потому прошла в закрытом формате. Маша лично приглашала девушек. Однако в будущем она хочет придерживаться формата открытых встреч, куда свободно могла бы попасть каждая. Основательница сообщества Джессика в Нью Йорке собирает по восемь человек. Ей это кажется наиболее комфортным для участниц. По словам Маши, в каждом городе встречи проходят по-своему. Изначально они бесплатные, но бывают и платные, чтобы можно было оплатить винную карту и закуски. В Томске за организацию проекта отвечает ивент-лаборатория СЦД, поэтому вход полностью бесплатный. Где-то встречи проходят в формате PechaKucha , где-то девушки просто собираются поболтать и обсудить какие-то насущные темы, иногда приглашают спикера на какую-то тему. Но главное, что это открытые встречи, хотя есть ограничение по количеству человек. Соответственно, предполагается регистрация.

Я ожидала, что мы будем говорить о важных для женщин темах, так и вышло. Мы хорошо поговорили о феминизме. Встреча показала, что сообщество женщин нужно и может быть успешным, что мы можем объединяться и создавать уникальные проекты, обмениваться контактами. Мы сильно разъединены в обычной жизни. И если говорить о феминизме, то как раз мы обсуждали, что мужчины собираются, обсуждают проекты, а женщины нет. Я счастлива, что мы собрались вместе и поговорили, — говорит дизайнер Оля Макиенко.

Фото: Сибирский центр дизайна

Другая участница Лиза Михеева работает с детьми и хотела бы стать телеведущей. Ей встреча тоже понравилась. «Девочки не просто по-разному думают, но и собрались из совершенно разных областей. У каждой свое мнение — очень интересно слушать. Я, конечно, не со всем была согласна. И это нормально. Интересно, что все мыслят по-разному. Мы вот заговорили о феминизме. Я не считаю себя феминисткой. Хочется жить в гармонии со всеми. Но никто никому ничего не должен. Я так считаю. У этого сообщества должна быть какая-то цель — творить благо, не просто болтать, а что-то сделать на пользу города, например».

Фото: Сибирский центр дизайна



«Для многих сейчас феминизм — это феномен, к которому не хочется прикасаться, потому что у нас в России это в агрессию какую-то уходит, в неприятные для многих темы. И так много неприятного происходит, — говорит Маша. – А нам как-то удалось поговорить на эти темы так, чтобы никого не обидеть. Были на встрече девушки, которые о феминизме даже и не задумывались, были далеки от проблем сексизма. Я и сама с этим никогда не сталкивалась. А тут получилось поговорить.

На первой же встрече я сказала, что отношусь к феминизму нейтрально, но Оля Назаркина меня поправила, что нельзя к этому относиться нейтрально. И, пожалуй, я с ней согласна. Наверное, за свою жизнь я просто не встречалась с людьми, с которыми я могла бы об этом поговорить. А тут для меня открылся новый мир. Если это организовать правильно, то можно приглашать таких же девушек, которые, как и я, не обсуждали это раньше, которые могли бы приходить, обсуждать это и в дальнейшем проецировать на свою жизнь. Я поняла, что у меня поменялось видение. Я не хочу себя определять как феминистка, мол, идите все за мной. Но я открыта, мне это интересно».

В России такие встречи проводятся еще только в Петербурге и Москве, но сразу же после объявления в Инстаграме о проведении такого вечера в Томске на Машу посыпались вопросы как от девушек из Томска, так и из Новосибирска о желании присоединиться или узнать об опыте организации.

«Меня поразило, когда мы общались с ребятами по поводу франшизы, они так открыто к этому подошли. Я думала, что это будет общение из серии администратор-заказчик. Здравствуйте, нужно сделать то-то. А они все рассказывают, как проходит это у них. И не знаю, насколько это реально, но сказали, что даже Джессика сама может приехать на встречу. В Томск, в пургу. Это было бы очень круто».