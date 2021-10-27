Обвинения в воровстве и невыплата зарплаты: томички о своем опыте работы в цветочном «Flora Market»

Хамство, неофициальное трудоустройство, невыплаченные деньги и даже преследование — томичка Майя рассказала о своем негативном опыте работы в цветочном магазине «Flora Market». Мы выяснили, что она такая не одна.

«У Герама такая схема»

С октября прошлого года по сентябрь этого томичка Майя работала в сети цветочных супермаркетов «Flora Market». Сначала все было хорошо: сохранность цветов увеличилась, брак уменьшился, букеты аккуратные и привлекали внимание клиентов — у женщины более 23 лет опыта работы в сфере флористики. Однако потом начались мелкие претензии. — То не так сделала, это не так. В марте, когда Международный женский день, была большая выручка. Но мне буквально ни за что срезали с зарплаты шесть тысяч рублей. Я попросила объяснить. Мне говорили, что потом дадут — в аванс, в следующую зарплату, в следующий аванс… Это тянулось очень долго. У Герама такая схема, — делится Майя. Эти шесть тысяч женщине так и не заплатили. Майя продолжила работать дальше, но муж возмущался и говорил, что нужно увольняться, что явно все не так чисто. Добавим сразу, что все, с кем мы смогли пообщаться, работали в «Flora Market» неофициально.



— Я была уверена, что никто меня не кинет — в лицо же улыбаются, все нормально. Но после одной из ревизий выяснилось, что в кассе не хватает одиннадцати тысяч. Я знала, что эта сумма — перемещение цветов из моей точки в другую точку магазина. Но меня никто не стал слушать, все равно обвинили в воровстве. Спустя время бухгалтер нашел запись об этом перемещении, но хозяин, Герам, уже включил свой темперамент: «Никакой зарплаты, у тебя недостача».

Как уверяет Майя, для хозяина «Flora Market» абсолютно все — воры. И аналогичная ситуация происходит почти с каждым. Якобы недостача и воровство становятся причиной для увольнения и отказе в выплате зарплат. За почти год работы в этом цветочном магазине сумма, которую должны Майе, достигла 25 тысяч рублей. — Из тех, с кем я начинала, сейчас работают только четыре человека, все остальные рано или поздно ушли. И я ушла. Устроилась в цветочный магазин в Светлом. Но Герам узнал об этом и сказал моему новому начальнику, что я воровка, чтобы он меня не брал к себе. А это уже преследование. Мало того, что не заплатил, так еще и клевещет и не дает работать.

Хамство, штрафы, задержки

В интернете практически по первому запросу можно найти отзывы на работу в «Flora Market».



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Мы связались с авторами некоторых из этих отзывов. Действительно, флористы «Flora Market» работают неофициально (мы поговорили с пятью бывшими сотрудниками — официального трудоустройства не было ни у них, них у их коллег). Никто не подписывает трудовые договоры. Во-вторых, каждый из них сталкивался с постоянными задержками зарплаты и не получал обещанную сумму. Были проблемы и с выплатой денег после решения об увольнении. — Меня не ставили в график работы. Однако в один из дней написали, чтобы я срочно выходила на смену. А я параллельно училась, они об этом знали. Я физически не могла выйти, — рассказывает Алена (имя изменено по просьбе девушки). — Мне пригрозили штрафом за пропущенные смены. Но когда я попросила скинуть график, где написана моя фамилия, мне ничего не прислали. И я решила уволиться. После увольнения Алену обязали отработать положенные трудовым кодексом две недели, как прописано в договоре. Но договор не было, поэтому девушка отказалась.

Автор: скриншоты переписки Алены с бывшей коллегой

— Абсолютно все люди, которые у них увольняются, попадают под эти четырнадцать дней, — рассказывает Алена. — Мол, если не отработаете, не заплатим деньги. Я не стала отрабатывать, только вышла еще на несколько смен. Мне все выплатили, поэтому у меня и нет претензий. Но в «Flora Market» действительно много негативных моментов. Постоянное хамство, неожиданные вызовы на работу, постоянные штрафы. Получил зарплату меньше, чем ожидал — звонишь, спрашиваешь почему. Тебе отвечают, что вычли штрафы. За что? А это уже не поясняют. Алена работает с 14 лет, но с таким столкнулась впервые. Она говорит, что может понять, когда такое отношение к молодым и неопытным сотрудникам. Но из «Flora Market» увольняются даже взрослые женщины с большим стажем.



— Как Герам может обвинять в воровстве, если в магазинах нет камер? Ни одной камеры! С директором говорить бесполезно. Да он и сам говорил, что если какие-то вопросы будут по зарплате, скажет, что сотрудники воруют в магазине, — уверяет Алена.

