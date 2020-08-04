Кто и почему стреляет в Мыльджино?

"У большинства местных лодки есть, вертолет раз в неделю летает, газовиков-вахтовиков с месторождения тоже вертолетом меняют. В него еще можно залезть, если место свободное есть, договориться, - громко объясняет нам Василий, чтобы перекричать моторку. - В распутицу только вертолет из транспорта, он полный всегда, в это время тяжело добраться. А по зимнику вообще лафа - на машину прыг, три-пять часов, смотря какой зимник, и в райцентре".
Четыре часа дороги разговариваем с Василием про жизнь в здешних краях. Говорит, сам долго мотался по разным селам, в итоге понял, что жизнь примерно одинаковая везде, и решил остаться в Мыльджине. Сейчас ему сорок.
"Местные у нас работают либо в "Газпроме" на промысле (компания добывает газ на Мыльджинском месторождении - прим. ред.), либо на сезонных работах на газе (речь идет о компаниях, которые покупают газ у "Газпрома", транспортируют его и перепродают - прим. ред.), а остальные - кто где. Я вот в пожарке работаю, нас пять человек там. Остальные промышляют: грибы, ягоды, рыба, мясо, соболя. Много пенсионеров", - рассказывает Василий.
Маленькие дети в селе ходят в детский сад, есть неполная школа. Дочери Василия, которые в сентябре идут в десятый класс, едут учиться дальше в Каргасок, будут жить в школьном интернате. Всего девятый класс в Мыльджине нынче окончили четверо школьников. Молодые, говорит Василий, приезжать пытаются, но в итоге не остаются - перспектив особо нет. "Кто учиться не ездил, тот здесь еще. Газа бы не было, отсюда все бы уже давно уехали", - считает он.
По пути мы пару раз останавливаем лодку у берега - порыбачить. Много времени это не отнимает, на каждый привал тратится от силы десять минут. За это время Василий тянет на спиннинг несколько крупных окуней и щуку, но бочка, что стоит в лодке, уже прилично наполнена рыбой. Это то, что рыбак наловил по пути к нам. Рассказывает, что рыбы сейчас в Васюгане и Нюрольке хватает. Ловят окуней, язей, карасей, щук, а по весне бывают и лещ, и судак, и стерлядь.