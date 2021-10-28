Константин Ушаков: Кто-то умышленно нагнетает негатив вокруг Академгородка

Санитарная вырубка леса в Академпарке, чистка леса на территории Томского научного центра и состояние пассажиро-перевозок в Томске. Все эти вопросы мы задали депутату гордумы от партии «Справедливая Россия» Константину Ушакову.

— Константин, не буду скрывать, что позвала вас в эфир, потому что вы умудрились попасть сразу в две скандальные истории – одна связана с вырубкой леса в Академгородке, а вторая с маршрутками. Давайте, начнем с Академгородка. Конфликт связан с решением бизнесмена Симкина благоустроить территорию рядом с трамплином. Летом эта история была заморожена, вы когда были у нас в эфире говорили, что создан общественный совет, который будет следить за ситуацией. Теперь мы видим, что страсти по Академпарку вновь накаляются. Почему? — Катализатором ко всему этому обсуждению послужил мой пост в Инстаграме о том, что на санитарную рубку леса Академгородка выделяются федеральные деньги. Все мы знаем, что одна из проблем леса в Академгородке – наличие федеральных земель, то есть земель, куда муниципалитет не может вкладываться. А вопрос чистки валежника, накопившихся деревьев и так далее, назрел давно. Речь идет о жилой части Академгородка и территории научно-производственного комплекса. Речь не касается земель, которые идут в сторону базы «Академия». Там земля муниципальная. Вторым негативным моментом стало то, что вы, Совет по благоустройству Академгородка, получили деньги, а сейчас еще и зазываете людей на бесплатный субботник. Я очень рад, что в Академгородке очень много активных жителей. И там постоянно проводятся субботники. Но они ни в коей мере не связаны с этими деньгами, и Совет их тоже не получал. Те деньги, которые пообещал ТНЦ, он не выделил их Совету. Эти деньги разыгрываются согласно федеральному закону на электронных площадках. И там будет определен победитель. На каком этапе сейчас процедура, я даже и не знаю. В любом случае, скоро будет победитель, и это не Совет по благоустройству. У Совета нет юридического лица. Совет по благоустройству Академгородка был создан как раз для того, чтобы взаимодействовать со всеми хозяйствующими субъектами на территории Академгородка, в что числе и с «Академией».

— Кто создал этот Совет? — Инициатором был я. Но этот вопрос был назревшим. Активистам нужна была консолидированная позиция. Нужно было общаться с внешним миром, объединившись в одну позицию. Мы договорились, что мы привлекаем биологов, дендрологов и других специалистов для решения вопросов, которые будут возникать по ходу нашей работы. — Получается, есть Академпарк, где есть Эдуард Симкин со своим благоустройством, и есть ТНЦ (Томский научный центр), который получил деньги на санитарную чистку леса. И это совсем другие деньги, и лес не будет чиститься в Академпарке, а только там, где жилые дома и сам ТНЦ. То есть, точку в этом вопросе мы поставили. — Деньги на санитарную чистку леса выбил Игорь Соколовский. Это активный житель, в прошлом депутат, сейчас работает в ТНЦ, Он выбил эти деньги для Академгородка. Кто-то повернул эту тему в другую сторону и сделал ее негативной. Что касается работы Совета в этой ситуации, то возглавляет Совет не депутат, а тоже активный житель Михаил Серегин, который уже начал работу – дать ТНЦ нужную информацию, где и как. От советов домов: где у них валежник, где проблемы с деревом и так далее. Понятно, что любая резкая спилка дерева на территории Томска и Томской области проходит через ландшафтную комиссию. И все это понимают. — Вопрос от читателей. Почему Игорь Соколовский попросил деньги на санчистку, а не на другие важные проблемы Академгородка? Не стоит ли 1,7 миллионов рублей потратить на другие важные проблемы, тем более, что санчистка уже делается самими жителями? — Если бы Соколовский выделил деньги на дороги, то мы бы с вами сели и через Совет подумали, какие самые разбитые дороги в Академе и каким приоритетом нам их восстанавливать. Это инициатива ТНЦ – они свою территорию знают. И я могу, как предприниматель, так сказать: есть территория и за свою территорию ты несешь ответственность. Это важный момент и я прошу никого про него не забывать. Если какая-то сосна или сухостой упадет кому-то на голову, то отвечать будет руководство ТНЦ. Я полагаю, что было с этим связано. Это мое предположение. — С санитарными рубками мы разобрались, но я понимаю, что основной накал страстей был насчет рубки в самом Академпарке. Я видела видеообращение Елены Девяшиной к СМИ и к депутатам, которая показывает свежие пеньки сосен в Академпарке? Вы в курсе этой ситуации? Что это за пеньки? — Читая комментарии в соцсетях, я начинаю предполагать, что чуть ли не я там с топором бегаю и эти деревья вырубаю. Мы запросили все документы, мы не стали голословно обвинять. Нам предоставили все порубочные листы, в которых конкретно указывается, сколько черемухи, сколько берез вырубят. И так далее. Все это дело подписывает ландшафтная комиссия, а не депутат Ушаков. Когда мы видим пост Елены Девяшиной, и я понимаю ее как житель, я пять лет прожил в Академгородке, и да, хотелось бы, чтобы лес там сохранялся. Хотелось бы гулять по тем благоустроенным тропинкам, но у нас есть документ. — То есть, эти пеньки были согласованы? — Каждый пенек был согласован. Сегодня никто не будет пилить дерево без официального документа. Был выезд по этим пенькам. И даже один активист вызвал полицию. Но полиция получила ответ, что все законно, и на все деревья есть документы.

