Экспедиция ТВ2
КРЫМ НАШ
Как и чем живет другой Крым
Экспедиция ТВ2
КРЫМ НАШ
Как и чем живет другой Крым
— До Крыма далеко?
— Ну, если от Омска до Москвы 2800 километров, то есть дня четыре. А там еще дальше…
— А говорили что где-то уже рядом?
— Нет, вы ошибаетесь, погуглите.
— Да мы погуглили. Это юг Омской области.
— Ну, если от Омска до Москвы 2800 километров, то есть дня четыре. А там еще дальше…
— А говорили что где-то уже рядом?
— Нет, вы ошибаетесь, погуглите.
— Да мы погуглили. Это юг Омской области.
Омская область, Полтавский район, деревня Крым. От Омска 180 километров. От Томска, откуда мы и едем — 1100. После развала Советского союза — приграничный район. До этого данная часть Омской области то была формально казахской, то российской. Так как Омская область то простиралась до Карского моря, то, наоборот, частично входила в состав Казахской ССР.
Участок дороги, непосредственно ведущий в Крым, попадает в пятикилометровую зону от российско-казахской границы, но мы едем транзитом, поэтому пропуск не требуется. Мы предупредили пограничную службу и необходимо будет просто показать паспорта.
А еще нас предупредили на данном участке дороги не разговаривать по телефону — периодически ты попадаешь в казахский роуминг и моментально «проговариваешь» все деньги.
Участок дороги, непосредственно ведущий в Крым, попадает в пятикилометровую зону от российско-казахской границы, но мы едем транзитом, поэтому пропуск не требуется. Мы предупредили пограничную службу и необходимо будет просто показать паспорта.
А еще нас предупредили на данном участке дороги не разговаривать по телефону — периодически ты попадаешь в казахский роуминг и моментально «проговариваешь» все деньги.
Подъезжаем уже в полной темноте. Наутро оказалось, что наша первая надежда — погреться в Крыму — не оправдалась.
— Ну, в этом году зима и так нам дает слабинку. Минус 25 только было. А в те года, у меня как раз идет отел, мороз бывал под 40. Но у меня скот устойчивый к морозам.
В Крыму три фермера. Владимир Тарасенко — самый крупный. У него 112 голов крупного рогатого скота. Родился Владимир в Казахстане, в селе Киевское, в 7 километрах от границы.
Переехал в Россию еще школьником. Тогда была волна эмиграции и из казахского Киевского народ хлынул в российский Крым. Сейчас в Киевском у многих еще остаются друзья и родня. Но ездят теперь редко.
— Ну, в этом году зима и так нам дает слабинку. Минус 25 только было. А в те года, у меня как раз идет отел, мороз бывал под 40. Но у меня скот устойчивый к морозам.
В Крыму три фермера. Владимир Тарасенко — самый крупный. У него 112 голов крупного рогатого скота. Родился Владимир в Казахстане, в селе Киевское, в 7 километрах от границы.
Переехал в Россию еще школьником. Тогда была волна эмиграции и из казахского Киевского народ хлынул в российский Крым. Сейчас в Киевском у многих еще остаются друзья и родня. Но ездят теперь редко.
— Я последний раз был в Казахстане лет пять, шесть назад. Когда тут еще были пропускные пункты. А сейчас нужно ездить через Одесский район, далеко, плюс вкругаля возвращаться.
— Одесский район? У вас что тут и Одесса есть?
— Да, тут на юге Омской области много х-их... названий. Да и х-ов много. (Владимир использует неполиткорректное слово, в Крыму оно принято и не носит негативный характер — прим. редакции). И разговаривают все на смеси языков. Вместо «что», например, все говорят «шо».
— Следили сейчас за ситуацией в Казахстане?
— Конечно. Тут же граница рядом, мало ли кто пойдет, страшно было. Сейчас все вроде подутихло. Но мы находимся начеку. Перезваниваемся со знакомыми пограничниками, мало ли что.
— А что может случиться: казахи пойдут обратно захватывать Крым?
— Ну, не казахи. Я не думаю, что там казахи воевали. Я думаю, там воевали совершенно другие люди, наемные силы.
