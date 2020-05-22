Конкурентная война или картельный мир?

Жители Могочино готовы объединиться в этой борьбе с перевозчиками. В обращении под письмом к губернатору за короткое время подписалось 385 человек. Ответ уже пришел: вопрос находится в ведении не губернатора, а районной администрации, и запрос перенаправлен в район.



— Народ возмущается тем, что заставляют выходить из машин даже с грудными младенцами, независимо от погоды, ветер ли, дождь, — жалуется житель и депутат с. Могочино Нина Романюк. — А нормальных вместительных помещений, где мог бы народ разместиться, нет. Сейчас этот коронавирус. Он со всех требует в масках быть и в перчатках.



— Но это не его требование.



— Но до этого он выгонял людей и все стояли в куче, не соблюдая дистанцию.



— Вы говорите про Кононова?



— Да. Но тут идет речь о сговоре между предпринимателями. И они переживают не за народ, чтобы ему было лучше. Нет, они воюют за свои деньги. Вот я Матвею (Гуменных) задала вопрос, он говорит, что только от 9,5 тысячи рублей в день у них уходит на горючее. Ну я не спорю, может, так оно и есть. Но мы поехали первым рейсом в город, подсчитали, больше десяти тысяч они взяли с людей денег и при этом не дали никому билет. Мы просили билеты, билеты никому не дали. Больше десяти тысяч в один край! Если они просят дотацию, они не тем путем ее добиваются. Они жмут на народ, цены поднимают. Но Кононов должен был поговорить с людьми, которые едут на пароме, поддержите меня, написать бумагу, подписи бы собрал. Но он же посылает всех. Моего мужа за грудки схватил.



Вот я сама предприниматель. Он приехал в два часа, на паром две машины. Говорит: я не поеду, мне невыгодно. Если у меня ни одного покупателя, я же не закрываю магазин. Ну это же не дело.

