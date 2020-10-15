«В понедельник я, как обычно, вышла на работу в 8 корпус. На входе встретила коллег в противочумных костюмах. Все в костюмах, а я нет. Меня никто не предупредил, что теперь я работаю в госпитале для пациентов с ковид. И никто ничего не знает. Мимо меня только что вынесли человека на каталке, прикрытого пеленкой. Кто-то сильно кашляет, вокруг какие-то крики, пронесли грязное белье пульмонологических больных и оставили его в коридоре на входе.



В моем кабинете лежали красные пакеты с надписью «В случае коронавируса». Там оказались маска, бахилы и медицинская шапочка. По идее, для работы в красной зоне со мной должны были заключить договор, выдать противочумный костюм и средства защиты.



Я отпустила домой свою медсестру, ведь у нее астма и маленький ребенок. При этом мне покидать рабочее место запретили. Еще в пятницу я смотрела пациентов в этом корпусе, а в понедельник тут развернули госпиталь для коронавирусных больных. Никого не предупредили, люди приходят на обследования по талонам, а здесь красная зона».



Ольга приняла одного пациента. Когда она пришла на работу, в коридоре сидела пожилая женщина. Врач ее посмотрела и быстро отправила обратно в эндокринологию. Закрыла кабинет и ждала окончания рабочего дня в надежде, что завтра ситуация прояснится. Спустя пару дней Ольгу перевели в другой корпус в чистую зону. Но в чистой зоне Ольга продолжает постоянно сталкиваться с коронавирусными больными.



По ее словам, пациенты поступают в приемный покой с жалобами, связанными с обострениями хронических заболеваний, которые также могут возникнуть на фоне коронавируса. Мазки у пациентов берут, но пока готовятся результаты, их кладут в чистые отделения как условно здоровых. С ними взаимодействует персонал больницы и другие пациенты. Так они все и перезаразились.



Ольгу ни разу не протестировали на коронавирус. Среди пациентов, поступивших в чистую зону по скорой помощи, выявили очередного больного с коронавирусом. Эпидемиологи, проводившие расследование, спросили у медработников, кто из них контактировал с больным пациентом, выяснилось, что все. Эпидемиологи развели руками и ушли, рассказывает Ольга.



В ответе на официальный запрос ТВ2 руководство госпиталя прокомментировало, что рядом с учреждением в апреле 2020 года оборудовали общежитие для проживания сотрудников. Но врачи и медсестры по своему желанию могут ездить домой. Также для них организовали транспорт. В течение всего периода работы инфекционного госпиталя сотрудников обеспечивают горячим трехразовым питанием. С бесплатным питанием госпиталю помог Сибирский химический комбинат.

