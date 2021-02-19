Кто ждет помощи в Томске: подборка благотворительных фондов и организаций

Истории

После публикации видео с дворником Виталием Никифоровым, подопечным фонда «Рука помощи», мы в очередной раз убедились, что многие в Томске хотят помогать другим людям. Но не всегда знают, как это лучше сделать, не всегда уверены, что их помощь дойдет до тех, кто ждет. Поэтому подготовили подборку томских фондов и организаций, подопечным которых всегда нужна поддержка.

Благотворительный фонд «Благовестъ»

Фонд помогает брошенным детям — тем, от кого отказались в роддоме или больнице, изъяли из неблагополучной семьи, нашли на улице. Каждый год около 160 таких детей оказываются в больничных стенах одни и видят только больничную палату, стеклянные двери и медицинский персонал, который не в силах уделить внимание каждому такому ребенку. Задача фонда — улучшать жизнь этих детей и бороться с госпитальным синдромом. Для этого они находят и оплачивают услуги больничных нянечек — неравнодушных женщин, которые готовы в стенах больниц оказывать немедицинский уход и делиться теплом с одинокими детьми. Ежедневно в больницах Томска работают 2-3 такие нянечки, 2 стационарных поста 2 мобильные бригады. Для жизни проекту нужно не менее 250 тысяч в месяц.

«Мы не собираем деньги на конфеты и игрушки для брошенных детей, — пишут на странице фонда. — Мы собираем деньги для оплаты рабочих часов наших больничных нянечек на следующий 2021 год. Час работы няни стоит 200 рублей. Для брошенного ребенка в больнице, где страшно и одиноко, это время бесценно», — говорится на сайте фонда.

Подробнее о проекте можно прочитать на сайте фонда, о способах поддержки — здесь, а также в официальной группе фонда.

Фото: с сайта фонда

Обыкновенное чудо

Фонд был создан в 2008 году. «Обыкновенное чудо» поддерживает семьи с детьми, имеющими серьезные проблемы со здоровьем, и помогает тем, чем не может помочь государство — собирает деньги на операции и реабилитации. В Томской области живет больше шести тысяч таких семей, почти половина их — подопечные фонда.

«Они получают денежную помощь, лекарства, билеты на самолет, абонементы в театры, бассейны, участвуют в программах, получают реабилитационные услуги. За годы работы адресная помощь оказана почти 3000 детям на сумму более 80 000 000 рублей», — пишут на сайте фонда.

Прочитать истории детей, которым нужна помощь и которым уже помогли, можно на сайте фонда. Там же есть формы и способы перевода денег.

Фонд «Право на детство»

Кризисный центр «Маленькая мама», который содержит благотворительный фонд «Право на детство», помогает молодым девушкам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации с детьми. Часто это выпускницы детских домов, которым больше некуда пойти. Главная цель фонда – профилактика сиротства, отказа от детей. Психологи, педагоги, социальные работники и кураторы случая помогают несовершеннолетним мамам с документами, едой, одеждой, трудоустройством на работу, детей мамы могут оставить в группе дневного пребывания при центре. Подробно мы рассказывали о жизни и подопечных кризисного центра здесь.

Помочь центру можно деньгами, оформив разовую или ежемесячную подписку на пожертвования. Также в центр можно приносить детскую и женскую одежду в хорошем состоянии, игрушки, книги, подгузники, детскую мебель и коляски. За более подробной информацией лучше обратиться в фонд: 53-51-01, Гагарина, 46.

Благотворительный проект адресной помощи нуждающимся

Этим проектом занимаются волонтеры, одна из которых – Дана Казакова. Они помогают людям из Томска и области в трудной жизненной ситуации, одиноким пенсионерам, многодетным и матерям-одиночкам продуктами, хозяйственными товарами, одеждой, лекарствами. Часто бывает так, что людям больше неоткуда ждать помощи, а в доме нет даже самой простой еды или буквально нечего носить. Подробно об этом проекте и создательнице Дане Казаковой мы рассказывали в материале «Все началось с елки».

Вы можете помочь волонтерам пожертвованиями на карту, по итогам сборов они предоставляют отчеты о покупках. Также есть и другие способы помощи, узнать о них можно в группе волонтеров или у администраторов сообщества в личном сообщении.

Фонд имени Алены Петровой

Благотворительный фонд им. Алены Петровой появился 13 лет назад в память о 15-летней Аленке, которая не смогла справиться с онкологией лимфатических узлов. Елена Петрова в своем фонде помогает детям из Томска и области с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями, часто онкологическими.

