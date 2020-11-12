Каждый день новый антирекорд. Города сдаются на милость «короны»

Истории

Страну накрывает вторая волна коронавируса — при дефиците коек, лекарств и кислорода. «Синдикат-100» – о ситуации в России.

Исходные по регионам к середине ноября: · Все большему числу людей отказывают в госпитализации, оставляя дома; · В аптеках – дефицит лекарств от коронавируса; · Скорые в некоторых регионах приходится ждать сутками; · В ряде медучреждений пациенты заявляют о закупках кислорода за свой счет; · Среди врачей – также серьезная заболеваемость. В больницах – нехватка кадров.

«Синдикат-100» начинает еженедельный мониторинг корона-ситуации в стране.

Томск

Новый рекорд и новые места для коек

Томск на днях обновил рекорд по заболевшим за сутки — 215 человек. В целом в регионе коронавирусом болеют свыше 5 тысяч человек. Количество свободных коек в регионе продолжает снижаться. По официальным данным на 10 ноября, их 34,1 %.

В соседнем Северске отделение на 100 коек будет развернуто на базе перинатального центра: 20 мест – в фильтрационной зоне и 80 – в «красной». Все места обеспечены кислородной поддержкой. По данным на 11 ноября, на территории Северска выявлено 3135 случаев заболевания COVID-19. Из всех заболевших госпитализировано 170 человек, 1611 лечатся дома. (Еще 1354 пациента выздоровели). При этом Роспотребнадзор признал, что не включает данные заболевших в Северске в общую статистику по региону.

На стене мэра Северска Николая Диденко ВКонтакте жители города жалуются, что скорая едет по пять дней. Сам Диденко пишет, что ежедневно в Северске врачам приходится выезжать на дом к 800 больным. Диденко направил автомобили администрации Северска врачам первичного звена Северской клинической больницы для помощи в организации обслуживания вызовов на дому.

Замгубернатора по социальной политике Иван Деев говорит, что растет число больных пневмонией без коронавируса.

«Сейчас госпитализировано порядка 300 человек. Одна из причин — огромный объем потребления антибактериальных препаратов в последнее время. В большинстве случаев у пациента поднимается температура, он идет, покупает препарат в аптеке и на третий день пытается оценить эффективность на фоне вирусной инфекции — это неправильно, так как антибиотики не действуют на вирусный этап». Деев не исключил, что со следующей недели в Томской области могут обязать работодателей перевести 30 % сотрудников на удаленку.

По словам Деева, респираторные госпитали могут начать открываться и в томских торговых центрах. Редакция «ТВ2»

Омск

Акция у стен минздрава и письма в Генпрокуратуру

По официальным данным на 10 ноября, в Омской области заготовлено 3670 ковидных коек. На всех зараженных коронавирусом их не хватает: отправленная в отставку всего неделю назад министр здравоохранения области Ирина Солдатова неоднократно заявляла, что заболевшим COVID-19 с поражением легких до 70 % «лучше лечиться дома». Перемен с приходом нового министра здравоохранения, Александра Мураховского, пока не заметно.

10 ноября омичка Елена Решетникова рассказала в паблике «Инцидент Омск» о том, что скорая, прибывшая через 8 часов после вызова, не нашла в омских больницах мест для госпитализации ее 69-летнего отца, у которого диагностированы дилатационная кардиомиопатия и ряд других заболеваний. После вмешательства областного минздрава больного госпитализировали в кардиологический диспансер.

Проблема дефицита лекарств для больных COVID-19 в Омской области стоит крайне остро. Это публично признал даже губернатор: 2 ноября Александр Бурков встретился с представителями крупных аптечных сетей региона. Они попросили его, в частности, написать письмо в компанию «Фармстандарт», единственному производителю «Арбидола», чтобы она «озаботилась ситуацией в Омской области».

– Безусловно, я сейчас буду лично обращаться к каждому производителю в нашей стране, чтобы для Омского региона выделяли лекарства. Неважно, государственная аптечная сеть или частная... Важно, чтобы люди не ездили из Москаленок в Омск за этими лекарствами или из Омска в Новосибирскую область и обратно.

