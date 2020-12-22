Кредитно-потребительские кооперативы. Касса взаимопомощи или финансовая пирамида?

Истории

Зоя Крупенко — пенсионерка. Работала на приборном заводе, Нефтехиме. Когда выходила на пенсию, ей выплатили зарплату и премию — совокупно около 100 тысяч рублей. Эти деньги она решила оставить в кооперативе «Первый Томский». Там обещали процент намного выше, чем в банке — 15-17%. Снимала редко. Летом 2019 года она продлила договор с кооперативом. А уже осенью узнала, что в кооперативе начались проблемы.

В декабре 2020 года исполняется год с того, как закрылся кредитно-потребительский кооператив (КПК) «Первый Томский». Сейчас пайщики надеются, что первые выплаты они получат в 2021 году. При этом, некоторым не нравятся действия арбитражного управляющего, часть пострадавших настаивают на том, чтобы его заменили. Если это произойдет, то выплата компенсаций будет еще больше отсрочена.

По данным Центробанка, на территории Сибирского федерального округа действуют 338 КПК, из них в Томской области – 13. С начала года в регионе появились четыре новых кооператива, столько же было ликвидировано. При этом, два кооператива приняли решение о ликвидации самостоятельно.

«У меня умер муж. Его зарплату и премию, которые отдали с работы, я положила в Сбербанк, решила копить на свои похороны. Но пришла соседка и сказала, что есть такой хороший кооператив, с большими процентами. И в 2013 году я перевела деньги. А спустя шесть лет та же соседка приходит и говорит, что кооператив рухнул. А я эти деньги всю жизнь копила!», — рассказывает пайщица Любовь Филиппова.

По данным Центробанка пайщиками КПК в Томской области являются 19 544 человек. Они доверили кооперативами 361 млн рублей. В целом, объем привлеченных средств в Сибири у КПК составляет 4,8 млрд рублей. Практика показывает: если КПК банкротится, то получить обратно можно в лучшем случае 30 % от вкладов. Тогда почему люди продолжаются нести туда деньги?

«Кооперативы начали набирать популярность в нулевых. Особенно, в селах или небольших городах, где отделений банков могло и не быть. Они ведь строятся на доверии, а в таких населенных пунктах обычно все друг друга знают, и не думают, что кто-то кого-то может обмануть. Тогда даже областные власти поддерживали этот финансовый институт. Плюс, высокий процент, намного выше, чем в банке. Поэтому люди и несли деньги», — объясняет популярность кооперативов координатор по работе со СМИ регионального ОНФ Владимир Погудин.

В Центробанке подтверждают, что при разумном подходе КПК действительно могут быть финансово выгодными.

«Если рассматривать инвестиции в кооператив, то это уже рисковый сценарий. Доходность по договорам личных сбережений в КПК выше, но и риски тоже. Пайщики КПК становятся фактически его собственниками и несут субсидиарную ответственность по его убыткам. Именно пайщики – первый и самый важный уровень контроля за сохранностью собственных инвестиций в кооперативе. Они должны следить за деятельностью и финансовым положением кооператива, знакомиться с отчетностью. Пайщики могут избираться в органы управления кооператива. При разумном подходе к участию, добросовестности руководства кооператива, инвестиции в него могут быть выгодными. То есть личная ответственность за вклад в банке и инвестиции в паи кооперативов принципиально отличается», — комментирует ТВ2 управляющий томским отделением Центробанка Елена Петроченко.

Чтобы как-то регулировать эту отрасль было введено ограничение процентной ставки для КПК. Сейчас он не может превышать ключевую ставку Банка России больше, чем в два раза. То есть, на сегодняшний день максимальный процент, под который можно отдать деньги в кооперативы — 8,5% годовых.

Снижение ключевой ставки повлияло на прибыльность КПК. Только за год в Томской области число пайщиков снизилось примерно на тысячу человек. В кооперативах Сибирского федерального округа снижение числа пайщиков более заметное — за такой же период оно составило 16%, говорят в ЦБ.

Получается, что брать в долг у КПК хотят все меньше людей. Если займы не востребованы, значит нет прибыли. Если нет прибыли, то нечем платить проценты.

«Отдал деньги в КПК «Зенит». Деньги не выплачивают с июля 2020 года. Сначала обещали график выплат сделать, но ничего не сделали и не выплатили. Только время тянули. Теперь даже ничего не обещают. Обращаемся в прокуратуру и в Центробанк, но там не реагируют. На сайте Центробанка только есть информация, что с 5 декабря «Зениту» выдано предписание о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и.т.д. Но об этом они даже не говорят, новый вклад оформили, довложения по ранее открытому приняли», — рассказывает Игорь.

