«Когда мой ребенок — аутист»

В благотворительном фонде «Обыкновенное чудо»
в Томске примерно треть подопечных с расстройством аутистического спектра, рассказала ТВ2 президент Светлана Григорьева. Фонд собирает деньги на их реабилитацию.
— Для детей с тяжелыми заболеваниями сборы на сайте фонда идут не так быстро, как нам хотелось. Особенно медленно идет помощь ребятам с РАС. Вот сейчас идет к завершению ежегодный марафон
и, к сожалению, не всех трогают истории этих мальчиков
, — рассказывает Светлана Григорьева.— Донорам, которые помогают детям, перечисляя деньги, как правило хочется увидеть результат. Увидеть, что произошло чудо и ребенок выздоровел. Но синдром Дауна, ДЦП, аутизм, эпилепсия, врожденные аномалии развития и другие тяжелые диагнозы — это на всю жизнь. Однако если детей нельзя вылечить, им можно помочь. Мы это объясняем благотворителям. Помогать надо потому что детям больно, некомфортно, страшно. Нужно как-то облегчить их жизнь, это в наших с вами силах. Ребятам с аутизмом, к примеру, нужно адаптироваться в социуме, учиться в школе, заниматься спортом. Сейчас наш фонд собирает средства на реабилитацию при условии, что курс обучения АВА-терапии пройдет и мама. Можно же носить сотни тысяч рублей в центры, которые занимаются реабилитацией детей с РАС, но при этом не заниматься с ребенком дома, не понимать его. Поначалу мамы не были довольны этим условием, но сейчас нас благодарят. Это реально помогает.
«Обыкновенное чудо» привлекает средства не только на адресную, денежную помощь, но и на проекты. К примеру, «Школа особенных детей»
— это индивидуальные занятия с логопедом, дефектологом, психологом, АВА-терапистом, арт-терапевтом. Когда фонд выигрывает грант, то сразу происходит набор детей 3 лет и старше. Занятия для ребенка бесплатные. Чтобы попасть в проект нужно следить за объявлениями на сайте, в социальных сетях. По словам Светланы Григорьевой, дети с аутизмом, с ментальными нарушениями – это вообще активные участники всех проектов фонда. Примерно 60% от числа всех участников. Они занимаются в спортивном проекте, посещают театры и экскурсии. Пока же из-за пандемии коронавируса большинство проектов фонда временно приостановили.