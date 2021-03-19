Виталий Чернышов, Томск
Александр Моисеев, Новосибирск
Константин Минеев, Нижнекамск
Галина Трофимова, Томск
Галина Шапошникова, Томск
Александр Шевченко
Евгений Елисеев, Санкт-Петербург
Надежда Буланова, Шацк Рязанской области
Тимофей Соловьев
Андрей Медведев, Томск
Денис Шергин, Томск
Анна Никифорова, Москва
Федор Бычков, Иркутская область, Радищев
Наталия Шалдыбина
Дмитрий Можин, Томск
Петр Беликов, Парабель
Евгений Крийт, Санкт-Петербург
Сергей Александрович, Томск
Андрей Класс, Белый Яр, Томская область
Даниил Мосин, Парабель
Алена Васильева, Чебаки
Людмила Тарасова, Томск
Павел Борисов, Пермь
Сергей Лесных, Архангельск
Дмитрий Нестерюк, Новосибирск
Юрий Васильев, Томск
Андрей Власов, Томск
Татьяна Чудесникова, Москва
Андрей Волков, Лабытнанги
Светлана Борило, с. Первомайское, Томская область
Денис Шабардин, Сургут
Вячеслав Яковлев, Хабаровск
Андрей Лосенков, Томск
Алина Мальцева, Санкт-Петербург
Ирина Ефремова, Рязань
Виктор Аксиненко, Новосибирск
Алексей Князев
Александр Пырлик, Заринск
Артем Ахмедов, Томск
Павел Драволин, Москва
Григорий Титов
Сергей Карпов, Норильск
Евгений Вьялицин, г. Шарья, Костромская область
Лена Матушевская, Томск
Евгений Васильев, Томск
Вячеслав Шигаев, г. Видное, Московская обл.
Устинья Бокова, Томск
Ирина Соколова (Рукс), с. Моряковский Затон, Томская область
Сергей Кольцов, Московская область
Ольга Птица, Москва
Андрей Атамановский, Ставрополь
Дмитрий Смирнов, Вологда
Гузель Хайдарова, Томск
Илья Лазарев, Москва
Владимир Высоцкий, Киров
Марина Кузнецова, Казань
Юлия С., Воронеж
Евгений Киселев, Москва
Петр Подрезов, Северск