В студенческой среде про негативный опыт в «Flora Market» говорят уже давно. Благодаря этому у молодых девушек получается вовремя уйти. Аяна (имя изменено по просьбе героини) проработала всего четыре дня и уволилась. — После того, как все узнала, я вежливо спросила про деньги. И сразу же со мной стали разговаривать очень неуважительно. Начали орать, что работают 24 на 7, что у них нет времени мне отвечать, что я наглая. Как я поняла, бухгалтер могла просто не посчитать мою зарплату, так как я должна была отработать после увольнения еще две недели. Но это же только по договору так, а его со мной никто не заключал. На это девушке ответили, что «другие месяцами без договора работают и ничего». — Приезжал Герам, спросил какой я национальности. Думаю, он хотел узнать гражданка России я или нет. Потому что я читала отзывы в интернете и увидела, что они уже обманули девушку из другой страны, — рассказывает Аяна.

Сеть цветочных супермаркетов «Flora Market» оформлена, как рассказали наши собеседники, на Викторину Васильевну Данилову. Но руководит всем ее бывший муж Гегам (Герам) Хажаки Махмурян. Мы связались с Герамом и попросили его прокомментировать ситуацию.

— У них у всех просто была недостача, поэтому и не заплатили. Остальным же платим. У многих недостача? — Конечно, они деньги из кассы воруют. Это доказано, учет делается, свидетели есть. Они просто воруют нагло. Деньги в карман кладут и все. Потом бухгалтера считают — недостача 50-60 тысяч. А у работников зарплата 10 тысяч. Я что, буду платить им еще сверху? Почему у вас все работники работают неофициально? — Они работают пока временно. Я же не могу взять всего на два месяца, чтобы они работали по договору. Зачем это. Одна из женщин, которая к нам обратилась, — Майя — работала у вас год. — Она не могла работать у нас так долго. Она работала у конкурентов, ее оттуда выгнали. Пришла к нам. Месяц поработала, воровала. Мы ее выгнали. Она пошла работать в другое место, там тоже воровала. Ее и оттуда выгнали. Сейчас выгнали? — Да. Откуда вы знаете? — Мы общаемся с предпринимателями, вот и знаем все. Есть такие люди, понимаете. И зарплату свою хотят, и деньги хотят воровать. По поводу Майи я вам так скажу: нужно списать десять штук роз, а она списывает 20 штук. И эти десять кладет себе в карман. А у нас из-за этого недостача. Вот таким образом. Зачем мне это? Столько народу работает. Все хорошо работают, все хорошо получают. А когда воруют — не знаю, зачем они так. Поработали месяц у меня, месяц у других. Везде выгоняют, поэтому потом на работу даже не берут.

Также мы связались с Викториной Даниловой, которая официально владеет сетью.

— Первый раз такое слышу. Ни один продавец мне не жаловался. Нам сказали, что писали вам в WhatsApp. — Если бы я сидела в офисе целый день и только читала смски, я могла бы вам сказать. Девушка могла бы мне позвонить. Если вы с ней общаетесь, передайте ей, чтобы она позвонила и сказала мне все, что хочет. И мы решим этот вопрос. Без проблем. То есть вы ничего не знаете про невыплаты зарплаты и жалобы девушек? ... Викторина бросила трубку.

Что делать?

«Flora Market» — это ИП. ИП может нанимать сотрудников и обязан иметь на каждого из них трудовой договор, трудовую книжку, личную карточку и так далее. Неофициальное трудоустройство — нарушение. В государственной инспекции труда Томской области прокомментировали, что сейчас самая большая проблема для всех бывших сотрудниц «Flora Market» — неофициальное устройство. Поэтому доказать что-то, чтобы вернуть свои деньги и добиться какой-то справедливости, становится сложнее.

По трудовому законодательству после допущения человека к работе трудовой договор должен быть оформлен в течение трех дней. Если это не делается, работодатель, безусловно, нарушает. Но в таком случае ответственность одинаковая — потому что работодатель не устроил человека официально, а работник — получает заработную плату и уклоняется от уплаты налогов на полученный доход. Во-вторых, когда человек еще работает, проще согласовать выездную проверку в организацию с прокуратурой. Застать работника на месте и засвидетельствовать, что работник есть, а трудового договора нет, — пояснили нам в трудовой инспекции по телефону.

В ситуации же, когда отношения (хоть и неофициальные) прекратились, а жалоба есть, такая проверка может привести к индивидуальному трудовому спору. Когда работник говорит, что работал в организации, а работодатель это отрицает, так как подтверждения этому нет. Такие споры решаются уже в суде. «Работник должен будет, основываясь только на своей позиции, доказать факт, что работал, на каких условиях это делалось — какой график, какая оплата труда, отпуска и так далее. Это поможет определить, сколько работодатель задолжал и за какой период, а также обязать его сделать все необходимые отчисления в Фонд социального страхования, в пенсионный фонд и в налоговую. Хорошо, если у работодателя есть свидетели и записи с видеокамер» — объясняют в государственной инспекции труда. В таком случае отличный выход — коллективный иск от сотрудников, которые работали примерно в один период. Чтобы они все вместе подтвердили трудовые отношения с работодателем, установив факт, став свидетелями друг друга. И только после того, как суд докажет факт работы, инспекция труда сможет привлекать работодателя к ответственности: и через трудовую, и через налоговую.