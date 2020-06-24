Конституция пошла на «поправку»

По мнению Веры Ганзя, вся эта история с поправками была затеяна с единственной целью — обнуления президентских сроков. Той же точки зрения придерживается и политолог Александр Шмелев. Он подчеркивает, что даже слово «поправки», звучащее в обиходе, некорректно.



«Официально это одна поправка, просто состоящая из многих пунктов, — говорит Александр Шмелев. — Потому что, если бы было много разных поправок, за каждую из них надо было бы голосовать в отдельности. Но в этом власть не была заинтересована, потому что реально им нужна ровно одна поправка — это так называемое «обнуление путинских сроков». Дающая ему возможность баллотироваться в президенты еще два раза и вплоть до 2036 года оставаться президентом. Все остальное — это некоторая вода, цель которой — закамуфлировать и завуалировать вот эту единственную важную Поправку. Что там в остальных поправках написано, власти было совершенно все равно. Задача была — просто устроить из этого некий хайп, обсуждение: «А давайте запишем брак как союз мужчины и женщины!» Ну у нас вообще и так однополые пары никто не женит. Или запишем индексацию пенсий, которые при желании повышать можно без всяких поправок в Конституцию. Но тут задача — просто накидать как можно больше пунктов. Чтобы люди запутывались, чтобы они не понимали, о чем идет речь. И если даже на участках будут говорить — пожалуйста, вот, почитайте, в чем эти поправки — и давать огромное полотно, понятно, что никто не выловит там краем глаза ту единственную важную поправку про обнуление. Она не фигурирует нигде — ни в социальной рекламе, там говорят про любые другие поправки, но только не про нее. И если бы голосовали бы по отдельности, был бы риск, что могут проголосовать за какие-то другие поправки, но против обнуления. И тогда вся эта операция стала бы бессмысленной».

