Кольца всевластья? О чем рассказывают перстни из средневековых могил Приобья

Наденешь на безымянный палец — в любви повезет, Венера поспособствует. На указательный — Юпитер поможет по службе продвинуться. Ну, а если на большом пальце кольцо носить — то это явный призыв к Марсу подсобить в военном деле. Люди издревле приписывали кольцам магические свойства. Практическая польза от перстней тоже была. С их помощью можно было обозначить свою принадлежность к определенному роду-племени, высоту социального статуса или подтвердить подлинность послания — к примеру, оттиск печатки с фамильным гербом или инициалами на сургуче или воске служил чем-то вроде удостоверения личности адресанта. В фондах Томского краеведческого музея хранятся около 80 перстней, найденных в средневековых могилах жителей Приобья. В том числе, и с весьма необычными для Сибири сюжетами.

«История одной вещи» — совместный проект с Томским краеведческим музеем

География большей части находок — территория вдоль рек Чулым, Кеть и Обь. Временной отрезок — 16-17 век. В этот период коренные народы Сибири активно знакомились и с русскими, и с их товарами — в Приобье появились фабричные ткани, кружева, железные топоры, монетки-чешуйки, а также бусы и другие украшения. Это объясняет факт, что практически все найденные в могильниках на Чулыме, Кети и Оби перстни — привозные.

«Перстень был тем предметом, который маркировал социальный статус погребенного, — говорит археолог, старший научный сотрудник ТОКМ Анна Боброва. — Перстни обнаружены не в каждой могиле — лишь в некоторых. Причем, эти «особенные» могилы могли быть как мужскими, так женскими и даже детскими. И перстни совсем необязательно были наручными украшениями. Местное население — и чулымцы, и нарымские селькупы — использовали их в качестве подвесок, например, к косам или поясам. У Андрея Петровича Дульзона — ученого, который в 1954 году исследовал могильники на Остяцкой горе и Пачанге — прекрасно проиллюстрировано в дневниках, как это выглядело».

К 16 веку относятся перстни литые — тяжелые, массивные. В 17 веке более распространена будет «составная» конструкция — спаянные вместе шинка (кольцо, куда вставляется палец) и каст (оправа для декоративной вставки). Вообще в европейской части России перстни массово входят в моду в 15 веке. Горожане и те, кто побогаче, предпочитают кольца из золота и серебра. Простые граждане приобретают перстни из более дешевого цветмета.

Большинство перстней из музейной коллекции — из медных сплавов. Но есть и исключения. Например, единственная печатка с Остяцкой горы, на которой выгравированы буквы, судя по структуре, сделана из оловянисто-свинцового сплава. Как и положено, буквы на печатке отзеркалены — чтобы при оттиске была возможность нормально прочитать текст. Правда, перевести написанное в 17 веке пока никто из специалистов не взялся.

Еще один особый экземпляр, из светлого металла, найден на берегу Кети. В могиле состоятельной и знатной молодой женщины — селькупской княжны, умершей в возрасте 20-23 лет. Этот перстень с кубком и лирой она носила на руке, а не в качестве подвески.

"Кетская княжна". Реконструкция

«Некоторые перстни из музейной коллекции имеют явно большую, «не по пальцу» шинку, — говорит Анна Боброва. — На пальце такие вряд ли удержались бы. Значит, это либо накосная подвеска, подвеска к поясу, или к нагрудному украшению. У хантыйских и селькупских женщин репродуктивного возраста косы укладывались по-особенному. В них могли вплетать нанизанные на кожаный ремешок бусы, бисер. Заканчивалось плетение обязательно металлическими подвесками, которые «охраняли» не только укладку, но и все, что связано с волосами — люди верили, что в них заключена жизненная сила (поэтому их было нельзя срезать, выдергивать). Ну, и кроме того, когда 3-4 подвески металлические висят на косе — это еще и звон мелодичный при ходьбе...»

