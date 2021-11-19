Галина Кляйн: Иван Григорьевич все и всегда делал по закону

Понять логику, по которой в суд приглашаются те или иные свидетели, непросто. Судья вызывает свидетелей по первому эпизоду обвинения, потом перескакивает на третий. Вот и в последний день допроса свидетелей обвинения все вернулись к первому эпизоду, связанному с отказом в изменении жилой зоны территории на улице Мокрушина, приобретенной бизнесменом Ринатом Аминовым. В 2016 году он приобрел часть территории Радиотехнического завода (ТРТЗ). Аминов планировал построить многоэтажки в районе улицы Мокрушина, 11/1 рядом с заводом «Томское пиво». По версии следствия, отказ Ивана Кляйна изменить санитарно-защитную зону этого участка связан с предполагаемым развитием «Томского пива», площадка которого находится поблизости. Сам Кляйн неоднократно говорил, что причинами для отказа в разрешении на строительство были нерешенный вопрос транспортной доступности и многочисленные просьбы жителей микрорайона.

Последний свидетель обвинения

Проект предполагаемой застройки готовил архитектор Алексей Соловьев. Именно он презентовал проект застройки на Комиссии по землепользованию в 2016 году, и именно его пригласили в зал суда. По словам Алексея Соловьева, проект застройки готовился несколько лет. По проекту в микрорайоне должны были появиться школа, садик. «Жители Томска были бы обеспечены современным жильем, а застройщик — работой», — говорит он.

Вспоминая заседание Комиссии по землепользованию и застройке, Соловьев говорит, что ему задавали очень много вопросов по транспортной доступности микрорайона. «Мне лично в память запало достаточно активное обсуждение вопроса, связанное с транспортной доступностью. Тогда еще не существовало развязки на 76-м километре. Да, она была внесена в перспективный план, была учтена в расчетах транспортной нагрузки, но мне, как разработчику, вменяли в качестве ошибки, что я не учел величины транспортного потока в микрорайон Южные ворота, который по масштабу превосходит то, что мы проектировали. Говорили, что сейчас и так все стоит на Мокрушинском переезде, а в случае застройки все встанет окончательно. Моя позиция была такова: если бы мы в 2016 году начали проектирование, то дай Бог, первые дома сдались бы в 2020-2021 годах. К этому времени уже была бы готова развязка на 76-м километре, и проблема транспортной доступности ушла бы в небытие», — рассказывает он. При этом ранее опрошенные свидетели отмечали, что полностью решить вопрос транспортной доступности Мокрушинского микрорайона не получилось. По словам архитектора, отказ в разрешении на строительство был неправомерен, а наличие санитарно-защитной зоны Радиотехнического завода не являлось препятствием для изменения территориальной зоны. Характеризуя свою работу в проекте Соловьев говорит, что его дело «техническое»: «надо придумать, красиво нарисовать и грамотно подать, а дальше все происходит без нас». Однако после отказа, в 2017 году, Соловьев начал работать над проектом планировки территории, который подразумевает комплексное освоение территории и учитывает все возможные экономические и социальные последствия застройки. Проект был готов в сентябре 2018 года, был, по его словам, очень детальным. Но ту же 300-метровую санитарно-защитную зону «Томского пива» не учитывал. Соловьев считает, что СЗЗ завода должна быть не больше 100 метров, но не видит проблемы и в имеющейся. «Ставятся датчики на расстоянии 100 метров от забора и в течение года осуществляется замер шумов и вредных выбросов. И мы понимаем, что вредного воздействия нет никакого», — говорит свидетель.

Адвокаты Ивана Кляйна интересуются может ли свидетель подтвердить факт оплаты работ. Соловьев говорит, что ИП закрыл, а документы не сохранил. Приблизительно: вроде бы 1,5 миллиона рублей по первому договору, и 8 миллионов по второму договору.