«Государство зачастую не в силах решить проблемы, возникающие в процессе лечения детей, они требуют больших денежных затрат, а денег на все просто не хватает. Самое страшное, когда из-за нехватки средств погибают дети, которым вовремя не оказана помощь. Так случилось и в моем случае. Болезнь не стала ждать, пока я искала деньги…» — говорит Елена Петрова.

Помочь фонду можно разными способами: денежным переводом для одного из подопечных детей либо на общий счет фонда. Также можно организовать благотворительные ярмарку или концерт, такие идеи приветствуют в фонде. Ждут тут всегда и волонтеров, о работе которых можно больше узнать на этой страничке.

Фото: с сайта фонда

Старость в радость

Благотворительный фонд «Старость в радость» вырос из волонтерского проекта. Их главная цель – улучшить качество жизни пожилых людей в домах престарелых.

«Мы не делим пожилых людей на ветеранов и тружеников тыла, на вдов военных и инвалидов детства. Мы лишь видим, что все они нуждаются в помощи, и стараемся ее оказывать. Все наши программы направлены на то, чтобы дать пожилым людям почувствовать, что они нужные, родные нам люди и нам очень важен каждый из них. Мы работаем, чтобы стареть в нашей стране было не страшно», — говорится в группе фонда.

Своих подопечных фонд поддерживает не только морально поездками, праздниками, концертами, но и покупает удобные кровати, матрасы, инвалидные коляски, лекарства, в учреждениях меняют окна и оборудуют пандусы, нанимают дополнительных нянечек, устраивают осмотры у медиков.

Помочь фонду и его подопечным можно через общероссийский сайт фонда либо связаться с волонтерами томского отделения: позвонить Евгении (8-952-801-1800) или написать в группу. Также в Томске всегда нужны автоволонтеры.

Фото: сайт фонда

Благотворительный фонд «Меркурия»

Здесь помогают детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей в приютах, интернатах и детских домах. У фонда много проектов помощи, но один из основных — проект «Наставник». Он создан для того, чтобы помочь одиноким детям адаптироваться в социуме, иметь рядом надежного взрослого, который поможет поддержкой и советом. Подробно о том, как работает проект, и о его участниках мы рассказывали в материале «Не должно быть детдомовских детей. Все должны быть обогреты...»

«Для поддержания работы фонда задействовано множество волонтеров. Для постоянной и стабильной работы фонда «Меркурии» требуется свой штат сотрудников-специалистов: юристы, психологи, педагоги, готовые принять участие в жизни фонда и работать на постоянной основе. Для выхода на этот уровень фонду необходима финансовая поддержка на регулярной основе», — говорится на сайте фонда.

Вы можете помочь фонду, подписавшись на разовые или месячные пожертвования. Также здесь всегда нужны волонтеры-наставники, репетиторы в разных областях для детей из детдомов. Звоните по телефону: 22-49-13 или заполните анкету и с вами свяжутся.

Ассоциация родителей детей с аутизмом «Аура»‎

Волонтеры и сотрудники ассоциации рассказывают жителям Томской области об особенностях людей с расстройствами аутического спектра, стараются формировать гуманное отношение к ним. Центр помогает детям с аутизмом социализироваться через обучение и общение в центре, а родителям оказывает психолого-педагогическую и юридическую помощь, а также взаимную поддержку. Ассоциация взаимодействует с работниками образования и здравоохранения, рассказывает о новых методиках коррекции аутизма, продвигает создание реабилитационных центров, дошкольных групп и школьных классов для детей с РАС. В центре проводят занятия для детей и родителей. Подробнее мы рассказывали о работе ассоциации в материале «Когда мой ребенок — аутист».

Центру можно помочь деньгами в реализации проектов, более подробная информация на сайте Ауры.

Фонд «Томск без сирот»

Благотворительный фонд «Томск без сирот» занимается поддержкой семей, в которых есть приемные дети. Сотрудники фонда проводят обучающие семинары и организуют досуг для проживающих в семьях детей и приемных родителей. Также фонд занимается наставничеством для выпускников детских домов — помогает оформлять документы, искать работу, адаптироваться вне стен учреждений.

«Томск без сирот — это команда единомышленников, объединенных одной целью. Мы мечтаем, чтобы каждый ребенок жил в семье, имел рядом крепкое плечо близкого значимого взрослого. Мечтаем привлечь большее внимание к проблеме сиротства и пропагандируем семейные ценности», — говорится на сайте фонда.

Узнать о том, как помочь фонду, можно через их официальный сайт, связавшись с представителями.

Фото: https://vk.com/tomskbezsirot

Добродеи

Волонтеры в Томске проводят регулярную акцию «Накорми голодного». К ним можно присоединиться каждому. Например, приготовить второе или выпечку, расфасовать в контейнеры или мешки и привезти на акцию. Также можно купить некоторые продукты: лапшу быстрого приготовления, консервы, выпечку, черный чай в пакетиках, сладости, также нужны лекарства. Либо поучаствовать в акции в качестве водителя. Также Добродеи ездят в дома престарелых и помогают животным.

