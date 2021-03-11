Коронапсихоз и апатия: опыт переживших постковид

Истории

Ровно год назад, 11 марта 2020 года, Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии COVID-19. Неделю спустя в нашем городе был зафиксирован первый случай болезни, которая за год, по оценкам Росстата, убила в нашей области более четырехсот человек. COVID-19 за год сильно изменил нашу жизнь. Пандемия еще не закончилась, и пока трудно предположить, когда это произойдет. Однако про «жизнь после» уже можно писать. Потому что этот год каждому из нас принес новый совершенно непривычный опыт. И тем, кто переболел, и тем, кто еще не успел. Сегодня мы начинаем цикл публикаций, посвященных этому опыту. Каждый четверг на ТВ2 будет выходить очередной текст цикла. Поддержать нашу работу можно здесь.

Кто болел коронавирусом, знает, что это не только набор симптомов простуды, гриппа или в плохом случае пневмонии – температура, ломота в суставах, боль в горле, кашель, нехватка кислорода. Ковид — это еще и подавленное настроение, отсутствие энергии, сонливость. Сравните с признаками депрессии — подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное настроение, снижение способности получать удовольствие, усталость или отсутствие энергии, расстройства сна и аппетита… Даже после того, как человек формально выздоровел, энергия и настроение у многих возвращаются далеко не сразу. У кого-то на восстановление уходит пара недель, у кого-то несколько месяцев. Появился даже отдельный диагноз — «постковидный синдром», ВОЗ в конце 2020 года внесла постковид в международный классификатор болезней, появились и тематические чаты, как, например, «36.9» в Телеграме. Только в русской фейсбук-группе «Нетипичный коронавирус (постковид)» на сегодня 42,6 тыс. участников.

УГРЮМОЕ НАСТРОЕНИЕ

​«У меня долго был положительный тест – три недели. Саму болезнь я чувствовал максимум три дня, потом были просто целый месяц недомогание и слабость, — рассказывает бизнесмен Владимир. – У меня дома был пульсоксиметр, и я постоянно следил за сатурацией – уровнем кислорода в крови. Я заметил зависимость – если у меня угрюмое настроение, значит, сатурация будет 92-93, как только сатурация повышается до 95, то сразу начинаешь чувствовать себя человеком. Не бодрым, конечно, но уже не тряпочкой. Я не могу сказать, что во время болезни или после нее у меня была именно депрессия. Лучше всего тут подходит определение «угрюмое настроение».

— Сейчас уже накапливаются данные, как люди чувствуют себя после COVID-19. Наши коллеги из различных стран, в том числе и из Китая, США, европейских стран и России, провели исследования, которые показали, что у большого количества людей, перенесших COVID-19, отмечается постковидный синдром или лонг ковид, затяжной ковид. Здесь и неврологические симптомы, и недомогание, утомляемость, чувство бессилия. Есть симптомы, которые относятся к нарушению психической деятельности – это тревога, снижение настроения, апатия, безрадостность, нарушение сна. Могут быть пессимистические переживания, в том числе и нежелание жить. Падает стремление общаться с людьми, в том числе и близкими. Появляется высокий уровень страха и тревоги по поводу смерти, – рассказывает ведущий научный сотрудник отделения аффективных состояний НИИ психического здоровья Томского НИМЦ Герман Симуткин.

«Самым противным было ощущение, что вроде ты уже и не болеешь, у тебя нормальная температура, но как только ты встаешь с постели, то чувствуешь, что ты ничего не можешь делать. Состояние можно сравнить с похмельем, только у тебя не болит голова, ты просто очень медленный. Мне говорили, что раз не можешь работать, то читай пока книги по специальности. Но это оказалось тоже невозможным. Очень рассеянное внимание, и ты просто ни на чем не можешь сосредоточиться», — рассказывает Виктор, директор небольшой юридической компании.

ЗАПАХИ

Одним из классических симптомов COVID-19, как известно, является пропажа обоняния. Пропали запахи – почти наверняка вы подцепили корону. Однако теперь выясняется, что даже после выздоровления нередко проблема сохраняется.

«У меня не было запахов два месяца после болезни. А потом они появились в очень искаженной форме, — рассказывает художница Ольга. — Мне кажется, что все ужасно воняет либо химией, либо протухшим мясом. Из-за неприятного запаха я сейчас не могу есть мясо, яйца, рыбу. Это какой-то новый для меня специфический запах, он чем-то похож на запах испорченного лука. И этим запахом пахнут и рыба, и мясо. И у моей сестры аналогичная ситуация, только она еще и молоко не может пить. У меня с молоком все норм. И химию я за версту чувствую. Меня можно использовать в магазинах как детектор на химию в продуктах. Например, какой-нибудь чай дешевый пахнет для меня как жидкость для посуды «Фейри». Есть я могу только фрукты и каши».

