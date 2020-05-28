«Когда мой ребенок — аутист»

На занятия в центр приезжают родители с детьми из других городов и отдаленных районов Томской области. Для них составляют интенсивные программы, занятия проходят каждый день по три-четыре часа. Из-за пандемии коронавируса сорвались занятия с детьми из Хакасии, Кемерово и Тегульдета.



— Я всегда говорю родителям: Не забывайте задавать себе один-единственный вопрос – «А что потом?» Вот пошли в первый класс, научились читать, а что потом? Потом в третий, пятый, уже прекрасно умножаете в уме трехзначные числа – здорово, но что потом? Вот вы освоили свою школьную программу, но что потом? И вот тогда родители заходят в тупик. Делая ставку на академические навыки, они упускают из виду социальные, ребенок находится полностью под их опекой, не умея сам себя обслужить, устроить свой быт, свою жизнь. А потом я спрашиваю: И вот вы умерли, что будет с вашим ребенком, если кроме вас о нем некому позаботиться? Я никогда не получаю ответ на этот вопрос, потому что так далеко родители предпочитают не заглядывать. А итог в этом случае печальный – психоневрологический интернат и быстрая смерть, — говорит Ольга Богданова.

