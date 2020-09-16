КЕТЬ. 400 лет спустя...

Отец Никола Коробейников родился в семье старообрядческого священника в Саратове. Позже отца перевели на служение в Томск, теперь он его заменил. Возглавляет томскую старообрядческую общину и служит в церкви на улице Яковлева.



— Давно было желание пройти хоть какой-то участок той дороги. Протопоп Аввакум писал про эту дорогу в своем Житии, что она была сложная, по тайге, волоки. Описывал тяготы и лишения. Из Тобольска они вышли на Петра и Павла, 12 июля, а в Енисейске они были только через три месяца. Нам хотелось прочувствовать хоть немного из того, что он испытал, отправляясь 350 лет назад по этому маршруту за свои убеждения, за свою веру в ссылку.



— А вы называете это все-таки ссылкой?



— Конечно, это была официальная экспедиция, как раз осваивались Сибирь, Дальний Восток, и протопоп Аввакум участвовал в этом. Он ходил со стрельцами как действующий священник незапрещенный. Но он все-таки не по своей воли сюда же шел. У него не было воли — не идти. А был приказ отправиться в эту экспедицию.

