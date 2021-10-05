«Касперович попросила меня написать заявление за дочь Кляйна»: новые подробности дела мэра Томска

В Советском районном суде рассматривают второй эпизод обвинения в деле мэра города Ивана Кляйна. Согласно версии обвинения, Кляйн подписал незаконное постановление, предварительно согласовав предоставление участка земли своей дочери Светлане. В последующем Светлана Кляйн выкупила земельный участок без торгов по кадастровой цене, которая была ниже рыночной, по оценке обвинения, на 180 тысяч рублей. Ранее свидетели не могли объяснить, почему заявление Светланы Кляйн было зарегистрировано 13 мая, а рассмотрели его, согласно протоколу Комиссии, 12 мая. О том, как именно это произошло, и шла речь в суде 1 октября.

Автор: Валерий Доронин

«Стандартная процедура»

Как мэрия распределяет земельные участки? Сначала находят соответствующий участок и выносят постановление, на основании которого он ставится на кадастровый учет. Затем начинается подготовка к аукциону — все документы передают в департамент недвижимости. Там утверждается схема расположения земельного участка и другие документы. Однако в марте 2015 года Земельный кодекс изменился: появился способ передачи участка земли гражданам под цели индивидуального жилищного строительства без торгов. Нужно только предварительно опубликовать извещение о возможности покупки земельного участка. Именно по этой новой схеме и проходило формирование того самого участка земли на ул. Пастера, 44/2. Однако тут начались неожиданности. — Меня пригласила в свой кабинет начальник департамента архитектуры и градостроительства Анна Касперович и поручила подготовить заявление от имени Светланы Кляйн, как я понимаю, родственницы Ивана Григорьевича, о предварительном согласовании земельного участка по ул. Пастера 44/2. Это было 13 мая, — рассказывает председатель комитета по формированию земельных участков Любовь Климова, которая в 2015 году исполняла обязанности секретаря комиссии по предоставлению земельных участков.

По словам свидетельницы, Анна Касперович не давала каких-то пояснений относительно своего указания. — Меня вызвал руководитель и сказал оформить это заявление. Не было никаких пояснений вообще. — А почему Светлана Кляйн сама не могла оформить это заявление? — интересуется прокурор. — Я ответить вам на этот вопрос не могу, — говорит свидетель. — А вы задавали этот вопрос Касперович? В чем проблема была сделать это самой гражданке, как это делают все остальные... — Конечно, это было очень неожиданно и, конечно, я этот вопрос задавала. Ответа я не получила.

В итоге Любовь Климова подготовила заявление (с ее слов без подписи) и отнесла в канцелярию департамента, где его зарегистрировали. А затем включили в заседание Комиссии по предоставлению земельных участков. — А Комиссия когда проводилась? — 12 мая. — Вы сказали, что заявление писали 13 мая. Комиссия уже была? — уточняет прокурор. — Фактически Комиссия уже прошла. Но я формировала протокол и могла включить этот вопрос в протокол, — отвечает Климова. При этом она не знает, почему заявление не стали рассматривать на следующем заседании Комиссии, которое должно было состояться через неделю.

— А Кляйн Светлану Ивановну вы лично-то видели? — Вообще, нет, — ответила Климова.

При этом, Любовь Климова отмечает: из-за того, что участок был уже образован, заявление должно было быть отклонено. Но образование участка перед его продажей — не единичный случай. По такому же принципу образовали еще 11 участков на улице Пастера. Правда, подробности выделения остальных участков в 2015 году Любовь Климова не помнит. — Я не юрист, я не могу давать оценок, — так отвечает Климова на просьбу адвоката оценить, законно ли были приняты решения по соседним участкам. Показали адвокаты и то самое заявление, якобы Климовой написанное. Правда, стояла на заявлении подпись Светланы Кляйны. — Я вижу здесь чью-то подпись. Но чья она, пояснить не могу, — ответила свидетельница. При этом, она подтверждает, что процедура продажи участка была максимальной открытой — информация о земельных участках, выставленных на торги, была опубликована на сайте госторгов РФ, в сборнике материалов администрации Томска и на сайте ДАиГ. «Это говорит об открытости процедуры. Чтобы каждый гражданин РФ видел эту информацию, и если он намерен был участвовать в торгах, мог бы это осуществить», — говорит Климова. Правда, других участников заявок на торги по этому участку не поступило. Возможно, дело в том, что данный участок имел почти треугольную форму с рельефом в виде двухметрового перепада высот, переходящего в 6-метровый овраг сразу за границей участка. Подъездов к участку не имелось, подойти можно было со стороны смежных участков.

Примечательно и то, что владельцы соседних участков, которые были выделены по такой же процедуре, оспорили их первоначальную стоимость в суде и в итоге приобрели земли по цене в два раза ниже кадастровой стоимости.

«Стороне защиты по-прежнему непонятно, каким образом обвинение может настаивать на умысле нашего подзащитного. Очевидно, что о бюрократических нарушениях он не был осведомлен, незаконных поручений он не давал, а обвинять Ивана Григорьевича в том, что он стремился сэкономить своей дочери 180 тысяч рублей на фоне масштаба благотворительной деятельности семьи Ивана Григорьевича, просто несерьезно», — комментирует адвокат Ивана Кляйна Лариса Шейфер.

Автор: Валерий Доронин. Адвокат Ивана Кляйна — Лариса Шейфер

«Вопрос морали»

Отвечая на вопрос адвокатов, Любовь Климова говорит, что по-прежнему работает в администрации и к ответственности за фальсификации не привлекалась. Слово берет Иван Кляйн. — Как вы считаете, Любовь Викторовна, Анна Александровна Касперович дала вам такое распоряжение законно? — спрашивает он. — Нет, конечно. Это незаконно. — А как должен себя вести муниципальный служащий, если ему поступают такие просьбы? — задает следующий вопрос мэр города. Прокурор просит вопрос снять, судья Николай Хабаров соглашается с этим. — Этот вопрос, скорее, вопрос морали. Риторический, можно сказать. Все мы знаем, как должен вести себя государственный служащий в таких ситуациях, — замечает судья.