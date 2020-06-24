Добрые новости
24 июня,
2020
Конституция пошла на «поправку»
Что нужно знать о поправках в Конституцию, прежде чем идти или не идти голосовать за их одобрение
«Сохраним семейные ценности», «Защитим память предков», «Родной земли не отдадим ни пяди». Наводнившие город баннеры призывают томичей 1 июля 2020 года проголосовать «по вопросу одобрения изменений в Конституцию». Как показал недавний опрос ТВ2, что именно предлагается одобрять, знают не все — целиком весь пакет внесенных в Конституцию изменений (а их около 170) не читал практически никто.
Также у многих возникает вопрос: зачем понадобилось так срочно, в разгар пандемии, прописывать в основном законе страны абстрактные вещи вроде сохранения родного языка или ответственного отношения к животным? Да даже и конкретные предложения вроде индексации пенсий разве не другими федеральными законами должны регулироваться? Агентство новостей ТВ2 решило разобрать некоторые поправки, а также обсудить с экспертами — почему изменения в Конституцию вносятся путем не референдума, а «общероссийского голосования», и как защитить свой голос тем, кто все происходящее не одобряет.
Карточки с разбором поправок
Меняться должна власть, а не Конституция
22 июня руководитель проекта «Право в сети», а в недавнем прошлом — преподаватель конституционного права в центральном филиале Российской академии правосудия, Маргарита Ледовских провела в соцсетях часовой эфир. Юрист разбирала по пунктам поправки, которые внесены в Конституцию. На основе этого разбора мы подготовили карточки с ответами на наиболее частые вопросы по поправкам. Целиком эфир можно посмотреть здесь.
1. Все в жизни меняется. Почему изменения в Конституции вызывают такой резонанс?
Конституция — основной закон государства. Он имеет высшую юридическую силу. То есть главнее любых других законов. Одним из признаков Конституции является устойчивость. То есть стабильность правовых норм. Иными словами, меняться должна власть, а Конституция — оставаться неизменной. С этой целью в Конституции есть главы — 1-я, 2-я и 9-я, изменить которые можно только путем принятия новой Конституции. Для этого нужно сначала созвать Конституционное собрание, а потом провести референдум. Первая глава в Конституции самая важная. Ее еще называют «Конституцией Конституции». В ней прописаны «Основы конституционного строя», все остальные главы Конституции должны ей соответствовать. Во второй главе прописаны «Права и свободы человека и гражданина». В девятой речь идет как раз о поправках и пересмотре Конституции. Все остальные главы — с 3-й по 8-ю — могут изменяться в более простом порядке. Что мы сейчас и наблюдаем. Причем это не первые изменения с 1993 года. Так, в 2008 году внесли поправку, увеличивающую срок президентства с 4 лет до 6. Только тогда никакого голосования не проводили, так что, может, не все и заметили.
2. Говорят, что нынешние поправки, одобрять которые зовут 1 июля, уже вступили в силу. Так ли это?
На этот вопрос отвечает статья 136 Конституции. В ней записано, что поправки к главам 3-8 вступают в силу, если их одобрят парламенты не менее 2/3 субъектов РФ. Про голосование — ни слова. Региональные парламенты поправки одобрили единогласно. Значит, теоретически они должны уже вступить в силу. Однако есть Федеральный конституционный закон о поправке к Конституции от 14 марта 2020 года. В нем есть статья 3, по которой поправки считаются одобренными, если за них проголосовало более половины принявших участие в общероссийском голосовании. И вступают они в силу после официального опубликования результатов голосования. Ответ на возникшее противоречие юристы предлагают искать в статье 15 Конституции — в ней прописано не только верховенство основного закона, но и то, что он обладает прямым действием. То есть, если законы и правовые акты противоречат Конституции, применяется Конституция.
3. На уличных баннерах и по ТВ — речь только о поправках социальной направленности. Почему все говорят об «обнулении Путина»? (Спойлер — Медведев тоже «обнулится»)
Потому что в Конституции в статье 81 появился пункт 3.1. Он говорит, что ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента, применяется к лицу, уже занимавшему или занимающему должность президента, без учета сроков его президентства на момент вступления в силу поправок. Другими словами, Владимир Путин теперь может избираться президентом еще на два срока — до 2036 года. «Обнулится» и бывший президент Дмитрий Медведев. Теоретически при возобновлении тандема они смогли бы управлять страной и вовсе до 2048 года.
