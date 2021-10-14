«Костей не ломал, но тушил о мое лицо сигарету»

27 сентября благотворительный фонд «Право на детство» опубликовал пост о похищении своей подопечной Анны. Девушку, которая проживала в приюте фонда «Маленькая мама» вместе с детьми, увез в неизвестном направлении ее муж Дмитрий. Через день он ее вернул в приют, так как, по словам самой девушки, испугался общественного резонанса, который поднялся в СМИ и соцсетях. Редакция ТВ2 решила поговорить с героями этой истории.

«Скандалы начались сразу после рождения первого ребенка»

Анне сейчас 29. В браке она провела 12 лет. Со своим мужем Дмитрием познакомилась, будучи 16-летней воспитанницей детского дома. Сестра ее подруги по детдому лежала в больнице, где Дмитрий был со своим сыном от первого брака. Они стали общаться. Тогда девушку Дмитрий не заинтересовал. Он был старше, чем ей хотелось. Год они никак не контактировали. Но потом Дмитрий попросил телефон у подруги Анны и пригласил прогуляться. Анна согласилась. «Мне исполнилось 17 лет, Дмитрий приходил в гости со своим сыном. Я к его родителям ездила, у меня были хорошие отношения с его мамой. В детдоме относились к нему хорошо. Им казалось, что Дима хороший и ответственный человек, воспитывает сам ребенка. В 18 лет я закончила девять классов и выпустилась из детдома. Мы стали вместе жить в доме его родителей. Позже я забеременела, хотела сделать аборт, так как мне было очень страшно. Ведь я сама тогда была еще ребенком. Боялась и переживала, что не смогу стать хорошей матерью. Дима меня уговорил рожать. Мы сняли квартиру и переехали. Всю беременность Дима за мной ухаживал, и все было нормально. Поженились в июле 2010, а в августе я родила своего первенца. После этого и начались скандалы». По словам Анны, Дмитрий начал повсюду ходить вместе с ней, контролировать ее звонки, запрещал выходить куда-либо одной.

«Резал мне пальцы кухонными тупыми ножницами»

В первый раз Анна сбежала от семейного скандала через месяц после рождения первого ребенка. Убежала к маме, хотя та к ней никаких материнских чувств не испытывала. Дмитрий писал, звонил, просил прощения. Анна решила его простить: мол, трудное время для семьи. Дмитрий тогда боролся в суде, чтобы лишить бывшую жену родительских прав. К тому же семья задумалась о переезде в Асино, где у Анны осталась доля от квартиры. Она думала, что с переездом в другой город все в семейной жизни наладится, несмотря на трудности. «Муж работал, а я была вся в заботе о доме и детях. Меня не смущало моё положение домохозяйки. Я погрузилась в семью и готова была всё отдать ей. Стремилась доказать мужу, что семья для меня главное. Но скандалы стали страшнее и серьёзнее. После очередной ссоры, пока его не было дома, я сбежала с ребёнком на руках в полицию. Его же ребенок от первого брака был в саду. Я торопилась написать заявление, чтобы успеть вернуться домой и не взяла направление на снятие побоев. Идти мне было некуда, поэтому пришлось вернуться домой. И это направление о снятии побоев участковый принес домой. Дмитрий уже был дома, он взял направление, разорвал его на глазах у полицейского и бросил в него, а тот спокойно ушёл».

Анна вспоминает, что муж бил и кидал в нее все, что попадало под руку. Детскую ванночку, тушенку из холодильника, домашнюю утварь. Костей, говорит, не ломал, ставил синяки. Бил кулаком, шваброй, ремнем, лицом об руль.

«Рвал челюсть (двумя руками раскрывал рот, чтоб я перестала орать, когда она меня бил). Однажды потушил сигарету о мое лицо, потом резал мне пальцы кухонными тупыми ножницами (у девушки остались шрамы на пальцах и щеке). Рвал одежду на мне, швырял в ванну под холодный душ и бил об нее головой. Привязывал к батарее, так показывал, где мое место. Выставлял голую на лестничную площадку. Запрещал брать еду, сигареты, капли в нос, лишал личных вещей. Увозил беременную на кладбище, и мне пришлось с пузом бежать за машиной, потому что я боюсь кладбищ. Я никак не защищалась, ни разу не дала сдачи. Я его ни разу пальцем не тронула и ни разу не оскорбила за все 12 лет. Даже слово «дурак» никогда ему не сказала. Он же меня называл никчемной, ни к чему неприспособленной, дурой. И крыл матом».

