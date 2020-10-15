В коронавирусном госпитале в Северске открыто 85 коек. Их не хватает. В отделении терапии лежит 31 пациент, в инфекции — 68 пациентов. То есть в целом 99 больных.
По словам главврача, в Томск из Северска отправляют пациентов с тяжелой сопутствующей патологией при коронавирусе, которым требуется реанимационная помощь.
ТВ2: Был ли готов коронавирусный госпиталь ко второй волне коронавируса в Северске?
— Как вам сказать? Расходные материалы, медикаменты, защитные костюмы у нас имеются. Началась вторая волна, мы открыли еще отделение для коронавирусных больных. Но сейчас появилась серьезная проблема с нехваткой специалистов, пытаемся ее решить. Ищем медиков в Северске. Сначала я был оптимистично настроен, но я вижу, насколько ситуация с коронавирусом осложняется, — отвечает Михаил Вигдергауз. ПОДДЕРЖИ ТВ2