— Но бывают ситуации, когда на законных основаниях пилили совершенно здоровые тополя. Поэтому люди и не доверяют. — Но не Ушаков ведь рубит весь этот лес? Я ведь пришел к вам, потому что в соцсетях на меня выливается весь этот негатив. Не буду говорить, что мне пишут, но мне это очень неприятно. Давайте зададим вопрос ландшафтной комиссии. Там есть конкретная комиссия, которая выписала разрешение на конкретные деревья. Вот, в Академгородке есть детсад, и рядом там стоят накренившиеся сосны. Я предлагаю всем активистам взять на себя ответственность в случае, если эта сосна упадет и кого-то прибьет. Не дай бог, ребенка. Вернемся к началу. Ведь выделили землю Симкину тогда, когда нашли труп бабушки, который там пролежал два года. Она лежала под деревом, которое просто упала на нее. Просто кричать, что лес нужно сохранять — это одно, а понимать, что кто-то должен взять ответственность за произошедшее — это другое. Я ни в коей мере не выгораживаю ландшафтную комиссию, я говорю о том, что любой предприниматель, взявший землю под благоустройство, начинает нести ответственность за территорию. Соответственно, любое упавшее дерево, даже неудачно упавшая шишка на голову, за нее несет ответственность тот, чей это кусок земли. Теперь подумайте, насколько заинтересован Эдуард Владимирович сохранять все сухостои, которые могут упасть на людей. — Елена написала во ВКонтакте, что вы вышли на связь с ней. Была ли встреча и удалось ли найти взаимопонимание? — С Еленой не удалось переговорить, но я буду рад с ней эту встречу провести. Потому что мне хотелось бы дополнить тот контекст, в котором Елена донесла информацию. Или, возможно, поменять. Потому что не хотелось, чтобы нечистые обвинения в отношении меня оставались в памяти. Еще хочу добавить насчет Эдуарда Симкина. Зашел Эдуард к нам со своим проектом, и этот проект Совет отправил на доработку. Мне лично там тоже многие моменты не понравились. — Да, я видела, что многие градозащитники его раскритиковали. — Мне понравилось, что они хотят облагородить инфраструктуру, которая уже установлена, и сделать мини-кафе. Там есть музей лыжников, и они хотят эту историю воссоздать. Итоговый проект мне не показывали, но из тех набросков, видно, что этот проект уходит в сторону экопарка. Они какие-то канатные трассы там хотят сделать, без бетона. Я думаю, что конечный вариант проекта они опубликуют и тогда можно будет об этом говорить. Нравится или нет. Мы можем опять же Совет собрать по этому поводу, и на него может прийти любой желающий.

