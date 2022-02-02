«Каждый регион – это государство»

Николай Владимирович Новичков — депутат Государственной Думы, избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ». Представляет в Госдуме интересы Томской, Кемеровской и Брянской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Доктор экономических наук, профессор. В 2010—2012 годах возглавлял министерство культуры Пермского края. В рамках нашей постоянной рубрики #тв2вопросыдепутату мы поговорили с Николаем Новичковым в Инста-эфире ТВ2. Насколько реальна угроза войны, нормально ли лидеру партии иметь квартиру за 350 млн рублей, что такое сверхдоходы и должен ли нести кто-то ответственность за брошенную дорогу за 2 млрд рублей. Эти и другие вопросы мы задали депутату.

Николай Новичков Николай Новичков

Николай, давайте начнем с самой тревожной темы – темы возможной войны. То ли европейской, то ли мировой. За последнее время мы услышали много воинственных заявлений политиков. Вот и лидер Справедливой России Сергей Миронов в конце января заявлял о необходимости скорейшей поставки оружия на восток Украины. Такие заявления, кажется, дополнительно накаляют обстановку. Депутаты не боятся войны? Войны мы боимся. При этом говорим, что против нас война ведется с 2014-го года. Это война на Востоке (Украины – ред), в Донецкой области, Луганской области. Убийство людей в Одессе. Истерия, которая нагнетается западным истэблишментом и киевским режимом – это продолжение войны. Стратегия понятная. Выставить Россию агрессором и загнать ее в определенные рамки. Выставить новые санкции и загнать в определенные рамки, не дать нам развиваться. Это тоже война. А мировой войны не боитесь? Не боюсь. Войны с Украиной быть не может. Может быть освобождение Украины от реваншистского бандеровского режима. Войны с НАТО и США быть не может, потому что это война на самоуничтожение. Это невозможно. А провокации на линии соприкосновения ДНР и ЛНР будут. Но это надо воспринимать именно как провокации, а не как начало полномасштабных боевых действий. А как воспринимать то, что российские войска подтягиваются к границам Украины? Это нормально. Это хорошо. Армия не должна сидеть. Она должна маневрировать. Солдат не должен сидеть на одном месте. Это нормально с точки зрения боеготовности. Мы демонстрируем нашим заокеанским партнерам, что у нас мобильная армия, что она в состоянии передвигаться и совершать маневры. Это надо воспринимать как норму жизни. Никого же не волнует, что депутаты по стране ездят. Вот и солдаты. Просто у них функция другая. Функция армии не только в том, чтобы воевать, но и в том, чтобы на нас не нападали. А это значит демонстрировать высокую боевую готовность. А если войска НАТО подтягиваются - это плохо… Войск НАТО на Украине нет. А если они передвигаются по своей территории, то это нормально. Но если они оказываются на территории Украины – это прямая агрессия против Российской Федерации. Почему? Потому что там живут наши сограждане, наши соотечественники. Это прямая угроза и территориальной целостности России, и интересам России на этом направлении. Я уверен, что войска НАТО не пересекут границу Украины. А почему вы говорите, что это угрожает нашей территориальной целостности? Потому что это наши соотечественники. Вы воспринимаете Украину как часть России? Мы, безусловно, воспринимаем Украину как часть большой России. Это часть большой российской цивилизации, большого российского мира. Кроме того, на территории Украины живут наши соотечественники, и войска НАТО им угрожают.

Автор: Из личного архива Николая Новичкова Автор: Из личного архива Николая Новичкова

