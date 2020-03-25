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25 марта,
2020
Кетский острог
Экспедиция из Тобольска до Енисейска по старому сибирскому пути 16-17 века.
Долгое время идут разговоры о постройке северной широтной дороги, которая продублирует Транссиб, свяжет Ханты-Мансийск с Лесосибирском, даст развитие северным районам Томской области и Красноярского края. Но этот путь с конца 16 века уже был. Шел по воде и связывал Московское царство с огромными территориями Сибири и Дальнего востока почти три столетия.
Экспедиция команды Geography trophy 10 марта отправилась из Тобольска по старой дороге вдоль Иртыша, через старинные деревни Бронникова, Уват, Юровский (Юровск). Через Ханты-Мансийск, на слияние Оби и Иртыша, оттуда через Сургут, Нижневартовск, Стрежевой, Александровское, Вертикос, Каргасок и добралась до Нарыма. На этом закончился первый этап экспедиции. Пройдено 3500 километров.
Второй этап, к которому присоединится съемочная группа ТВ2, состоится в августе этого года. Группа попытается проехать от Енисейска до Нарыма, сплавившись по реке Кеть. Планируется первопроход участков наивысшей категории сложности на болотоходах и плотах по 300 километровому участку бездорожья.

Предполагается участие в экспедиции археологов из Томска и Красноярска и представителей старообрядческой церкви.
Предистория
Сейчас берега Кети в основном пустынны, но в начале 17 века на всем протяжении этого водного пути появлялись города: Нарым, Кетск, Маковский, Ялань… Плавание только по Кети занимало до двух месяцев. Из-за достаточно короткой навигации, всегда был риск вмерзнуть в лед и остаться в тайге.

Этим маршрутом проходили не только русские первопроходцы: берега Кети видели многочисленных путешественников и послов западных стран, долгое время это был единственный путь в Китай.

Всю зиму на плотбищах строились корабли — дощаники для перевозки груза, чтобы весной по большой воде, пройти все мели и заломы таежной речки. Узкие, четыре метра шириной и длинной более 20 метров, оборудованные рулем, веслами, иногда парусом. Шестами их могли поднимать вверх по течению, преодолевая до 30 верст в день, иногда добавлялась бечева, которую тянули люди или лошади.

Этот путь породил сибирских бурлаков — лямщиков, которые поднимали загруженные дощаники даже через пороги. Лямка делалась из широкой (15-20 см) прочной бересты, и лямщики, обычно 25 человек, грудью налегали на лямку, присоединенную к прочному канату, сплетенному из конского волоса.

Маршрут сложился с учетом движения против течения реки, с выходом из Кети сразу в Ангару, исключив могучий Енисей.

Интересно было налажено сообщение между городами в 17-18 веках: по пути были созданы станции, но в летний период вместо лошади и ямщика, путешественник получал лодку и гребцов, которые доставляли свой груз до следующей деревни, где все повторялось.
Постройка бароном Аминовым канала, соединившим через Кеть Обь и Енисей была вполне логичным решением. Но недостаточная глубина и ширина не позволила использовать его должным образом.

Проектируемая в царской России железная дорога дублировала водный путь, однако всевозможные потрясения в стране, позволили протянуть, комсомольской стройкой, только тупиковую ветку: Тайга – Томск – Асино – Белый яр. Планировалось же уйти параллельно Кети на Енисейск.

В итоге обе столицы Сибири (Тобольск и Енисейск) сделались глубокой провинцией, в Нарым и Маковское нет дороги летом, а Кетск совсем исчез, оставив после себя одну загадку: Кетский острог. Есть данные, что его переносили минимум три раза с места на место.
Тобольск
В Тобольске мы попытались отыскать место, откуда была снята известная старинная фотография, сделанная в 1912 году Прокудиным-Горским. Сначала решили, что с высокой колокольни заброшенного храма. Сравнили, нет, не то место. Ближе... Нашли здание бывшего мужского монастыря. Сейчас там Тобольский региональный рыбопитомник. У монастыря когда-то была колокольня и фотограф снимал панораму именно оттуда.
Алексей Гапонов — руководитель экспедиции «Кетский острог».
Этим старинным путем шли воевода Чулков, протопоп Аввакум, картограф Ремезов, барон Аминов и другие исторические личности.
Юровск
Юровск
В Юровске, где уже никто не живет, стоит старая церковь. Такое ощущение, что ее даже пытались восстановить. Но не вышло. Однако кто-то продолжает там молиться. Мы нашли своеобразный алтарь. И в том числе памятный знак, на котором было написано: «Церковь заложена в 1788 году. Во имя Прокопия праведного и Иоанна юродивого. Второй предел во имя мучеников Флора и Лавра».
Алексей Гапонов — руководитель экспедиции «Кетский острог».
Вантовый мост через Обь в Сургуте
Как и все сибирские города, Сургут представлял небольшую крепость с двумя воротами, четырьмя башнями глухими и одной башней проезжей. В ней был воеводский двор, тюрьма, пороховой погреб и церковь. Все постройки воздвигнуты в одно лето 1594 года. Такой быстроте оснований сибирских городов не приходится удивляться: наказ всегда предписывал воеводам строить город «наспех», возить лес легкий и в постройке должны были принимать участие не только все служилые люди, но и ближайшие инородцы. Поэтому часто случалось, что через каких нибудь пять лет после основания города он уже нуждался в большом ремонте, а лет чрез 15 –20 воеводы доносили, что город совершенно ветхий и разваливается.