Уточним, до 1907 года, когда столыпинские переселенцы из Украины окончательно здесь обосновались и переименовали деревню в Крым, это место называлось Бегалы-куль. Потом казахи перекочевали южнее, но еще долго местное население Крым параллельно именовало Белакуль, сократив название.
— «Куль» по-казахски — это озеро. Есть озеро?
— Есть. «Велыко», как здесь украинцы говорили. Только теперь оно заросло.
— Одесский район? У вас что тут и Одесса есть?
— Да, тут на юге Омской области много х-их... названий. Да и х-ов много. (Владимир использует неполиткорректное слово, в Крыму оно принято и не носит негативный характер — прим. редакции). И разговаривают все на смеси языков. Вместо «что», например, все говорят «шо».
— Следили сейчас за ситуацией в Казахстане?
— Конечно. Тут же граница рядом, мало ли кто пойдет, страшно было. Сейчас все вроде подутихло. Но мы находимся начеку. Перезваниваемся со знакомыми пограничниками, мало ли что.
— А что может случиться: казахи пойдут обратно захватывать Крым?
— Ну, не казахи. Я не думаю, что там казахи воевали. Я думаю, там воевали совершенно другие люди, наемные силы.
Уточним, до 1907 года, когда столыпинские переселенцы из Украины окончательно здесь обосновались и переименовали деревню в Крым, это место называлось Бегалы-куль. Потом казахи перекочевали южнее, но еще долго местное население Крым параллельно именовало Белакуль, сократив название.
— «Куль» по-казахски — это озеро. Есть озеро?
— Есть. «Велыко», как здесь украинцы говорили. Только теперь оно заросло.
У Владимира двое детей. Дочь учится в четвертом классе, сын — в первом. Дочь заканчивает среднюю школу и на следующий год будет ездить в деревню Ольгино, это в 18 километрах от Крыма. Там средняя школа. Сына Владимир тоже решил отправить в Ольгино, так как он в школе останется один.
— Я его тут одного не оставлю. Человек должен развиваться в обществе. А в следующем году в школе детей уже, скорее всего, не будет.
Ну, а на перспективу — у нас нет другой работы. И мы столько сюда вложили. Поэтому пока переезжать не намерены.
— Как отнеслись к присоединению Крыма?
— Когда эта ситуация в Крыму случилась, мы, естественно, этот вопрос здесь обсуждали. Еще же при Екатерине манифест был подписан о присоединении его к России, а сейчас они поют — это наш Крым. Но мне, честно, все-равно, мне лишь бы в нашем Крыму было все хорошо, и газ сюда пришел. В Ольгино же он есть. Был бы газ, и деревня по-другому бы жила.
— Я его тут одного не оставлю. Человек должен развиваться в обществе. А в следующем году в школе детей уже, скорее всего, не будет.
Ну, а на перспективу — у нас нет другой работы. И мы столько сюда вложили. Поэтому пока переезжать не намерены.
— Как отнеслись к присоединению Крыма?
— Когда эта ситуация в Крыму случилась, мы, естественно, этот вопрос здесь обсуждали. Еще же при Екатерине манифест был подписан о присоединении его к России, а сейчас они поют — это наш Крым. Но мне, честно, все-равно, мне лишь бы в нашем Крыму было все хорошо, и газ сюда пришел. В Ольгино же он есть. Был бы газ, и деревня по-другому бы жила.
В Крымской начальной школе сейчас шесть учеников на шесть работников: одна учительница, два сторожа, техничка, повар и дворник. Школа дает деревне самое большое количество рабочих мест. Сейчас часть двухэтажного здания перекрыта, чтобы не отапливать лишние помещения. Учатся все дети в одном классе.
— Здесь у меня, получается, три класса вместе. На каждый класс по 15 минут. И домашнее задание спросить и новыми знаниями поделиться. И, получается, мы ничего не успеваем. Приходится часто оставаться после уроков и догонять то, что требуется по программе.
Так что на одном и том же уроке у единственной учительницы Веры Череп — первоклассник рисует, третьеклассник рассказывает про кровеносную систему, а четвертый класс изучает Древний Египет. Заодно интересуемся у школьников, что они знают про другой Крым.
— Там море, красиво и он называется так же, как наша деревня.
— Он очень большой, намного больше, чем наш.