Ваша позиция понятна. Еще одна из самых обсуждаемых новостей прошлой недели, связанная с вашей партией – это квартира лидера Справедливой России Сергея Миронова за 350 млн рублей. Как подчёркивает издание «Инсайдер», ни официальные доходы Сергея Миронова, ни доходы его бывшей жены, ни заработки шурина чиновника, на которого оформлена квартира в ЖК "Парк Палас", не позволяют приобрести такую недвижимость. Это при том, что ваша партия "выступает за дополнительное налогообложение элитной недвижимости". Обсуждается ли эта тема как-то в партии или нет? Ни личные доходы, ни личную жизнь председателя партии я не обсуждаю. Не готов обсуждать. Что за издание «Инсайдер» тоже не знаю. В первый раз слышите? В первый раз. Еще раз повторяю, что эта тема не обсуждалась, и я ее не готов обсуждать. На мой взгляд, это неэтично. Давайте поговорим про мои доходы, доходы моей семьи. Про себя готов говорить все, но про своих однопартийцев - нет. Ваш конек - справедливый базовый доход или безусловный базовый доход. Для тех, кто не в курсе объясните, что это такое и почему вы за него ратуете? Справедливый базовый доход – это выплата каждому гражданину РФ ежемесячно 10 тыс. рублей просто по факту того, что он является гражданином страны. Эта концепция не нова. Во многих странах реализуется. Например, жители штата Аляска регулярно получают на свои счета определенные деньги просто по факту того, что они граждане Аляски. Мы богатая страна и можем себе позволить, чтобы граждане просто по факту гражданства получали определенную сумму денег. Каждой семье, где есть ребенок до 18 лет выплачивать по 10 тысяч – это вполне подъемные деньги. Ключевая вещь – это безусловность, просто если есть у человека аккаунт на Госуслугах – он регулярно получает выплаты. Во время ковида несколько раз осуществлялись выплаты людям. Но они каждый раз выглядели, как подачка. Мол, мы, государство, красивое и хорошее, вам, гражданам несчастным, даем по 10 тысяч. Радуйтесь! Такого не должно быть. Не вы, государство, хорошее. А мы, граждане, хорошие. Мы здесь устанавливаем правила. Как граждане. Как народ. Нужно делать это не как эксперимент, а установить безусловно и навсегда. Пока существует российское государство – будут платиться эти деньги. Вы планировали инициировать этот законопроект в начале года. Сделали это? Да. Уже внесен в Госдуму. Есть экспертиза правительства. Понятно, что она критическая. Но мы все равно будем его вносить. Понятно, что Единая Россия будет против. Но это не значит, что мы эту тему не будем трясти дальше. Будем упорно говорить: давайте отменять ЕГЭ, возвращать пенсионный возраст и вводить справедливый базовый доход. А деньги откуда? Государство говорит, что даже на пенсии не хватает… Оно врет. Все посчитано. Хватает. У нас который год государство не может потратить триллион рублей. У нас ежегодно триллион рублей лишних денег. А если еще вспомнить, сколько теряется на госзакупках. Если вспомнить про Фонд национального благосостояния. Вы знаете, что к 24 году объем Фонда национального благосостояния будет равен расходной части годового бюджета. В Фонде будет лежать еще один бюджет! Сейчас уже больше 13 триллионов лежит. А нам нужно четыре на год. То есть, только уже существующего ФНБ хватит на три года. И каждый год мы в него добавляем. То есть, у нас благосостояние граждан падает, а Фонд национального благосостояния растет. Бред же! А Сбербанк наш? Кризис, ковидный год, а у него прибыль. У него который год рекордные прибыли. Прибыль Сбербанка, не выручка, прибыль – по итогам 2021 превысила триллион рублей. А сколько там пакет государственный, напомните пожалуйста… Чуть больше 50 процентов. Кстати, это еще вопрос, почему он не сто процентов. Этот банк создавали миллионы граждан. Несколько поколений. Это наш общий банк. Поэтому неважно, чей там пакет. Пофиг! Это деньги народные. Извольте народу вернуть.

Автор: Со страницы в Фейсбуке Николая Новичкова Встреча с жителями Тахтамышева Автор: Со страницы в Фейсбуке Николая Новичкова Встреча с жителями Тахтамышева

У нас есть вопрос от жителей села Тахтамышево, которые обеспокоены вырубкой леса рядом с селом под песчаный карьер. Соответствующий запрос был уже сделан главой вашей партии Сергеем Мироновым нашему губернатору. Губернатор отделался отпиской, она есть у меня на руках. В курсе ли вы этой проблемы? Буду заниматься этим вопросом. Сегодня еду в Тахтамышево и буду встречаться с людьми. Будем разбираться. То, что губернатор ответил председателю партии Сергею Михайловичу Миронову, действительно отписка. Меня все эти бумажки не сильно волнуют. По большому счету имеет место нарушение прав граждан, которые там проживают и прав граждан Томска, для которых это место отдыха. Право на отдых, на нормальную среду – конституционное право. Поэтому я буду обращаться в Генеральную прокуратуру, чтобы она разбиралась, что там происходит и почему интересы хозяйствующих субъектов ставятся выше людей, которые там проживают. Обещать, что получится с решением проблемы, не могу, обещаю приложить максимум усилий.

