КЕТЬ. 400 лет спустя...

Маковский (Намацкий) острог был поставлен на месте стойбища остяцкого князьца НамАка предположительно осенью 1618 года как промежуточное укрепленное место зимовки отряда служилых людей. Руководили отрядом боярские дети Петр Албычев и Черкас Рукин — будущие строители Енисейского острога. До середины 18 века Маковский острог выполнял роль «транспортного терминала». По большой воде, через систему волоков, соединяющих бассейны Оби и Енисея, сюда доставлялись хлебные и соляные припасы, размещаемые в «государевых амбарах». Затем по зимнему пути они перевозились в Енисейск. Маковский волок активно использовался до начала 19 века, но постепенно, с изменением транспортных схем, потерял свое значение.