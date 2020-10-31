Кто спасет голубей?

Сергей Москвитин старался заинтересовать людей своей породой, отправлял голубей в Москву и Кемерово. Выставлял на праздники в зоологический музей ТГУ.— Но к сожалению, сейчас очень много пород голубей, а людей, кто этим занимается становится меньше и меньше, — добавляет Сергей Гашков. — Голуби созданы для того, чтобы радовать глаз. Этих голубей стараются не выпускать, они беззащитны перед ястребами и соколами. Сергей Степанович хотел пристроить голубей в санаторий в Белокуриху, где есть крестьянский двор с домашними животными. Но бизнес у людей прогорел.— Когда Сергей Степанович понял, что жить осталось совсем немного, первое, о чем он начал говорить, так это голуби, — говорит жена орнитолога Нина Москвитина, — Он распределил их на три группы, одних голубей разных пород можно отдать знакомым, вторую группу голубей тоже можно сохранить, но она не так важна как та, над созданием которой он работал десятилетиями — «Томские юбилейные». Перед смертью он очень просил сохранить эту группу голубей, как породу. Сейчас мы стараемся выполнить его последнюю просьбу.Нина Москвитина не может сдержать слезы.— Нужно торопиться, — продолжает Нина Сергеевна. — Я знаю, насколько было важно для Сергея Степановича сохранить голубей. Надвигается зима, а в голубятне сломался кабель, там уже несколько недель нет света...Если вы знаете, кто может спасти голубей, позвоните Сергею Гашкову +7 913 885 31 86.ФОТО И ТЕКСТ: Юлия ФАЛЛЕРОктябрь, 2020