К местным вопросам еще вернемся. Пока вот еще о чем. Другая идея вашей объединенной партии гласит, что сверхдоходы должны облагаться налогом в 80-90%. Есть ли какие-то подвижки на этом фронте? Что такое сверхдоходы, кстати, какой порог здесь? Фракция Справедливая Россия – За правду, чемпион по количеству вносимых законопроектов. Я вхожу в десятку. Судьба этих законопроектов, как правило, печальная. Парламентское большинство не волнует наше мнение. Но это не значит, что ими не надо заниматься. Вода камень точит. Иногда парламентское большинство крадет наши законопроекты. Ну и ладно! Вот недавно так было с отменой обязательного техосмотра. Мы давно отстаивали эту идею. Парламентское большинство отправило в свое время этот законопроект в шредер. А потом незадолго до выборов внесло этот законопроект под тем же наименованием. Так они действуют не первый год и по многим позициям будут действовать. И историю со сверхдоходами тоже возьмут на вооружение. У нас ежегодно выводится за рубеж несколько десятков миллиардов долларов. Кто-то скажет: эти деньги компании заработали в России. Замечательно! Заработали в России – в России и тратьте! А если эти доллары пересекают границу, пускай 80-90 процентов останется с этой стороны границы. У нас большинство федеральных торговых сетей зарегистрированы не в России. Магнит, Лента, Пятерочка, Перекресток…Мы каждый день тратим свои деньги в них и обогащаем мировое сообщество. Офшоры разные. Этого не должно быть. Но определенного порога вы пока назвать не можете… Это надо считать. Я пока не считал. Но главное - принцип. С другой же стороны, с определенной цифры доходов вообще не должен браться подоходный. Ни копейки! Главное же надо понять, что плоская шкала налогообложения себя изжила.

Давайте вернемся к томской повестке. Я думаю, вы в курсе, что наш город является историческим поселением федерального значения. Статус есть, а предмет охраны мы никак не можем утвердить в Минкульте. Это при том, что еще три года назад президент дал поручение губернатору Сергею Жвачкину обеспечить сохранность исторического наследия. Но наш губернатор-газовик, кажется, довольно равнодушен к истории. Можете ли вы как депутат, представляющий наш регион, нам чем-то помочь в сохранении томского исторического наследия? В режиме надзора надо обратить внимание Генеральной прокуратуры на это. Это прямое нарушение. Нужно сделать запрос мне. Можно написать мне на почту. Запишите, пожалуйста, адрес моей электронной почты. Отправленное письмо является официальным запросом. У меня простая почта: novichkov@duma.gov.ru Это обращение фиксируется, и я на него обязан ответить.

Другой томский сюжет – строительство кампуса. Региональные власти презентуют проект в Москве, при этом в Томске он не был представлен широкой общественности. До нас долетает информация о канатной дороге через реку, пешеходном вантовом мосте и каких-то автобусах беспилотниках. Однако уже на старте проекта возникла неясность с землей, на которой будет размещаться кампус. Цена проекта 30 млрд рублей, 18 из которых Михаил Мишустин во время визита в Томск пообещал выделить в ближайшие 3 года. Многие у нас в Томске опасаются, что это будет очередной эпик-фэйл, такой же, который уже случился с набережной реки Ушайки. Небольшой участок реки упаковали в гранит и бетон за 1 млрд рублей, но никто не пользуется этим общественным пространством. Вникали ли вы как депутат, представляющий регион, в эту историю? Если я отправлю формальный запрос, но на него, скорее всего, получу формальный ответ, что публичные слушания проведены, и на них пришло 20 человек. Позиция властей будет, что сами томичи и не пришли на слушания, в этом проблема. Установить норматив, чтобы в публичных слушаниях принимали участие 50% населения невозможно. Тогда в принципе ни одно решение не будет принято. Поэтому формально заставить региональную власть что-то обсуждать с общественностью, невозможно. Но можно привлекать внимание к этой теме. Это ведь дело не одного года, это дело на десятилетия. Это история, которая будет определять облик города в ближайшие годы. Здесь мы с вами вместе должны работать и кричать об этом на каждом углу.

Просто есть опасения, что бюджетные деньги будут выброшены на ветер. У нас перед глазами, кроме никому не нужной набережной за миллиард, есть еще недостроенная левобережная дорога за 2 млрд рублей. Губернатор в свое время, когда пришел в БД, заявил, что дорога не нужна и стройку заморозили. Государственные деньги фактически выброшены на ветер и никто не несет ответственности. Кстати, на ее завершение необходима была сумма порядка миллиарда рублей – это ровно те деньги, которые были потрачены на набережную Ушайки. Можете ли вы как депутат Госдумы инициировать проверку обоснованности решения губернатора? Жалко же закопанных денег. Давайте вместе делать запросы. Я могу инициировать все, что угодно. Но я не хочу это делать один, а хочу, чтобы это была общественная инициатива. У меня есть, чем развлечься в жизни. Есть, чем заняться. Я считаю, что должен быть интересант, который этим горит с утра до вечера. Я с удовольствием присоединюсь к общественности. Запрос – это самое простое, что можно сделать. Наша задача - вопрос решить, а не запрос написать. Как говорил один известный шахматист, надо делать ходы. Но в принципе, вы слышали об этой томской проблеме? Да, конечно. Я не отказываюсь ей заниматься, просто считаю, что депутат ничего не должен делать от своего имени. Он не себя представляет, а людей.