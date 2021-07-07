Константин Ушаков: «Возможно нам удастся доказать – мы здесь, мы живые!»

Десять заседаний Думы города Томска, которая прославилась на всю Россию своим политическим разнообразием, мы решили отметить подведением неких промежуточных итогов вместе с депутатом, председателем Комитета по спорту и молодежной политике, членом партии «Справедливая Россия» Константином Ушаковым. Заодно в инста-эфире ТВ2 обсудили с ним ситуацию с благоустройством Академпарка, насколько востребованы уличные тренажеры и будущую канатную дорогу через Томь, которую обещает построить губернатор Сергей Жвачкин.

Фото: Константин Ушаков Автор: ТВ2

– Самая горячая, самая обсуждаемая тема сейчас – это кампус. Наконец-то томичи увидели этот проект, его представили Михаилу Мишустину, во время его визита в ТГУ. Мне интересно ваше мнение насчет проекта. – Вы сами сказали, что тема горячая. Очень «горячая», поэтому я не успел ее потрогать, как «остынет», тогда будет проще с этим ознакомиться. На самом деле, по кампусу информацией особо я не владею. Мое отношение к кампусу: если реализация будет адекватной и без космических идей, которые невоплотимы, то почему бы и нет. Несколько месяцев назад я узнал о том, что существует рабочая группа по кампусу. Там представители администрации города, область, департаменты разные. Я написал заявление-просьбу, скажем так, чтобы меня как председателя комитета по спорту и молодежи туда тоже включили. Мне пришел ответ, что как только рабочая группа будет собираться, мы вас обязательно пригласим. Видимо, рабочая группа не собиралась еще, потому что я приглашения не получал. Поэтому, собственно, информация о кампусе на этом от меня заканчивается. – В проекте кампуса есть канатная дорога через Томь. Когда только начали об этом говорить, то сначала над этой идеей все смеялись. А теперь мы видим, уже даже Мишустину презентовали канатную дорогу, которая будет перевозить студентов с левого берега на правый берег, в наших зимних условиях при минус 30 с ветром. Как вы думаете, насколько эта идея реализуемая и подходящая для нашего города? – Мне кажется, когда только-только заговорили о возможности проведения канатной дороги, все и подумали о том, что у нас климат не теплый. Зима у нас достаточно суровая и поэтому все представили себя трясущимися в «хлебницах», как в Шерегеше. Я там катался и, было дело, потряхивало от холода, а когда еще пронизывающий ветер, знаете, не очень приятно. Честно скажу вам, пока это звучит очень смешно. Разве что будет нечто теплое и скоростное, во что с трудом верится, конечно, смотря на наши дороги и на нашу технику, которая перевозит людей…

– Мне кажется, можно было с таким же успехом какие-нибудь летающие автобусы запланировать. Летающие машины есть, а почему не летающие автобусы, тоже хорошая идея. – Есть у меня шутка одна по поводу пассажирских перевозок у нас в городе, когда маршрутную сеть поменяли и еще с 2017 по 2020 год разыграли конкурсы. Я тогда сказал: «Слушайте, до 2025 года контракты продлятся. А в 2025 году вы что потребуете?». Знаете, с 2017 по 2020 год – одни требования были технические, в том числе по оснащению разного рода оборудованием: навигационные системы – то, чем я занимаюсь, а потом вдруг эти требования меняются. Нестыковочка была. Предприниматель купил одно оборудование, в 2020 году - новый контракт и нужно купить другое оборудование. У нас был вопрос: «В 2025 году что вы скажете, что у вас ПАЗик должен иметь техническую возможность на Луну слетать?» – Я как раз хотела попросить вас рассказать, чем вы занимаетесь? Я прочитала, что вы директор ООО «Геометрия». Расскажите, чем вы зарабатываете себе на жизнь? – Мы занимаемся спутниковыми системами слежения за транспортом, контролем топлива и так далее. То есть, это всевозможное оснащение техники датчиками, контроль за всем, чем можно: и вес, и топливо, и открывание-закрывание дверей и так далее. Технологии ушли вперёд, и мы эту тему развиваем, очень интересное направление. А первое направление, которым я начал заниматься – это обычный, сервисный центр по ремонту офисной компьютерной техники.