Подробнее о том, как им помочь, можно узнать в их группе.

Центр «Поможем вместе»

Благотворительный центр, который помогает нуждающимся семьям. «Мы всегда готовы прийти на помощь многодетным нуждающимся семьям, неполным семьям, женщинам в состоянии кризисной беременности, семьям в тяжелой жизненной ситуации», — говорится в описании проекта.

Здесь оказывают моральную поддержку — можно встретиться со священнослужителями, получить юридическую и гуманитарную помощь, помогают трудоустроиться. Сейчас центр работает над тремя проектами: «Младенец – дар Небес» — это ярмарка по сбору средств и помощь женщинам в состоянии кризисной беременности; гуманитарный склад «Поможем Вместе» — помощь семьям одеждой и продуктами.

Центру всегда нужны волонтеры: люди, которые с интернетом на «ты», кураторы семей, кураторы по трудоустройству, кураторы по поиску недвижимости, бытовых принадлежностей, координаторы массовых мероприятий.

Подробнее о том, как помочь фонду, можно узнать в их группе во ВКонтакте или в Instagram, а также по телефону горячей линии в Томске: 33-80-03.

Фото: группа фонда

Благотворительный фонд «Рука помощи»

Фонд занимается реабилитацией людей с наркотической или алкогольной зависимостью, бездомных, людей, который оказались в трудной жизненной ситуации, вышли из мест заключения и адаптируются к жизни в обществе. С ними в центре работают специалисты, помогают восстановить документы, найти работу и на время реабилитации предоставляют место для жизни. В Томской области центры есть в Асине, Колпашеве, поселке Беляй Первомайского района.

Помочь этому фонду можно через форму на сайте фонда, либо обратившись через группу во ВКонтакте.

«Сибирь-СПИД-Помощь»

Благотворительный фонд общественного здоровья и развития «Сибирь-СПИД-Помощь» занимается профилактикой распространения ВИЧ в Томске и регионе, готовит просветительские мероприятия для школьников, студентов, сотрудников предприятий и компаний, печатные буклеты с важной информацией. На лекциях волонтеры рассказывают о том, как важно предохраняться, где и как сдать тест на ВИЧ, куда обращаться, если он оказался положительным, как проходит терапия, оказывают психологическую поддержку. В фонде работают психологи, педагоги, социологи, специалисты по социальной работе.

«Наша цель — изменить восприятие мира у молодежи, подготовить ее и вооружить информацией. Именно для этого в фонде организованы молодежный Информационный центр «ОЗОН», телефон и почта доверия, работа с добровольцами», — говорится на сайте «Сибирь-СПИД-Помощь».

Фонд принимает пожертвования на своем сайте. Также им всегда нужна помощь волонтеров.

Фото: https://vk.com/aids.tomsk

Общество охраны памятников истории и культуры

Томское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры — независимая волонтерская организация, которая помогает сохранять архитектуру в Томске и области через привлечение внимания к проблеме утраты памятников. В Томске проект координирует Мария Бокова, она рассказывает о проблемах создания исторических границ города, сохранении деревянного зодчества, церкви в Нагорном Иштане и других важных архитектурных объектов.

У общества нет системы сбора пожертвований, но узнать, как им помочь, можно в официальном сообществе.

Проект «Авантаж»

Сюда мы можете принести одежду и обувь в хорошем состоянии, а нуждающиеся люди потом получат их бесплатно. Также некоторые вещи в благотворительном магазине можно приобрести. Социальный проект «Авантаж» организован совместно с АНО «Особая мода» и Всероссийским обществом инвалидов. Узнать подробности можно в их социальных сетях.

Помощь животным

Помочь можно не только людям, но и другим живым существам. В Томске есть зоозащитные организации, которые лечат и содержат бездомных животных. Им тоже всегда нужна поддержка, так как все они держатся силами волонтеров и за счет пожертвований. Среди них: зоозащитная организация «Содружество», они содержат пункт передержки, проводят ярмарки-раздачи животных и «Мохнатый кросс». Помощь их подопечным нужна всегда. Например, прямо сейчас они срочно собирают деньги на лечение коту с вирусным перитонитом. Сделать пожертвование можно через специальную форму в группе «Содружества».

Также в Томске можно помочь благотворительному фонду «ЗООЗАЩИТА ТОМСК». Как это сделать, описано в их группе. Группа неравнодушных кураторов для бездомных животных «Алекс» тоже будет рада помощи.

Фото: БФ Зоозащита