Дошли ли губернаторские письма до фармкомпаний и сильно ли их впечатлили, трудно сказать: пока что омичи продолжают жаловаться на нехватку и заоблачные цены медикаментов, снижению которых областной глава тоже обещал посодействовать.

У омичей, которые лечатся от ковида дома, с начала ноября появилась возможность получать лекарства бесплатно по рецептам врачей. По всей стране на это выделено правительством России 5 млрд рублей, из них Омской области – 72,5 млн.

По словам министра промышленности РФ Дениса Мантурова, Омская область входит в число 20 регионов, где не хватает медицинского кислорода. 5 ноября в эфире канала «Россия-24» губернатор Бурков это опроверг.

– Слава Богу, у нас есть свой завод, который обеспечивает кислородом нас и еще шесть соседних регионов. В этом плане мы находимся в более выигрышном положении, чем другие регионы.

Количество кислородных точек в омских больницах с начала пандемии действительно увеличилось. Однако обслуживает кислородное оборудование во всех медучреждениях организация, которая ранее этим не занималась и, по данным омских общественников, не имеет соответствующей лицензии. Согласно расследованию, проведенному областным комитетом по правам человека, в этой компании (ООО «Крионика») «нет штата специалистов, имеющих опыт работы по данному профилю».

Хотя, пишут правозащитники в заявлении Генеральному прокурору РФ, чиновники Облминздрава знали о существовании в Омске организаций, имеющих надлежащие лицензии на такую деятельность, тем не менее по указанию руководства ведомства все медучреждения, перепрофилированные под ковид, и те, где лечится пневмония, заключили договоры именно с ООО «Крионика».

Организация, образованная 29 мая этого года (через 2,5 месяца после начала эпидемии), по решению минздрава области «монопольно захватила региональный рынок»: КПЧ усматривает в этом «корыстный, коррупционный интерес» чиновников областного здравоохранения.

Ответа на заявление от Генпрокуратуры РФ пока нет.

Тюмень

«Бесплатно предоставило место на кладбище»

В тюменских моногоспиталях свободны 20 % коек. В регионе работают 16 моногоспиталей на 3000 коек.

По данным на 11 ноября, в Тюмени и на юге области коронавирусом заразился 15 091 человек, выписаны 9693. Ежедневный прирост новых заболевших – больше 160. Практически каждый день – антирекорд. В сентябре случаев заражения было в 2 раза меньше.

Горожанка Ксения Паюсова рассказала изданию «72.ру», как потеряла маму.

16 октября мама позвонила мне, сказала, что ей очень плохо. Я вызвала скорую. Описала симптомы, аккуратно намекнула на необходимость провериться на ковид: все-таки пенсионер, 64 года, группа риска. Мне ответили, что все понимают, вызовов много, нужно подождать. К вечеру маме стало еще хуже. Я звонила в скорую и спрашивала, как ускорить процесс, предлагала денег, спрашивала, есть ли в городе платная бригада? Ответ был один: «Ожидайте, мы про вас помним». Я спросила, можно ли сразу поехать в учреждение, где лечат ковид, на что мне ответили: «Да, но для этого нужно направление от терапевта». Логично. Мы не имеем права сами ставить себе диагнозы, но как попасть в поликлинику, если человек с подозрением на ковид не имеет права перемещаться по городу?

Скорая помощь к маме Ксении так и не приехала. Женщине стремительно становилось хуже, вызвали такси и отвезли в поликлинику «Нефтяник», где ее не приняли: «Нет показаний, нет анализов, и вообще, может, у вас не ковид». В моногоспитале на улице Новой — та же ситуация. Медики подсказали, что прорваться на госпитализацию можно через приемное отделение ОКБ №1. После госпитализации сделали КТ и сразу же направили в реанимацию под ИВЛ. Ночью мама Ксении умерла. Государство бесплатно предоставило место на кладбище.

