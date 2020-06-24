Конституция пошла на «поправку»

Действительно, в Конституции предусмотрен запрет президенту, сенаторам, депутатам Госдумы, главам субъектов и госслужащим иметь гражданство, ВНЖ или другой документ, подтверждающий право на постоянное проживание на территории другого государства. Также запрещается открывать счета и хранить деньги в иностранных банках. Однако какими механизмами этот запрет будет осуществляться — непонятно. Так, процедура установления наличия или отсутствия второго гражданства носит уведомительный характер — гражданин самостоятельно должен предоставить справку в УФМС о своем статусе. Кроме того, за исключением президента, все это уже было в федеральных законах. Ничего не мешает и без Конституции просто выполнять требования федерального закона. Надо обратить внимание, что поправки в Конституцию запрещают быть президентом человеку, который не просто имеет, а когда-либо в жизни имел вид на жительство, а это значит, что гражданин РФ, который когда-либо учился за границей (для этого нужен вид на жительство), не сможет стать президентом. Что касается возможности чиновникам владеть недвижимостью за рубежом, то такого запрета в поправках нет.