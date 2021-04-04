«Колпашева — деревня против Томска, а Томск — деревня против Ленинграда»

«28 мая 1929 года в 10 часов вечера мы распрощались с ребятами. На пароходе «Ново-Сибирск» двинулись в путь. На экскурсию по ранее намеченному плану. Интерес у нас был большой до города, так как из нас были которые впервые ехали на пароходе. Через сутки мы были в КолпашевоЙ. Где ожидали паСажирского парАхода «Мельника». За это время осмотрели колпашевский клуб, слушали игру Тухового оркестра. Вообще интересовались местностью в КолпашЕ. Жизнь похожа на городскую, освещается электричеством. И улицы имеют названия, и дома нАмированы. Ожидая пароходы снизу, у нас назначилось дежурство...





И только 31 мая мы поехали в Томск. По дороге видали лесопильный завод, в МогочЕно, но сходить не пришлось. Теперь из КрЕвошеЕно сел мужик, который оказался агроном. Когда познакомились, то его попросили, чтоб он с нами побеседовал. И мы ему задавали вопросы, он нам хорошо все разъЕснял. Теперь мы все знаем — как узнать вес живой коровы. Как сеять хлеб. Как кормить скот по культурному, чтобы был здоровый и дал больше молока. Мужик агроном хороший, и мы не видали, как время прошло...





Мы когда приехали в Колпашево, то боялись ходить, думали, что заблудимся, нам она (Колпашева) казалась большая. А когда увидели Томск, то думаем, что больше Томска и нет в мире городов. Но нам сказал учитель, что Томск — небольшой город. Если сравнить Колпашеву — как деревня против Томска, и Томск — деревня против Ленинграда, Москвы и других ряд городов. В Томске все кипит, народу много, как вода кипит в котле — бурлит взад и вперед. Первое время прямо все шумит в ушах, а потом мы кое-как привыкли к шуму. А уже на обратном пути Колпашева не казалось большой. А маленькой. Приехав в Широково, тут все рассказывали, и тут все представляют, что в городе так шумно и много народу. А главное узнали, что рабочие тоже могут управлять и строить новую жизнь. Лучше чем буржуи». (оригинальная орфография местами сохранена)