Провизоры подтверждают нехватку лекарств. Во-первых, потому, что люди закупаются впрок. Во-вторых, потому что поставщики задерживают заказанные препараты. Пациенты тюменского моногоспиталя на улице Новой рассказывают, что самостоятельно покупают себе лекарства и кислород.

Тюменка Ольга Лессер (45 % поражения легких) рассказала, что в госпитале нет даже термометров, постоянные перебои с СИЗ, отсутствуют антисептики. Из-за нехватки кислорода женщина закупила его сама. Пациенты приносят свои ингаляторы.

В депздраве, впрочем, информацию о нехватке лекарств и оборудования опровергают. «Никто не требует у пациентов что-то покупать самостоятельно», — заявили «Новой газете» в ведомстве.

В тюменских моргах – коллапс, патологоанатомы работают 7 дней в неделю вместо положенных шести. В оперштабе очереди в моргах объяснили увеличением нагрузки на специалистов тем, что «пандемия накладывает отпечаток на все медицинские службы, в том числе патологоанатомическую».

Официально от коронавируса в регионе скончались 94 человека, 41 из них — в октябре. Согласно данным Росстата, в регионе за весь период пандемии скончались 268 человек, у которых в анамнезе был коронавирус.

Юлия БАТАЛОВА

Челябинск

15 % свободных коек

В понедельник первый вице-губернатор Ирина Гехт рассказала журналистам, что свободный коечный фонд сохраняется на уровне 15 %. Всего под ковид выделено 6827 коек. При этом, по ее словам, 6066 пациентов, проходящих лечение амбулаторно, были обеспечены бесплатными лекарствами, а очереди на КТ день ото дня сокращаются с нескольких дней ожидания до суток.

Однако, по информации Ura.ru, ситуация с очередями на КТ выглядит не так оптимистично: только в частных клиниках очереди на эту услугу расписаны на месяцы вперед. В клинике «Лотос» в Челябинске ближайшая запись на 20 ноября, в медцентре «Кармель» все расписано до декабря.

Проблемы не только с очередями на КТ, но и с ожиданием скорой помощи. 8 ноября в Челябинске умер 87-летний мужчина. Он скончался ночью во сне, родственники вызвали скорую и полицию, чтобы зафиксировать смерть. 9 ноября в квартире появился трупный запах, а скорая так и не приехала, хотя родственники вызывали медиков каждые полчаса.

Найти даже самые обычные противовирусные препараты («Арбидол» или «Кагоцел») затруднительно. В сети аптек «Классика» в Челябинске, согласно официальному сайту, «Арбидол» есть только в двух аптеках. В сетях «Областной аптечный склад» и «Фармленд» – просто отсутствует.

Региональные власти на еженедельных брифингах отчитываются о достижениях на фронте борьбы с ковидом, но реальность не всегда совпадает с заявлениями чиновников. На 11 ноября, по данным оперштаба по борьбе с ковидом, новых случаев заражения – 197, выписано из больниц – 146 человек. Смертей нет. Александр ШЕСТАКОВ

Екатеринбург

Неразбериха с госпитализацией

Каждая третья койка в Свердловской области отдана под коронавирус: 10 000 из 30 000 имеющихся в регионе. При этом свободными остаются всего 1476 койко-мест, а заболеваемость с 7 ноября колеблется на уровне от 291 до 306 человек в сутки.

Власти называют ситуацию «управляемой». При этом понять, кто может рассчитывать на госпитализацию, невозможно:

Вот заявление вице-губернатора Павла Крекова от 9 ноября: «Если поражение легких серьезное, то, вероятнее всего, вас повезут в больницу. Если это легкое поражение, но тем не менее может понадобиться кислородная поддержка, значит, вас повезут в ту больницу, где существует кислородная поддержка, где выведен кислород. Если у вас вообще нет поражения легких, это просто течение болезни с признаками ОРВИ, без пневмонии, то вас отправят в больницу, где достаточно простые с точки зрения поддержки кислородные условия».