4. А что с полномочиями президента? Их будет больше? (Спойлер — да)
Теперь президент имеет право назначать до 30 сенаторов в Совет Федерации. До поправок мог 17. Технический момент: представители верхней палаты парламента не называются больше «членами» Совфеда, они теперь — «сенаторы» РФ. Семь из этих 30 сенаторов могут назначаться... пожизненно. Также президент осуществляет общее руководство правительством. Назначает председателя правительства. Может отправить его в отставку. Но правительству отныне в отставку уходить вместе с премьером не обязательно. После консультаций с Совфедом (в котором теперь может быть до 30 «президентских» сенаторов) президент может назначать и освобождать от должности министров силового блока: по вопросам обороны, безопасности, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, ЧС. А также — генерального прокурора и заместителя генпрокурора. Может вносить в Совет Федерации предложения о прекращении полномочий председателя, зампредседателя и судей Конституционного, Верховного, а также кассационных и апелляционных судов. Основанием для таких предложений может стать… совершение поступка, «порочащего честь и достоинство судьи». Кто будет оценивать честь и достоинство судьи — неясно. Эксперты полагают, что в связи с этим вопрос с независимостью судов может встать еще более остро.
5. А что будет, когда президент прекратит исполнять свои обязанности?
Он может стать одним из семи пожизненных сенаторов. Если пожелает. А еще в Конституции появилась новая статья. О том, что президент по истечении срока полномочий, в случае отставки или стойкой неспособности исполнять свои обязанности по состоянию здоровья, обладает неприкосновенностью. Иные гарантии экс-президенту должны будут прописать в отдельном ФЗ. Какие именно — пока не известно.
6. Зато госслужащим запретят иметь иностранное гражданство и счета в зарубежных банках!
Действительно, в Конституции предусмотрен запрет президенту, сенаторам, депутатам Госдумы, главам субъектов и госслужащим иметь гражданство, ВНЖ или другой документ, подтверждающий право на постоянное проживание на территории другого государства. Также запрещается открывать счета и хранить деньги в иностранных банках. Однако какими механизмами этот запрет будет осуществляться — непонятно. Так, процедура установления наличия или отсутствия второго гражданства носит уведомительный характер — гражданин самостоятельно должен предоставить справку в УФМС о своем статусе. Кроме того, за исключением президента, все это уже было в федеральных законах. Ничего не мешает и без Конституции просто выполнять требования федерального закона. Надо обратить внимание, что поправки в Конституцию запрещают быть президентом человеку, который не просто имеет, а когда-либо в жизни имел вид на жительство, а это значит, что гражданин РФ, который когда-либо учился за границей (для этого нужен вид на жительство), не сможет стать президентом. Что касается возможности чиновникам владеть недвижимостью за рубежом, то такого запрета в поправках нет.
7. А вот про приоритет российского права над международным еще говорят — это хорошо? Зачем нам чужую волю исполнять?
Статья 15 говорит, что Конституция обладает высшей юридической силой. И никакие международные договоры не могут быть выше. Кроме тех, что Российская Федерация ратифицировала. То есть согласилась добровольно их условия выполнять. Поэтому федеральные законы должны соответствовать международным договорам. А если вдруг прописанные в ФЗ правила не соответствуют международному договору, то применяются правила международного договора. В частности, РФ подписалась выполнять решения ЕСПЧ. В 2019 году в нем зарегистрировали более 15 000 жалоб от граждан РФ. И подавляющее большинство из них — не политические дела, а связанные с нарушением права на справедливое судебное разбирательство.
8. В Конституции появился «Бог» — это нормально?
Речь о Боге идет в новой статье 67.1: «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство». Это не конкретная норма, это — декларация. И она почти дословно совпадает с преамбулой к Конституции, которую написали еще в 1993 году. Только с упоминанием Бога. Как это соотносится со статьей 14, в которой записано, что Россия — светское государство, непонятно. Зачем было дублировать преамбулу — тоже.
9. Про веру в Бога в юридическом документе, может, и впрямь не очень уместно. Но про целостность территорий и защитников Отечества вроде правильно все сказали?