Дети в другом Крыму не были. А вот их учительница была. Вере Череп довелось побывать в Алуште. Говорит, когда заселялась в санаторий, там удивились, что есть еще какой-то Крым.
— А чем-нибудь ваш Крым лучше того?
— Тут я дома, а там — в гостях.
— Здесь у меня, получается, три класса вместе. На каждый класс по 15 минут. И домашнее задание спросить и новыми знаниями поделиться. И, получается, мы ничего не успеваем. Приходится часто оставаться после уроков и догонять то, что требуется по программе.
Так что на одном и том же уроке у единственной учительницы Веры Череп — первоклассник рисует, третьеклассник рассказывает про кровеносную систему, а четвертый класс изучает Древний Египет. Заодно интересуемся у школьников, что они знают про другой Крым.
— Там море, красиво и он называется так же, как наша деревня.
— Он очень большой, намного больше, чем наш.
Дети в другом Крыму не были. А вот их учительница была. Вере Череп довелось побывать в Алуште. Говорит, когда заселялась в санаторий, там удивились, что есть еще какой-то Крым.
— А чем-нибудь ваш Крым лучше того?
— Тут я дома, а там — в гостях.
На выходе из школы разговариваем с двумя женщинами. Одна работает вахтером, другая уборщицей. Их беспокоит, что скоро они останутся без работы.
— Да, мы крымчане. Но нам хотя бы еще кусочек той дороги, что в Крыму построили, да рабочие места. Вот в следующем году школу закроют, и мы опять остались без работы.
Спрашиваем у них, как дойти до старожила деревни Крым Ивана Трофимовича Кумпана. Женщины объясняют и советуют не отказываться от его фирменной крымской наливочки. Действительно, побывать в Крыму и не попробовать местные напитки было бы неправильно.
— Да, мы крымчане. Но нам хотя бы еще кусочек той дороги, что в Крыму построили, да рабочие места. Вот в следующем году школу закроют, и мы опять остались без работы.
Спрашиваем у них, как дойти до старожила деревни Крым Ивана Трофимовича Кумпана. Женщины объясняют и советуют не отказываться от его фирменной крымской наливочки. Действительно, побывать в Крыму и не попробовать местные напитки было бы неправильно.
— Шо, заблудились? До мени никто не блудил. Це вы первые. И шо ж це вас заставило в такую даль ихать?
Иван Трофимович разговаривает на суржике. Суржик — это разговорный язык, включающий элементы украинского и русского языков, распространенный в основном в смежных областях Украины и России.
— Я никогда не была в Крыму. И давно хотела побывать в нашем, сибирском.
— Так тот тоже наш, — сразу обозначает свою позицию по присоединению Крыма Иван Трофимович.
В марте ему будет 85 лет. Прожил здесь всю жизнь. Прадеды из Украины с Полтавской губернии переехали в Сибирь в 1896 году. Свою знаменитую настойку Иван Трофимович предлагает практически с порога.
— Я пишусь, что я украинец. Но, вообще, я — СССР. Но не напишешь же во время переписи, в графе национальность — СССР.
— А вы хотели бы когда-нибудь в Украине побывать?
— Да пошли оне! Там одни бандеры. Да и к власти одни бандеры пришли. Я знаю, что там радикалов, которые против России, больше 70 процентов.
Сразу уточняем, откуда Иван Трофимович узнает новости. Исключительно из федеральных каналов.
Иван Трофимович разговаривает на суржике. Суржик — это разговорный язык, включающий элементы украинского и русского языков, распространенный в основном в смежных областях Украины и России.
— Я никогда не была в Крыму. И давно хотела побывать в нашем, сибирском.
— Так тот тоже наш, — сразу обозначает свою позицию по присоединению Крыма Иван Трофимович.
В марте ему будет 85 лет. Прожил здесь всю жизнь. Прадеды из Украины с Полтавской губернии переехали в Сибирь в 1896 году. Свою знаменитую настойку Иван Трофимович предлагает практически с порога.
— Я пишусь, что я украинец. Но, вообще, я — СССР. Но не напишешь же во время переписи, в графе национальность — СССР.
— А вы хотели бы когда-нибудь в Украине побывать?
— Да пошли оне! Там одни бандеры. Да и к власти одни бандеры пришли. Я знаю, что там радикалов, которые против России, больше 70 процентов.
