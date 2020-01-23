Китайское ООО «Грин Вуд» после гибели 11 человек покинули почти все работники

Истории

В поселок Причулымский, недалеко от города Асино, ведет хорошо накатанная дорога. После пожара перед приездом губернатора Томской области ее даже посыпали песком. Как проехать к предприятию по переработке древесины «Грин Вуд», здесь теперь знают все.

Пожар в деревянном одноэтажном здании на территории предприятия в ночь с 20 на 21 января унес жизни 11 человек. Погибли женщина — гражданка России, и десять мужчин — граждане Узбекистана.

На сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан опубликован список из десяти погибших граждан Узбекистана. В основном это были молодые люди из одного района. Двум самым юным из этого печального списка был всего 21 год.



1. Муртазоев Шахзод Санжар угли, 1999 г. р. (Навоийская область, Кызылтепинский район)

2. Элмуродов Темур Дамир угли, 1994 г. р. (Навоийская область, Кызылтепинский район)

3. Муминов Хуршид Мехриддин угли, 1997 г. р. (Навоийская область, Кызылтепинский район)

4. Гайбуллоев Рамзиддин Мехриддин угли, 1998 г. р. (Навоийская область, Кызылтепинский район)

5. Эргашев Хошимжон Уткир угли, 1999 г. р. (Навоийская область, Кызылтепинский район)

6. Хасанов Бунёд Карим угли, 1994 г. р. (Навоийская область, Кызылтепинский район)

7. Норов Мехриддин Гайбуллаевич, 1966 г. р. (Навоийская область, Кызылтепинский район)

8. Боймуродов Келдиёр Кандиёрович, 1987 г. р. (Навоийская область, Кызылтепинский район)

9. Хасанов Умид Каримович, 1979 г. р. (Самаркандская область, Каттакурган)

10. Зокиров Мухаммадали Зокир угли 1998 г. р. (Навоийская область Кызылтепинского района)



Сейчас на месте пожара лежат цветы. Говорят, что, скорее всего, их принесли родственники погибшей женщины. У граждан Узбекистана родственников здесь не было.

Само предприятие пустует. Снята охрана даже при въезде на территорию. Стеллажи с пиломатериалами и оборудование под открытым небом охраняют лишь собаки, да и те дружелюбные. Как нам рассказал житель поселка Причулымский Сергей Однаков, все, кто имел отношение к предприятию, сбежали, опасаясь последствий. Сам Сергей охраняет на этой территории здание механического цеха, принадлежащее владельцу земельного участка. Остальные площади сдавались «Грин Вуду» в аренду.

— Узбеки в сгоревшем здании жили. Там было трубное отопление, но, похоже, его не хватало и они использовали обогреватель. Там же щиток был у входа, а на окнах в помещениях, где они спали, были решетки, может, поэтому и не смогли выбраться, — рассказывает Сергей Однаков.

Спрашиваем о других возможных причинах пожара.

— Я к ним не заходил, так что не знаю, пили они или нет. Но замечены не были. Никаких претензий у деревенских к ним не было. Они иногда выходили в деревню в магазин за продуктами. Ни с кем не ругались.

— А кто цветы положил?

— Там же женщина одна погибла. Она беременная по-моему была. У нее то ли в Первомайском, то ли в Зырянском родственники, дочка.

— Почему все покинули предприятие?

— Когда не дома, всегда страшно, тем более такое начальство приехало. Но вчера там еще оставались несколько китайцев. На рамках ведь только они работали. Остальное делали узбеки. А местные жители, женщины, только складывать помогали. Местные сегодня на работу тоже не пришли.

Подходим к единственному зданию, которое кажется обитаемым в данный момент (из трубы идет дым). В здании два человека, разговаривающих на китайском. На наши вопросы отвечают «не понимаем по-русски». В этом здании, похоже, жили китайцы, работники предприятия. Здесь кухня, огромный казан. И спальня, где вместо кроватей деревянные настилы. На выходе два чемодана, по числу оставшихся здесь китайцев. Видимо, те тоже приготовились к отъезду.