Защита территориальной целостности, прописанная в новом пункте 2.1 статьи 67, существовала и раньше. В неизменяемой статье 4 — «РФ обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории». Однако в поправке уточняется, что теперь не допускаются не только действия, направленные на отчуждение территории, но и призывы к ним. Что такое «призывы», трактовать можно широко. Поэтому, скорее всего, вопрос территории станет еще более табуированным для обсуждения в СМИ. Да и уже сейчас действует статья 280.1. УК РФ, которая под страхом уголовного наказания запрещает публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации. Декларация из новой статьи 67.1 — «РФ чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значение подвига народа при защите Отечества не допускается» — тоже вызывает много вопросов. Что такое «историческая правда»? Есть данные о том или ином историческом факте, есть отношение к нему — и то, и другое могут со временем меняться. Какую именно историческую правду будут защищать? Появляется риск, что писать на исторические темы станет небезопасно. Те же вопросы и к «умалению значения подвига» — кто и как будет измерять значение подвига? Речь в поправке идет не о Великой Отечественной войне, а в принципе о защите Отечества. И если любые войны можно трактовать как защиту Отечества, то опять возникает вопрос о свободе слова.
10. Многим импонируют социальные поправки — про МРОТ и индексацию пенсий. Как они будут работать? (Спойлер — как и работали раньше)
Уважение к труду граждан, а также гарантия минимального размера оплаты труда и ежегодной индексации пенсий прописаны в новых частях статьи 75. Так, МРОТ (сейчас это 12 130 рублей) должен быть не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране. Кто будет определяет прожиточный минимум? Согласно ФЗ «О прожиточном минимуме в РФ», порядок исчисления прожиточного минимума на душу населения устанавливает правительство. А какова сейчас его величина? В 1 квартале 2020 года, согласно проекту приказа Минтруда, она составит 11 731 рубль. То есть история с МРОТ и так уже работает — по федеральным законам. Что касается индексации пенсий, то записанная в Конституцию норма — также отсылочная: «осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом». И если федеральный закон — в теории — может историю с индексацией свести на нет, зачем ее прописывать в Конституции?
11. А как планируется русский язык сохранять?
Про язык можно почитать в статье 68. В прежней редакции все было конкретно: «государственным языком РФ на всей ее территории является русский». Это означало, что на нем работают госорганы, учат, лечат и так далее. В поправке уточняется, что русский язык — это язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов РФ (в статье 3 был и есть — один «многонациональный народ»). Как это повлияет на чистоту русского языка и станут ли больше читать Пушкина — вопрос.
Мнения экспертов о поправках и процедуре голосования
«У нас однополые пары и так никто не женит»
Депутат Госдумы от фракции КПРФ Вера Ганзя считает, что «ельцинская» Конституция 1993 года писалась под конкретного человека и закрепляла засилье олигархата в стране. По ее мнению, нужны были изменения, которые бы дали равные возможности всем политическим структурам и гарантировали гражданам достойное существование. Поэтому когда возникла тема с внесением поправок в Конституцию, коммунисты подготовили пакет предложений. Впустую.
«У нас больше 100 поправок было подготовлено, которые понятны людям и которые бы приветствовали на ура, — говорит Вера Ганзя. — Такие, как возврат пенсионного возраста, потому что это больно ударило практически по каждому человеку. Национализация минерально-сырьевой базы, которая позволила бы делать выплаты гражданам — вот эту нефтяную ренту. То есть у нас было много здравых поправок, которые, конечно, коснулись бы некоторым образом благополучия наиболее состоятельной части нашего общества. Мы принимали участие активное, но наши поправки, по сути дела, никак не были включены в тот перечень поправок, который был принят большинством в Государственной Думе».
К тому перечню, что приняли, у депутата от КПРФ большие вопросы. Например, к тем, что имеют социальную направленность. И которые могли бы вызвать симпатию населения.

«Все, что вносится сегодня в Конституцию, уже прописано в ФЗ — зачем это дублировать? — говорит Вера Ганзя. — Хорошо, записали мы в Конституцию, что зарплата не должна быть ниже минимального размера оплаты труда. Но разве можно на этот минимальный размер оплаты труда и с такой потребительской корзиной достойно жить? Конечно, нет. Давайте посмотрим индексацию пенсий. Это все записано в ФЗ — что пенсия должна индексироваться каждый год. Посмотрим на сумму индексации. Она должна соответствовать установленной искусственной инфляции. Почему искусственной? Потому что ее устанавливают Минэкономразвития, ЦБ, а они устанавливают такой уровень инфляции, который сегодня является основой для социальных выплат. А так как социальные выплаты государство не хочет достойные давать, то и уровень инфляции такой. Если по итогам 2019 года уровень инфляции составил 3 %, сейчас он где-то около 5 %, а может, и даже ниже, то нищенская пенсия гражданина РФ должна быть увеличена на 4 %. Вот эту индексацию и прописали, получается, в Конституции. То есть, прогарантировали те права гражданам, которые у них уже есть. И эти права никоим образом нельзя назвать достойными правами граждан богатой страны, владеющей колоссальными природными ресурсами».
