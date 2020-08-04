Кто и почему стреляет в Мыльджино?

"Ситэк": "Они просто пакостники"



Участок компании огорожен забором из профилированного железа. Местные говорят, что это забор тут появился недавно, после того, как на перекачках "стало неспокойно". Нас встречают с недоверием, работники на контакт идут не сразу, вызывают мастера участка - Дениса Соснина, поговорить все-таки получается.



Сотрудники "Ситэка" рассказывают, что первые непонятные ситуации во взаимоотношениях с "Сибрегионгазом" начали возникать этой весной, хотя те же люди жили в поселке и в прошлом году. Тогда, по их словам, они просто приходили поснимать видео. Этой весной сначала заметили, что машины начали часто ломаться, а при техосмотре выяснили, что в топливные баки попал сахар.



"Насыплют его в КамАЗы, чтобы мы не ездили. Никакие они не активисты, ни за какую экологию не борются, просто конкуренция. У них такая же компания, как у нас, тут рядом. Всего две компании этим (транспортировкой газа на продажу - прим. ред.) занимаются летом. По весне машины стояли у нас, а они жили с самой весны, ходили, по ночам сыпали. Машины стали ломаться, потом баки мыли, все чистили", - рассказывает водитель "Ситэка" Дмитрий Бочков.



По рассказам, позже ребята из "Сибрегионгаза" не давали "Ситэку" занять арендованный участок и начать на нем работу, постоянно приходили на территорию снимать видео. "Гранаты кидали дней пять подряд нам на территорию, каждый день ходили и ходят сюда, как на работу, что-то снимают, куда-то отправляют", - добавляет Дмитрий Бочков. Вспоминают сотрудники и случай, когда один из сотрудников соседней компании ворвался на территорию с травматическим пистолетом и пытался остановить перекачку.



В "Ситэке" уверены, что ребята из "Сибрегионгаза", которые "устраивают им пакости", вовсе не работают на перекачке, как числятся, а приехали в село специально для того, чтобы мешать работе прямых конкурентов. Мастер участка "Ситэка" Денис Соснин считает, что все "пакости" нужны для того, чтобы "Ситэк" не успевал забирать газ. "У нас как делается, мы заранее проплачиваем "Газпрому", а если мы свой объем не забираем, нам штрафные санкции".

