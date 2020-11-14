Ковидная изнанка

Истории

Детям Тамары Хромых, которая умерла 11 ноября в медсанчасти № 2, пришлось вызвать полицию. В госпитале, когда они приехали забрать вещи мамы и ее паспорт, чтобы получить справку о смерти и потом маму похоронить, им ответили, что все «потерялось», но «найдется», если родственники обратятся в определенное ритуальное агентство. Приехавшая полиция вещи, айфон и паспорт нашла, но колечко с небольшим бриллиантом, что было на маме, по их словам, бесследно исчезло. Сейчас обе стороны грозят подать друг на друга в суд. Родственники по факту случившегося, руководство больницы — по поводу «неадекватности» родственников.

— Маму увезли 2 ноября с тяжелой пневмонией, 80 процентов поражения легких. 11-го вечером нам позвонили и сказали, что она умерла, — рассказывает сын Алексей Хромых. — В 8 утра мы приехали забрать личные вещи, паспорт и выписку. Нас сначала отправили, насколько я помню, в 136 кабинет. Спросили фамилию, ушли искать. Сейчас уже 15 часов. То есть поиски продолжаются уже семь часов. Найти не могут. Я зашел прямо в красную зону, сказал, что мне уже на все плевать, потому что я ни маму не могу забрать, ни к похоронам подготовиться. Мне ответили: никаких документов нет, идите отсюда. Мы пошли в 302 кабинет, заполнили какое-то заявление. Вышла девушка по имени Наталья. Я спрашиваю у нее: что нам теперь делать? Она говорит: пойдемте, я вам помогу. Зашла вон в ту дверь, потом вышла и сказала: мы вам ваши вещи найдем, но если вы обратитесь в ритуальные услуги по адресу: Иркутский тракт 134. <...> Я спросил: эти ритуальные услуги как-то привязаны к МСЧ № 2? Она говорит: да.

Судя по 2GiS, по данному адресу находится частная «Социальная похоронная служба» (ИП Калянов Е.В.). Хромых туда съездили, но до этого вызвали в МСЧ № 2 полицию. Так что когда они приехали в похоронное бюро, им сказали, что никакую Наталью не знают и никто им не звонил.

То ли они наживаются на чужом горе. Я где хочу, теми услугами и пользуюсь, мне не нужно навязывать. <...> Они при желании, видимо, так и сказали бы: ничего личного, это просто бизнес.

— У мамы тут взяли анализы, результаты должны уже быть готовы. Мы спросили, какой результат по ковиду: нам ответили, что вас это не касается. Но как это не касается, мы прямые родственники, сыновья и дочери. Может, нам на карантин нужно садиться. Сказали, что если что, к вам приедут. Вчера нам дали понять, что мама умерла от сердечной недостаточности. Ей было 60 лет, и на сердце она как-то не жаловалась.

Последний раз Тамара Хромых позвонила своим детям и попросила не терять, когда ее везли в реанимацию. Жаловалась только на то, что ей трудно дышать.

— Мы многодетная семья. Нас четыре сестры и три брата, — добавляет дочь Анастасия Хромых. — Она у нас мама-героиня. Сейчас хотим просто по-человечески маму забрать. Они нам дали два номера и сказали самим узнавать, куда ее тело повезли: в 3 горбольницу или в ОКБ. Мы узнали, что в 3 горбольницу. Поехали туда, и в морге нам посоветовали: езжайте в медсанчасть, забирайте документы, выписку, мы тело вам отдадим, даже без вскрытия. Объяснили, что с 1 ноября люди лежат в морге и их еще даже не вскрывали, потому что МСЧ № 2 не может историю болезни прислать. Вот нам и посоветовали ехать и забирать документы самим.

Мы не единичный случай. Сегодня, пока мы тут во дворе стояли, девушка рассказала, что три дня ищет тело дедушки. Много раз спрашивала, оббегала все вокруг. И только через полицию они его нашли, — добавляет жена Алексея Хромых.

По неофициальной информации, сейчас такие случаи — когда разыскивают тела и документы умерших при помощи полиции — не редкость. Мы писали о вопиющем случае, когда в МСЧ № 2 перепутали тела и родственники чуть было не похоронили другого человека. Это было в июле, когда наплыв ковидных больных был минимальным. Тогда родственники, перед тем как опустить закрытый гроб в могилу, решили все-таки на свою умершую тетю взглянуть и увидели совсем другого человека. Тетя оказалась жива, а так как в документах все было перепутано, пришлось выяснять, кого же они чуть было не похоронили. Тогда родственников тоже попытались обвинить в том, что они сами виноваты в недостаточном контроле за своими больными.

Главврач МСЧ № 2 Алексей Михленко, которого мы встретили на улице, отказался от комментариев на камеру. Сказав только, что родственники «неадекватные», и вообще, «откуда у восьмидесятилетней бабушки может взяться кольцо с бриллиантом». Когда мы попытались возразить, хотя бы в той части, что женщине не 80 лет, а всего 60, он ответил, что это не так.

Родственникам удалось догнать главврача, и тот ответил, что подаст на них встречную жалобу.

— Он сухо с нами поговорил, сказал, что в полицию будет на нас жалобу подавать. — А на что он будет жаловаться? — А непонятно. На то, то мы требуем свои вещи и требуем от них выполнить их работу.

Пока мы с Хромых ждали на улице результатов полицейской проверки, к нам подошла Ирина Васильева. Она плакала и умоляла ей помочь.

— Мой отец Васильев Владимир Ильич. Он с пневмонией сам сходил во 2-ю МСЧ, но его отправили обратно, сказали, что нет тестов, нет лекарств, помочь ничем не можем. Он пришел домой, ему стало плохо. Мы позвонили в скорую, и там нам ответили, что скорая приедет в течение трех дней. Я что только ни делала, чтобы скорая приехала быстрее. Она приехала. Его приняли, и он 14 часов, задыхаясь, сидел здесь на стуле. Непонятно, лечили его или нет. Вот такое отношение к человеку. Это просто кошмар! А сегодня его перевели в реанимацию. И ничего теперь невозможно узнать. Не дозвониться! Зачем так обращаться с людьми! Что происходит вообще в нашем городе!

— То есть вы сейчас ходите и не знаете: жив он или нет?

— Да, я не знаю ничего. Он звонил мне и так жалобно просил меня о помощи. Я звонила по всем линиям и просто не могла ему помочь. И мама у меня сейчас болеет ковидом. А врач сказал, что он к ней не приедет. А у нее положительный тест на руках. Я не знаю, как кому помочь.

Через некоторое время из больницы вышел полицейский. В руках он нес пакет.

— Паспорт мы забрали, телефоны забрали, зарядник забрали. Но кольцо так найти и не могут. Позвонили в морг 3 горбольницы — кольца при ней нет. Куда-то кольцо с бриллиантом пропало. Вот (показывает паспорт), 15 ноября ей исполнился бы 61 год.