Спрашивает адвокат Марина Вихлянцева и о том, какие документы были представлены на заседании Комиссии. Соловьев говорит, что членам Комиссии показывали четыре схемы из 14 листов графического обоснования. Однако на сайте мэрии почему-то восемь листов, а текстовое обоснование отсутствует вовсе. Марина Вихлянцева задает вопросы по представленным документам. Выясняется, что размещение школы предполагалось на чужом участке. «У застройщика вообще нет обязательства по строительству школ. Более того, у застройщика вообще нет обязательств по строительству социальных объектов. Это обязательство города. Просто в некоторых городах есть законы, обязывающие застройщика строить социальные объекты, как в Томске, а в некоторых городах нет. Поэтому размещение на проекте школы и садика — это исключительно добрая воля заказчика, который согласился выделить на своем участке землю», — говорит Соловьев. Однако при разработке проекта планировки территории, выполненном в 2018 году, Соловьев предлагал уже другие места расположения школы и детского сада. Задает Марина Вихлянцева вопросы, связанные и с транспортной доступностью микрорайона. «Как вы представляли на Комиссии вопрос транспортной доступности – в частности пропускную способность с учетом нового жилого строительства и по какой методике рассчитывали пропускную способность? В частности были ли расчеты по времени достижения центра с ул. Мокрушина». Соловьев отвечает, что сейчас ответить не может. Задает вопросы свидетелю и Иван Кляйн. Арестованный мэр Томска отмечает, что рядом с предполагаемой зоной застройки находятся 15 предприятий, в то время как в проекте указано только «Томское пиво». «Ну, как так?!» — восклицает Кляйн.

Автор: Валерий Доронин

Он пытается понять, почему при подготовке планировки территории Соловьев отразил на схеме только санитарно-защитную зону «Томского пива», при этом не указав СЗЗ иных расположенных поблизости предприятий или кладбища. «Вы должны были анализировать весь перечень предприятий. Вы должны были сказать на Комиссии, что при удовлетворении интересов одного предприятия интересы 30-ти предприятий будут нарушены. Вы же меняете зону! Всю! И без учета интересов этих 30-ти предприятий, так что ли составлено было обоснование?» Соловьев отвечает, что санитарно-защитная зона большей части предприятий была равна 100 метрам, поэтому он их и не указывал. — Это на юго-западе. А на северо-востоке Роспотребнадзор установил зону в 300 метров. Как вы ее учли? — уточняет Кляйн. — Это предприятие должно быть закрыто или выведено из зоны П-4. Это вопрос к муниципалитету, или к Роспотребнадзору, — отвечает Соловьев.

«Бросил на амбразуру»

Допрос свидетелей обвинения заканчивается. В суд начинают приглашать свидетелей защиты. Первой для дачи показаний приглашают супругу Ивана Кляйна — Галину Кляйн. Судья предупреждает ее, что по закону можно не свидетельствовать в отношении мужа, но Галина Кляйн дать показания соглашается. Галина Кляйн рассказывает, что стала гендиректором завода «Томское пиво» в 2015 году. На самом заводе она работает с 2001 года, но предприятие знает с 1985 года, когда на предприятие пришел работать Иван Кляйн. «Генеральный директор на предприятии отвечает за все: за безопасность каждого человека, за безопасность продукции. Поэтому я не могу позволить, чтобы за меня кто-то решения принимал, потому что лежит вся ответственность на мне», — рассказывает она. Галина Кляйн вспоминает, что в первое время, когда стала гендиректором, пыталась спрашивать совета у мужа, но Иван Кляйн уходил от ответа. «Зная Ивана Григорьевича, как он во все углубляется и изучает работу от и до, мне было неудобно к нему обращаться, у него головной боли хватало и в администрации. Пыталась поначалу, когда стала гендиректором, посоветоваться с ним, но он уходил от ответа. Я сердилась, говорила, что он бросил меня на амбразуру и не помогает. А Иван Григорьевич мне отвечал, что у меня (на заводе) очень хорошие сотрудники, с которыми можно решить вопросы», — рассказала она.

При этом Галина Кляйн подчеркнула, что Иван Кляйн уже год не имеет возможности ни с кем общаться, так как сначала находился под стражей, а сейчас — под домашним арестом. А завод продолжает работать — выпускает продукцию, выполняет план, отчисляет огромные налоги. «Это и есть доказательство того, что Иван Григорьевич не управляет и не управлял предприятием, когда стал мэром», — отметила супруга мэра.

Галина Кляйн отмечает, что ее муж никогда не боялся работы. «Вместе с участниками стройотряда разгружал вагоны, копал траншеи под коммуникации, таскал бревна, месил раствор для штукатурки. На заводе прошел путь от механика до генерального директора и восстановил полностью разрушенное предприятие, сделав его лучшим предприятием в России в своей отрасли. <...> Это человек открытой души, честный, справедливый. Он умеет слышать и слушать людей, уважает людей, за что они ему доверяют. Человек с обостренным чувством справедливости. Слова у него не расходятся с делом», — отмечает она.

Автор: Валерий Доронин

Иван Кляйн все и всегда делал по закону, — настаивает Галина Кляйн. «Я уходила на работу к 8 часам утра, а Иван Григорьевич убегал раньше меня, потому что он раньше вставал. А вечером мы с ним соревновались, кто придет раньше: мы приходили то в девять, то в десять вечера. А часто он приходил в 23 часа, особенно летом. Перед тем как приехать домой, он смотрел, как ведутся работы по благоустройству», — рассказывает она.