Жила Анна с детьми по расписанию, которое составлял Дмитрий. Даже в магазин ходила по расписанию. Если она опаздывала хоть на минуту, был скандал. Если на кассе был продавец-мужчина, был скандал. Анна вспоминает, что ей с младшим ребенком приходилось нарезать круги по магазину, чтобы не рассчитываться с мужчиной-кассиром. Муж не отпускал ее одну на родительские собрания в детсад. Ей даже характеристику в саду дали, где было написано, что воспитанием детей занимается отец, потому что редко ее видели. После скандалов Дмитрий всегда просил прощения, говорил, что во всем виноват опыт прошлых отношений. Анна действительно этому поначалу верила, так как его бывшая жена ушла от него и бросила ребенка. Думала, что его бывшая плохая и что ей сегодня попадает именно из-за нее. Так, постепенно она привыкла к унижениям, но боли и побоев бояться не перестала. Дети все это видели, вспоминает она, но сделать ничего не могли. Им также от отца прилетало. Анна, как и ее соседи, и малочисленные друзья, писала заявления в полицию, в органы опеки. Полиция проводила проверку. Она писала объяснительные в присутствии мужа, и на этом все заканчивалось. Дмитрий сам и с полицией общался. Документы после всевозможных проверок полиция отдавала тоже ему. Несмотря на все это, муж разрешил Анне получить образование в техникуме и даже сдать на права, когда в семье появился автомобиль. Правда, когда она училась на права, Дмитрий подложил Анне в капюшон куртки диктофон, чтобы слышать все, о чем она говорит с инструктором по вождению. Как вспоминает Анна, после покупки автомобиля к скандалам добавились и постоянные измены мужа. Об одной из измен Анна узнала случайно, когда ночью мужу пришло на телефон сообщение от девушки. Анна разбудила мужа, не справилась со своими эмоциями, стала плакать. В ответ муж ей заявил, что она лезет в его личную жизнь и снова избил. Девушка, как оказалось, училась в том же техникуме, и Анна не раз просила разорвать отношения, чтобы спокойно доучиться. Позже она случайно узнавала и о других изменах мужа. После одного случая хотела покончить с собой, но ее спасли.

«Муж несколько раз насильно увозил меня домой»

Когда после очередного скандала Анна уходила из дома, Дмитрий возвращал ее. Против ее воли. То похищение, которое попало на видео и вызвало большой общественный резонанс, было не единственным. Оно одно из трех, когда девушка написала заявление на Дмитрия в полицию и Следственный комитет. В первый раз подобное похищение было два года назад. На Дмитрия тогда написали заявление знакомые ее подруги. Жили тогда снова в Асино — так Дмитрий решил. Анна отдыхала с детьми в санатории. Муж поехать из-за работы с ними не смог и устроил скандал по телефону. Пообещал приехать и забрать их.

«До этого в этом санатории он уже скандалил, и я боялась, что он приедет и все повторится. А мне будет стыдно. За день до отъезда из санатория я уехала к маминым друзьям, они меня спрятали. Пожили там недолго, хотя они и не выгоняли, но мне было неудобно. Решила поехать к матери пожить. У нее деревянный дом с уличным туалетом. Часов в 11 вечера я захотела в туалет, не ходить же в ведро. Вышла на улицу, параллельно разговаривая с подругой, и в это время из кустов выбежал Дмитрий в черной куртке с надписью «Охрана». Схватил меня, два раза по лицу ударил и закинул в машину. Я в это время подруге в трубку кричала о том, что происходит. Он потом у меня телефон забрал. Подруга подняла панику, и кто-то из ее знакомых написал заявление».



После этого Анне вместе с Дмитрием пришлось давать объяснения в полиции. И только после того, как Дмитрию пригрозили, что если он не пойдет в полицию, то будет объявлен в федеральный розыск. В полиции девушку вместе с мужем опрашивали трое сотрудников, среди которых была женщина. Дмитрий, как всегда, рассказал, что они уже помирились. Анне пришлось писать объяснительную и подтвердить слова мужа об их примирении. «Полицейские считали, что это у нас такие семейные игры. Я бегаю, а он догоняет. Спрашивали, что мы с этим будем делать. И что про нас надо снимать сериал и все такое. Я понимала, что им смешно, а мне в этой ситуации совсем не смешно».