Один из переводов названия Сургут с селькупского — рыбное место.

То, что такой вариант перевода названия возможен подтверждает селькупка, автор книг и пособий по селькупскому языку Ирина Коробейникова: «Ÿт, ут — вода. Сур, сурула — животные, звери. Вот и делайте сами выводы».
Ханты-Мансийск — бывшая ямщицкая «Самаровский ям», одна из сотен на почтовых дорогах. В середине 20 века объединится с Остяко–Вогульском. Сейчас в Ханты-Мансийске установлен памятник покорителям Сибири. В городе — горнолыжная трасса, речной порт, археопарк, спортивная арена и множество брусовых домов барачного типа — настоящих памятников открытия югорской нефти.
На месте слияния Оби и Иртыша на ледовой переправе уже 13 марта стоит пять тонн, для легковых это нормально. А вот грузовые уже не ходят. В этом году зимники закончились рано.
Алексей Гапонов — руководитель экспедиции «Кетский острог».
Александровское
Село Александровское. Такое название село обрело 28 марта 1924 года решением Тобольского окружного исполнительного комитета: «принимая во внимание, что село Нижнее-Лумпокольское издавна именуется в просторечии Александровским, с переименованием согласиться». Есть версия, что это селькупский топоним и происходит от названия диалектной группы селькупов (лонкупы, лонпукольцы) — означает «гусиные люди». Но южные селькупы, которые в основном и проживали на территории Томской области — утверждают, что в их диалекте такого слова нет.

Финский этнограф Кастрен, находившийся с экспедицией в этих местах в 1845 году писал: «Нижний-Лумпокольск — жалкая, маленькая деревушка, состоящая из полуразвалившейся церкви, трех ветхих русских изб и трех остяцких юрт, построенных на русский лад. Податные обыватели ее — четыре остяка и трое русских. Остяцкое кладбище находится в прекрасной роще; русское на пустынном берегу».
Река Васюган. Тут экспедиционную группу ждал сюрприз. Оказывается, автозимник платный: 1800 рублей.
Кстати, насчет этимологии слова Васюган. У местного населения есть версия, что это слово означало «мамонт». Ученые-лингивсты с кафедры языков народов Сибири ТГПУ говорят, что эта версия не верна. Да, это хантыйское слово. Ёхан по-хантыйски — речка. А вот что такое «вас» — никто не знает. Есть много вариантов, в том числе несколько смешных про какого-то Ваську, который ездил к царю. И есть версия, что это связано с хантыйским «вять», что значить «узкий».

Мамонт же по-хантыйски вэс / вес. И была в свое время такая версия трактовки этого топонима (в верховьях Васюгана находили останки мамонтов). Но с языком, особенно бесписьменным и особенно с топонимами все гораздо сложнее, между вэс и вас разница существенна. Тем более, что влияния русского языка здесь точно не было, так как вариант произношения Васюган упоминается еще в самых ранних источниках. И это самый веский аргумент против трактовки мамонтова речка.
Мы доехали до устья Иртыша, где для путешественников раньше заканчивался легкий, обжитой путь по течению реки и начинался долгий путь вверх по огромным, редко заселенными манси, остяками и тунгусами, пространствам. Сейчас это оживленная часть маршрута, многочисленные города: Ханты- Мансийск, Лангепас, Сургут, Мегион, Нижневартовск и месторождения. И лишь в Томской области, как и прежде, в маленьких деревеньках старики плетут морды и строгают обласки, готовясь к новому сезону. Свое зимнее путешествие мы закончили в середине большого пути, в центре Нарымского края, в бывшей столице Пегой орды. Раньше здесь можно было отдохнуть, приготовить лодки, дождаться ледохода и отправиться дальше.
Алексей Гапонов — руководитель экспедиции «Кетский острог».
По Нарыму ездят в магазин на санях. Но умельцев, которые делают сани уже нет, сани покупают старые.
По Нарыму ездят в магазин на санях. Но умельцев, которые делают сани уже нет, сани покупают старые.
Нарым — самое раннее русское поселение на территории современной Томской области, в прошлом острог, город, место ссылки.

