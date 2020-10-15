Добрые новости
15 октября,
2020
тв2
КОВИД+
в СЕВЕРСКЕ





Что происходит в госпитале для пациентов с COVID-19 в Северске: рассказывают сотрудники и пациенты
Количество заболевших коронавирусом в Томской области увеличивается с каждым днем. Региональный оперштаб отчитался в последний раз о 175 случаях за сутки. Власти заявили о второй волне эпидемии. С 12 октября из-за резкого увеличения заразившихся коронавирусом, больницы в Северске остановили плановый прием.

Ранее в Сети появились сообщения от сотрудников северских больниц. Медработники жаловались на напряженные условия работы, нехватку средств индивидуальной защиты и невозможность сдать мазки на COVID.

Количество пациентов с коронавирусом резко увеличилось, некоторые отделения пришлось закрыть или перепрофилировать под ковидный госпиталь.

Готов ли был ко второй волне коронавирусный госпиталь в Северске?
Ковидный госпиталь
Госпиталь для пациентов с COVID-19, рассчитанный на 55 коек, открыли в Северске в апреле на базе инфекционной больницы, когда в закрытом городе не было ни одного зараженного пациента. За время пандемии количество инфицированных пациентов в Северске выросло до 856 человек (данные на 8 октября). Выздоровели 509 человек.

Лечат от коронавируса северчан в здании инфекционного отделения Медицинского центра №1. Здание охраняется, посторонним попасть в госпиталь невозможно. Свидания с пациентами запрещены, личные вещи можно передать только через охранника.
О том, как проходит лечение в коронавирусном госпитале в Северске, мы поговорили с бывшей пациенткой Еленой. Девушка рассказала, с какими проблемами ей пришлось столкнуться за две недели госпитализации.

34-летняя северчанка Елена не могла поверить, что заболела COVID-19. Она работает фитнес-инструктором и придерживается здорового образа жизни, старается не употреблять алкоголь и вообще не курит. Заразилась коронавирусом дома от членов семьи, попала в госпиталь по скорой.

В палате с ней лежали в основном пациенты старше 65 лет. Девушка не могла дышать без кислородного аппарата, которых, по ее словам, в отделении не хватало. На компьютерную томографию легких Елену возили в Томск, как и всех пациентов северского госпиталя. Компьютерного томографа в городе с численностью более ста тысяч человек нет.

Каждый день в палату к Елене приходили врачи, осматривали, опрашивали и корректировали лечение, при необходимости вызывали других специалистов.
«А вот по условиям не все так радужно, — добавляет Елена, — здание госпиталя старое, и ремонт давно не делали. В нашей палате была плохо закреплена раковина и кран не закрывался до конца. Во время болезни сильно кружилась голова, и бесконечная капель действовала на нервы».

Елена получала несколько видов антибиотиков, от которых страдал кишечник. Поэтому, как и многие пациенты в госпитале, чаще ходила в туалет, который был единственным на всем этаже. Матрасы и подушки, по словам пациентки, были старые и по «ощущениям наполнены шишками».

«Но со всем этим можно смириться, — отмечает Елена, — а вот по-настоящему странным было то, что в госпитале, где лежат больные пневмонией, нет достаточного количества кислородных аппаратов. Когда начали поступать еще пациенты, мой аппарат забрали. Медсестра сказала, что аппаратов не хватает и нужно подождать, пока другие пациенты подышат в других палатах. Это еще не все палаты были заняты. Пульсоксиметр тоже один на все отделение, тонометр один на все отделение, термометров тоже хватало не всем».

Елена выписалась из ковидного госпиталя в начале октября, после болезни все еще чувствует слабость и быстро переутомляется.
В Северской клинической больнице ТВ2 в письменном ответе пояснили, что условия пребывания больных в отделениях коронавирусного госпиталя соответствуют СанПиН 2.1.3.2630-10.

В инфекционном госпитале имеется один санузел на инфекционный пост на 15 коек, согласно проекту здания. В боксах имеются отдельные санузлы. (Елена лежала в инфекционном отделении, где на этаж один туалет - прим. редакции).

Кроме этого, в госпитале имеется 25 концентратов кислорода (на 85 коек -прим. редакции), 8 аппаратов ИВЛ, которые были приобретены в 2020 году в связи с открытием госпиталя для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

В госпитале нет реанимационных коек, все пациенты с осложнениями переводятся в Томск. Но в случае необходимости в инфекционном госпитале в Северске могут быть развернуты реанимационные койки с использованием аппаратов ИВЛ.