По мнению Веры Ганзя, вся эта история с поправками была затеяна с единственной целью — обнуления президентских сроков. Той же точки зрения придерживается и политолог Александр Шмелев. Он подчеркивает, что даже слово «поправки», звучащее в обиходе, некорректно.

«Официально это одна поправка, просто состоящая из многих пунктов, — говорит Александр Шмелев. — Потому что, если бы было много разных поправок, за каждую из них надо было бы голосовать в отдельности. Но в этом власть не была заинтересована, потому что реально им нужна ровно одна поправка — это так называемое «обнуление путинских сроков». Дающая ему возможность баллотироваться в президенты еще два раза и вплоть до 2036 года оставаться президентом. Все остальное — это некоторая вода, цель которой — закамуфлировать и завуалировать вот эту единственную важную Поправку. Что там в остальных поправках написано, власти было совершенно все равно. Задача была — просто устроить из этого некий хайп, обсуждение: «А давайте запишем брак как союз мужчины и женщины!» Ну у нас вообще и так однополые пары никто не женит. Или запишем индексацию пенсий, которые при желании повышать можно без всяких поправок в Конституцию. Но тут задача — просто накидать как можно больше пунктов. Чтобы люди запутывались, чтобы они не понимали, о чем идет речь. И если даже на участках будут говорить — пожалуйста, вот, почитайте, в чем эти поправки — и давать огромное полотно, понятно, что никто не выловит там краем глаза ту единственную важную поправку про обнуление. Она не фигурирует нигде — ни в социальной рекламе, там говорят про любые другие поправки, но только не про нее. И если бы голосовали бы по отдельности, был бы риск, что могут проголосовать за какие-то другие поправки, но против обнуления. И тогда вся эта операция стала бы бессмысленной».
Несколько дней назад мы запустили на сайте опрос на тему — а за какую из поправок в Конституцию проголосовали бы вы, если бы за них можно было голосовать по отдельности. В качестве вариантов ответа, помимо «обнуления» и «против всех», выбрали те, которые чаще всего используются в пиар-кампании общероссийского голосования. Ни в коем случае на репрезентативность не претендуем, но результаты получились любопытные:

На момент написания материала в опросе было записано 539 ответов.
Больше всего симпатий у людей вызвал пункт о запрете иностранного гражданства госслужащим — за него проголосовали 320 раз, или 60 % всех ответов;
Против всех поправок выступили 202 раза, или 37 %;
По 33 % одобряют гарантированный МРОТ и индексацию пенсий (180 и 179 кликов соответственно);
154 клика, или 28 %, было отдано за то, чтобы в Конституции закрепить понятие «брак» как союз мужчины и женщины;
За «обнуление» президента высказались 42 раза — 7,8 % поучаствовавших в опросе.
Во второй части опроса мы спрашивали людей, пойдут или не пойдут они голосовать за поправки 1 июля? Ответы получились следующие:

Из 561 ответа:
327 (или 58,3 %) были за вариант «Да, пойду. Проголосую за вариант "нет"»;
206 (36,7 %) за вариант «Не пойду. Не верю в честность голосования»;
28 (5 %) — «Да, пойду. Проголосую за вариант "да"».
Как лучше поступить тем, кто против изменений в Конституцию — прийти на избирательный участок и сказать «нет» или просто проигнорировать голосование — мнения существуют разные. Принятие решения осложняется и эпидемиологической ситуацией (режим самоизоляции в Томской области продлили до 10 июля), и спецификой самой процедуры под названием «общероссийское голосование».