— Причины нарушения психической деятельности после COVID-19 могут быть связаны, в том числе, и с воспалительными процессами, которые происходят в самых разных отделах сердечно-сосудистой системы, мелких сосудах головного мозга. Поэтому нашими коллегами уже описаны случаи, когда следствием коронавирусной инфекции могут быть и бредовые расстройства, развитие деменции, такого состояния, как делирия – нарушенного сознания. И то, что при коронавирусе человек перестает чувствовать запахи и вкус, это подчеркивает то, что данная инфекция оказывает серьезный нейротропный эффект, отрицательно влияет на нервную систему. Кроме того, те лекарства, которые применяются для лечения COVID-19, они тоже могут оказывать побочное, токсичное влияние на нервную систему. Цель благая – победить вирус, но могут быть и неблагоприятные последствия препаратов, которые влияют на выздоровление и реабилитацию. Поэтому причины нервных расстройств могут быть как инфекционно-органического порядка, так психологического характера, – комментирует доктор Симуткин.

ПСИХОЗЫ И ТРЕВОГИ

«Если называть медицинскими терминами то, что со мной случилось, это острый реактивный психоз», — рассказывает филолог Юлия. Юля попала с COVID-19 в МСЧ №2 в октябре 2020 года, в самый пик эпидемии. Первую неделю ей лекарства не помогали, потом изменили курс лечения, температуру снизили до 37 и ей стало лучше. Поскольку у девушки поражение легких было небольшим — 20 %, а больница была переполнена, то ее отправили долечиваться домой. Поскольку Юля живет одна, то она попросила друзей привезти лекарства, которые выписали в больнице.

«Привезли их мне в обед, я выпила все, что положено, и легла спать, — вспоминает Юля. — Проснулась с ощущением, что мне дико не хватает кислорода. А дальше вдруг «мир стал пластичным и подвижным». То, что со мной происходило, могу передать только со слов друзей. Они мне позвонили вечером и поняли, что со мной что-то не так. Сказали, что приедут, потому что я несу всякий бред. Когда приехали, поняли, что надо вызывать психушку. Мой реактивный психоз сопровождался галлюцинациями, я в свою речь встраивала какие-то тексты из книг и фильмов».

Дальше Юля, со слов друзей, рассказывает, как ее отправляли в психбольницу. Она не хотела никуда ехать, потому что насмотрелась ужасов в МСЧ №2. Раньше ни с чем подобным она не сталкивалась, и для нее это был апокалипсис. (Читайте материал ТВ2 «Мама спала под кроватью на полу»: что происходило в томской МСЧ № 2»)

Забирать девушку в психбольницу приехала скорая вместе с полицией. Как ей потом рассказали друзья, ей казалось, что она знает тех людей, которые за ней приехали.

«Когда зашли полицейские, я одному из них, как хорошему знакомому, говорю: привет, Артур. Он меняется в лице и говорит, что он не Артур. Я придумываю, как его вывести на чистую воду, и прошу предъявить документы. Он мне показывает удостоверение, там условно написано Андрей Иванович, я снова поднимаю глаза и вижу, что это не Артур. Потом то же самое случилось с медсестрой. Когда меня привезли в психушку, то мне казалось, что я какая-то часть текста Булгакова. Буквально бал сатаны. Какие-то полулюди-полудемоны. Потом мне медсестра рассказывала, что я называла ее Фридой и говорила, что призову ее к ответу за младенца».

После того как Юле вкололи какие-то лекарства, она заснула. А утром проснулась и не поняла, где она и что произошло. Как ей потом объяснил психиатр, у нее был острый реактивный психоз и его удалось быстро купировать.

«А потом пошла физика, — вспоминает Юля. — У меня начались пробелы в речи, и меня как филолога это сильно беспокоило. Я говорю, говорю, и раз —дыра. Я вроде понимаю, какое понятие должна обозначить, а слово подобрать не могу. Я испугалась: не могла понять, что происходит с моей головой. Ощущение было, что мое сознание – это дуршлаг, через который что-то просеивается, что в мозгу образовались дырочки. Это было жутко. В итоге после психушки меня друзья отправили еще на месяц в НИИ психического здоровья на реабилитацию». Случай Юли не редкий. По данным газеты «Коммерсантъ», за время пандемии коронавируса в России выросло число граждан с психическими расстройствами — в разных регионах России от 10% до 30%. Россияне жалуются на страх заболеть, панические атаки и суицидальные мысли.