– Как пришли в политику и почему выбрали «Справедливую Россию»? – В 2010 году, ориентировочно, в городе, может быть слышали, были такие игры как «Ночной дозор». Много разных игр. Все зависело от автора, от идеи и так далее. Вот, на одной площадке я реализовал игру «Мокрые войны». Там выдаётся досье на жертву, условно каждому нужно «замочить» в прямом смысле этого слова, водяным пистолетом – такая студенческая молодежная игра. Тогда, мы уже общались с Ксенией Киселевой и она была в партии «Справедливая Россия», – То есть, вы играючи вошли в политику? – Да, действительно, мне захотелось заняться политикой. Ксения мне рассказала, что-то про партию, мне захотелось попробовать. Для меня это дополнительное направление, где можно было реализоваться, почему бы и нет. И я встал перед выбором, куда пойти. Есть много партий, не только «Справедливая Россия». «Единую Россию» на тот момент, я оценил как слишком «попсовую», слишком просто. Мне показалось, что не мой путь. Коммунисты, при всем моем уважении к коллегам по Думе, я понял, что это такая «телега назад». Вроде мы это прошли, нужно что-то новое, развиваться и так далее. Коммунистов отметаем. У ЛДПР на тот момент были слишком жестко-националистические лозунги. Я в этом плане верю, что наша страна сильна своими возможностями, своей многонациональностью, поэтому ЛДПР – это тоже не та партия. И осталась «Справедливая Россия» – очень спокойная, миролюбивая партия, где главным считалась поддержка врачей, учителей, социальная направленность. Поэтому, подумав, я вступил в партию и не пожалел ни разу. – Вы сказали, что вы посчитали «Единую Россию» «попсовой» партией, но, тем не менее «Справедливая Россия» очень часто голосует так же, как «Единая Россия». И многие считают, что «Справедливая Россия», собственно партия, которая создана для того, чтобы придать легитимность выборам, чтобы создать некую иллюзию выборов. Вас такие оценки не обижают, не смущают? – Честно говоря, нет. Я слышал очень много разных эпитетов: «Справедливая Россия» – это левая нога «Единой России». Очень много всего слышал. Я вам не скажу, что мы там одинаково всегда голосовали. Наша партия блокировала какие-то законопроекты, какие-то голосования не поддерживала, в том числе, пенсионную реформу. Кстати, по голосованию у нас больше схожесть с коммунистами. Что касается городской Думы, то у нас все голосуют, как хотят. Знаете, у меня даже одноклассники в группе в WhatsApp-е, скидывали фотографию и удивлялись, что Ушаков проголосовал вроде как «за неподдержку отчёта». Посмотрите, городскую Думу, у нас есть голосование, где мы фракцией принципиально решаем, что каждый из нас, нашей партии «Справдливая Россия», голосует отдельно. То есть то, что было и на отчёте мэра, например.

– Каждый решает сам как голосовать? – Да. У каждого свои доводы и мы принимаем решение, что каждый голосует сам. Есть вопросы, по которым, конечно, мы консультируемся и фракцией голосуем, так или иначе. – Я как раз хотела перейти к местной политике, сегодня было 10-е заседание Думы. Можно подводить некие итоги. Есть ли у этой Думы, какие-то достижения, которые вы можете назвать и наоборот какие-то неудачи. – Вы знаете, я об этом тоже думаю, и думаю достаточно часто: «Стали-ли мы лучше?» То есть, мне же удалось, если помните, поработать пять или шесть месяцев в шестом созыве, мне Ксения Киселева, как раз мандат передала. Да, есть, по-моему мнению, разница действительно. Главное это то, что депутаты максимально открыты. Депутаты и в инстаграмм, и в телеграм-каналах, во всех социальных сетях. Почти у каждого депутата всё открыто, в том числе даже где-то про личную жизнь. Я, конечно, не сторонник того, чтобы личную жизнь выкладывать, но, понимаю, что это интересно, люди интересуются. И возможно, таким образом, нам удастся к следующим выборам доказать: «Мы здесь, мы живые. Приходите на выборы. Давайте, голосуйте! Не говорю за «Справедливую Россию», за коммунистов или за ЛДПР, просто приходите на выборы». Понятно, что, скорее всего, голосование будет не за партию власти. Поэтому этот «движняк» он реально есть и это приятно. С другой стороны, от этого большого рвения есть некоторые лишние запросы. Представляете, каждый запрос администрация города обязана отработать, все органы власти обязаны отработать в определенные сроки. Поэтому, когда кто-то хвалится, что он 500 вагонов запросов, и он молодец, отправил, на самом деле, представьте себе кого-то в канцелярии сидящего и пишущего ответы. Понятно, что они по всем запросам не успеют просто элементарно отработать. Вчера обсуждали возможности круглых столов – сколько нас человек собраться должно, сколько времени выступать. Не буду говорить тему, просто скажу, что прикинули, 30 человек, по 10 минут каждому выступить – 300 минут. 300 минут это 5 часов без перерыва. Это просто ни о чём такая встреча, собраться и по 10 минут каждый сказал. – А то, что Дума получилась такая разношерстная, на ваш взгляд – это больше плюс или минус? Не создается ли хаос от разных мнений? – Это просто обалденный плюс, по-моему мнению. Это как раз-таки место для дискуссий. Я вам скажу мы с коллегами из Северска, кое с кем общаемся, так они завидуют нам. Пожалуйста, реализовывайся, мнение свое высказывай. Это интересно. – Да, мне тоже кажется, что когда ты видишь разные точки зрения, так легче найти «золотую» середину. – В областной Думе, например, сейчас есть здравые инициативы. Наш лидер Галина Немцева предложила выделить Томску дополнительные деньги на поддержание статуса областного центра. Но всем известная партия проголосовала против и инициативу зарубили.