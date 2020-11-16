Кто подставил мэра Кляйна. Версия

Истории

В субботу, 14 ноября, Кировский районный суд заключил под стражу на два месяца мэра Томска Ивана Кляйна, задержанного днем раньше — в пятницу, 13-го. Озвучивал вердикт судья Алексей Карпов, который приобрел недавно всероссийскую известность, признав законным отказ в возбуждении уголовного дела по покушению на убийство Алексея Навального.

В СИЗО мэра отправили, несмотря на ходатайства многих горожан, так или иначе знакомых с Иваном Григорьевичем. Или по бизнесу. Или по политической деятельности. Коллеги по партии «Единая Россия», как водится, сразу же заявили о необходимости приостановить его членство в партии, в которой он состоял с 2008 года. А губернатор Сергей Жвачкин не замедлил с коротким заявлением о том, что власть-де не будет вмешиваться в работу правоохранительных органов, в профессионализме которых он, губернатор, не сомневается. Еще пару лет назад он, впрочем, так же не сомневался в профессионализме томского градоначальника. «Мэр — не политическая фигура, во главе города должен быть хозяйственник, — говорил по случаю выдвижения единороссами Кляйна на второй мэрский срок Сергей Жвачкин. — Проблемы в городском хозяйстве еще есть. Как губернатор и как томич, я иногда критикую Ивана Григорьевича, но не замечать позитивных изменений в областном центре нельзя. И эти положительные перемены происходят не сами по себе, а в результате работы Кляйна».

Итак, очередной, третий по счету, выборный мэр Томска попал под следствие. Как и почему это случилось с градоначальником, многолетним депутатом областной Думы, членом правящей партии, крупным предпринимателем?

По предварительным данным Следственного комитета, Иван Кляйн в 2016 году, действуя в интересах «Томского пива», основным акционером которого он является, дал указание начальнику департамента градостроительства и архитектуры администрации Томска внести в геоинформационную систему «ГеоКад» сведения о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны в отношении земельного участка завода. Затем было подготовлено постановление об отказе в удовлетворении заявления предпринимателя, намеревавшегося развернуть строительство в этом месте, об изменении территориальной зоны, сообщил Следственный комитет томичам через несколько часов после задержания Ивана Кляйна. Такова пока фабула возможного обвинения по статье ч. 2 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления», предусматривающей широкий спектр санкций: от штрафа в 100-300 тыс. до лишения свободы на семь лет.

Работодатель и подчиненные

Давайте для начала вспомним, кто в 2016 году был начальником департамента градостроительства и архитектуры администрации. Анна Касперович. Именно она, получается, фальсифицировала документ о санитарно-защитной зоне в пользу своего работодателя. В 2018 году Анна Касперович вышла замуж и стала Анной Подгорной.

В феврале 2019 Анна Подгорная стала фигурантом уголовного дела по факту превышения полномочий. Заместитель мэра Томска - начальник департамента архитектуры и градостроительства Анна Подгорная с помощью своего заместителя Ольги Кузнецовой оформила земельный участок в поселке Радиоцентр (находится на территории Потаповых лужков) на подставное лицо – свою мать Тамару Лев, и фактически проживала в возведенном на нем частном доме.

В октябре 2019 года Советский суд признал виновной бывшего заместителя мэра Томска — начальника городского департамента архитектуры и градостроительства Анну Подгорную в злоупотреблении полномочиями. Экс-чиновница признала вину и ходатайствовала о рассмотрении ее дела по упрощенной процедуре — без исследования доказательств и их оценки. В результате вместо четырех лет колонии, предусмотренных по ч. 1 ст. 285 УК РФ, она получила 1 год и 7 месяцев лишения свободы условно (с испытательным сроком в три года). Можно сказать, что Анна Подгорная отделалась легким испугом. Возможно, помогло сотрудничество со следствием.

Но вот любопытная деталь. Оказывается, что одним из пострадавших предпринимателей в результате фальсификации Анной Подгорной документа в 2016 году в пользу «Томского пива» в итоге стал ее нынешний муж Павел Подгорный. Конечно, тогда, в далеком 2016-м году, Анна Касперович, скорее всего, и не предполагала, что в 2018 году выйдет замуж за Павла Подгорного. Но когда у мужа начались проблемы со строительством жилого микрорайона на территории бывшего радиозавода рядом с Ботаническим садом ТГУ, то, возможно, именно она и рассказала Павлу Подгорному о замечательном документе относительно санитарно-защитной зоны рядом со складами «Томского пива» на Мокрушина, 9.