Однако в тот же день уральские СМИ рассказали историю мужчины, которого не положили в больницу, несмотря на имеющееся направление на госпитализацию и поражение обоих легких.

Минздрав региона давал последние рекомендации по госпитализации еще в октябре: отправлять пациента в больницу нужно, если имеются хотя бы два фактора из пяти – температура выше или равна 38 градусам; уровень насыщения крови кислородом ниже 95 %; частота дыхания больше 22 раз в минуту; уровень СРБ в сыворотке крови больше 10 миллиграммов на литр; поражение легких до 50 %.

И кому верить?

Несмотря на такую неразбериху, ситуация в Екатеринбурге пока выглядит лучше, чем в других регионах. Попавшим в ковидные госпитали по крайней мере еще не предлагают размещение на полу.

– Я лечился в госпитале ветеранов войн, – рассказывает житель Екатеринбурга Алексей Бушмаков. – Ни в коридорах, ни на полу людей не укладывали.

Вместе с тем рекомендованных при коронавирусе лекарств в Екатеринбурге не сыщешь: препараты на основе фавипиравира («Коронавир», «Арепливир») 11 ноября были только в трех городских аптеках по цене от 5060 до 6900 рублей.

– Есть проблемы с антикоагулянтами, водой для инъекций, лидокаином, – сказали «Новой» в одной из крупных уральских аптечных сетей. – Ряд зарубежных препаратов просто не ввозится в Россию в нужном количестве. Например, «Квадрапарин» или «Эниксум», которые препятствуют образованию тромбов.

Зато власти уже пообещали дополнительные закупки «Триазавирина» – препарата, который на Урале производит компания «Медсинтез», контролируемая семьей депутата Госдумы Александра Петрова. На закупки препарата уже потрачено свыше 20 млн рублей. Иван ЖИЛИН

Пермь

«Специально ухудшаем показания»

Второй месяц в Пермском крае – ежедневные рекорды по числу заболевших. Сейчас это 200 человек, месяц назад было около 100. Прирост 1,3 % в день, общее число подтвержденных диагнозов в регионе – более 15 500.

По статистике пермского ЗАГСа, только в Перми в октябре зарегистрировано на 70 % (на 786) смертей больше, чем в среднем за предыдущие 5 лет. При этом, по данным оперативного штаба, общее число умерших от инфекции в крае – 447 человек.

Минздрав Пермского края регулярно сообщает об организации дополнительных мест для пациентов с COVID-19 в медучреждениях. Сейчас развернуто порядка 4400 коек, норматив для региона – 1827. По официальной информации, свободны из них около 700.

Соцсети переполнены гневными постами пермяков. Система здравоохранения не справляется с наплывом пациентов: тесты делают не всем даже из групп риска, результаты идут неделю и могут вообще не прийти, неотложку и скорую больные ждут часами, и даже днями, и могут не дождаться. В больницах нет мест, а в аптеках нет лекарств. Чтобы сделать платное КТ ночью, нужно записаться за несколько дней.

Непонятно, где эти сотни свободных коек, о которых говорит минздрав. Мы сейчас очень тяжелых пациентов дома оставляем. В доковидный период уже при сатурации меньше 90 % нужно было думать об ИВЛ, а теперь можем дома оставить пациента, например, с сатурацией 77 % – даем человеку кислородом подышать, и все. У таких больных серьезное поражение легких, скорее всего, но мы их даже на КТ не везем, по устному распоряжению старшего врача, потому что все равно нет мест в больницах – некуда госпитализировать, – говорит медбрат пермской скорой Артем Борискин. – В приказе минздрава утверждены показатели, при которых пациента бригада скорой должна везти на томографию: сатурация меньше 95 %, частота дыхательных движений больше 22 в минуту, температура больше 38. Но после сентябрьских очередей на КТ над нами поставили старшего врача, мы ему по телефону озвучиваем показания пациента, и уже он решает, нужно ли КТ. Иногда мы ухудшаем показания, когда понятно, что КТ сделать необходимо, чтобы у человека была возможность попасть в больницу.

