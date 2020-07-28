Квартира-призрак на Учебной

По словам юриста Ольги Мартыновой, в Томске такие ситуации вокруг расселения аварийных домов происходят часто. Многие жильцы просто не идут разбираться. Сейчас Ольга Мартынова ведет аналогичное дело по дому на Кононова, 11.



— Одна из ключевых причин таких ситуаций вокруг аварийных домов — отсутствие документации по квартирам, — рассказывает Ольга Мартынова. — Из-за этого часто бывает неразбериха. Также часто в документах, как в этом случае, выявляются старые ошибки по площади жилья. Так, на Кононова квартира состоит из трех комнат общей площадью 60,6 м², платит женщина коммуналку за 60,6 м², а по документам предоставленная площадь только 19 м². В старых документах на квартиры в деревянных домах тотальный хаос. В случае с Учебной, 35 город вообще получил имущественный комплекс от политеха, но без одной квартиры, как раз пятой. Она как будто фантом.



В Кировской районной администрации утверждают, что квартира стоит на кадастровом учете.



По словам Ольги Мартыновой, в Кировской администрации никак не могут объяснить счета за коммуналку на 32 квадратных метра и просят документы, в которых указано, что маме Ангелины выдали эту квартиру.



— В архивах советского времени такой информации чаще всего нет, и у людей возникают сложности в восстановлении документов на выделенные в советское время жилые метры при расселении из аварийного жилья. Причем отсутствие сохранившихся документальных доказательств принятия решения наймодателя в лице профкома ТПИ о предоставлении жилого помещения №5 матери Добрыгиной Ангелины не является основанием для признания ее незаконного и самовольного вселения, поскольку обязанность по правильному оформлению документов лежала на наймодателе жилого помещения, то есть профкоме политеха в силу положений статьи 51 Жилищного кодекса РСФСР, согласно которой договор найма жилого помещения в домах государственного и общественного жилищного фонда заключался в письменной форме на основании ордера на жилое помещение.



Все эти долгие годы администрация Кировского района не возражала против проживания Добрыгиной Ангелины в квартире №5 и право на пользование жилым помещением №5 не оспаривала и не оспаривает. После передачи всего дома по Учебной, 35 в муниципальную собственность между Добрыгиной Ангелиной и администрацией Кировского района фактически сложились отношения по договору социального найма жилого помещения №5, которые не закончены в настоящее время.