Автор: предоставлено Эдуардом Симкиным Проект реконструкции трамплина

— Члены группы «За Академ» спрашивают, как вы познакомились с бизнесменом Эдуардом Симкиным? — В рамках работы депутатом. У нас был выезд по безопасности на территорию лыжной базы «Метелица». Встал вопрос, что нам надо разделять потоки лыжников. Там ведь занимаются лыжероллеры, которые гуляют по тем же тропинкам, что и мамы с колясками. Сами понимаете, Академ — это такая территория, где гуляют буквально все: и дети, и взрослые, и мамы с колясками. Так вот, если трассу занимают полностью отдыхающие, занимающиеся скандинавской ходьбой, то лыжероллер вынужден просто слетать с трассы, тормозов у него нет. Ребята получают травмы. Тогда мы стали разговаривать с руководством «Метелицы», как нам сделать так, чтобы организовать отдельные тропы для отдыхающих, а спортсменов оставить на спортивных трассах. И тогда был приглашен Эдуард Симкин, как управляющий «Академии». И он начал нам показывать свои проекты: вот здесь мы продлим тропу и вам как раз поможем. И отдыхающие смогут туда уходить. Идея хорошая, и я считаю, что ее надо продолжать. Альтернативные тропы там должны быть. — Тропы какие будут? — Совет по благоустройству как раз и создавался для решения этих вопросов. Чтобы принимать коллегиальные совместные решения. — У микрорайона «Академгородок» есть много острых проблем. Как вы считаете, что вы, как депутат, должны сделать, чтобы была связь между жителями и исполнителями. Кто это должен делать? — У Академгородка действительно много проблем. Мы в 2019 передали дороги и теперь можем их отстаивать. Сейчас есть проблема Заварзинского водохранилища. Оно до конца года работает, а потом его закрывают. А это альтернативный источник воды. И я предлагаю через Совет по благоустройству действовать. — Сколько сейчас членов в Совете? Я помню, что были претензии к нему. — Я сам вносил предложение, чтобы председателем Совета не мог быть депутат. Потому что и взгляды разные, и политическая ориентация. Сейчас там порядка 16-17 человек. Организация была простая. Мы знаем всех активистов, мы знаем всех депутатов округа. Там Анжелика Белоусова, Игорь Лютаев и его помощница входит в Совет. Есть активист Евгений Кузьмин. И мысль была какая: ребята получают информацию и привлекают активистов. Если Игорь Лютаев позиционирует себя как экодепутат, то он привлекает экоактивистов. — Давайте перейдем к другой теме. Вы раскритиковали процедуру проведения аукционов и считаете, что в этом кроется суть проблем с частными пассажирскими перевозками в Томске. Могли бы пояснить эту свою мысль? — В Томске начали приводить сферу пассажирских перевозок в порядок еще с 2016 года. Были объявлены торги, в которых определились победители. И с 2016 по 2020 годы фактически действовала новая маршрутная система. Город в это время получил примерно 200 миллионов, продав эти маршруты с аукционов. Да, понятно, тогда какие-то шероховатости были, но такого бардака, как сейчас, не было. Чтобы вместо 10-15 машин выходило три, такого точно не было. После этого, в 2019 году была создана новая документация на 2020-2025 годы, в которую добавили нужные для города моменты. Низкопольный транспорт для людей с ограниченными возможностями, например. То есть, перевозчики столкнулись с новыми проблемами и вызовами, так как такую машину сложнее обслуживать. Но по какой-то причине город говорит, что нам за эти торги деньги не нужны. Давайте мы лучше за одну копейку, условно, все отдадим. И строят документацию, чтобы перевозчик мог за одну копейку выиграть этот аукцион. Мы планируем выпустить фильм, где расскажем, каким образом строится формула. Не хочется кого-то обвинять, но уже понятно, что тут какой-то непорядок. Так не может быть. Город же не может отказаться от денег? На эти деньги можно много чего сделать.