Сразу уточняем, откуда Иван Трофимович узнает новости. Исключительно из федеральных каналов.
— Они все думают, что Россия хочет войны. Да она нам не нужна сто лет! Хто такая Америка! Живет с обратной стороны земли и тут приехали, здравствуйте, я ваша дядина.
— Говорят, здравствуйте, я ваша тетя.
— Це по-русски. А дядина — це по-украински. А у нас в деревне никто тут их не поддерживает. Вот Зеленский, да який он президент, он клоун. Путин правильно сказал, он артист хороший... Ладно, давай чокнемся, а то добалакаемся, шо придуть, позабирают.
— А что можно сделать, чтобы ваш Крым выжил?
— Здесь земли сколько хочешь, домов пустых много, есть школа, клуб. Пусть бы китайцев сюда привезли, они работящие. И были бы русские китайцы, как мы русские украинцы. Они же первая экономика мира — это ж велико диво! А у нас столько земли...
— Говорят, здравствуйте, я ваша тетя.
— Це по-русски. А дядина — це по-украински. А у нас в деревне никто тут их не поддерживает. Вот Зеленский, да який он президент, он клоун. Путин правильно сказал, он артист хороший... Ладно, давай чокнемся, а то добалакаемся, шо придуть, позабирают.
— А что можно сделать, чтобы ваш Крым выжил?
— Здесь земли сколько хочешь, домов пустых много, есть школа, клуб. Пусть бы китайцев сюда привезли, они работящие. И были бы русские китайцы, как мы русские украинцы. Они же первая экономика мира — это ж велико диво! А у нас столько земли...
Иван Трофимович застал времена, когда на юге Омской области было 59 колхозов. Сейчас в основном только частники и небольшие фермерские хозяйства. На улице встречаем двух братьев Ягубцевых. Оба пенсионеры. Один военный, другой бывший полицейский. Оба еще молодые и могли бы работать. Но негде.
— Совхоз вот убили — Вишнячки. Миллионник был. Столько ягоды было, из Москвы за ягодой приезжали. Вишня, слива, малина. Сад большой был. Сейчас его скупили, выпиливают. Я к маме в деревню поехал. Смотрю, огромную грушу пилят. Говорю: зачем? — А как мы плоды будем срывать?
— А о будущем подумали? О детях?
— Им денег хватит.
— Совхоз вот убили — Вишнячки. Миллионник был. Столько ягоды было, из Москвы за ягодой приезжали. Вишня, слива, малина. Сад большой был. Сейчас его скупили, выпиливают. Я к маме в деревню поехал. Смотрю, огромную грушу пилят. Говорю: зачем? — А как мы плоды будем срывать?
— А о будущем подумали? О детях?
— Им денег хватит.
Ночевать мы останавливаемся у Ирины Бойко. Сейчас она на пенсии и представляет Крым как сельский депутат. Больше сорока лет проработала здесь в школе учителем, а потом и директором. Мама и отец Ирины Ивановны из сосланных в Омскую область поволжских немцев.
— Я вообще не хотела быть учителем начальных классов, хотела преподавать немецкий язык, я его хорошо с детства знала. Но в школе в 70-ые годы все нас обзывали: немцы, фашисты. Я все это на себе пережила и боялась до такой степени, что когда отец повез меня поступать после школы, я решила на немецкий не идти.
— А муж у вас был украинец?
— Да. И мы с ним на украинском разговаривали. А уже детей по-русски учили говорить. Один раз смешная история приключилась с нашим младшим сыном. Он говорит отцу: папка, а я вот никогда немцев не видел. А отец ему отвечает: вертаешься домой, да подивися. Он не понял. Дак, на мамку свою подивись.
— А вы никогда не хотели уехать в Германию? Там вообще родня есть?
— Да, туда уехали папины две сестры и младший брат. А я как могу уехать, если мои родители здесь. А мама говорила: я не поиду, потому что дити усе тут.
— Я вообще не хотела быть учителем начальных классов, хотела преподавать немецкий язык, я его хорошо с детства знала. Но в школе в 70-ые годы все нас обзывали: немцы, фашисты. Я все это на себе пережила и боялась до такой степени, что когда отец повез меня поступать после школы, я решила на немецкий не идти.