Тонометры и пульсоксиметры имеются, дополнительное количество поступит в госпиталь в ближайшее время.
красная зона
В соседнем здании в отделении терапии развернули еще один инфекционный пост для коронавирусных пациентов 5 октября. Об этом никто официально не объявил. Сотрудники узнали об этом не сразу, пациенты продолжали, как обычно, идти на обследования к узким специалистам. В то время как на третьем этаже уже лежали больные с коронавирусом. Об этом ТВ2 рассказали сотрудники отделения. Они попросили об анонимности, опасаясь потерять работу.

На входе в 8 корпус, где находится отделение терапии, когда мы там побывали, информации о том, что на третьем этаже лежат пациенты с COVID-19, еще не было.

Мужчина пришел на обследование, подошел к гардеробу, его развернула вахтерша: «Не положено здесь ходить, специалисты не принимают, красная зона». Мужчина протягивает талон, вахтерша разводит руками, мол, все претензии к начальству.
На входе в здание моет пол санитарка в противочумном костюме. Вахтерша Наталья (имя изменено по ее просьбе) стоит в синем халате и маске, которую она сама себе купила.

«Я пришла на работу и плачу. Мне больше 65 лет, а я работаю практически в красной зоне. Мимо меня возили пациентов, складывали в паре метров от меня грязное белье. Почему меня не могут перевести в другое место. Средства защиты нам не выдали, сказали, если хотите, увольняйтесь. Сначала произошла вспышка коронавируса в кардиологии, оттуда отправили людей в инфекционный госпиталь, там их немного поднимают на ноги и отправляют к нам в пульмонологию на долечивание. 4 октября руководство решило, что из 8 корпуса здоровых пациентов нужно по максимуму выписать».
4 октября здоровые пациенты из корпуса № 8 уехали. Остались только больные с коронавирусом в первом терапевтическом отделении. Одна из вахтерш не выдержала, когда мимо нее начали возить пациентов с COVID-19, а у нее не было средств защиты. Написала заявление на увольнение, оставила его на столе и ушла на пенсию.

Приходит санитарка в противочумном костюме, забирает грязное белье.

— Тебя что, не предупредили, что тут чистая зона? Ты зачем сюда в грязном костюме пришла, у тебя свой выход! — говорит ей вахтерша.

— Я в чистом костюме, еще никуда не ходила. Мне нужно забрать грязное белье.

«Я работаю якобы в чистой зоне, — продолжает вахтерша Наталья. — Врачи, которые работают с ковид, переодевались у меня в раздевалке. Мы просили с марта, чтобы на первом этаже установили бактерицидные лампы. Мы просим, чтобы нам дали хотя бы что-нибудь, чем можно обрабатывать руки. Нас просят выходить на работу, мы выходим, потому что мы не привыкли отказывать. Я готова соблюдать все меры защиты, но почему такое отношение? Почему, когда произошла вспышка коронавируса в кардиологии, не сразу приняли меры?

Вахтерша не может уволиться, не проживет на пенсию. Из-за коронавируса в семье Натальи все пытаются «свести концы с концами».

Сначала у нее вообще не было никаких средств защиты. Когда мы позже созвонились с Натальей, ей принесли перчатки и маски. Табличку с надписью COVID-19 на дверь тоже повесили.

Специалисты в Сибирском федеральном научно-клиническом центре ФМБА России в Северске подтвердили ТВ2, что в корпусе № 8 открыли отделение коронавирусного госпиталя на 30 коек. «Пациенты терапевтического профиля с 5 октября госпитализируются в отделение паллиативной помощи», — добавили в ФМБА. Все сотрудники госпиталя обеспечены средствами индивидуальной защиты в полном объеме. С 5 октября рентгеновский кабинет работает только на инфекционное отделение. Кабинеты ультразвуковых обследований, функциональной диагностики работают только по вызову для обследования больных инфекционного отделения. Вход в корпус № 8 для посетителей закрыт.
По информации ТВ2, несколько дней назад в 5 корпусе в кардиологическом отделении больничного городка обнаружили вспышку коронавируса. Пациентов легкой и средней степени тяжести выписали домой. Тяжелых пациентов отправили в МСЧ № 2 в Томск.

Вахтерша Людмила из этого корпуса пожаловалась ТВ2, что ее не протестировали после коронавирусных пациентов, «мне сказали — не положено». Хотя женщина переодевала пациентов, которых отправляли в ковидный госпиталь.

Вахтеры не имеют непосредственного контакта с больными, поэтому обеспечиваются только халатами и масками для защиты органов дыхания, отметили в Северской клинической больнице. Тестирование проходят все сотрудники, контактирующие с коронавирусными пациентами. Всех контактных с ковид выявляют эпидемиологи. Расследование эпидемиологов еще не закончено.
Врач Ольга
Имя изменено
«В понедельник я, как обычно, вышла на работу в 8 корпус. На входе встретила коллег в противочумных костюмах. Все в костюмах, а я нет. Меня никто не предупредил, что теперь я работаю в госпитале для пациентов с ковид. И никто ничего не знает. Мимо меня только что вынесли человека на каталке, прикрытого пеленкой. Кто-то сильно кашляет, вокруг какие-то крики, пронесли грязное белье пульмонологических больных и оставили его в коридоре на входе.

