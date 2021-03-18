Кто и как стал безработным в пандемию в Томске

Виталий рассказывает, что параллельно с ним работу в Томске искали и другие знакомые врачи узких специальностей, проблемы возникли у всех. Многим пришлось уехать в другие регионы, где не было таких ограничений во время пандемии. Кто-то ушел в другие сферы, кто-то в частную практику. Виталия радует, что людям удалось найти для себя место, но он не понимает, как в Томске после снятия всех пандемийных ограничений будет закрываться кадровая дыра: откуда возьмутся все те практикующие специалисты-медики для приема населения, которые не отстали от специальных постоянно обновляющихся указов Минздрава, знают медицинскую документацию и просто не растеряли квалификацию.



"И как наш облздрав будет восполнять кадровый дефицит? Потому что люди бегут. Кто бежит в районы, кто в другие регионы, из профессии тоже уходят. Идут в медицинские представители, частные кабинеты. Но народ, вкусивший частную медицину, в государственную уже не захочет. Да, я понимаю, там, может, где-то не больше зарплата, а где-то, может, и меньше, но сама по себе система не такая, где ты принимаешь всех. Да, кто-то вернется на старое место работы, выпустят новых. Но даже сейчас, если врач общего профиля не поступил в ординатуру, ему придется три года отсидеть в поликлинике, но не узким специалистом. Плюс меняется меддокументация постоянно, если ушел, сложно вникнуть снова. Опять же, если взять вторую МСЧ, там уволили пенсионного возраста медсестер, которые работали в травмпункте. Где они планируют набирать новых? Те медсестры, которые уже есть в сфере, у них и свои рабочие места есть. А кто не работает, так понятно, что чем-то где-то зарабатывает, вряд ли потом вернется в тот же травмпункт, где постоянные дежурства, асоциальные элементы и все, что только можно придумать", - рассуждает Виталий.



За нехваткой врачей и ограничениями приема и вмешательства тянется проблема здоровья граждан, уверен медик. О том, как в регионе будут решать ее, он тоже рассуждает риторически.



"А теперь представим, что все закончилось, все больницы вернули на свой стандартный профиль. И что будет? Ад, драки за места, койки. Сколько пациентов накопилось за это время? Плюс сколько случаев, которые можно было вылечить, но перешли в неизлечимые, сколько людей умрут, сколько станут инвалидами? Потому что можно было предотвратить, назначить реабилитацию, а потом люди придут запущенные. Но такие вопросы у нас предпочитают не замечать", - заканчивает Виталий.



Сам врач все-таки смог найти работу в медицине. В начале 2021 года он устроился в одно из медучреждений города не совсем по своему профилю.