— Недавно провели крупное исследование, которое охватило 130 стран, в том числе и Россию, и оно показало, что каждый пятый перенесший COVID-инфекцию имеет психические нарушения, — говорит Симуткин. — И это очень серьезная проблема, которая сегодня стоит перед здравоохранением — как реабилитировать людей, которые перенесли коронавирус.

Ученый говорит об антидепрессантах, которые используются для лечения нервных расстройств, тревоги, нарушения сна: по последним данным, они же влияют на выживаемость тех пациентов, которые заразились COVID-19. «Зараженные ковидом люди, которые не болели депрессией, но тем не менее получали антидепрессанты, в спектре действия которых есть противовоспалительный эффект, реже переводились на искусственное дыхание, реже интубировались, реже умирали. В основном такой эффект получен при применении антидепрессантов, которые относятся к группе ингибиторов обратного захвата серотонина, способных повышать уровень серотонина в крови.. Такие вот неожиданные находки в лечении коронавируса».

Когда началась эпидемия, то было невозможно «с колес» придумать какое-то новое лекарство, поэтому пытались пробовать, то, что есть. «И в общем-то, методом проб и ошибок удалось подобрать алгоритм лечения. Так лекарства, направленные на стабилизацию психического состояния, стали применяться в комплексном лечении и коронавируса», – объясняет доктор.

ВИДЕТЬ СНЫ

«Не сочтите меня сумасшедшей, но, кроме стандартных везде написанных ощущений, у меня поменялись сны, — пишет в Фейсбуке томичка Ирина после того, как перенесла COVID-19. — Да-да, не смейтесь, и трудно даже описать, что поменялось. Не то что бы они стали хуже или лучше, а такое впечатление, что сменился режиссер. Знаете, когда долго смотришь фильмы одного режиссера, а потом бац, и фильм сильно другого режиссера, вроде как и сюжеты те же, а совсем по-другому. Какие-то моменты стали просто более отчетливы, намного ярче. Еще заметила, что чаще в снах тебе снятся более или менее знакомые люди и объекты, а сейчас прям как будто все сменилось. Люди, объекты вокруг – все незнакомо. Все люди новые, в жизни с которыми я никогда не встречалась, объекты тоже стали какими-то другими».

«Ковидные сновидения. Подробные, яркие, с мельчайшей детализацией. Как в хорошем кино. Голливуд. Никогда таких не видел, — рассказывает историк Виктор. — Твое тело – это карта. Ты видишь карту с большой высоты. На карте идет война. Вирусы атакуют. Антитела при поддержке медикаментов обороняются. Оставляют или отвоевывают точки на карте. Но это не мультик какой-то. Это живые люди. Враги и свои. И твое тело – это карта реальной страны. Но одновременно ты находишься там, внутри, на войне, сражаешься. И там, внутри, реализм запредельный. Взрывы, крики, хрипы, автоматные очереди, грязь окопов, убитые, раненые. И ты, находясь внутри и снаружи, понимаешь, что это происходит именно с тобой, внутри тебя. Как бы с четвертым тобой».

Для Симуткина такие рассказы — еще одно подтверждение прямого нейротропного воздействия вируса на головной мозг. «Есть воспаление мелких сосудов, тромбозы, которые могут нарушить питание пусть даже и небольшого участка головного мозга. Если суммарно этих микротромбозов будет много, то довольно обширная часть головного мозга может пострадать. Диссомния – нарушение сна – очень часто встречается после коронавируса. Сон – это одна из витальных функций нашего организма. Одна из теорий гласит, что ночной сон — это не состояние абсолютного покоя. Возможно, в это время мозг даже в большей степени работает, когда сортирует полученную за день информацию, пытается ее пристыковать к прежнему жизненному опыту. И это все физиологические процессы, которые очень важны для организма. Сновидения – это одно из отражений нормального функционирования головного мозга. Если происходят какие-то изменения в качестве сновидений, по содержанию, по их оформлению, то это значит: что-то на это повлияло. Например, нейтральные сны вдруг могут начать носить угрожающий характер. Человек просыпается с учащенным сердцебиением, тревогой, про себя мысленно говорит, слава Богу, что это только сон. Это, конечно, говорит о том, что какие-то нарушения происходят и они связаны с функционированием центральной нервной системы. Если мы привыкли к какому-то определенном алгоритму сна и вдруг он меняется, то это, как правило, говорит о том, что здесь какие-то стрессовые влияния, или это органические изменения центральной нервной системы, или и то, и другое вместе».

Опубликованных протоколов лечения постковидного синдрома пока нет. Врачи не пришли к единому мнению насчет причин его возникновения. Лечат симптоматически.