— А муж у вас был украинец?
— Да. И мы с ним на украинском разговаривали. А уже детей по-русски учили говорить. Один раз смешная история приключилась с нашим младшим сыном. Он говорит отцу: папка, а я вот никогда немцев не видел. А отец ему отвечает: вертаешься домой, да подивися. Он не понял. Дак, на мамку свою подивись.
— А вы никогда не хотели уехать в Германию? Там вообще родня есть?
— Да, туда уехали папины две сестры и младший брат. А я как могу уехать, если мои родители здесь. А мама говорила: я не поиду, потому что дити усе тут.
Даже из Крыма Ирина Ивановна уезжать не хочет. Хотя здесь жить все сложнее. Например, сейчас деревня осталась без штатного фельдшера. ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) закрылся. Врач ушла на пенсию, не отказывает в помощи деревенским, но теперь для нее это общественная нагрузка.
— А я, как депутат, решаю социальные вопросы. Недавно информировала население о ревакцинации скота от ящура. А буквально на этой неделе фонарь уличный перестал гореть у магазина, а ведь темнеет рано. Я позвонила главе сельского поселения, чтобы, когда приедут снимать новогоднюю гирлянду, вкрутили и новую лампочку в фонарь.
Два года назад, когда начиналась пандемия, Ирина Ивановна еще работала в школе. Рассказывает, как они со школьниками ушли на удаленку. Интернет в деревне слабый, есть не у всех и решено было домашние задания опускать в обычный почтовый ящик. И также из ящика на следующий день их забирать. Вот такой онлайн.
— А я, как депутат, решаю социальные вопросы. Недавно информировала население о ревакцинации скота от ящура. А буквально на этой неделе фонарь уличный перестал гореть у магазина, а ведь темнеет рано. Я позвонила главе сельского поселения, чтобы, когда приедут снимать новогоднюю гирлянду, вкрутили и новую лампочку в фонарь.
Два года назад, когда начиналась пандемия, Ирина Ивановна еще работала в школе. Рассказывает, как они со школьниками ушли на удаленку. Интернет в деревне слабый, есть не у всех и решено было домашние задания опускать в обычный почтовый ящик. И также из ящика на следующий день их забирать. Вот такой онлайн.
В Крыму всего три небольших улицы. Огромный клуб, оставшийся еще с советских времен, иногда его открывают для проведения праздничных мероприятий. Население меньше ста человек, в основном пенсионеры. На улице Вергая, например, раньше было 40 жилых домов, а осталось всего 9.
Зато два частных магазина. Один магазин недавно закрылся — неприбыльно. Открылся другой. Пока на его ассортимент местные жители не нарадуются — теперь реже придется ездить в райцентр.
Заходим в магазин, спрашиваем, не продают ли они сувенирные крымские магнитики — с нашим сибирским Крымом. Удивляются, мы первые, кто этим интересуется. Все-таки этот Крым не настолько популярен.
Хотя был один случай, когда уже на ночь глядя, в деревню приехала девушка из Омска, она думала, что купила билет до большого Крыма, а в итоге оказалась в деревне Крым. Два дня жила на остановке, не хотела уезжать. Местное население даже вызвало пограничников, те приехали, проверили документы и развели руками — россиянка, имеет право. Потом девушку увезли до Добрянки и там посадили на автобус до города. Больше туристов в сибирском Крыму не было.
Зато два частных магазина. Один магазин недавно закрылся — неприбыльно. Открылся другой. Пока на его ассортимент местные жители не нарадуются — теперь реже придется ездить в райцентр.
Заходим в магазин, спрашиваем, не продают ли они сувенирные крымские магнитики — с нашим сибирским Крымом. Удивляются, мы первые, кто этим интересуется. Все-таки этот Крым не настолько популярен.
Хотя был один случай, когда уже на ночь глядя, в деревню приехала девушка из Омска, она думала, что купила билет до большого Крыма, а в итоге оказалась в деревне Крым. Два дня жила на остановке, не хотела уезжать. Местное население даже вызвало пограничников, те приехали, проверили документы и развели руками — россиянка, имеет право. Потом девушку увезли до Добрянки и там посадили на автобус до города. Больше туристов в сибирском Крыму не было.
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