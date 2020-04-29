«Купил маску в аптеке не рядом с домом»

Истории

Бывшего томича задержали полицейские в центре города. Он шел в аптеку, которая находится не рядом с домом, чтобы купить маску. Как прошло задержание, что делали полицейские, и почему он пишет письма в прокуратуру, читайте в материале ТВ2.

Фото: Александр Лузанов

38-летний мастер по керамике Александр Лузанов специально прилетел в Томск в начале апреля из Санкт-Петербурга к родственникам, чтобы переждать пандемию коронавируса. 10 апреля в самом центре города мужчину задержали полицейские за нарушение правил самоизоляции.

Прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга в Томск пассажиров с 6 апреля начали отправлять на двухнедельную самоизоляцию из-за коронавируса. Александр прилетел в Томск 2 апреля. И под обязательный режим самоизоляции еще не попадал. По словам Александра, масок в аптеке рядом с домом не оказалось, по совету фармацевта из аптеки рядом с домом он поехал на проспект Ленина.

Я вышел из магазина на Ленина, и меня задержали полицейские. Сотрудники УМВД отвели меня на пост охраны, который находится в переулке Нахановича. В этом отделении, в 10 квадратных метрах, я провел час. Кроме меня, там находились еще четыре человека и шесть полицейских, — рассказал ТВ2 Александр Лузанов.

Александр пожаловался в прокуратуру на санитарные условия полицейского поста из-за угрозы распространения коронавируса.

«При работе с протоколом совершенно игнорировались санитарные нормы безопасности, утвержденные Роспотребнадзором; из средств защиты на сотрудниках были только маски и перчатки. В отделе полиции отсутствовали средства дезинфекции для задержанных, для сотрудников была маленькая бутылка медицинского спирта для протирания рук. Песок на полу отдела полиции свидетельствовал либо о том, что это помещение редко убирают либо что количество задержанных в этот день было так велико, что необходимо еще несколько уборок в день», — добавил Александр Лузанов.

В прокуратуре поступили формально. Прокуратура перенаправила заявление Александра в УМВД и разъяснила,что такие жалобы рассматривают вышестоящие по должности. То есть сама полиция.

На Александра составили протокол по ч. 1 статьи 20.6.1 КоАП за то, что он не выполнил правила «поведения при введении режима повышенной готовности и покинул место пребывания». За это ему полагается административный штраф.

Статью 20.6.1 ввели с 1 апреля 2020 года. Правонарушение по этой статье выражается в невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности или в зоне чрезвычайной ситуации. Таким образом, введение режима ЧС для использования этой статьи не требуется: достаточно действующего сейчас режима повышенной готовности (в народе – режим самоизоляции). При рассмотрении материалов судом учитываются все обстоятельства: общественная опасность деяния, признание человеком вины, другие отягчающие или смягчающие обстоятельства.

18 марта на территории Томской области ввели режим «повышенной готовности». 31 марта губернатор объявил о введении режима полной самоизоляции на территории региона, который продлится до 30 апреля.

Александр Лузанов хочет, чтобы Роспотребнадзор по Томской области проверил отделы полиции.

«Если бы в пункт полиции на Нахановича зашел хотя бы один человек, больной коронавирусом, то вся полиция Томска заразилась бы», — считает Александр.

При этом он называет сотрудников полиции «вежливыми и исполнительными».

«Но при разговоре выяснилось, что многие не имеют представления об особенностях коронавируса и о мерах предосторожности. Полицейских хорошо проинструктировали, как составлять протоколы и штрафовать граждан, но мало позаботились об их собственной безопасности и информированности».

С 18 марта полицейские составили больше 3,5 тысячи протоколов за нарушение режима самоизоляции в Томской области. Из них 83 — по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Полицейские составляют протоколы за нарушения режима всеобщей самоизоляции, выписывают предписания на родителей подростков.

Фото: УМВД по Томской области

Мы отправили официальный запрос в УМВД. Как проходят задержания, почему оформляют протоколы задержания на постах, где площадь помещения меньше 10 квадратных метров?

Как защищены полицейские от коронавируса? Какие они используют средства защиты? Какие меры предосторожности используются в отделениях, где задерживают людей?

Есть схема задержания? При каких обстоятельствах сотрудники полиции составляют протокол? При каких не составляют протокол?

Штрафовать по закону можно только тех, кто нарушает карантин, прибывших из-за границы, Москвы и Санкт-Петербурга?

При каких обстоятельствах составляют протокол на передвигающихся на авто?

Вот что ответили нам в УМВД:

«Сотрудники УМВД ежедневно проверяют, как соблюдается карантин и режим самоизоляции, с соблюдением необходимых мер. Актуальная информация размещена на нашем сайте. УМВД по Томской области призывает граждан проявлять сознательность и режим самоизоляции», — из официального ответа УМВД.