Пермский Роспотребнадзор сообщает, что ежедневно в крае проводится около 7,6 тысячи тестов на коронавирус и «в регионе достаточно тест-систем. При этом несколько сотрудников скорой рассказали «Новой», что с июня у них не берут мазки, хотя должны обеспечивать тестами «1 раз в неделю, а при появлении симптомов – немедленно».

Отсутствием лекарств в аптеках занялся губернатор края Дмитрий Махонин: «Проблема с временным дефицитом препаратов в аптеках у всех регионов, она связана с введением новой системы маркировки в стране, краевые власти и я лично сделаем все, чтобы максимально оперативно доставлять лекарства», – заявил Махонин на совещании с представителями аптечных сетей.

В результате, «благодаря личным договоренностям губернатора с производителем лекарств «Фармстандарт», удалось наладить регулярную поставку препаратов: за две недели в аптеки будет доставлено 100 тысяч упаковок «Арбидола», 10 тысяч пачек «Азитромицина» и 150 тысяч упаковок парацетамола, сообщается на сайте правительства края.

«Новая газета» выяснила в службе наличие препаратов для лечения COVID-19, согласно рекомендациям минздрава РФ: «Фавипиравир» и «Ремдесивир» – отсутствуют. «Гидроксихлорохин», «Азитромицин», «Рекомбинантный ИФН-α» и «Умифеновир» («Арбидол») – есть.

Александра СЕМЕНОВА

Саратов

Пациентов – «в очередь»

Саратовская область перешагнула очередную психологическую отметку: с начала недели здесь регистрируется не менее двухсот заболевших коронавирусной инфекцией. В среду, 11 ноября, был побит очередной рекорд: 209 заболевших. Большинство – с пневмонией.

Количество коек под ковид растет – в 22-х лечебных учреждениях региона открыты либо госпитали, либо ковидные отделения. На 11 ноября для заболевших новой коронавирусной инфекцией открыто 4130 коек, из них 2084 с кислородной поддержкой. Свободны почти 700 коек.

Тем не менее, в Саратове пациентов, требующих госпитализации, продолжают ставить «в очередь». По словам медицинских чиновников, дефицита кислорода в Саратовской области нет, как нет и перебоев с его закупками. При нескольких клиниках и ковид-госпиталях сейчас строятся дополнительные кислородные станции.

По-прежнему сложно с наличием необходимых лекарств в аптеках города. В конце октября в социальные сети вылилось множество жалоб, что в аптеках Саратова нет не только анибиотиков, но и лидокаина, воды для инъекций, и даже шприцы есть далеко не везде. В результате, с начала ноября антибиотики можно приобрести только по рецепту врача.

Остаются проблемы с диагностикой ковида. Еще два месяца назад министр здравоохранения региона Олег Костин говорил, что к ноябрю в Саратове будут установлены 9 компьютерных томографов. С весны, по словам министра, он краснел и испытывал стыд на различных совещаниях, потому что в области «компьютерных томографов в амбулаторном режиме практически не было». При диагностике ковида решающее значение имеет именно компьютерная томография. Но к ноябрю аппараты КТ в саратовских поликлиниках так и не появились. В течение двух месяцев новенькие аппараты лежат на складах, потому что на их установку не хватает денег.

Но даже у частников сделать КТ лёгких невероятно трудно: если в середине октября желающим предлагали запись через неделю-две, то сейчас предлагают записываться на декабрь. Анна МУХИНА – «Свободные новости»

Крым и Севастополь

Жалоб меньше не становится

В Севастополе один из самых высоких показателей смертности по стране – 2,48 %. 79 умерших на 3 190 зараженных.

Еще в сентябре заболеваемость держалась на уровне 20-30 человек в день, с середины октября прирост составляет 40-50 человек в день, а последние несколько недель показатели держатся на уровне 70-80 человек. В сентябре власти сообщали, что свободных мест в больницах нет.

Как сообщил на совещании правительства вице-губернатор Александр Кулагин, на прошлой неделе коронавирусом в регионе заразилось более 500 человек, свободный коечный фонд составляет 12%.

