Китайское ООО «Грин Вуд» после гибели 11 человек покинули почти все работники
В поселок Причулымский, недалеко от города Асино, ведет хорошо накатанная дорога. После пожара перед приездом губернатора Томской области ее даже посыпали песком. Как проехать к предприятию по переработке древесины «Грин Вуд», здесь теперь знают все.
Пожар в деревянном одноэтажном здании на территории предприятия в ночь с 20 на 21 января унес жизни 11 человек. Погибли женщина — гражданка России, и десять мужчин — граждане Узбекистана.
На сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан опубликован список из десяти погибших граждан Узбекистана. В основном это были молодые люди из одного района. Двум самым юным из этого печального списка был всего 21 год.
1. Муртазоев Шахзод Санжар угли, 1999 г. р. (Навоийская область, Кызылтепинский район)
2. Элмуродов Темур Дамир угли, 1994 г. р. (Навоийская область, Кызылтепинский район)
3. Муминов Хуршид Мехриддин угли, 1997 г. р. (Навоийская область, Кызылтепинский район)
4. Гайбуллоев Рамзиддин Мехриддин угли, 1998 г. р. (Навоийская область, Кызылтепинский район)
5. Эргашев Хошимжон Уткир угли, 1999 г. р. (Навоийская область, Кызылтепинский район)
6. Хасанов Бунёд Карим угли, 1994 г. р. (Навоийская область, Кызылтепинский район)
7. Норов Мехриддин Гайбуллаевич, 1966 г. р. (Навоийская область, Кызылтепинский район)
8. Боймуродов Келдиёр Кандиёрович, 1987 г. р. (Навоийская область, Кызылтепинский район)
9. Хасанов Умид Каримович, 1979 г. р. (Самаркандская область, Каттакурган)
10. Зокиров Мухаммадали Зокир угли 1998 г. р. (Навоийская область Кызылтепинского района)
Сейчас на месте пожара лежат цветы. Говорят, что, скорее всего, их принесли родственники погибшей женщины. У граждан Узбекистана родственников здесь не было.
Само предприятие пустует. Снята охрана даже при въезде на территорию. Стеллажи с пиломатериалами и оборудование под открытым небом охраняют лишь собаки, да и те дружелюбные. Как нам рассказал житель поселка Причулымский Сергей Однаков, все, кто имел отношение к предприятию, сбежали, опасаясь последствий. Сам Сергей охраняет на этой территории здание механического цеха, принадлежащее владельцу земельного участка. Остальные площади сдавались «Грин Вуду» в аренду.
— Узбеки в сгоревшем здании жили. Там было трубное отопление, но, похоже, его не хватало и они использовали обогреватель. Там же щиток был у входа, а на окнах в помещениях, где они спали, были решетки, может, поэтому и не смогли выбраться, — рассказывает Сергей Однаков.
Спрашиваем о других возможных причинах пожара.
— Я к ним не заходил, так что не знаю, пили они или нет. Но замечены не были. Никаких претензий у деревенских к ним не было. Они иногда выходили в деревню в магазин за продуктами. Ни с кем не ругались.
— А кто цветы положил?
— Там же женщина одна погибла. Она беременная по-моему была. У нее то ли в Первомайском, то ли в Зырянском родственники, дочка.
— Почему все покинули предприятие?
— Когда не дома, всегда страшно, тем более такое начальство приехало. Но вчера там еще оставались несколько китайцев. На рамках ведь только они работали. Остальное делали узбеки. А местные жители, женщины, только складывать помогали. Местные сегодня на работу тоже не пришли.
Подходим к единственному зданию, которое кажется обитаемым в данный момент (из трубы идет дым). В здании два человека, разговаривающих на китайском. На наши вопросы отвечают «не понимаем по-русски». В этом здании, похоже, жили китайцы, работники предприятия. Здесь кухня, огромный казан. И спальня, где вместо кроватей деревянные настилы. На выходе два чемодана, по числу оставшихся здесь китайцев. Видимо, те тоже приготовились к отъезду.
Сейчас назначены судебные медицинские, генотипические и пожаротехническая экспертизы. В ООО «Грин Вуд» и в УФМС по г. Асино произведены обыски. Разыскивают директора ООО «Грин Вуд» Сунь Аньни, пока ее местонахождение не установлено.
По данным открытых источников, в том числе налоговой службы, Сунь Аньни возглавила предприятие меньше года назад — 15 марта 2019 г. Само предприятие ООО «Грин Вуд» зарегистрировано 24 августа 2011 года. Через год 28 сентября 2012 года на территории Томской области зарегистрировано еще одно предприятие с похожим названием, которое фигурировало в первых пресс-релизах следственных органов — ООО «Гринвуд», оно также же занимается лесопилением. Учредителями другого «Гринвуда» также являются китайцы, но, по данным открытых источников, формально эти предприятия не связаны.
Следственным комитетом Российской Федерации по Томской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.
Аварский культурно-просветительский центр и узбекская диаспора Томска начали собирать средства для помощи родственникам погибших. Но как будут переданы эти средства, пока неясно. По словам Атабека Абдуллаева, возглавляющего сейчас диаспору, пока связи с родственниками погибших у них нет.
Томский губернатор выразил соболезнование президенту и народу Узбекистана.
Когда будут отправлены тела на родину — неизвестно.
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