В моем кабинете лежали красные пакеты с надписью «В случае коронавируса». Там оказались маска, бахилы и медицинская шапочка. По идее, для работы в красной зоне со мной должны были заключить договор, выдать противочумный костюм и средства защиты.

Я отпустила домой свою медсестру, ведь у нее астма и маленький ребенок. При этом мне покидать рабочее место запретили. Еще в пятницу я смотрела пациентов в этом корпусе, а в понедельник тут развернули госпиталь для коронавирусных больных. Никого не предупредили, люди приходят на обследования по талонам, а здесь красная зона».

Ольга приняла одного пациента. Когда она пришла на работу, в коридоре сидела пожилая женщина. Врач ее посмотрела и быстро отправила обратно в эндокринологию. Закрыла кабинет и ждала окончания рабочего дня в надежде, что завтра ситуация прояснится. Спустя пару дней Ольгу перевели в другой корпус в чистую зону. Но в чистой зоне Ольга продолжает постоянно сталкиваться с коронавирусными больными.

По ее словам, пациенты поступают в приемный покой с жалобами, связанными с обострениями хронических заболеваний, которые также могут возникнуть на фоне коронавируса. Мазки у пациентов берут, но пока готовятся результаты, их кладут в чистые отделения как условно здоровых. С ними взаимодействует персонал больницы и другие пациенты. Так они все и перезаразились.

Ольгу ни разу не протестировали на коронавирус. Среди пациентов, поступивших в чистую зону по скорой помощи, выявили очередного больного с коронавирусом. Эпидемиологи, проводившие расследование, спросили у медработников, кто из них контактировал с больным пациентом, выяснилось, что все. Эпидемиологи развели руками и ушли, рассказывает Ольга.

В ответе на официальный запрос ТВ2 руководство госпиталя прокомментировало, что рядом с учреждением в апреле 2020 года оборудовали общежитие для проживания сотрудников. Но врачи и медсестры по своему желанию могут ездить домой. Также для них организовали транспорт. В течение всего периода работы инфекционного госпиталя сотрудников обеспечивают горячим трехразовым питанием. С бесплатным питанием госпиталю помог Сибирский химический комбинат.
«Наши медики выходят из строя»


Главврач ковидного госпиталя
По телефону главврач коронавирусного госпиталя в Северске Михаил Вигдергауз тяжело вздыхает. На вопрос, с какими трудностями сталкивается госпиталь, отвечает — «Мы переполнены, а врачей не хватает».

Очень много сотрудников заразилось коронавирусом, все сидят на больничном и на карантине, — говорит Михаил Вигдергауз. — Мы открыли 30 дополнительных коек в отделении терапии, но не можем открыть еще 30. Помещение есть, все отделения в корпусе № 8 пустые, а персонала нет. Обычно 90 % сотрудников отделения дают согласие на работу в ковидном госпитале, но они физически не могут работать, болеют сами. Мы надеялись, что сотрудники других подразделений согласятся к нам перейти, но там такая же картина, болеют все. Наши медики выходят из строя.

Медики работают вплотную с больными по оказанию экстренной помощи круглые сутки. Хирурги, терапевты и педиатры. Когда по скорой помощи нам привозят пациентов, мы не знаем заранее, есть ли у них коронавирус или нет. Нет экспресс-диагностики, когда мы могли бы за 15 минут узнать, болеет ли человек СОVID-19. Мы каждый раз рискуем, и сотрудники заражаются.

В Томске, например, каждый день дежурят по скорой разные медучреждения. Там сотрудники менее подвержены заражению, а мы каждый день вынуждены дежурить. Медики постоянно работают в зоне риска.

В коронавирусном госпитале в Северске открыто 85 коек. Их не хватает. В отделении терапии лежит 31 пациент, в инфекции — 68 пациентов. То есть в целом 99 больных.

По словам главврача, в Томск из Северска отправляют пациентов с тяжелой сопутствующей патологией при коронавирусе, которым требуется реанимационная помощь.

ТВ2: Был ли готов коронавирусный госпиталь ко второй волне коронавируса в Северске?

— Как вам сказать? Расходные материалы, медикаменты, защитные костюмы у нас имеются. Началась вторая волна, мы открыли еще отделение для коронавирусных больных. Но сейчас появилась серьезная проблема с нехваткой специалистов, пытаемся ее решить. Ищем медиков в Северске. Сначала я был оптимистично настроен, но я вижу, насколько ситуация с коронавирусом осложняется, — отвечает Михаил Вигдергауз.

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