Для решения проблем с инфекцией губернатор Севастополя Михаил Развожаев создал горячую линию по вопросам коронавируса — ситуационный центр. Глава региона признал, что на работу центра поступает немало жалоб в соцсетях. И действительно, люди, не сдерживая эмоций, пишут, что работники центра либо не владеют информацией, либо перенаправляют их на другой номер, где попросту не берут трубку.

В республике Крым показатель смертности ниже, чем у соседей, и составляет 1,65%: 183 умерших на 11 157 заболевших.

Еще в сентябре республиканские власти стали развертывать дополнительные площади для госпитализации больных коронавирусом. В республике сейчас 2 747 ковидных и пневмонийных коек, за последние две недели их число увеличили. Тем не менее, жалоб в соцсетях на отказ от госпитализации меньше не становится. О том, что больницы не всегда готовы принять пациентов с симптомами ковида, рассказал «Новой» лидер независимого крымского профсоюза скорой помощи врач Дмитрий Букарев.

– Было достаточно случаев, когда больницы не брали пациентов с пневмонией и они умирали дома. Сейчас региональные власти постановили, что госпитализации подлежат люди, у которых поражение легких более 25%.

Жалоб на нехватку лекарственных препаратов от коронавируса ни в Крыму, ни в Севастополе пока нет.

Надежда ИСАЕВА

Вологда

Складывать штабелями?

Койки. В Вологодской области, по данным оперштаба, опубликованным 11 ноября, коронавирусные моногоспитали загружены на 81,2%. Причем ситуация в Вологде хуже, чем в Череповце. В одном из госпиталей областной столицы осталось всего четыре свободных койки, во втором – 40 коек. Кроме того, один из вологодских роддомов приспособили для приема пациенток с COVID-19, там свободны 44 койки из 50. В Череповце обстановка чуть лучше: в одном моногоспитале осталось 48 свободных мест, во втором – 82 места.

3 ноября в соцсетях появились фото из моногоспиталя в Вологде, на которых видно, что пациенты лежат в коридорах, а некоторые вообще на полу.

Департамент здравоохранения Вологодской области позже заявил, что люди лежали на полу в знак протеста, не желая, чтобы их кровати ставили в переоборудованной под палату процедурной. 4 ноября в аккаунте правительства Вологодской области в соцсети «Вконтакте» было размещено видеообращение главврача горбольницы №1 Павла Шепринского. Медик заявил, что мест хватает, но иногда пациентов размещают в коридорах даже при наличии свободных мест в палатах – чтобы врачам и медсестрам было удобнее отслеживать их состояние.

Кислород. Пациентка моногоспиталя в Вологде записала видео, на котором видно, что в небольшой палате стоит шесть коек.

— Палаты переполнены, кислорода всем желающим не хватает, — говорит автор.

В череповецкий моногоспиталь в октябре закупили кислородный концентратор, аналогичное оборудование планируют купить для медучреждений Вологды только в ноябре. Начальник областного департамента здравоохранения Сергей Бутаков заявил, что кислород закуплен в полном объеме, у поставщиков кислородных баллонов есть в запасе сырье, опасений, что будут перебои в Вологде, нет.

Лекарства. Медики моногоспиталя в Вологде во время визита в больницу председателя правительства Вологодской области Антона Кольцова пожаловались чиновнику на проблему с поставкой некоторых препаратов, таких как «Актемра» и «Дексаметазон», В соцсетях жители Вологды пишут, что проблемой стало и купить антибиотики в аптеках, особенно импортные. Житель Вологды Александр Сергеевич в соцсети написал, что не смог забрать в аптеке заказанный для его больной коронавирусом жены препарат.

«Мне было сказано, что заказ пришел, но выдать они его не могут. Я спросил причину, на что мне было отвечено, что нет маркировки на данные медикаменты. Я у них спросил: «А если человек умрет, что делать?» Мне было вежливо отвечено: «Обращайтесь к Президенту РФ В. В. Путину».

Редакция NewsVO

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