Коронавирус. Дотянуть до вакцины

Истории

10 декабря пресс-служба правительства России сообщила о готовности всех регионов к началу вакцинации от коронавируса. Судя по неуклонно растущей заболеваемости и многочисленным жалобам на отказ в госпитализации, вакцина для борьбы с инфекцией сейчас даже важнее лекарств: нужно снижать число заболеваний.

При этом процесс всеобщей вакцинации явно не может быть быстрым. Еще весной глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург прогнозировал, что она займет минимум полгода. Знал ли он тогда, насколько сильной будет вторая волна пандемии?



Фото: https://sputnikvaccine.com/rus/

Первых партий вакцин – это признают даже власти – хватит не всем желающим: первым делом прививки поставят врачам и учителям. И пока регионы ждут более масштабных поставок, им приходится бороться с пандемией по принципу «как получится».

Получается не у всех.

Томская область

В Томскую область наконец-то поступила вакцина от коронавируса. Изначально ожидалось, что она придет еще в октябре, власти рассчитывали получить несколько тысяч доз. В итоге регион получил тысячу доз двухкомпонентной вакцины «Спутник V».

«В первую очередь прививка будет предложена медицинским работникам, входящим в группу риска. Затем ее смогут поставить другие медики, педагоги, работники жизнеобеспечивающих предприятий, сотрудники полиции. Потом она будет доступна всем желающим в возрасте от 18 до 60 лет», – сообщил начальник департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев.

Власти надеются, что вторую партию вакцины от COVID в Томскую область поставят в январе 2021 года.

«Томская область готова к вакцинации. С федерацией согласованы места, куда вакцина будет централизованно доставляться, а затем распределяться по региону, — сообщил замгубернатора Иван Деев. — В ряде районов области будут организованы опорные пункты для хранения вакцины (соответствующие необходимым требованиям — хранению при температуре минус 18 градусов) и организации ее дальнейшей транспортировки».

Власти отмечают, что пункты вакцинации будут работать во всех муниципалитетах региона, а жителей отдаленных населенных пунктов, желающих поставить прививку, будут доставлять до пунктов вакцинации на выделенном транспорте.

Между тем, регион на этой неделе преодолел порог в 20 тысяч заболевших. По данным, Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, Томская область занимает второе место в Сибири с самым высоким процентом прироста заболевших. И это без учета Северска, который «по-прежнему находится на третьем месте среди городов системы ЗАТО Росатома с минимальным количеством заболевших». Там по состоянию на 09.12.2020 выявлено 4980 случаев заболевания COVID-19. 1260 пациентов получают амбулаторное лечение. Выздоровело 3438 человек. Госпитализировано – 282.

По данным на 10 декабря, в регионе около 30% свободных коек. Новых коек не появилось, зато тест на ковид стали делать еще две лаборатории. Таким образом, в Томской области исследования на коронавирусную инфекцию сегодня проводят 11 лабораторий, делая, по официальным оценкам, около 6,5 тысячи тестов сутки.

Редакция ТВ2

Саратовская область

Девятого декабря саратовские школьники вышли на очную форму обучения. Дистанционка длиною в месяц завершилась на фоне положительной динамики, которую упомянул в докладе зампред правительства региона Роман Бусаргин. Положительная динамика в Саратовской области коснулась только школьников: ученики и учителя на фоне дистанционки стали меньше болеть, чем в начале учебного года.

В целом же по региону ситуация с ковидом остается плачевной. В последнюю неделю ежедневно регистрируется больше 250 случаев подтвержденной коронавирусной инфекцией. Десятого декабря побит очередной рекорд: за сутки ковид был выявлен у 261 человека. Умирать от коронавируса в регионе стали больше – в последние три дня регистрируется 5-6 смертей от ковида в сутки.

И если часть родительского сообщества отменой дистанционного образования довольна: общественное объединение «Родительское сопротивление» весь прошедший месяц пикетировало правительство региона с требованием отменить дистанционку. То другая часть тут же создала петицию за возвращение дистанционного обучения школьников на фоне ухудшающейся ситуации с коронавирусом. За два дня она набрала почти три тысячи подписей. Чиновники областного министерства образования со своей стороны рекомендуют таким родителям переводить детей на индивидуальный план обучения.

