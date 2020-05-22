Конкурентная война или картельный мир?

Владимир Капинос — частный перевозчик № 1:
— Семь лет был бардак, теперь начали наводить порядок. Людям это не нравится. По правилам, положено выходить из машины при погрузке, выгрузке. Семь лет возили по 50 рублей, шла конкуренция, возили себе в убыток. Подсчитали, решили, что хватит воевать, нужно зарабатывать деньги. Люди этого не понимают и считают, что сколько лет возили за свой счет, так и должно быть. Раньше толкались пять паромов. Сейчас возим на одном пароме, по очереди, потому что трафик не сильно большой. Ходим через два часа.
Андрей Кононов — частный перевозчик № 2:
— Администрация должна сделать так, чтобы населению это было доступно, пускай не совсем бесплатно, но доступно. Вот я пример приведу, в Иркутской области 12 паромных переправ, и все они бесплатны. То есть там область все субсидирует на сто процентов (насколько нам известно, это не совсем так — прим. ред.). В Колпашеве тоже дотируют паромную переправу. Это я точно знаю. В Белом Яре тоже дотация на паромную переправу. Наша администрация молчановская бездействует. 21 апреля мы, все втроем, встречались с главой района Сальковым. Пытались ему объяснить, что у нас убытки. Мы говорим, вы постарайтесь помочь, чтобы населению не поднимать тарифы. Он обещал, но ничего не выполнил.
— Люди говорят что с начала навигации трижды уже повышались цены?
— Нет, ничего не повышалось.
Матвей Гуменных — частный перевозчик № 3:
— Позавчера мы встречались с начальником областного департамента по транспорту Баевым Юрием Ивановичем. У него была информация от главы района, что мы подняли цены в пять раз, заблокировали полностью проезд к реке, ни заехать, ни выехать. И везем, кого хотим. Мы рассказали свою точку зрения. Он сказал: собирайте документы, обосновывайте траты и бюджет будет субсидировать. Грубо говоря, 200 рублей за машину платит собственник, а 100 рублей бюджет.
— То есть он пообещал?
— Да, пообещал. В то время как глава района на нас натравил и УФАС, и прокуратуру. Глава района ищет четвертого перевозчика, чтобы была конкуренция. Говорит, когда у вас была война, вы демпинговали, у вас паромов было пять штук, ездили каждые полчаса.