В Нарыме похоронен родственник китайского императора воинственный даурский князь Гантимур, умерший по пути в Москву. Останавливался протопоп Аввакум еще не раскольник , а звезда православия, с успехом завершивший свою миссию на востоке — постройку Нерчинского острога в тяжелом походе воеводы Пашкова.

Статус города Нарым утратил в 1925 году.
Впереди Кетский острог
Кетский острог, Кетск — город на реке Кеть, крепость построенная в середине сложного пути между Нарымом и Маковским — крепостями, созданными для защиты водного пути из Тобольска в Енисейск.

Кетск был основан вероятно в самом начале 17 века, и очень быстро стал значимым центром русской экспансии. Почти 200 лет, через Кеть, огромные территории Сибири и Дальнего востока связывались со своей метрополией. По мере строительства городов превращаясь в настоящее государство с границами, таможней, транспортными путями. На восток шел непрерывный поток переселенцев, местное коренное население превращали в подданных Российского государства.

На этом пути были десятки монастырей. Один из них Кетская пустынь — Лосиноборский Преображенский монастырь. Стоял в верховьях Кети. Монастырь пережил обвинения в расколе, встречал протопопа Аввакума и был закрыт по указу Екатерины Великой в 18 веке.
Загадка Кетска не только в том, что город исчез и точное местоположение было неизвестно, но и еще в том что на протяжении 17 века он переносился в более удобное место не менее трех раз, одной из задач экспедиции будет соотнести старинные карты и описания с современными и найти следы всех трех острогов.
Между тем, комитет по охране объектов культурного наследия Томской области утвердил границы и режим использования земель памятника археологии «Кетский острог» в Колпашевском районе. Новый статус позволит сохранить памятник, его культурный слой и сформировавшийся рельеф.

В 2019 году археологи Томского государственного университета благодаря выявленному культурному слою XVII столетия установили точное месторасположение крепости. «Кетский острог» — второй обнаруженный в регионе русский острог. Первый находится на территории современного Томска.

На территории «Кетского острога» археологи обнаружили предметы быта селькупов и первых русских переселенцев — всего около 250 находок: топор, ножи, кресало, наконечники стрел, фрагменты керамической посуды. Все артефакты будут переданы в музей археологии ТГУ.

«Для томской археологии это знаковое событие. Долгое время ученые не могли определить точного месторасположения «Кетского острога», — сообщила председатель комитета Елена Перетягина, добавив, что обнаружение объекта позволит продвинуться в исследовании материальной культуры и образа жизни первых русских поселенцев Нарымского края. Это также даст возможность более подробно изучить их взаимодействие с местным населением, прежде всего с селькупами.

«Кетский острог» — первый удачный опыт поиска русских острогов в Нарымском крае. Мы будем и дальше работать в данном направлении», — отметил проводивший полевые работы археолог Асап Идимешев.

Он сообщил, что крепость, впервые заложенная в 1596 году, была перенесена на данное место в 1620-х годах. До этого здесь, предположительно, находилось поселение селькупов. Подтвердить эту версию ученые смогут после дополнительных полевых работ и изучения письменных источников.

«За первую половину XVII века месторасположение «Кетского острога» изменилось более чем на 500 километров. Причины переноса могут быть разнообразными, в том числе, это природно-географическая специфика района», — пояснил археолог.
Итак, второй этап экспедиции «Кетский острог» пройдет в августе 2020 года. Съемочная группа ТВ2 отправится вместе с командой Geography trophy и пройдет по труднодоступному участку от Енисейска до Нарыма по Кети. Помочь нам отправится в путь и снять очередной фильм может каждый, перейдя по ссылке. Ваше имя бонусом появится в титрах нового фильма Экспедиций ТВ2 проекта «Уходящая натура».
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