Фото: https://sputnikvaccine.com/rus/

На этом фоне регион готовится к массовой вакцинации: закуплено необходимое морозильное оборудование для аптечного склада, городских и районных поликлиник, есть машина-рефрижератор для развозки вакцины по районам. Медики проходят дополнительное обучение. Однако пока поступление вакцины в регион не настолько массовое. Пятого декабря Саратовская область получила 690 доз ковид-вак (Спутник-V). На десятое декабря вакциной привиты 521 человек. В первую очередь вакцинируются врачи и учителя. По словам заместителя министра здравоохранения региона Станислава Шувалова, сейчас формируют приоритетные списки тех, кто будет привит следующими 1364 дозами вакцины, которые должны поступить в регион до конца года.

Массовую вакцинацию населения, по словам чиновников, раньше начала 2021 года ждать не стоит.

Сейчас в Саратовской области под пациентов с новой коронавирусной инфекцией отведено 4405 коек в больницах Саратова и районных центров, на утро 10 декабря свободными для новых заболевших оставались 719 из них.

Продолжается строительство кислородных станций при трех ковидных госпиталях региона – в Саратове, Энгельсе и Балакове. По словам Шувалова, потребность в кислороде очень высокая, поэтому строительство станций оправдано – с ними будет проще, чем с кислородными баллонами. Однако пока ни одна из трех станций в строй не введена.

Анна МУХИНА, «Свободные новости»

Свердловская область

На Среднем Урале за неделю заметно выросла смертностью от коронавируса. Если в конце ноября умирало до десяти человек в сутки, то теперь – порядка пятнадцати. Все надежды – на прививочную кампанию.

10 декабря в Свердловскую область поступила первая тысяча доз вакцины. По словам вице-губернатора Павла Крекова, до конца года регион получит еще 4 000 доз.

«В общей сложности мы предполагаем задействовать как минимум 19 прививочных пунктов в крупных городах. Для работы с вакциной обучены 39 медсестер. Желающих привиться много, мы это знаем, поэтому будут возможности подвоза вакцин, ориентировочно в феврале», – заявил он на брифинге.

Вице-губернатор подчеркнул, что в приоритете на вакцинацию – медики: в первую очередь, сотрудники скорой помощи и красной зоны. Потом — педагоги, работники соцзащиты и правоохранительных органов.

«Вакцинация будет бесплатной и добровольной, — отметил вице-губернатор. — Использоваться будут, скорее всего, две вакцины : «Спутник-V» и вакцина производства НПО «Вектор» в Новосибирске».

Фото: https://sputnikvaccine.com/rus/

Свердловчанам, заболевшим коронавирусом, теперь не придется сидеть в очереди к врачу. С 4 декабря поликлиники должны оформлять электронные больничные. Как пишет портал E1, это же касается контактировавших с больными COVID-19 людей с признаками ОРВИ и других респираторных инфекций: тех, у кого есть предписание Роспотребнадзора о самоизоляции. Об этом говорится в приказе регионального Минздрава.

В документе сказано, что оформлять листки нетрудоспособности должны «преимущественно в электронной форме». О том, в каких случаях их могут оформить в бумажном виде, не упоминается.

Также медики должны уточнять, есть ли у пациента личный кабинет на сайте госуслуг и возможность общаться по видеосвязи через смартфон, планшет или компьютер. Если есть, то ему предложат пройти дистанционный прием у врача или фельдшера.

Еще одна тенденция прошедшей недели: старшеклассники выпускных классов, обучающиеся очно, стали чаще болеть коронавирусом. Поэтому ждать выхода с дистанта до нового года уральцам не стоит.

«На дополнительные риски идти не имеет смысла, — пояснил Павел Креков. — Не так много времени осталось до каникул. В текущий момент мы считаем нецелесообразным возвращать тех школьников, кто сейчас на дистанте, на очное обучение. Возможно, будут продлены каникулы».

По данным оперативного штаба, в Свердловской области постоянно сохраняется резерв коек для больных коронавирусом в 1500 мест. 10 декабря в Свердловской области выявлено 392 новых случая COVID-19. Общее количество зафиксированных случаев заражения – 50 168. С начала пандемии умерло 1 662 свердловчанина.

Изольда ДРОБИНА

Пермский край

Пермский ЗАГС опубликовал данные по смертности за ноябрь. Смертей в регионе за месяц зарегистрировано на 57% (на 1642 случая) больше, чем в среднем за предыдущие пять лет, в самой Перми – на 83 % (на 915 смертей). По данным оперативного штаба, растут ежедневные показатели по числу зараженных и умерших от коронавируса. 10 декабря инфекцию подтвердили у 312 человек, умерло 34.