Мелодично «позвякивали» и дети — к их головным уборам нередко подвешивали колокольчики. Или на косичку, или на шапочку. Во-первых, так родители точно знали, где бегает их дитя. А во-вторых, звон должен был злых духов отгонять. Случалось, что на макушку головного убора пришивали просто наперсток или вшивали металлический обруч — металл сам по себе считался оберегом.

У селькупской княжны, похороненной на берегу Кети, кольца с печатками и вставками были на каждом пальце. Видимо шинки двух из них полностью разрушились и сохранились только вставки из некоего минерала с изображением птицы и единорога — символа, очевидно, европейского.

Вставки — из камня, стекла, эмали — обычно помещались в каст. Касты форму имели разную — квадратную, круглую, в виде шестигранника.

Разными были и сюжеты на вставках — растительные, с животным или с человеком в главной роли. У селькупской княжны на печатке перстня была птица в геральдической позе — с развернутыми крыльями и повернутой вбок головой.

«Это хищная птица, скорее всего, орел, — говорит Анна Боброва. — Одноглавый. В европейской части и на гербах, на печатях, на монетах часто встречаются такие изображения. Это один из излюбленных сюжетов — он подчеркивает статусное положение человека в обществе. Обладатель такого перстня однозначно был богат и принадлежал к знатному семейству. Про селькупскую княжну в данном случае и говорить нечего — с нею были такие артефакты, которые по тем временам могли стоить целое состояние».

Есть на музейных экспонатах и не классические изображения птиц. Вот, к примеру — длинношеяя, с распахнутыми и поднятыми вверх крыльями птаха взвилась над какими-то точками. То ли охраняет свои яйца. То ли собирается клевать зерна. В последнем случае это могли быть и «зерна истины», и такой перстень вполне мог принадлежать какому-нибудь провидцу.

Или вот недавнее поступление от ученых ТГУ из Тоянова Городка. Под этим именем известны два археологических памятника — городище и курганный могильник на левом берегу Томи напротив Томска. Находка сделана на городище и относится к 16-17 веку. На перстне изображена птица с длинной шеей и распушенным хвостом. То ли страус, то ли павлин. С одной точки зрения. Но если символическую пернатую перевернуть — сразу возникнет ассоциация с рукой и пятью пальцами. Или — с деревом и пятью ветками. Похожая геометрия рисунка есть на перстне с Остяцкой горы из Молчаново.

Есть вероятность, что перстень с «птицей-деревом» изготовили местные мастера по аналогии с бронзовым. Но, скорее всего, оба перстня — с одного «привоза».

«Все это — так называемый, «русский импорт» — говорит Анна Боброва. — С конца 16 века он покрывает всю территорию Западной Сибири. Начиная от Обской губы, куда приезжают промысловые люди с целью обмена, и заканчивая территорией Верхнего Приобья. Из Архангельска разными путями они едут за сибирским золотом — пушниной и привозят разнообразные товары, в том числе, и импортные, но, имевшие очень большой спрос у местного аборигенного населения. Это красивые стеклянные бусы–«одекуй», нюрнбергские счетные жетоны и другие редкие предметы из Западной Европы. Купцы меняют их на пушнину. Массовый наплыв готовых украшений и бытовых предметов отрицательно сказался на собственном производстве. В это время происходит утрата навыков изготовления предметов из металла. Можно провести аналогию с современным временем: редко кто возьмется шить для себя одежду, когда можно купить готовое платье любого фасона и нужного размера в магазине. Видимо, такой же толчок дали торговые отношения с Русью — они вызвали даже не захирение, а полный отказ от традиционных форм деятельности. Угорские народы дольше сохраняли эти навыки. Так, хантыйские женщины сами выплавляли из оловянисто-свинцового сплава в корьевых формочках свои украшения в виде «решеточек» вплоть до начала 20 века. Селькупы же, значительно активнее включенные в торговые отношения, от подобных ремесел отказались быстрее. По их территории шел поток русского населения – поселенцев-креcтьян и казаков, устремившихся на завоевание и освоение новых земель на востоке. Отдельные мастера, конечно, сохранялись. Но их ремесло зависело от наличия металла. Было время, когда в Сибирь российским правительством было запрещено ввозить предметы из железа, в частности, топоры, чтобы они не обратились против русских. Известно, что на Кети готовилось восстание селькупских племен, но ему даже не дали разгореться. Часть перешла на сторону властей, зачинщики и активисты были арестованы, многие снимались с мест и уходили вверх по реке к эвенкам...».