Фото: Владимир Бобрецов

А кто у нас муж? С 2005 по 2009 год Павел Подгорный работал в департаменте ЖКХ городской администрации, потом три года — в областной администрации руководителем областного департамента строительства и архитектуры, а в 2013-2014 годах руководил уже в муниципалитете капитальным строительством и одновременно являлся замом мэра. Примечательно, что на должность заместителя мэра Иван Кляйн взял Подгорного после того, как тот побывал фигурантом уголовного дела. Возбуждено это дело — опять о превышении должностных полномочий и хищении более 6 млн рублей, было в 2012 году и связано с выделением денег на строительство дороги к коттеджному поселку «Серебряный бор» (Кайдаловка), застройку которого вела компания «СибДом», возглавляемая Екатериной Собканюк. Позже дело было закрыто — «в отношении Собканюк дело прекращено, так как не было хищения, а в отношении должностного лица Павла Подгорного дело прекращено по истечению срока давности и признанию им состава преступления», — рассказывал в 2013 году глава томского СК Владимир Литвиненко.

Фото: Владимир Бобрецов

После увольнения из мэрии в 2014 году с должности заместителя мэра по капитальному строительству Павел Подгорный не стал менять сферу деятельности и в 2015 году учредил «Домостроительную компанию Эльбрус». В 2017 году компания перешла во владение неких Ангелины Юган, а через месяц – Татьяны Бесперстовой. Пока фирмой владел Подгорный, она получила от мэрии Томска разрешение на строительство двух многоквартирных домов по улице Мокрушина (37, 39). Эта же компания намеревалась построить еще нескольких домов, в том числе жилой комплекс на этой же улице. Проектную документацию для строительства сделали томские компании «Геостройизыскания» и архитектурное бюро «Стиль» почти за 6,5 млн рублей, с которыми «ДСК Эльбрус» за это не расплатилась.

Эти и еще несколько участков под строительство компания брала в аренду у «Кемеровского социально-инновационного банка», но также не заплатила за них арендную плату. Банк и «Геостройизыскания» пытались взыскать долги с «ДСК Эльбрус» через арбитраж, с архитектурным бюро «Стиль» было заключено мировое соглашение.

Также компания «ДСК Эльбрус», по данным судов, фигурировала в сделках с участками совместно с этим же банком. По данным ЦБ, «Кемсоцинбанк» скрывал свое реальное финансовое положение и осуществлял «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов Центробанка. Так, учредитель «ДСК Эльбрус» Ангелина Юган, к которой перешла доля Подгорного, через цепочку сделок передала финансовой организации несколько земельных участков, как указано в судебных документах, с целью повышения капитализации банка, а также последующего отчуждения земельных участков в пользу «Кемсоцинбанка» и его акционера – Баранова Михаила Александровича. Эти участки после переоценки в большую сторону планировалось передать под строительство микрорайона «Мокрушинский» в Томске. Бывшего чиновника и учредителя компании Подгорного допрашивали по этому делу в качестве свидетеля. В начале 2020 года компания «ДСК Эльбрус» ликвидировалась с долгами больше 11 млн рублей.

А 11 февраля 2020 года Ринат Аминов и Павел Подгорный представили на градостроительном совете в обладминистрации проект нового микрорайона на Мокрушина. Концепцию проекта на совете представлял лично глава архитектурного бюро «Стиль» Сергей Худяков. Проекта, который изначально был разработан для компании Павла Подгорного «ДСК Эльбрус». Свое знание деталей строительства нового микрорайона Павел Подгорный на совете в «белом доме» и не скрывал. Он постоянно приходил на помощь главному инвестору проекта Ринату Аминову, когда тот отвечал на вопросы членов градостроительного совета. Подводя итоги обсуждения, заместитель губернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто предложил проект поддержать.

И это не единственный случай, когда Павел Подгорный публично представляет интересы инвестора Рината Аминова. В 2017 году Подгорный на публичных слушаниях в Кисловке по внесению изменений в генеральный план Зареченского сельского поселения выступал представителем интересов все того же бизнесмена Рината Аминова. Примечательно, что сейчас Павел Подгорный числится председателем садоводческого товарищества «Стрижи» в том же поселке Кисловка Томского района.

