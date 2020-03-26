Коронавирус: факты и мифы

Истории

Каждый день мы с вами читаем о вирусе Covid-19, и к большому сожалению, еще долго будем наблюдать за развитием событий, с ним связанных. С ростом пандемии, растет и количество мифов вокруг вируса. Поэтому особенно важно знать факты. Вот несколько фактов, которые мы почерпнули для вас в серьезных медицинских журналах.

Коронавирус не передается при рождении



Начнем с хороших новостей. Исследования показали, что коронавирус не передается при рождении. Пока об этом говорят аккуратно, так как в обоих проведенных исследованиях небольшая выборка: четыре и девять матерей, заболевших коронавирусом.

В двенадцати из тринадцати случаев пациенткам было сделано кесарево. И все дети сразу после рождения не входили в контакт с матерями. У них не наблюдалось никаких признаков заражения: ни кашля, ни температуры, ни диареи.

Более того не только новорожденные не болеют коронавирусом, но и материнское грудное молоко тоже не заразно. Так что хотя дети и не могут находиться с матерью в первые дни своего рождения, однако им могут давать материнское молоко.

При этом в Италии уже зафиксированы случаи заболевания младенцев возрастом в две-три недели. Так что, не исключено, что эта хорошая новость по мере увеличения статистики окажется не такой уж хорошей.

Можно заразиться от домашнего животного или заразить его?

На сегодняшний день известно лишь об одном подтвержденном случае заражения собаки в Гонконге. Тесты подтвердили низкий уровень вируса и скорее всего это случай передачи коронавируса от человека животному.

У собаки не было никаких симптомов коронавируса, но его владелец был заражен вирусом.

Многие стали волноваться, нельзя ли заразиться коронавирусом от домашних животных.

Судя по данным Всемирной организации здравоохранения от 13 марта «на сегодняшний день нет подтверждения, что собаки или кошки могут быть заражены коронавирусом».

Высока ли смертность от Covid-19 ?

Хотя в целом смертность от вируса сравнительно невысокая — ниже 1%, радоваться рано: у него очень высокая заразность. И заразиться может любой. Если в Ухане (эпицентре нового коронавируса) заразность оценивается, как 2,2 человека, то в Италии в среднем 3-4 человека на одного заболевшего. Для того же, чтобы болезнь не имела эпидемиологического характера этот показатель должен быть меньше 1.

И если 1% казался не таким уж страшным, то по данным министерства здравоохранения Испании в возрасте от 70 до 79 лет смертность составляет уже 5, 24%, а после 80 почти 18%. Именно поэтому так важно оградить старшее поколение от общения. В Америке 8 из 10 смертей — это люди старше 65 лет.

Как бы странно это ни было, навещать своих стариков сейчас не стоит. Лучше позвонить. Ведь в 80% случаев болезнь протекает как обычное ОРВИ, а в 18% остается и вовсе незамеченной. Это значит, что любой может быть переносчиком вируса, даже не зная об этом.

На 25 марта заболело уже более 430 тысяч людей, из них более 19 тысяч умерло. Постоянно обновляемую статистику можно найти здесь.