Кто помог Анне в этой ситуации – это коллеги по работе. Контроль контролем, но, по словам Анны, ей удалось уговорить мужа, чтобы разрешил ей устроиться на работу. Семья вернулась в Томск, так как квартиру в Асино пришлось продать. Решили взять в Томске квартиру в ипотеку. Так как Дмитрий официально не работал, а сидел с ребенком с инвалидностью и получал пособие, то ипотеку взять было проблематично. Поэтому Анна и устроилась на работу. Сразу начались конфликты. В здании, где работала Анна, связь была так себе, и если Анна пропускала звонок, то следовал скандал. Девушке приходилось бросать все отчеты и бегом бежать перезванивать. Однажды она рассказала о невыносимой семейной ситуации своей начальнице. Та обещала помочь. В очередной раз, когда Дмитрий не пустил Анну на работу, ее коллеги подняли шум. Анна, почувствовав поддержку, собрала вещи и уехала к подруге. «6 сентября я пришла вместе со своей начальницей в Октябрьский РОВД, и попросила помощи. Сказала, что я боюсь возвращаться домой. В полиции позвонили в несколько приютов. Но никто в тот момент не мог мне помочь. Я вернулась к подруге. Провела у нее два дня, а потом созвонилась с «Маленькой мамой». Там сказали, что готовы меня принять. Мы договорились о встрече, 7 сентября я вызвала такси, и только мы отъехали от дома подруги, нам перегородила дорогу машина, и оттуда выскочил Дима. Залез в автомобиль, сказал водителю такси, чтобы тот довез нас до остановки и высадил. Водитель сам испугался, и сделал так, как велел ему Дима. Дима сказал, что ему со мной надо поговорить. Он просил прощения, на глазах подруги все это было. И пообещал отвезти нас в «Маленькую маму». Мы сели в машину друга, я была же еще с детьми. Но поехали не в приют, а домой. Подругу Дима высадил на Суворова. Она сразу же позвонила в полицию. Потом Дима детей пересадил к другу в машину и отправил домой, а меня посадил в свою машину. И повез в поле, где несколько часов меня держал и бил. Бил кулаками по лицу, просил прощения. Я уже на все согласилась, потому что я его боялась. В девять вечера поехали домой. Моя начальница вызвала полицию, и они его караулили около дома. Но мы все-таки приехали домой. На следующий день позвонили участковый и моя начальница, так как я так и не вышла на работу. Я уговорила Диму пойти в полицию, чтобы все уладить». В полиции девушку снова опрашивали вместе с мужем. Анне удалось повернуться к сотруднице полиции так, чтобы та увидела ее большой синяк. Та увидела и попросила Дмитрия выйти. Он вышел, а девушка разделась и показала другие синяки и ушибы. Анна попросила не отпускать ее с Дмитрием домой. Просила, чтобы ее увезли в безопасное место или даже помогли уехать к подруге. Но ей предложили другой вариант. Так как у девушки была проблема и с паспортом (в какой-то из скандалов Дмитрий его порвал), то сотрудница полиции предложила вызвать Анну назавтра в полицию и составить протокол. «Я пошла домой. Мужу дома сказала, что мне все-таки надо ходить на работу, так как меня могут уволить. Синяки я тональным кремом замажу, чтобы никто ничего не видел. Дима согласился, привез меня на работу и после этого я домой уже не вернулась. Коллега-юрист помог снять побои в полиции и написать заявление. Я очень благодарна коллегам, если бы мне не помогли на работе, я бы не выпуталась сама. До этого я сколько раз обращалась в полицию, мне говорили, что такого закона (о домашнем насилии — прим. ред.) нет. Обратиться к кому-то у меня не было возможности. Потому что с подругами я почти не общалась, у меня осталась только одна. У брата своя семья, маме моей на меня все равно». Анна вместе с детьми еще немного пожила у подруги и 16 августа, после всех необходимых процедур ее заселили в приют. На улицу она не выходила, детям в школе тоже пошли навстречу. Но вечно прятаться Анна не хотела, да и на работу ходить надо было. Поэтому пришлось обращаться с какими-то проблемами к мужу, так как просить было некого.