Удивительным образом супруги Подгорные умели совмещать работу и на Аминова-Вавилова, и на мэра Ивана Кляйна. Так, например, с мая 2017 по апрель 2018 года Павел Подгорный возглавлял компанию «Рекреационный парк «Михайловская роща», которая занималась благоустройством одноименного старейшего парка Томска по программе «Наш Томск». Программа была разработана по поручению арестованного мэра Ивана Кляйна. Для создания рекреационной зоны в Октябрьском районе мэрия Томска тогда заключила соглашение с рядом частных лиц и меценатов, объединенных в АО «Рекреационный парк «Михайловская роща», на инвестиционные средства которых в несколько этапов должны были провести благоустроительные работы. Стоимость проекта оценивали в 200 млн рублей. Правда, с 2019 года, почему-то Михайловскую рощу стали благоустраивать не на деньги меценатов, а на федеральные деньги в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Итак, Анна Касперович сначала по поручению своего начальника Ивана Кляйна внесла недостоверные сведения о наличии санитарно-защитной зоны. Через несколько лет на Анну, уже Подгорную, заводят уголовное дело и отправляют под домашний арест. Анна Подгорная признает вину и начинает работать со следствием. Через несколько месяцев в руках ряда инвесторов появляется информация о фальсификации документов, представленных мэрией в суде по делу «Томского пива». Инвесторы, располагая поддельным документом, жалуются в Арбитражный суд, что мэрия не дает им строить на улице Мокрушина, и СК на основании этой жалобы возбуждает уголовное дело. В «инвесторах» числится и муж Анны Подгорной Павел Подгорный. Получается, Анна Касперович-Подгорная дала мужу и его компаньонам компромат на своего бывшего работодателя.

Девелоперы

Ринат Аминов в нашей истории — человек неслучайный. Именно конфликт с ним Иван Кляйн уже назвал причиной своих нынешних злоключений.

Земельный участок, принадлежавший ОАО «Томский радиотехнический завод», Аминов приобрел в 2016 году. Ранее он также приобрел на торгах здания бывшего ЗПП «Томский», торгового центра «Фог-Сити» и ТЗИА. Согласно данным Rusprofile, Ринат Аминов является директором и учредителем ООО «ФЭМЭЛИ» (Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями), директором и учредителем ООО «Комфортстрой» (Строительство жилых и нежилых зданий), директором и учредителем ООО «СЗЗ Иркутский Тракт 60», учредителем ООО «Вира». ​

Аминов планировал построить многоэтажку в районе улицы Мокрушина, 11/1 рядом с заводом «Томское пиво». Ему отказали из-за санитарной зоны, установленной для «Томского радиотехнического завода». В документах не упоминалось «Томское пиво», но предприятие действительно находится поблизости — на Мокрушина, 9. Аминов подавал несколько исков к мэрии, требуя исключить участок под застройку из санитарной зоны. В 2019 году Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту предоставления сфальсифицированных доказательств в арбитраж — обыски прошли в городском департаменте архитектуры и градостроительства, а также в региональном управлении Роспотребнадзора.

Фото: Владимир Бобрецов

Имя Рината Аминова достаточно хорошо известно тем, кто следил за историей банкротств крупных томских предприятий в течение последних 10-15 лет. Скажем, именно Аминов в 2014 году банкротил «Контур» в период судебного процесса над Игорем Иткиным, проходившего от начала до конца под неусыпным контролем ФСБ. Имя Аминова обычно связывается с другим именем — крупного томского предпринимателя Алексея Вавилова, соучредителя «Изумрудного города», руководителя группы компаний «Свет ХХI века. Томский завод светотехники», участника совещаний представителей крупного бизнеса с главой региона, активного игрока на томском рынке девелопмента. Ринат Аминов, скажем, представлял интересы Алексея Вавилова и его делового партнера Александра Гитмана в памятной многим в Томске истории и со скандальным банкротством ОАО «Ролтом», знаменитого «Томского подшипника».

Алексей Вавилов находится в прямой конфронтации с мэрией по ряду строительных проектов. Мэрия Томска подала в текущем году два иска в суд против компаний, принадлежащих Вавилову. В одном случае ответчик— вавиловская компания АО «Консалтингстройинвест». В другом – компания АО «Почтальон», совладелец торгового центра по Ленина, 54а. С «Консалтингстройинвеста» мэрия планировала взыскать более 15 миллионов рублей, а от АО «Почтальон» требовала снести незаконно надстроенный этаж в здании. Разумеется, с учетом размеров бизнес-империи Вавилова суммы судебных исков мэрии не кажутся сколько-нибудь проблематичными. Однако же сами эти иски, несомненно, свидетельствуют о наличии конфликта.

Фото: ТГУ

Согласно суждению нескольких источников ТВ2, у Алексея Вавилова неплохие связи с силовыми структурами. Его давнего делового партнера Александра Гитмана многие в Томске считали одним из главных действующих лиц рынка обналички, который находился под постоянным контролем силовых структур. Гитман несколько лет назад эмигрировал. Однако же можно предположить, что у его делового партнера сохранились старые связи.

