У Кольчи трое сыновей. Шесть лет, четыре года и полтора. Жена Ирина, ей 24 года, сейчас беременна. В мае должен родиться четвертый их сын. Ира — хантка. Жила в Русскинской, хантыйской деревне, рядом с которой в стойбище живет ее мама и где Ира до сих пор и прописана. Но во время интервью Кольчу неожиданно признается.



— У меня-то две жены. Вторая сейчас уже в роддоме. Девочка должна родиться.



— Ну, ничего себе! И вы все вместе живете?



— Да. У нас можно иметь две жены. Три нельзя. Ненцы же кочевой народ. Одной женщине в стойбище тяжело и опасно.



— А Ира, твоя первая жена, против не была?



— Ну, убедил. Сказал, будет помогать тебе по дому.



Спросить об этом у самой Иры мы не решились. Возможно, сработало предвзятое, традиционное отношение к этому вопросу и мы побоялись, что можем ее этим как-то обидеть.