«У меня не заводился автомобиль, и мне пришлось позвонить мужу, чтобы привез второй аккумулятор, так как он находится дома. Дима его привез, передал через администратора, мы не контактировали. В этот период, как мне кажется, он сделал себе второй комплект ключей. И утром, 27 сентября (именно тот момент похищения и попал в поле зрения камеры наблюдения – прим. ред.) мне выезжать на работу, и опять перекрывает дорогу машина. Знакомый Дмитрия за рулем. Дима выскакивает, открывает дверь, хотя у меня дверь была заблокирована, и я не поняла, как это случилось. И опять меня увез. Вернул, правда, быстро, так как видео похищения разошлось во все соцсети и СМИ». Анна говорит, что настроена решительно. Она чувствует поддержку. Ей впервые за 12 лет брака удалось снять побои, которые нанес муж. И она написала заявление, даже не указав, что ее похитил муж, просто «гражданин Дмитрий».

«Меня спрашивают, почему я столько времени терпела, не могла уйти. Потому что он не давал мне возможности уйти, везде меня искал. А полиция не помогала. Помню, кто-то даже мне советовал, что я должна вывести мужа на эмоции, чтобы мне сильнее досталось. Я отвечала, что мне больно, я боюсь. Вдруг он мне что-то сломает, я этого не хочу. Но почему в это никто не верит и уже начинают обвинять меня? Что я сама виновата. В чем виновата, в том, что я не могу уйти, потому что меня преследуют? Закона о домашнем насилии нет. Как я должна сама себя защитить, если у меня родственников, нет, подруга одна осталась».

«Мой интерес в том, чтобы воссоединить семью, отстаньте от нас»

Муж Анны Дмитрий сразу после того, как ролик, где он похищает свою жену, разошелся в СМИ, вернул жену в приют. И даже написал пост в одном из томских телеграм-каналов, где объяснил свои действия и что, по его версии, происходило в семье. С журналисткой ТВ2 он пообщался, но решительно выступал против публикации материала, так как, по его словам, его «жена на эмоциях и говорит неправду». Мы приводим разговор с ним практически дословно: «Я против того, чтобы давать интервью, я против того, чтобы вы писали лжесвидетельствования моей жены, потому что там 30% правды, и 70% лжи. Я знаю, о чем она говорила, я скажу больше, я слышал все, что она говорила. Мой интерес в том, чтобы воссоединить семью, исправить ситуацию. Я обратился в центр «Маленькая мама», у меня там знакомая работает, я пришел к ней и попросил помочь воссоединить семью. Она мне отказала. Ей было неинтересно это слушать. А мне неинтересно давать сейчас какой-то комментарий. Я сразу скажу, что я записываю наш разговор, потому что мне будет потом очень сложно доказать, что я говорил вам об этом, что я не хочу чтобы вы выкладывали всю эту информацию о моей семье, о моих детях в СМИ. Это все ложь, это провокация, манипуляция «Маленькой мамы». Я знаю, что моей жене говорят в этой организации. Эта организация пиарится. Я не хочу, чтобы на моей жене пиарились. Мы рано или поздно помиримся, у нас все будет хорошо, мы будем долго и счастливо жить. Я это знаю, я в это верю, потому что три года назад у нас данная ситуация была. Не два года назад, как Анютка говорит, а три года назад. Мы помирились и прожили три года. К сожалению, ругань произошла одна и та же. У нас ругань произошла та же самая, что и три года назад. — То есть, вы подтверждаете те измены и избиения, которые были? Моя личная жизнь (измены и избиения) никак не касаются: ни газет, ни репортеров, никого. Это только наша личная жизнь. Мне надо оправдываться только перед своей женой, а не перед вами. Она попросила меня признаться, я признался всюду один раз. Я категорически против того, чтобы статья выходила, категорически. Я не хочу, чтобы вы публиковали то, что моя жена в порыве эмоций наговорила. Я все слышал, я еще раз повторяю. Я не хочу, чтобы моя семья летела по щепкам, как сейчас летит. Мы 13 лет вместе прожили, и никто не знает настоящей правды. К счастью, у меня есть та правда, с которой я готов выйти на передачу. Настоящая правда. У меня есть доказательства настоящей правды. — Почему вы не хотите сказать? Я журналист и спрашиваю про вашу правду. А вы отказываетесь. — Настоящая правда не та, которую говорит она. — Я и говорю, что я вашу версию хочу услышать. — Моя версия такая — у нас обычная нормальная семья. Мы ругаемся, миримся. Все. Нашу жизнь по-настоящему никто не знает, кроме нас с ней. У нас есть очень много хороших моментов, и то, что сейчас произошло, это мелочи. Мы подрались с ней, я как раз сейчас еду от участкового. Я честно скажу, я против того, чтобы мою семью опять выносили. Только успокоилось все. Только Аня успокоилась. Мы начали нормально общаться, понимаете. Только интернет угомонился. Только школа угомонилась. И сейчас вы опять вытащите все наружу. Опять будет Аня переживать. Я в первую очередь беспокоюсь об Ане, о детях, а не о себе. Я уж как-то переживу, я взрослый человек, мне 35 лет. Я переживу все. Я не беспокоюсь за себя, я не беспокоюсь за свое здоровье, за эмоциональные какие-то порывы. Я наблюдаюсь у психотерапевта, к психологу хожу. Я работаю над собой и над своими эмоциями. У меня все хорошо. Я переживаю за Анютку, потому что ей тяжело от этого становится. Я хочу, чтобы человек успокоился, понимаете? Я хочу, чтобы Анютка успокоилась, дети успокоились. Для этого я максимум усилий делаю. Понимаете, отстаньте, пожалуйста, от нас. Я объяснил свои действия представителям власти. Я хочу помириться с женой, чтобы она успокоилась. Вы вот, как женщина, поймите женщину, Анютку. Вот так сейчас произошло, она дала интервью. Я ей написал, что такое, а она говорит, что давно его давала это интервью, объяснение. Она вот только сейчас успокоилась, дайте нам жить спокойно. Забудьте о нашей семье. Мы сами разберемся. Я сейчас посещаю психолога, психиатра, кого там положено. Анютка успокаивается, она решает вопрос с квартирой, я ей сказал, что дам денег. Дети в школу ходят спокойно. Что от нас еще надо? СМИ угомонились, пусть она живет спокойно». Добавим, что сама Анна не против публикации этой истории.