По словам свидетельницы, «Томское пиво» ежегодно выделяло городу больше 50 млн рублей. «Будучи еще генеральным директором, Иван Григорьевич вкладывал в благоустройство города. Мы все за то, чтобы благоустраивать город. Когда я посмотрела, сколько налогов отчисляется городу (от «Томского пива»... В 2020 году во все бюджеты было перечислено 5,3 миллиардов рублей (налогов), в области осталось 3,76 миллиардов рублей, а город получил всего 24 миллиона рублей. Когда мы увидели, что город получает столько налогов, у нас появилось желание помогать городу», — рассказывает она. Отвечая на вопросы, она говорит, что сотрудники «Томского пива» следили за ходом благоустройства, так как иногда предприятию приходилось все переделывать за свой счет. Так было, например в ходе обустройства площади Ново-Соборной, когда ночью по площади проехал «Камаз» и все оказалось сломано. Пришлось переделывать за счет «Томского пива».

Характеризуя отношения с Аминовым, супруга мэра замечает, что лично видела его один раз в Кисловке. Тогда он продавала овощную базу, и Галина Кляйн поехала посмотреть эти помещения, так как думала, что там можно хранить продукцию. Однако помещение было сырым, дорога к нему плохой, и от покупки решили отказаться. — Какая роль была у Ивана Кляйна? — спрашивает прокурор. — В тот день он был моим водителем и только, — говорит Галина Кляйн, отмечая, что поехала туда в выходной день, а так как сама водить не умеет, то попросила мужа ее отвезти.

В ходе допроса прокурор зачитывает описание нескольких разговоров супругов Кляйн и просит конкретизировать детали. Так, например, Галина Кляйн позвонила мужу, когда узнала, что на заводе прошла проверка, которая изъяла документы. Прокурор интересуется о причинах звонка. «Я была в это время в Германии, на выставке оборудования. Разница во времени между Германией и Томском составляет 6 часов. Когда включила телефон, у меня были десятки пропущенных вызовов от сотрудников «Томского пива». Узнала, что у нас была выемка документов, сильно расстроилась. Набрала мужа, так как во всех случаях — плохих и хороших — обращаешься к близкому человеку. Он успокоил меня, сказал, что все будет хорошо... Никакой другой помощи я не просила», — объясняет Галина Кляйн. Она добавляет, что по результатам проверки никаких нарушений обнаружено не было, а все документы вернули через год.

Семья Ивана Кляйна на его инаугурации в 2018 году

Спрашивают Галину Кляйн и насчет траншеи на Аркадия Иванова, о которой ранее рассказывали в суде свидетели Костюков и Сальников. Напомним, на пересечении Московского тракта и улицы Аркадия Иванова собирались прокопать траншею, чтобы провести водовод к новому общежитию ТГУ. При этом, эти улицы были недавно заасфальтированы и находились на гарантии у подрядчика. Выяснив детали у рабочих, заместитель генерального директора «Томского пива» по строительству Петр Сальников связался с Иваном Кляйном (выяснилось, что позвонила Галина Кляйн со своего телефона) и рассказал, что на улице Аркадия Иванова планируют разрушить асфальт. На место выехал профильный заместитель (на тот момент Костюков) и работы удалось организовать без разрушения асфальта. В ходе допроса у Галины Кляйн спрашивают, почему она решила не обжаловать проведение таких раскопок, отправив письмо в администрацию. В частности, прокурор зачитывает фрагмент, в котором говорится, что «сейчас раскопают всю улицу Аркадия Иванова от крыльца нашего магазина и до колодца». Галина Кляйн объясняет, что давала ориентиры, где именно будут вестись работы. «Вы представляете, какой шириной была бы траншея?», — говорит она, уточняя, что сотрудники «Томского пива» благоустраивали и расположенную рядом территорию — высаживали цветы, завод.

Галина Кляйн рассказывает, что в этом году в Красном переулке, где расположен магазин «Томского пива», проводились земляные работы. Жильцы приходили в магазин и спрашивали, почему раскопано. «Томское пиво» направило запрос, в итоге только месяц ждали ответа от организации, а раскопано все было два месяца. «В этом году по переулку Красный некому было позвонить?», — спрашивает судья Николай Хабаров, уточняя, что удручает, когда перероют все в городе. «В этом году вы обратили внимание, что происходит в городе, происходило по крайней мере. Некоторые ямы до сих пор не закопаны». На этом допрос Галины Кляйн завершается.