Корреспондент в штатском появился у ТВ2

Истории

В мирных акциях протеста против ареста политика Алексея Навального 23 и 31 января 2021 года приняли участие несколько тысяч томичей. Многие отмечали, что в нашем городе сотрудники правоохранительных органов действовали корректно, никого дубинками не дубасили, электрошокерами не били и в автозаки за ноги не волокли, как это было в других городах. После первой мирной акции задержали 5 человек, после второй уже 35. Но очевидно, что этими цифрами количество протоколов об административных правонарушениях не закончится. А еще появились новые практики оперативной работы, о которых мы спешим предупредить горожан. Мы выяснили, что у ТВ2 появился новый корреспондент, о существовании которого мы не подозревали. Корреспондент в штатском...

Фото: ТВ2

В редакцию ТВ2 обратилась Ольга (имя по ее просьбе изменено, запись разговора есть в редакции) и рассказала о том, что после мирного митинга 31 января к ней подошел мужчина, представился журналистом ТВ2, взял у нее интервью. Он узнал имя, фамилию, возраст, а затем вечером по месту прописки девушки пришла полиция, чтобы пригласить ее в Октябрьский РОВД для составления протокола об административном правонарушении за участие в мирной акции. Ниже подробно о том, как это было.

— Это было 31 января. Мужчина мелькал среди тех, кто стоял поближе к организаторам. Я сразу ничего не заподозрила – потому что он весь митинг где-то мелькал. Я видела его, этого человека. Потом, когда митинг закончился, небольшая группа людей пошла провожать Ксюшу Фадееву и Андрея Фатеева до машины. Кого-то как раз рядом задержали. У всех внимание на разном было сосредоточено. И он …такой…хоп-хоп подошел ко мне: «А можно интервью у вас взять? Я с ТВ2». И это, конечно, такой маркер, что все нормально. Он не представился. Я еще подумала, что странно. Но почему-то не спросила. И он начал задавать вопросы: по какой причине я пришла, и прочие банальные вещи в этой ситуации. Потом спросил фамилию и имя.

— Вы назвали? — Да. Потом спросил чем занимаюсь, какая сфера деятельности.

— А чем вы занимаетесь? — Я пою и преподаю вокал. Потом возраст спросил. «Если не секрет, сколько вам лет?» Тут уж я заподозрила что-то. Потом подумала: а что мне вообще скрывать? Я для этого сюда и пришла. И если все-таки это то, о чем я думаю – ну, ок.

— И возраст ему сказали? — Да. Фамилию, имя, возраст. Почему ступора не возникло, потому что подумала: вдруг, журналист пытается какую-то картину вывести. Молодежь – не молодежь. Потом говорит спасибо. И я пошла.

— А можете его внешность описать? — Ничего приметного в его внешности. Плотной комплекции. Темная куртка. Вязаная шапка.

Для меня удивительно в этой ситуации: если хотели задержать и административку прописать, почему сразу этого не сделали? Там была куча ментов вокруг. А возмутила сильно подлость всей ситуации. Похоже на психологическое давление. Мол, сразу не возьмем, но найдем, где ты живешь. Очень неприятно.

— А во вторник вечером, 2 февраля, без двадцати десять приходит участковый. Мама дома была. Он пришел по месту моей прописки. Я там не живу. Она меня набрала. Говорит, тут участковый пришел. Давай, трубку дам. И дальше состоялся разговор с участковым.

— Вы его записали? — Да. Сообразили мы включить диктофон. Я была с девочкой, которая тоже в политической теме. Он очень хотел именно в тот вечер передать мне протокол. Я говорю: без двадцати десять время, я буду ребенка сейчас укладывать. Давайте утром как-то. А он что-то замялся… Ну, понятно, что не очень хотел идти тоже. Говорю, звоните утром. Он повесил трубку, видимо взял у мамы мой номер и перезванивает уже со своего. Нет, говорит, меня попросили передать телефонограмму в словесной форме. Вам нужно явиться завтра к девяти часам утра в Октябрьский РОВД в 112 кабинет. Говорю: а если я не могу? Сообщаете мне меньше, чем за 12 часов. В итоге, посоветовавшись с ребятами, которые в правовом поле посильнее меня, я не пошла. Маме перезвонила, сказала: если еще раз придет, передай, чтобы присылали по почте. И я приду. Не вопрос.

— Пока по почте ничего не присылали? — Нет, пока ничего не было.