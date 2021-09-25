Кукольное волшебство для умничек. Как в Томске помогают детям с РАС

15 сентября в Томске стартовал проект «Добрые куклы», цель которого — формирование контакта между детьми с расстройством аутистического спектра и их родителями, приобщение ребят к культурной жизни города и, конечно же, обучение их через творчество и игру. Над созданием проекта совместно работали специалисты театра тростевых кукол «Карусель», центра «Школа развития "Умничка"» и общественной организации «Альтернатива». Мы побывали на презентации проекта и узнали, почему куклы умеют творить волшебство и как в Томске помогают детям с РАС.

«Абсолютно каждого ребенка с РАС можно развить»

У таких детей нет характерных черт внешности, как, например, у тех, у кого синдром Дауна. Ребенок ничем не отличается от своих сверстников, просто выглядит, как слишком избалованный. Вы можете встретить его в магазине или общественном транспорте плачущим, лежащим на полу или даже громко и долго кричащим. Незнакомцы будут делать замечания, показывать в родителей пальцем и осуждать за неправильное воспитание. Но на самом деле это совсем не избалованность. Просто наше общество не всегда знает, что именно у этого ребенка РАС.

Расстройства аутистического спектра — это целая группа различных состояний. У детей с РАС возникают проблемы с коммуникацией и взаимодействием с окружающим миром, им нужна постоянная работа с компетентными специалистами, своевременная помощь, особые программы по обучению и даже запуску базовых навыков. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый 160-ый ребенок имеет расстройство аутистического спектра. И статистика распространения постоянно увеличивается. С чем именно это связано — точно сказать невозможно, соответствующих исследований до сих пор нет. В Томске детям с РАС помогает «Школа развития “Умничка”». Это один из первых в Сибири центров сопровождения семьи, который в своей работе использует методику прикладного анализа поведения. Если проще, специалисты центра определяют взаимосвязь между поведением и факторами, которые окружают ребенка, а затем экспериментальным образом манипулируют этими факторами, чтобы изменить поведение.

Автор: Анна Сваровская

«Мы работаем с детьми, у которых расстройство аутистического спектра, тяжелые речевые нарушения, СДВГ и умственная отсталость. На данный момент на постоянной основе наш центр посещают 160 детей из Томска и более десяти — приезжают на интенсивы из различных регионов страны. Все эти ребята — достаточно сложные в плане поведения. Им тяжело сосредоточиться на происходящем, они могут не видеть и не слышать взрослых. Но мы помогаем детям стать внимательными и научиться учиться», — рассказывает директор «Школы развития “Умничка”», психолог и специалист по прикладному анализу поведения Юлия Сваровская. У нас в области не ведется официальная статистика по детям с РАС. Но понятно, что 160 ребят в «Умничке» — это лишь часть от общего числа. Кого-то из родителей устраивают просто коррекционные сады, кто-то — посещает другие центры. А возможно и такое, что родители просто застряли на стадии отрицания и ничего не делают. Когда семья узнает, что у их ребенка есть диагноз, она проходит определенные этапы. Один из первых — отрицание. Родители считают, что РАС нет, ребенок скоро заговорит и адаптируется. Эта стадия может длиться несколько лет, время — уходит зря. «Дело в том, что абсолютно каждого ребенка с РАС можно развить. И чем раньше начнется это развитие, тем лучше. Результат зависит еще и от того, какой потенциал у ребенка и насколько серьезные у него нарушения. Есть дети, которых можно максимально вытянуть до нормы, а есть те, кто имеют дополнительные диагнозы — например, умственную отсталость. В таком случае процесс развития будет идти медленнее. Но главное — он будет идти», — уверяет Юлия.

Автор: Анна Сваровская

При интенсивной работе со специалистами все необходимые навыки постепенно запускаются. На практике Юлии есть истории, когда всего лишь после года занятий ребенок с РАС уже читает стихи на утренниках, ходит в обычный садик и живет, как все остальные дети.

Искусственное развитие навыков

Известно, что развитие нормотипичного ребенка происходит благодаря подражанию и пониманию речи. Он наблюдает за окружающими людьми и начинает делать то, что делают они. К двум годам малыш уже может повторять любые движения, если попросишь — танцует и изображает, например, как ходит в лесу мишка. В то время как дети с РАС вообще не будут это делать, так как их развитие изначально идет совсем по-другому. Именно поэтому хороший специалист может поставить ребенку с расстройством аутистического спектра диагноз еще до его полутора лет. Навыки, которые у нормотипичных детей вырабатываются естественно, можно развить у детей с РАС искусственно в рамках прикладного анализа поведения. Ведущий специалист «Школы развития “Умничка”» Анна Сваровская объясняет, что в первую очередь внимание уделяется функциональным навыкам. То есть тем, которые нужны каждый день, сделают жизнь семьи качественнее и помогут ребенку нормально развиваться.

