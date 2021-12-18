К ферме лосей приручают, подкармливая, чтобы они возвращались. Лосихи бродят по лесу 11 месяцев и только на один месяц их закрывают в загоне для родов. Доярки разговаривают с лосихой во время родов, чтобы она привыкла к их голосу и пускала после к себе для дойки. Такое молоко можно приобрести на ферме летом. Оно на вкус как жирные сливки, и используется для лечения язвенных болезней. Все интересуются, не осталось ли молоко в заморозке, но хранится оно может в таком виде только четыре месяца, потом теряет свойства.