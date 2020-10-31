Добрые новости
31 октября,
2020
ТВ2
Кто спасет голубей?
Что станет с голубями после смерти известного томского орнитолога
В возрасте 84 лет ушел из жизни директор зоологического музея ТГУ и известный томский орнитолог Сергей Москвитин.

Закончив кафедру зоологии позвоночных ТГУ в 1959 году, он изучал птиц всю жизнь. Написал о них десятки научных и популярных статей. Изучал их миграцию и популяционную экологию.

С 1962 года работал в Зоологическом музее ТГУ, стал его директором и возглавлял до конца жизни. Студенты знали его как прекрасного преподавателя, автора нескольких лекционных курсов. Сергей Степанович был заядлым голубятником. Про голубей и вообще про птиц мог рассказывать часами.

Перед смертью Сергей Москвитин не успел пристроить своих голубей. Во дворе дома он занимался выведением собственной породы — «Томских юбилейных». Некоторых голубей успел перед смертью подарить знакомым. Но не всех. Кто теперь будет ухаживать за птицами?
Сергей Москвитин в зоологическом музее ТГУ
Фото: Сергей Гашков








Голубятня
на Красноярмейской
Сергей относился к голубям с трепетом, это было дело всей его жизни. У него была страсть к ним с детства. В начале 1940-х в семье держали кур и овец. Сергею же нравилось ухаживать за голубями. Увлечение потом переросло в профессию. Это была страсть, сопряженная с профессиональной подготовкой. К уходу за голубями подходил ответственно. Когда Сергей Степанович заболел, все равно продолжал ходить к голубям по два раза в день. Перестал лишь когда упал в голубятне.
Нина Москвитина, жена, профессор ТГУ


Сергей Гашков
После смерти хозяина, каждое утро с другого конца города к голубям приезжает Сергей Гашков — ученик Сергея Москвитина и по профессии зоолог. Они познакомились в университете около 30 лет назад, когда Сергей Гашков приехал в Томск студентом.

Как рассказал Сергей Гашков, родиной голубей считают Средиземноморье. В природе они живут на скалах в нишах, где гнездятся одиночными парами, группами. Городские голуби обычно живут на чердаках жилых домов. Для декоративных голубей строят голубятни.

Голуби Сергея Москвитина находились всегда во дворе его дома на Красноармейской, 135. Там стоит двухэтажная голубятня, где птицы живут на втором этаже. На двери висят несколько замков.
После смерти Сергея Москвитина он вынужден один присматривать за голубями. Постоянно заботиться о голубях он не может, работа в университете, научные исследования отнимают все свободное время. Чтобы ухаживать за этой породой голубей, нужен увлеченный голубями человек, считает Сергей Гашков. Но таких людей сложно найти.

«В Томске есть голубятники, — говорит Сергей Гашков. — Это уходящая категория людей. Молодых людей в этом хобби, практически нет. Интерес к голубям вытеснили современные увлечения. Люди, кто занимается голубями, либо испытают к этому настоящую страсть, либо это желание идет из детства».
Томские юбилейные
«А еще голуби уникальны и удобны для наблюдений тем, что они, в отличие от хомо сапиенс, выбирают себе пару и живут в ней всю жизнь», — говорил Сергей Москвитин.







Томские юбилейные
Подарок городу на 400-летие
В голубятне живет около 60 птиц. Все они одной породы — «Томские юбилейные». Больше в Томске никто эту породу голубей не держит. Она уникальная. Правда официально Сергей Москвитин породу зарегистрировать не успел. Но она есть.

Породу, которую он с трепетом выводил десятилетиями, Сергей Москвитин подарил городу на 400-летие. Потому эта породная группа «статных голубей» названа «Томские юбилейные». Отличает этих голубей окрас кирпичного и песочного цветов.

Голуби Сергея Москвитина, и правда, статные: ходят важной походкой и держат хвост как павлины. Количество перьев в хвосте у них больше, чем у диких голубей. По хвосту идет рисунок в виде ленты.

— Сергей Степанович помогал образовать пару среди голубей, — говорит Сергей Гашков. — Если он понимал, что нужно сохранить что-то ценное в породе. У птиц тоже бывают сложности. Например, родители плохо кормят своих птенцов. Тогда Сергей Степанович перекладывал птенцов в другое гнездо и их выкармливали уже другие голуби. Голуби привязаны конкретно к гнезду и к месту. И если там находятся птенцы-пискуны, то они постоянно стимулируют взрослых особей их кормить. Голуби всегда откладывают два яйца, но выкормить не редко получается только одного птенца. Это зависит от многого, в том числе и от усердия обоих родителей.
Как отметил Серей Гашков, голуби гнездятся два-три раза в год. Сейчас в голубятне, не смотря на позднюю осень, две пары отложили яйца. Сергей показывает, как зарождается кровеносная система у будущих птенцов. Другая птица снесла яйцо только что, оно совсем «прозрачное».






Как ухаживать за голубями?
Ничего особенного в уходе за голубями нет, считает Сергей Гашков. Но голуби требуют ежедневного ухода.

Как правило Сергей Москвитин приходил в голубятню по два раза в день. Кормил голубей, присматривал, какую пару голубей скрестить для потомства. Он занимался селекцией, а это требует дополнительного времени.

Питаются голуби зерном пшеницы, в рацион добавляют также рапс, лен, горох, голозерный овес. Дополнительно голубям нужна минеральная подкормка в виде песочно-гравийной смеси с добавлением битого кирпича. Чтобы птицам хватало кальция, он подкармливал их скорлупой от куриных яиц. Заранее ее термически обрабатывал от бактерий, которые могут перейти от кур голубям.

Сколько денег уходило на содержание голубятни?

— Два раза в год Сергей Степанович закупал зерно по 5-7 тысяч рублей, — говорит Сергей Гашков. — В основном, тратился на ветеринарные дела: на прививки, отслеживание болезни дегельминтацию (очистку от паразитов).




Сохраните Томскую породу голубей

Сергей Москвитин старался заинтересовать людей своей породой, отправлял голубей в Москву и Кемерово. Выставлял на праздники в зоологический музей ТГУ.

— Но к сожалению, сейчас очень много пород голубей, а людей, кто этим занимается становится меньше и меньше, — добавляет Сергей Гашков. — Голуби созданы для того, чтобы радовать глаз. Этих голубей стараются не выпускать, они беззащитны перед ястребами и соколами. Сергей Степанович хотел пристроить голубей в санаторий в Белокуриху, где есть крестьянский двор с домашними животными. Но бизнес у людей прогорел.

— Когда Сергей Степанович понял, что жить осталось совсем немного, первое, о чем он начал говорить, так это голуби, — говорит жена орнитолога Нина Москвитина, — Он распределил их на три группы, одних голубей разных пород можно отдать знакомым, вторую группу голубей тоже можно сохранить, но она не так важна как та, над созданием которой он работал десятилетиями — «Томские юбилейные». Перед смертью он очень просил сохранить эту группу голубей, как породу. Сейчас мы стараемся выполнить его последнюю просьбу.

Нина Москвитина не может сдержать слезы.

— Нужно торопиться, — продолжает Нина Сергеевна. — Я знаю, насколько было важно для Сергея Степановича сохранить голубей. Надвигается зима, а в голубятне сломался кабель, там уже несколько недель нет света...

Если вы знаете, кто может спасти голубей, позвоните Сергею Гашкову +7 913 885 31 86.

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ФОТО И ТЕКСТ: Юлия ФАЛЛЕР
Октябрь, 2020
Голубятня Сергея Москвитина
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