«Для начала мы развиваем навык просьбы, чтобы дети умели просить и реже демонстрировали нежелательное поведение. Учим их слышать нас, повторять за нами звуки и слова. Потому что это значительно повышает вероятность, что в дальнейшем дети начнут сами разговаривать. Также важен навык самообслуживания, умение сотрудничать и коммуницировать с окружающими. Это все базовое и поэтому должно развиваться равномерно». Анна Сваровская

Программа обучения должна подбираться для каждого ребенка индивидуально после тестирования, а вся работа — строиться на мотивации и интересе без насилия и заставления. «Ребенок должен быть успешен, даже если ничего не умеет делать» «Мы создаем такие ситуации, чтобы доказать ученикам, что они умнички. Когда я столкнулась с классической системой образования, то стала понимать, что, если бы учителя в обычных школах знали по поведению хотя бы маленько того, что знаем мы, успешных учеников было бы гораздо больше. Потому что поведенческую терапию можно применять везде. Не только с детьми, у которых аутизм». Поэтому в «Умничке» работает более сорока специалистов — всех их обучали на базе центра. Так как, объясняют Сваровские, методикам, по которым здесь работают, в наших вузах не обучают вообще.

Автор: Анна Сваровская

«Кроме обучения функциональным навыкам мы занимаемся еще и тем, чтобы наши ребята могли качественно включаться в жизнь и быть частью общества. Например, через проекты. Из-за нежелательного поведения выйти с ребенком, у которого аутизм, в общественное место — стресс для всей семьи. Особенно, если это многолюдное культурное мероприятие. Поэтому к нам сами приходят солисты Томской филармонии, а также театр тростевых кукол «Карусель». Куклотерапия — это вообще отдельная магия», — рассказывает Юлия Сваровская.

Полная свобода для умничек

Театр кукол «Карусель» — это классический театр за ширмой с тростевыми куклами. За все время существования — с 1994 года — его команда не раз обращалась к теме куклотерапии. Куклы приходили в гости к ребятам с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в реабилитационный центр для детей и подростков в Северске, а также, конечно, — в «Умничку». «Когда мы пришли сюда в первый раз, чтобы познакомить детей и наших кукол, одна бабушка в самом конце сказала, что мы сделали великое дело. Ее внуку восемь лет, он ни разу за все время не попросил ничего у чужого человека. Но как только мы подошли к нему с куколкой, он так восторженно на нее посмотрел, а потом говорит: «Дай». Бабушка ему объясняет, что у куколки есть пальчики, а он повторяет: «Да, здесь пальчик и здесь пальчик». Это волшебство», — вспоминает художественный руководитель театра «Карусель» и руководитель проекта «Добрые куклы» Валентина Карлова.

Поэтому на новый проект у его создателей очень большие планы. На протяжении полугода — с 15 сентября до 15 марта — четверо актеров театра, специалисты «Умнички», дети и родители вместе подготовят к постановке кукольный спектакль «Приключения Буратино». Во всех сценах будут участвовать и действующие куклы театра, и куклы, которых создадут сами ребята. В качестве актеров — помимо действующей команды — сами дети, а сюжет будет адаптирован под интересы учеников «Умнички». «Естественно, наш спектакль получится непривычным» «Во-первых, без ширмы, так как важно, чтобы дети пытались нам подражать, помогали и были в контакте. Во-вторых, с учетом фантазии детей и родителей. Захочет Буратино приехать на поле чудес на мотоцикле, значит, поедем на мотоцикле. Или даже на роликах. Полная свобода», — предвкушает Валентина. Как рассказали журналистке ТВ2 актеры, они учтут особенности поведения всех детей и, занимаясь с ними, будут постепенно и аккуратно находить индивидуальный подход к каждому. Для еще большей погруженности в процесс на базе «Дома искусств» будут проведены три мастер-класса. По изготовлению перчаточной и упрощенной тростевой куклы, по актерскому мастерству и сценической речи. Так как одна из задач проекта — чтобы после него родители могли сами заниматься со своими детьми и использовали кукол, как посредника для установления эмоционального контакта. «Кроме того, что мы поставим адаптированный кукольный спектакль, мы еще создадим фильм про процесс работы над ним. И мы очень надеемся, что наш итоговый продукт в дальнейшем поможет организациям, которые тоже поддерживают детей с аутизмом», — завершает Карлова.