Кетский острог

Сейчас берега Кети в основном пустынны, но в начале 17 века на всем протяжении этого водного пути появлялись города: Нарым, Кетск, Маковский, Ялань… Плавание только по Кети занимало до двух месяцев. Из-за достаточно короткой навигации, всегда был риск вмерзнуть в лед и остаться в тайге.



Этим маршрутом проходили не только русские первопроходцы: берега Кети видели многочисленных путешественников и послов западных стран, долгое время это был единственный путь в Китай.



Всю зиму на плотбищах строились корабли — дощаники для перевозки груза, чтобы весной по большой воде, пройти все мели и заломы таежной речки. Узкие, четыре метра шириной и длинной более 20 метров, оборудованные рулем, веслами, иногда парусом. Шестами их могли поднимать вверх по течению, преодолевая до 30 верст в день, иногда добавлялась бечева, которую тянули люди или лошади.



Этот путь породил сибирских бурлаков — лямщиков, которые поднимали загруженные дощаники даже через пороги. Лямка делалась из широкой (15-20 см) прочной бересты, и лямщики, обычно 25 человек, грудью налегали на лямку, присоединенную к прочному канату, сплетенному из конского волоса.



Маршрут сложился с учетом движения против течения реки, с выходом из Кети сразу в Ангару, исключив могучий Енисей.



Интересно было налажено сообщение между городами в 17-18 веках: по пути были созданы станции, но в летний период вместо лошади и ямщика, путешественник получал лодку и гребцов, которые доставляли свой груз до следующей деревни, где все повторялось.

