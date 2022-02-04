В Крымской начальной школе сейчас шесть учеников на шесть работников: одна учительница, два сторожа, техничка, повар и дворник. Школа дает деревне самое большое количество рабочих мест. Сейчас часть двухэтажного здания перекрыта, чтобы не отапливать лишние помещения. Учатся все дети в одном классе.



— Здесь у меня, получается, три класса вместе. На каждый класс по 15 минут. И домашнее задание спросить и новыми знаниями поделиться. И, получается, мы ничего не успеваем. Приходится часто оставаться после уроков и догонять то, что требуется по программе.



Так что на одном и том же уроке у единственной учительницы Веры Череп — первоклассник рисует, третьеклассник рассказывает про кровеносную систему, а четвертый класс изучает Древний Египет. Заодно интересуемся у школьников, что они знают про другой Крым.



— Там море, красиво и он называется так же, как наша деревня.

— Он очень большой, намного больше, чем наш.



Дети в другом Крыму не были. А вот их учительница была. Вере Череп довелось побывать в Алуште. Говорит, когда заселялась в санаторий, там удивились, что есть еще какой-то Крым.



— А чем-нибудь ваш Крым лучше того?

— Тут я дома, а там — в гостях.