Всего коек для пациентов с COVID-19 в регионе порядка 4500, свободных – больше 1100. Региональные власти считают резерв «стабильно достаточным», они даже отказались от планов задействовать площади санаториев — «необходимости нет».

Дарья Н., палатная медсестра пермского «ковидария», рассказала «Новой газете», что сейчас в госпитале занято две трети мест, причем со временем становится меньше тяжелых пациентов, которым необходим центральный кислород.

«Про вакцину для врачей в нашей больнице ещё нет никакой информации», — говорит Дарья, хотя власти уже сообщили о начале массовой вакцинации медиков из групп риска «Спутником-V».

Фото: https://sputnikvaccine.com/rus/

Заболевшим медработникам в крае не делают анализ на коронавирус. Врач СМП Пермского района Лев Колтуков переболел в конце ноября ОРВИ. Мазок на COVID-19 не брали и сейчас медик сдал анализ для определения антител за свой счет. «Мы ездим ко всем. И с подтвержденным диагнозом, и только с подозрением на него. Надо понять, болел я или нет», — пояснил он «Новой газете». Колтуков рассказал, что сейчас пациентов с заболеванием в легкой форме и даже с небольшим процентом поражения легких оставляют лечиться дома и отслеживают динамику амбулаторно.

«С госпитализацией проблем не возникает, если пациент средней степени тяжести, либо тяжёлый. Если степень тяжести легкая, даже если есть осложнение в виде пневмонии, – такого пациента и на КТ не свозить, не говоря уже о стационарном лечении».

В Перми странно организована работа компьютерных томографов. Всего их шесть. Но часто работают только пять или четыре. А ночью три или два. Регулярны ночные очереди из скорых на КТ – до 5 машин, время ожидания – несколько часов.

Особенно сложно бригадам из районов, где нет «ковидариев» и томографов. «Коронавирусных» вызовов тут – больше половины за смену, рассказала «Новой» медик СМП Светлана Р.

«Пациентов с показаниями к госпитализации скорая перевозит из местных больниц в Пермь. Как правило, такие вызовы обслуживаются ночью. Это до 10 человек в сутки. И все они для поступления в пермский стационар должны иметь КТ легких. Но, например, КТ в ГКБ № 6 работает только до 20-00. Поэтому, чтобы положить туда пациента, нужно сначала сделать процедуру в другой больнице и затем вернуться с результатами. А ночью бывает 1-2 бригады на весь район. Нас мало, стабильных пациентов перевозим по 2-4 человека в Пермь, чтобы не ездить с каждым отдельно. Путь не близкий, все это занимает много времени. Если в стационаре делают КТ, но ночью аппарат не работает, почему нельзя принять пациентов и сделать КТ утром, чтобы не нагружать бригаду и не оставлять весь район без экстренной помощи?», – спрашивает Светлана.

В Пермском крае 10 декабря, по официальным данным, коронавирусом заразились 312 человек. Всего в регионе выявлено 23 756 случаев заболевания. 791 человек умер.

Александра СЕМЕНОВА

Курганская область

В начале декабря в регион поступило 800 доз вакцины «Спутник V». Запланирована массовая вакцинация медицинских работников и учителей. 70% доз предназначается медикам, которые работают в красной зоне и на выездах к больным коронавирусом. Остальные 240 доз – педагогам, ежедневно общающимся с детьми, которые могут быть бессимптомными носителями вируса. Оперштаб подчеркнул, что вакцинация добровольная.

Осенью, на первом этапе вакцинации, прививку поставили 42 зауральским медикам. В целом, отзывы о ней были хорошие. «Побочный эффект от прививки минимален — возможен небольшой озноб, однократное повышение температуры. Все переносят прививку хорошо. Через 21 день после 1-й прививки нужно вакцинироваться 2-й раз», — рассказала врач-терапевт первой поликлиники Наталья Налимова.