— В чем может быть причина такого поведения? — В Томске есть ассоциация нескольких перевозчиков, которые забирают эти маршруты по одной копейке. У них куча транспорта появляется и продолжается работа в этом направлении. Когда мы делали собрание на Думе, то эта ассоциация публиковала информацию, что другие перевозчики стали жаловаться на тяжелую работу, маленький тариф. Ассоциация говорит, что все, ребята, у вас будет хорошо. А на следующий день закрывает 25-й маршрут. Сами закрывают. Подобный случай был в 2019 году, тогда другой собственник поехал по этому маршруту. И вот 25-го уже сколько нет? В июне я публиковал информацию, что они закрылись. — С вами не согласна Елена Пуль – руководитель ассоциации перевозчиков Томска. Она пишет: «Перевозчиками были неоднократно внесены предложения по изменению 25/52 маршрута и маршрута №22 в связи со сложными условиями труда на кольцевом маршруте и невостребованностью направлений данных маршрутов в целом. Она пишет, что перевозчик по маршруту 25/52 расторг муниципальный контракт в связи с невозможностью его исполнения». А мэрия сообщает, что расторгла контракт по маршруту 25/52 из-за многочисленных жалоб. — По моей информации, Елена действительно расторгла этот контракт. Я все-таки считаю, что изначально эти правила игры, по которым за одну копейку удалось забрать очень много, были попыткой навести порядок через одну ассоциацию. Как вариант. Но ничего не получилось. Технику привезли, но то ли опыта не хватило. Потому что 25-й маршрут ездил с 2017 по 2020 годы если не идеально, то почти идеально. Я вам точно могу сказать, я им пользовался. На одном из комитетов по городскому хозяйству я поднимал вопрос о том, чтобы продлили маршрут. Любой, кто заходит на Кольцевую, в Академгородок. Там был спорткомплекс академиков, если я не ошибаюсь. Было ко мне обращение, чтобы ребятишки, которые там занимаются футболом, хоккеем, пешком не шли по мокрой дороге. Я поднял вопрос о продлении маршрута на 500 метров, и предприниматель готов был вложить свои деньги в освещение, в разворотную площадку. По сути, организовать вторую конечную остановку. Мне отказали. Сказали, что по контракту это невозможно. И что мы видим сейчас? Мы видим, что 11-й маршрут, после того, как закрылся 25-й, вдруг продлевается на 30%. Совпадение? Не думаю. И вся эта политика, относительно транспорта, генерирована неправильно. Зачем город отказался от денег? У перевозчиков можно было взять деньги. Они бы привезли свои автобусы, начали бы им заниматься. Мы не взяли денег с перевозчиков, перевозчики делают, что хотят. А делают они что хотят, потому что в контракте прописан процент штрафа за невыполнение каких-то рейсов. И перевозчик не выполняет, а какой процент штрафа может быть от копейки? Да им плевать на все это дело. И как хозяйствующий субъект может допустить такое? А он допустил. В этом, в том числе, мое негодование. Не должно быть такого. Либо вы контракты правильно составляйте, чтобы не было такого. — А еще Елена Пуль спрашивает вас - чьи интересы вы отстаиваете, господин Ушаков? — Я не господин, я простой гражданин нашего города. Недавно стал депутатом. И пытаюсь разобраться во многих моментах, что-то сделать лучше, в том числе и с перевозками. Не молчу и рассказываю, как работают перевозчики. — Так чьи интересы? — Жителей нашего города, в первую очередь. — Кстати, а вы случайно не знаете, когда и сколько у нас появится новых муниципальных трамваев и троллейбусов? Читала у нас новость, что Томск попал в нацпроект в 2022 году. Мы как село смотримся с ПАЗиками. — Лучше уж с ПАЗиками, чем с ГАЗелями. Я ездил к другу в Омск, там ГАЗели. Помню, на меня все смотрели недоуменно, потому что там принято рассчитываться при входе, а не при выходе. Конечно же, хотелось бы лучшего, и мы неоднократно этот вопрос поднимали. И в связи с этим город начал искать пути, как их приобрести. Сейчас рассказать, на каком этапе этот процесс я не могу, но такой посыл в новой Думе есть, и его поддерживают. Я считаю, что экологичный электротранспорт в городе должен сохраниться. Многие считают возможным только трамваи сохранить, но я бы предпочел еще и троллейбусы.

