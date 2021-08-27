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Истории

«Котики против наркотиков»: кандидат в депутаты от КПРФ борется с наркоторговлей

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Каждый год администрация Томской области направляет на борьбу с наркоторговлей по несколько миллиардов рублей. Например, в 2020 году власти региона выделили 7 миллиардов на курсы реабилитации и ресоциализации для зависимых и осужденных, на борьбу с контрабандой наркотиков, блокировки интернет-магазинов с запрещенным товаром и лекции о вреде наркотиков в школах. Несмотря на принятые меры, за прошедший год в регионе завели 531 дело о преступлениях, связанных с покупкой и продажей наркотиков, а число зарегистрированных наркозависимых в 2020-м достигало 1900 человек. 

Кандидат в депутаты Законодательной думы Томской области от КПРФ Вячеслав Третьяков уверен, что власть лишь имитирует борьбу с наркомафией и принятых ею мер недостаточно. Политик предлагает свою антинаркотическую программу.

«К большому сожалению, наш студенческий город планомерно превращается из Сибирских Афин в американское гетто. Как минимум, в плане рекламы наркотиков и работы закладчиками. Рекламу можно увидеть на каждом шагу: кр, ск, меф и ссылка на электронный ресурс! — возмущается Вячеслав Третьяков. — Черные трафареты, граффити можно увидеть даже на зданиях – объектах культурного наследия регионального значения, которые охраняются государством. Это настоящий плевок в лицо государства и власти со стороны наркомафии. Рекламу можно увидеть прямо в центре города: возле ТГУ, возле областной и городской администраций, где все находится под камерами. Для того, чтобы побороть это уродство, требуется эффективная работа исполнительной власти, общественных организаций и политическая воля. Решение, как оно часто в России и бывает, лежит на поверхности».

Первое, что нужно сделать городской и областной администрациям — это наладить работу с собственниками магазинов, управляющими компаниями, представителями ТСЖ и руководством университетов, считает Вячеслав. Коммунист уверен, что у властей достаточно ресурсов, чтобы поставить на место всех наркоторговцев. Но для этого нужно, как минимум, объяснить собственникам зданий, что такое реклама запрещенных препаратов и почему ее нужно оперативно уничтожать. 

Второй важный элемент борьбы с наркоторговлей — звонки полицейским в тех случаях, когда томичи становятся свидетелями покупки или «закладки» наркотиков в тайники. «Нужно писать заявления в полицию. В том числе на имя начальника УМВД по Томской области, иначе все застопорится на уровне участкового», — уверен Вячеслав.  Третий элемент, тесно связанный со вторым, — привлечение к проблеме внимания СМИ и рядовых граждан, самообразование и просвещение друзей и знакомых.

«Если не справляется полиция, то ее место должны занять народные дружины и гражданские объединения, которые будут содействовать правоохранителям — рассуждает Вячеслав Третьяков. — Для уничтожения наркомафии нужна решительность и воля самой власти. Даже на региональном уровне есть возможность менять областные законы, влиять на принятие решений и контролировать их исполнение. Сейчас же мы видим только имитацию борьбы. И надо понимать, что уровень наркомании напрямую связан с уровнем жизни в стране. Пока деньги у нас перед выборами бессистемно раздают военным и пенсионерам, пока у руководства нет четкого плана экономического развития, а у граждан нет перспективы в жизни, число наркоманов и наркоторговцев будет расти».

К борьбе с распространением наркотиков Вячеслава Третьякова подтолкнули и два случая. Первый произошел в средней школе: одноклассник Вячеслава накурился синтетическим наркотиком. Кандидат в депутаты вспоминает, что школьник тогда рассказал ему о своих «трипах», от которых плакал, а Вячеслав за ним приглядывал. Вторая история уже из старшей школы: две 11-классницы захотели легких денег и стали «закладчицами» — раскладывали наркотики по тайникам. Обеих девушек осудили и школу они не закончили. 

«Вспомнив все это и дополнительно углубившись в тему, мы с товарищами решили взять пример с других регионов. Пошли в магазин, купили баллончики с краской, наметили маршруты и начали регулярно делать закрашивать эти надписи. Так появилась наша инициатива «Котики против наркотиков», — рассказывает коммунист. — Да, иногда получается не совсем эстетично, но цели своей мы добиваемся. С недавнего же времени эстетики стал добавлять трафарет с котом. Продолжать можно долго. Можете сами рассказать свои истории в комментариях или у себя на страницах в социальных сетях с хештегом #КотикиПротивНаркотиков. Только коллективными действиями мы сможем очистить Томск от этой заразы».

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