Региональные власти признают: заболеваемость врачей и учителей сильно влияет на общую картину в регионе, потому что заболевший врач – это еще и оставшийся без помощи пациент. Так в конце ноября местные СМИ рассказывали историю жительницы Кургана Светланы Лебедевой, которая не смогла пройти исследование УЗИ в поликлинике №1 из-за того, что врач-специалист находилась на больничном. У женщины есть полис ОМС, но решить проблему ей посоветовали в платной клинике. Долгое время на больничном находилась и главный врач важнейшего для Кургана объекта здравоохранения — больницы скорой помощи Кургана Вероника Евдокимова. Губернатор Вадим Шумков пожелал врачу здоровья и заметил, что больницу саму нужно «срочно лечить». Из-за колоссальной нагрузки главные врачи сменяли друг друга постоянно.

Фото: https://sputnikvaccine.com/rus/

Количество заболевших педагогов удалось снизить благодаря дистанционному обучению, на котором находились все школьники и студенты в области. С 7 декабря начали учебу очно ученики малокомплетных сельских школ (численностью до 150 человек), а также ученики 9 и 11 классов во всех школах региона, кроме самого Кургана.

В Зауралье, согласно информации оперштаба, выдали более 2100 наборов лекарств. Всего намерены обеспечить лекарствами за счет федерального бюджета порядка 4000 человек. В теории, набор лекарств предназначен для каждого заразившегося пациента, который лечится амбулаторно. В Курганской области доступно восемь лекарств от ковида, в набор входит три или четыре мед. препарата, в зависимости от назначения врача. Наборы в регионе поступают партиями, и, в первую очередь, предназначены для пожилых людей и людей, имеющих хронические заболевания. В социальных сетях люди оставляют жалобы: говорят, что таких наборов «не видели», а врачи на приеме заявляют, что не слышали про наборы.

Сохраняется много жалоб на длительное ожидание скорой помощи, занятость и отсутствие врачей, проблемы с направлением на КТ и госпитализацию. Жители Шадринска, второго по величине города Зауралья, заявили о проблемах с прохождением КТ. В ноябре аппарат привезли в город, но так и не подключили. В департаменте информационной и внутренней политики прокомментировали, что в эксплуатацию его введут 14 декабря. Пока же люди вынуждены ездить за 150 километров в Курган.

17 ноября 2020 года региональные власти анонсировали появление в регионе собственного производства кислорода. Автогенный завод уже получил лицензии Минпромторга России на производство и хранение медицинского кислорода на площадке в Кургане и готов начать работу после получения регистрационного удостоверения в Минздраве России. Пока же кислород доставляют из Омска. Но есть и хорошие новости. На днях в регионе запустили специальную горячую линию для жалоб на систему здравоохранения – 122. Корреспонденту «Новой» дозвониться по номеру удалось сразу. Юлия БАТАЛОВА

Крым и Севастополь

В Крыму и Севастополе продолжает фикисроваться рост заболеваемости. В республике Крым ежедневное количество заболевших коронавирусом выросло за неделю с 250 до 289 человек, а в более компактном Севастополе – с 60 плюс до 70. При этом власти, как и раньше, почему-то предпочитают не озвучивать количество свободных коек.

Крым по темпам прироста среднесуточной заболеваемости занимает четвертое место среди всех субъектов России, сообщила глава республиканского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. По ее словам, число внебольничных пневмоний с начала года выросло на 300%, а количество коечного фонда в республике ограничено. Если ситуация не будет меняться, то Роспотребнадзор может ввести в республике дополнительные ограничительные меры.

По словам главы республики Сергея Аксенова, за неделю в органы власти поступило почти две тысячи обращений от заболевших: значительно увеличилось количество жалоб на долгое ожидание скорой помощи, а также на проблему с лекарствами в аптеках и больницах и отказ в госпитализации. Кроме того, немало жалоб на нехватку лекарств и кислорода в медучреждениях, в частности – в Ленинском районе. 27 обращений связаны с невыплатой надбавок за работу с коронавирусом, констатировал глава Крыма.

В регионе для лечения ковида и внебольничных пневмоний развернуто 3281 коек. При этом только за последнюю неделю с коронавирусом было госпитализировано 872 пациента , то есть на 405 человек больше чем на прошлой неделе и на 27% меньше выписанных пациентов.

Анонсированная властями единая база данных аптек, где будет можно мониторить наличие всех доступных лекарственных препаратов, пока не готова. Сергей Аксенов пообещал, что будет разбираться с этой проблемой.

Вакцинацию от коронавируса планируют начать с 12 декабря. Республика уже получила 500 доз и в первую очередь вакцину получат медработники.



Фото: https://sputnikvaccine.com/rus/