«Раньше наша семья ходила в православную церковь, — рассказывает прихожанка церкви Татьяна Дмитриева. — В лютеранскую церковь я первоначально пришла на концерт. Потом познакомились со священником, он позвал нас на службу. И вот уже десять лет мы каждое воскресенье здесь. В доковидные времена устраивали совместные праздники, рождество и пасху. Здесь каждый знает друг друга, у нас очень семейная атмосфера. Священнослужитель в таком приходе может уделить время каждому».



«Я сюда пришел в 2017 году, когда был на втором курсе, — рассказывает прихожанин Семен Ренев, — Я был в поиске. Со времен школы я был воинствующим атеистом. А для споров с верующими нужно было изучить тему. В процессе изучения я понял, что в этом что-то есть. Восточная традиция меня не привлекала, и я начал искать ответы в западных вариантах христианства. Нашел их в лютеранстве».