— Как глава комитета расскажите об итогах реализации проекта от «Томского двора до Олимпийского пьедестала». Сколько новых спортплощадок установили, и будет ли эта программа продолжаться дальше? — К сожалению, удалось установить только восемь площадок. В силу того, что мы попали на стык роста цен. В какой-то момент некоторые наши учреждения, кто объявлял аукцион, рапортовали о том, что никто не пришел. Не было желающих нам устанавливать ничего. Поэтому пришлось одну площадку перераспределить. Мы укрепили семь оставшихся. Таким образом, семь площадок у нас появилось. На Думе мы приняли решение, что будем укреплять, объединять площадки. Мы решили сконцентрироваться на части спорта. Эта работа нам позволила заявить о себе, заявить о правильности нашего пути. И на этот бюджетный год мы комитетом заложили рекордные 47 миллионов. Но не все на площадки, на площадки мы заложили 20 миллионов. Мы поддерживаем спортивный лагерь круглогодичного доступа на территории Богашево. Он позволит нашим ребятишкам не уезжать в другие регионы и тратить там деньги. Но там вопрос встал в газовом котле. Мы разбирались по безопасности в «Метелице» и приняли решение, что маленьких ребятишек, которые катаются на общем склоне со взрослыми, нужно уводить. Цена вопроса — 720 тысяч рублей. Для подъемника для них. — Уже давно про это речь шла. Она уже годы идет. Годы шли, как называется. — Я был у них на показательных соревнованиях. Это что-то с чем-то! Там такие полеты, они такие виражи делают. Это наши ребятишки, и нужно подхватывать, продвигать и развивать все это дело. Надеюсь, что все согласуют, все мы отстоим.

Автор: vk.com/duma70

— 13 ноября будет ровно год, как арестовали Ивана Кляйна. Обсуждается ли в Думе тема новых выборов мэра и сложения полномочий нынешнего мэра? — Знаете, тема сейчас такая, понятно, что политическая. Я скажу так: на первой согласительной комиссии, на которой я оказался, мы работали совместно с Иваном Григорьевичем. Мне нравится, как он вел, очень грамотно все делал, понравилось. Я в первый раз там был, в принципе, все было хорошо, помимо того бюджета, который нам удалось согласовать. Не на все хватило, на спорт хотелось бы больше. Но как человек он очень мне понравился. Большего у нас с ним общения не было. Только на согласительной комиссии. Спорт я отстоял, это мне удалось сделать. Кстати, я вот не сказал про 20 миллионов, которые мы на этот сезон, на 2022 год, подаем. Мы идем не теми же силовыми тренажерными комплексами. Программу опять видоизменили. Название не меняем, видоизменяем только саму программу под потребности, которые есть у города. Оказалось очень много объектов у города, заброшенных площадок, порой небезопасных, как я уже говорил на комитете, то есть торчащий металл, бетон, на некоторых мы видели костры и некие ингредиенты для приготовления нечто нехорошего. Мы видели это все, поэтому решили, почему в том числе 20 миллионов, что это не силовые тренажеры, а восстановление старых игровых площадок. То есть, это универсальные площадки, где можно было бы сыграть в волейбол, футбол, баскетбол, сюда же хоккейные коробки и что-то такое. Решили идти по части восстановления.