На небольшой группе перстней присутствуют необычные знаки в виде разных черточек. Андрей Дульзон высказывал предположение, что это могли быть тамгообразные знаки. Тамгой называли знак рода. Такие знаки появились на Руси в 10 веке. Обычно потомки заимствовали тамги предков и слегка видоизменяли их. Фамильные знаки наносили на орудия труда, оружие, керамику и на перстни в том числе. Представители бесписьменных этносов в качестве подписи могли оставлять на документах либо отпечаток пальца, либо свой родовой знак. В этом случае перстни-печатки оказывались очень кстати. Возможно, еще и поэтому привозные перстни с тамгообразным орнаментом пользовались устойчивым спросом у аборигенного населения Сибири. У кетской княжны, например, роль такого знака мог выполнять перстень с орлом в геральдической позе.

На Руси в качестве пернатых символов на перстнях изображали не только хищных птиц из семейства соколиных и ястребиных. Питали пиетет и к петухам — считалось, что они могут работать как мощный оберег. Не зря ведь в сказках петухи лучше всех дают отпор чертовщине при помощи утреннего крика.

Но есть и оригинальные персонажи. На одном из перстней верхом на птице сидит человек. Очень может быть, что это изображение Карс — чудо-птицы огромных размеров, которая обладает человеческой речью и нечеловеческой силой.

«Карс — птица из русских народных сказок, — говорит Анна Боброва. — Карс была враждебным для людей существом, разрушала их дома и селения. Герой спас однажды ее детей. Она пообещала людей больше не трогать. И даже помогла ему вылететь из нижнего мира в средний. Правда, по дороге ему пришлось отрезать от своей ноги мясо, чтобы кормить ее… Вообще-то у всех известных этносов земли были специфические отношения с миром — средним, нижним и верхним. И наши селькупы, и чулымцы — не исключение. Поэтому, каждый перстень, каждая вещь, положенная с покойным и сопровождавшая его в мир иной, имела свою семантику — не говоря уже о том, что покойнику строили специальный дом для загробного пребывания».

Берестяное покрытие в погребении. Археологическая экспедиция А. Дульзона, 1954 год

Еще один любопытный сюжет на перстнях из Томской области — охота на льва: настороженный лук и зверь в прыжке. К царю зверей отношение было особым — льва на перстнях всегда изображали в движении, в настороженной, готовой к прыжку, позе. Что подчеркивалось приподнятым хвостом с кисточкой на конце. Перстень с изображением льва почитался за сильный оберег. Насколько хорошо такой талисман защищал от неприятностей при встрече в лесу с местными хищниками — волками и медведями — неизвестно. Но наверняка придавал уверенности своему владельцу.

«Мы часто слышим известную фразу: «Все течет, все изменяется...», — говорит Анна Боброва. — Меняются материалы, из которых сегодня изготавливают перстни, появляются новые сюжеты и знаки на печатках, в кастах блестят грани бриллиантов. Но отношение к перстню, как к талисману и оберегу, остается... Можно в связи с этим вспомнить стихотворение Пушкина «Храни меня, мой талисман». Есть предположение, что Александр Сергеевич воспел в нем перстень, который ему подарила во время южной ссылки Елизавета Воронцова, жена новороссийского губернатора. Кольцо-печатку с еврейской надписью Пушкин носил почти не снимая, и считал источником вдохновения. После смерти поэта кольцо с его пальца снял Василий Жуковский. Позже он подарил его Ивану Тургеневу, а тот — Полине Виардо… В общем-то, у всех владельцев перстня с вдохновением все было в порядке».