По данным ОНФ, пайщиками «Зенита» в Томской области являются около 200 человек. Столько же отдали деньги и другому КПК — «Урану», так же объявившему о ликвидации.

«Из 13 зарегистрированных кооперативов в Томской области, четыре уже находятся на стадии ликвидации-реорганизации, один — на стадии банкротства. За текущий год к нам в Народный фронт обратилось более 200 вкладчиков, пайщиков кредитных потребительских кооперативов из трех кредитных потребительских кооперативов. Это в основном пожилые люди, которые не могут вернуть свои денежные средства. Они купились на высокие проценты, 12-14%, чьи-то советы, и в результате попали в сложную жизненную ситуацию», — комментирует сопредседатель регионального штаба ОНФ Константин Юденко.

При этом, по закону потребительские кооперативы и кредитные союзы не являются кредитными финансовыми организациями, а значит Центробанк не контролируют их деятельность. Нет и профильного законодательства, которое бы регулировало эту сферу.



Когда человек приходит в кооператив и отдает свои деньги, он заключает договор передачи личных сбережений и становится пайщиком. Такие договоры попадают в категорию обычных гражданско-правовых отношений, споры по которым решаются в суде в частном порядке.

Человек, обратившийся в банк, заключает договор на открытие банковского вклада. В этом случае он – клиент. Заключая договор с банком, клиент фактически забывает о своих деньгах до окончания его срока или до появления необходимости досрочно забрать деньги.

Из-за путаницы в терминах и возникает проблема. Многие граждане не понимают, что, обращаясь в КПК, они заключают совершенно иной договор, а не договор «вклада», и имеют дело с КПК, а не с кредитной организацией.



«В настоящее время необходимо скорректировать законодательство в отношении кредитных потребительских кооперативов, — уверена депутат Госдумы Татьяна Соломатина. — С одной стороны, пайщики КПК должны быть защищены так же, как и вкладчики банков, которым при банкротстве финансовой организации гарантирован возврат суммы вкладов на сумму до 1,4 миллиона рублей. С другой, необходимо проводить большую работу по информированию граждан, чтобы приостановить приток средств в кооперативы, которые работают как финансовые пирамиды – у них нет договоров со страховыми компаниями на страхование вкладов пайщиков, они не входят в саморегулиремые организации. Также следует усилить контроль за работой не только КПК, но также полулегальных кредитных кооперативов, которые не входят в зону надзора Центробанка. Нуждаются в корректировке иные пробелы в законодательстве, нужно закрыть те лазейки, которыми пользуются мошенники».

В Центробанке говорят, что первый рубеж защиты средств пайщиков – это сами пайщики, их активная позиция при участии в деятельности КПК.

«Позволю себе прибегнуть к хорошо известной метафоре. Когда прутья в венике связаны – сломать его невозможно. Когда прутья не вместе – сломать их по одиночке легко, — рассуждает управляющий томским отделением Центробанка Елена Петроченко. — Если нет осмысленного ощущения комфорта от членства в КПК, есть противоречия в подходах к организации КПК, нет понимания или согласия с теми решениями, которые принимаются на собрании пайщиков, вы видите, что органы управления не прислушиваются к пайщикам или дистанцируются от них – стоит задуматься о целесообразности членства в кооперативе. Зачем называться пайщиком, если вы не можете реализовать свои права, но можете понести ответственность? Кооператив – это объединение всех пайщиков. Здесь не должно быть узкой группы, которая решает все, и других, которые неосознанно соглашаются.

Еще один механизм защиты – это принцип общности пайщиков, который прописывается в уставе КПК. Общность – это принадлежность к одной группе, которая для пайщиков имеет смысл и ценность, делает их понятными и открытыми друг другу. Пайщики могут объединяться в КПК по одному из трех принципов: профессиональному, социальному или территориальному. Например, «профессиональные» КПК должны принимать только людей, у которых общий работодатель, профессия, профсоюз или специальность. Безусловно, есть такой механизм как компенсационный фонд саморегулируемой организации. КПК делают отчисления в такой фонд в СРО, в котором они состоят, в размере не менее 0,2% своих среднегодовых активов. Пайщики обанкротившегося КПК могут получить до 5% средств компенсационного фонда. Но, следует понимать, что компенсационный фонд не может покрыть все обязательства перед пайщиками.

Если же вы все-таки хотите доверить свои деньги кооперативу, то эксперты советуют тщательно все проверить.