Дмитрий такими плакатами обвесил здание благотворительного фонда "Право на детство"

Такие ситуации происходят из-за того, что у нас нет закона о домашнем насилии

В свою очередь, президент благотворительного фонда «Право на детство», именно под опекой их кризисного центра и оказалась Анна, Мария Романова рассказала, что девушке решили помочь, так как было место в приюте. И не понимают, какие претензии к ним может иметь ее муж Дмитрий. «Девушка к нам обратилась за помощью. У нас было место, и мы ее решили принять. Чтобы она у нас пожила в сложной ситуации. Никаких знакомых у него в нашем фонде нет. К нам он не обращался ни по какому поводу. У нас и директора-то нет, только президент фонда. Мы с мужчинами не работаем. Я не знаю, о чем он говорит. Любопытно мне знать, какую провокацию мы устроили. Анна сейчас ищет квартиру, чтобы съехать из приюта. Она сама так решила. Она ходит на работу, дети в школу. Вместе с юристом составила заявления о разводе, о побоях и похищении. Все они в полиции. Я считаю, что такие ситуации происходят из-за того, что у нас нет закона о домашнем насилии. Он ее бил, она приходила и писала заявления, он приходил с ней и требовал, чтобы она их забрала. Как в такой ситуации женщине быть? Идти ей было некуда. И вполне понятно, что когда-то должно было это случиться, что она захочет от него уйти. Тем более, что первые побои она сняла не с нами, а с помощью коллег по работе. Они и подсказали наш фонд. В соцсетях Дмитрия не поддерживают. И я думаю, что Дмитрий глупо себя ведет. При чем тут наш фонд? Такое ощущение, что мы бегали по улице с факелами и искали Аню, чтобы забрать и причинить ей добро. Но это было не так, она сама к нам пришла. Причем, когда она к нам ехала в первый раз, он ее такси перегородил дорогу, высадил и избил в поле. Я не знаю, как комментировать такую ситуацию. Вроде он собирается к Гордону ехать, но я не знаю, как он собирается это сделать, так как Аня туда не поедет. Аня категорически от этого устала, она хочет спокойно жить. Он нам говорил, что напишет на нас заявление, так как мы конфиденциальные данные его выложили. Имя мы его не называли. Он говорит, что мы выложили его фото, но мы выкладывали фото Анны. Он сам свою фотографию приклеил на наш приют, когда писал письма примирения. Приезжал к нам в приют и всю стену плакатами о своей любви обвесил».