Любопытно, что имя Алексея Вавилова мы встречаем и в перипетиях судебного дела предыдущего мэра Томска — Николая Николайчука, которому вменялась та же 286-я статья, что и Кляйну. Вавилов был одним из учредителей СМУ-133, предприятия, активно осваивавшего бюджетные средства на строительстве Левобережной дороги. Николайчуку предъявляли претензию в незаконном лоббировании интересов этого предприятия. Правда, в обвинительном заключении по его делу этот эпизод не появился.

Возможно, конфронтация Ивана Кляйна с томскими девелоперами не была бы такой острой, оставайся он только «пивным королем». Однако же Иван Григорьевич тоже начал строить и интересоваться земельными участками. Потому любые его действия на посту мэра в части регламентации строительства рассматривались другими участниками рынка с понятным подозрением. В общем, мы имеем дело с типичной российской коллизией о «власти-собственности», когда политический статус конвертируется в рыночные преимущества. Или предположительно конвертируется. До той поры, правда, пока не находятся те, чьи властные полномочия выше, и эти полномочия тоже надо конвертировать.

О возможных настоящих выгодополучателях от процесса над Кляйном пишет на своей страничке в фейсбуке Анатолий Черкасский, в 1990-93 годах председатель Томского горсовета народных депутатов. Бизнес-карьера Ивана Кляйна начиналась на его глазах и отчасти с его подачи.

Фото: ТВ2

«В конце восьмидесятых годов вследствие действий партийных советских органов по запрету производства пива в городе Томске томский пивоваренный завод с богатой и славной традицией, идущей из дореволюционных времен основателя завода Карла Крюгера, влачил просто жалкое существование. Разграбленное оборудование, воровство, пьянство – это только видимые черты этого предприятия. Одновременно был явный управленческий кризис, когда директор завода в тельняшке в пьяном виде давал указания своим подчиненным и работникам завода. В начале девяностых годов с изменением органов власти в городе и началом реформирования экономики в Томске мною было предложено лично главе администрации города Владимиру Васильевичу Гончару побывать на заводе, принять меры по назначению директором завода молодого главного инженера Кляйна Ивана Григорьевича. Для меня представлялось, что Иван Кляйн, этнический немец, станет возрождением традиций, заложенных пруссаком Карлом Крюгером. Была в кратчайшие сроки проведена работа по акционированию пивоваренного завода и созданы условия для инвестиций и развития производства. Мы в свое время не ошиблись в кадрах. Сегодня «Томское пиво» – это один из флагманов отрасли. Уверен, что это привлекает «знатоков» отъема действующих предприятий, что может вполне открыться в дальнейшем», — пишет Черкасский.

То есть, по версии Черкасского, процесс против мэра — это всего лишь форма рейдерского захвата «Томского пива», немалого даже по российским меркам бизнеса (чистая прибыль его в 2019 году составила более 1,7 млрд рублей), формирующего чуть меньше двух процентов российского пивного рынка, по данным на тот же 2019 год. Об истинных бенефициарах начавшегося уголовного преследования Кляйна мы, возможно, узнаем по изменениям в составе учредителей его предприятия (в настоящее время более 90 % акций «Томского пива» — собственность семьи мэра).

В частных разговорах Иван Григорьевич не раз говорил, что не особо хотел быть мэром. Но, мол, сильно попросили, после недобровольного ухода предшественника. И трудно было отказаться. Учитывая судьбу предшественников Кляйна на его посту, можно предположить, что он не особо лукавил. Однако же такова судьба российского бизнеса. С определенного момента, отстроив бизнес, предприниматель начинает думать о страховках. Идет в депутаты, вступает в «Единую Россию», становится мэром. Ему кажется, что тем самым он страхует бизнес. На самом же деле — нет. Напротив, скорее, создает дополнительные риски. Таким образом, на вопрос «Кто подставил Кляйна?» ответ в конечном счете простой. Подставил Кляйна — Кляйн. Не тогда, когда взял на работу чету Подгорных, не тогда, когда вступил в конфронтацию с Аминовым и Вавиловым. А гораздо раньше. Тогда, когда согласился пойти в мэры. А возможно, и еще раньше. Когда шел в депутаты и вступал в «Единую Россию». Не помогло.

Тебе кажется, что ты все учел. Ты будешь очень лояльным и осторожным. Будешь говорить все, что нужно, поддерживать все, что полагается поддерживать. Не будешь конфликтовать с вышестоящими. Будешь членом правильной партии. Будешь вести себя крайне аккуратно. Не будешь высовываться. Однако же рано или поздно ты ошибешься, оступишься. Все рано или поздно ошибаются. И тебя сдадут с потрохами твои собственные подчиненные, товарищи по партии отступятся от тебя в тот же день, а губернатор, который привел тебя в мэрское кресло, скажет, что он всецело доверяет компетентным органам.