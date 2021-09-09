Королю тополей подобрали стрижку

Гигантский тополь черный, растущий по адресу ул. Усова, 44 и получивший прозвище Король тополей, вечером 8 сентября стал предметом пристального внимания дендрологов-экспертов и представителей департамента дорожной деятельности и благоустройства. По инициативе активистов движения «Ландшафтные волонтеры» под Королем прошла выездная встреча специалистов, цель ее – выяснить, разумно ли сохранять это выдающееся по своим размерам дерево. Осмотр показал, что в кроне есть несколько сухих ветвей, верхушка одной крупной ветви расположена над крышей жилого дома. Несколько противоположных ветвей тянутся в сторону проезжей части. Тревожный симптом: у основания ствола обнаружились два небольших, влажных изнутри, углубления, а также с одной стороны от развилки ветвей до основания ствола тянется неглубокая трещина. По мнению Ады Барановой, дендоролога Сибирского ботанического сада, это признаки гнили. Если судить по внешним признакам, она не распространяется на весь ствол. За трещиной нужно установить мониторинг. В Москве и Санкт-Петербурге арбористы практикуют скрепление между собой стволов и крупных ветвей старых деревьев специальным канатом, который препятствует их наклону и предотвращает аварийные ситуации.

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Это возрастной экземпляр тополя черного с очень большим стволом, разветвленным на небольшой высоте. Тополь черный более долгоживущий, чем тополь бальзамический. Но более продолжительную жизнь он имеет в парковых условиях, а на улицах города срок жизни деревьев сокращается. Арбористы используют специальный аппарат [сканер пороков древесины – прим. ред.], они смотрят, насколько обширны эти поражения гнилью, насколько глубоко она уходит или, наоборот, сохраняются живые части ствола, которые дают дереву стоять какое-то время, может быть, даже еще несколько десятков лет. Такого аппарата в Томске нет. Обрезка, которая у нас проводится на данный момент в Томске – только усугубление жизненного состояния дерева, только отрицательно на него действует. Когда обрезаются толстые ветви и стволы, это только ослабляет дерево, потому что открываются ворота для инфекции. Единственное, что можно сделать, чтобы не было для него проблем – только обрезать сухие ветки. Площадь питания – это гораздо более важно для этого дерева, чем обрезка. А видите, он с одной стороны закатан в асфальт, значит, корни здесь не дышат. Ада Баранова, дендролог Сибирского ботанического сада

В 2015 году Ландшафтная комиссия приняла решение снести Короля тополей по заявлению ТСЖ "Родина", но это решение до сих пор не было приведено в исполнение. Причин представители департамента не назвали. Можно предположить, что охранной грамотой этого тополя стали его размеры и небольшой бюджет на обрезку. Работы по сносу выполняются в рамках муниципального контракта. Цена фиксированная вне зависимости от размера дерева. На снос одного дерева в бюджете выделяется 8 тысяч рублей. Поскольку по контракту предусматривается снос и обрезка большого числа деревьев, цена усредняется, выравнивается за счет числа объектов. Но снос виновника выездного консилиума на ул. Усова, очевидно, будет стоить в разы дороже средней стоимости.

Оснований для изменений в решении Ландшафтной комиссии о сносе этого дерева пока нет. Но порубочный билет на него еще не выдан. Если это выполняет департамент дорожной деятельности, то порубочный билет получает подрядная организация департамента. В план на этот год снос этого дерева не был включен. Если изменение решения Ландшафтной комиссии будет целесообразным, его могут пересмотреть. Но это редкая практика. У нас была пара случаев, когда жители сначала согласовали снос на основании протокола Роспотребнадзора о снижении уровня инсоляции, а потом передумали и подали заявку повторно. В любом случае для изменения решения Ландшафтной комиссии необходимо основание. Наталья Зеленчукова, секретарь Ландшафтной комиссии Томска

Тополь черный по внешним признакам и свойствам отличается от более распространенного в нашем городе тополя бальзамического. У него другая форма кроны, более крепкая древесина, и растет он медленнее. В оптимальных условиях в природе некоторые особи способны достигать возраста 300 лет. Но городская среда для этого вида, как и для многих других видов деревьев, неблагоприятна. Редкие экземпляры доживают до 100 лет. Нет сомнений, что Король тополей примечателен не только своими размерами, но и возрастом. Конкуренцию в Томске ему может составить тополь черный, растущий в Михайловской роще. Исследованием второго томского тополя-старожила намерены в ближайшее время заняться ландшафтные волонтеры.

В развилке ветвей тополя-гиганта выросла маленькая рябина.

Опасные ветки всегда можно обрезать, но не по сечению, а способом «на перевод ветки». Так можно их укоротить. Тогда это место будет более компактным, у него будет меньше парусность. У этого тополя мало опасных веток, кроме сухих. Он так сформировался − округло, у него углы хорошие и сочленения веток своеобычное. Он сросся стволами и так создал себе жесткий каркас. И он очень уравновешен. Если полезть к нему в крону, самое большое, что можно сделать − это обрезать сухие ветки. Если брать пример ВДНХ или парков Петербурга, там находят способ укреплять старые деревья. Для них отмирание сердцевины − это нормально. Питательные вещества движутся вдоль коры, это ничего страшного. Нет поводов, чтобы этот тополь сносить. Максимум, что можно сделать − аккуратно, чтобы не нанести ему больших ран, убрать ветку, которая направлена на крышу, и аккуратно убрать нависающие сухие ветки. Для этого надо, чтобы два специалиста в паре лезли и устраивали консилиум прямо на месте, там наверху. Наталья Неганова, руководитель фирмы по озеленению «Оазис 21 век»