«Проблема в том, что это будет не референдум, — говорит координатор штаба Навального в Томске Ксения Фадеева. — Соответственно, на все это мероприятие не распространяется закон о референдуме. Почему это плохо? Потому что нет никакого контроля. Голосование будет идти целую неделю. Оно же начинается не 1 июля, оно начинается 25 июня. И в течение недели люди могут ходить голосовать. Наблюдатели, даже если бы они были, не смогли бы сидеть в течение 7 дней в комиссии. Но в данном случае наблюдателей независимых не предполагается. То есть будут только наблюдатели от Общественной палаты. То есть от абсолютно зависимой от власти структуры, которая вряд ли будет делать какие-то заявления, что голосование прошло нечестно. Когда проводится референдум, и у сторонников, и у противников есть возможность обратиться к аудитории по ТВ, в СМИ в целом и агитировать за или против. Здесь такого нет. Здесь нам центризбирком говорит, что мы не агитируем за поправки, мы информируем. Но на самом деле мы видим все эти баннеры с собачками, детишками в военной форме. Естественно, что это все агитация именно «за» поправки. За наш счет, кстати. Только из бюджета Томской области на все это мероприятие пошло 67 млн рублей».
Последователи Алексея Навального не призывают людей массово идти на участки, чтобы сказать «нет». Потому что во время пандемии это может быть опасным для здоровья. Но если человек выберет бойкот, то он, по мнению Ксении Фадеевой, должен быть активным — нужно заявлять публично свою позицию, убеждать членов УИК не рисковать своим здоровьем. Депутат-коммунист Вера Ганзя считает, что голосовать нужно обязательно. И голосовать против. Таково решение фракции.

«Мы не можем позволить, чтобы эта Конституция была принята в таком виде, в каком она сейчас есть, — говорит Вера Ганзя. — Мы категорически против самого способа приятия этой Конституции. Должен быть референдум. Но они же приняли такой закон о референдуме, что его просто невозможно провести — из-за бюрократических препон, которые они придумали для того, чтобы народ не смог провести референдум о том же пенсионном возрасте. И теперь, чтобы обойти этот закон, они придумали голосование. Закон уже принят, он уже действует, он уже подписан президентом, то есть все этапы принятия закона, абсолютно все процедуры соблюдены — зачем это голосование? Хоть президент и говорит — как народ решит, так и будет — я думаю, что это лукавство. Потому что уже закон принят и зачем давать народу — нашему, героическому, свободному — такую роль, которая никого ни к чему не обязывает? Но я считаю, что те, кто говорят о бойкоте, глубоко не правы. Если человек может прийти, с соблюдением всех мер предосторожности, в этот период сложный пандемии, он должен прийти и проголосовать «против». Может проголосовать дистанционно — тоже «против». Потому что бойкот ничего не изменит. Порога явки нет. Придите и скажите, что вы против. А дальше — наша задача, как ваше мнение защитить».
Как защитить свой голос, единого рецепта тоже нет. Коммунисты собираются запустить параллельный подсчет голосов и в случае расхождения с официальными цифрами, возможно, будут поднимать вопрос о легитимности голосования. Политолог Александр Шмелев полагает, что уместно будет сфотографировать свой бюллетень или текстом обозначить в соцсетях позицию «против». Только так в случае объявленного одобрения «абсолютным большинством» можно будет понять, что цифры нарисованы.

«Чтобы делать дальше, пока понятно не очень, — говорит Александр Шмелев. — Тут, скорее, вопрос стихийности. Сколько реально людей придет проголосует против, сколько людей напишут об этом, скажут публично. И готово ли будет общество проглотить то, что, несмотря на абсолютное большинство проголосовавших против, власть объявит, что победил пункт «за». Если общество это проглотит, значит, с большой долей вероятности и все другие выборы станут такими же. И как минимум до 2036 года у нас будет президент Путин, большинство за ЕР и полный контроль власти над всеми парламентами и всеми областями. Если люди не согласятся, тут уже возможны разные варианты. Разные виды протестов. Но они все организуются стихийно, поэтому предсказать их заранее невозможно».
Накануне подготовки этого материала на улицу в Томске с одиночным пикетом вышел 74-летний пенсионер Виталий Жугин. Он решил, что должен выразить свою гражданскую позицию по отношению к изменению Конституции: «В этих поправках все возмущает, пустые и издевательские декларации — семейные ценности, забота о человеке труда. За этим скрывается же совсем другое. Вечный Путин. Меня не устраивает, как и многих».
О том, в чем измененная Конституция похожа на советскую 1977 года, почему в ней так много поправок-деклараций и зачем она так спешно принимается, мы поговорили с политологом Алексеем Макаркиным. Интервью с ним читайте на нашем сайте в ближайшее время.
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В тексте использованы фотографии с сайта Госдумы РФ, из личного архива Маргариты Ледовских, Александра Шмелева

24 июня 2020 года

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