Карьерный взлет: от вахтера до учредителя

Истории

Петру Хилюку, по его подсчетам, охранное предприятие, где он работал, задолжало по зарплате больше 400 тысяч рублей. Добиться выплаты он не может: трудоустроен Петр Кириллович был неофициально. Простой, доверчивый, «старого уклада», он полагал, что обещание может заменить официальный договор. Правда, одну бумагу в конце сентября он все-таки подписал.

«Я теперь директор, — заявил он дочери на ее реплику о бессмысленности ходить на работу, за которую не платят. — Меня попросили выручить, и я согласился. Мне обещали, что раз я помог, отдадут мою зарплату».

Так Петр Хилюк официально стал учредителем ЧОПа «Легион Д». Одного из нескольких ЧОПов, где он неофициально трудился. Больше шести лет он работает на одних и тех же людей, хотя вывески у ЧОПов постоянно меняются.

На работу в охранное предприятие Петр Кириллович пошел, после того как бетонный завод, где он он работал, разорился. Пенсию начали выплачивать на год позже, так как выяснилось, что завод последние годы не платил отчисления в Пенсионный фонд. В итоге пенсия у Петра Хилюка минимальная. Была восемь тысяч, сейчас 11 тысяч.

— У меня был только первый договор с ЧОП «Вымпел». (ЧОП «Вымпел» исключен из Реестра малого и среднего предпринимательства. В состав исполнительных органов входят дисквалифицированные лица. (www.rusprofile.ru). Я не переходил из предприятия в предприятие, там они сами названия меняют и директоров, так что всех не упомнишь. Работал в магазине «Ласточка», в парфюмерном магазине, в школах, в Советской и Кировской администрации. В Крым дважды меня на вахту отправляли. Первый раз в Крыму был полгода в 2016 году. Хотя посылала меня туда начальница Янтарева Ольга Анатольевна всего на месяц.

Второй раз в Крым Петр Хилюк съездил в 2017-2018 годах. Очень быстро оказался там без денег, хотя ему и сменщику обещали командировочные на еду и на квартиру. Дочь Петра вывозила отца с Крыма, купив обратный билет на собственные деньги.

— Второй раз я был в Крыму почти год. Янтарева ничего не заплатила. Она мне дала деньги на квартиру только на первую неделю. На пропитание давала лишь периодически. Если бы я с собой не взял денег, не на что было бы жить. А зарплату мне она за год работы в Крыму вообще не дала. Договора официального у меня уже не было. Я как работал, так и работал.

— И вас не беспокоило, что в этом случае вас, попросту выражаясь, могут кинуть?

Петр Хилюк молчит.

— Я ей потом позвонил, говорю: Ольга Анатольевна, когда вы со мной будете рассчитываться? А она меня послала на три веселых буквы. Хотя если бы не это оформление в учредители, я, может, и дальше бы там работал. Так как последние пять месяцев она вроде начала платить.

— Сколько по вашим подсчетам должны по зарплате?

— Я всю ночь сегодня считал: почти 200 тысяч она мне должна за Томск и почти 200 тысяч за Крым. То есть 400 тысяч рублей. Это только мне. А у меня же там в Крыму напарник остался, это меня дочь вывезла, а он так там и живет. И ему не заплатили.

Петр — не единственный вахтер, который неожиданно пошел на повышение. Его сменщик — Андрей Новокрещенных – сейчас значится директором двух ЧОПов, «Сокол» и «Рысь» (информация есть в открытых источниках). Выяснила это дочь Петра Хилюка Ольга Скирневская, которая, пытаясь спасти отца от учредительства, провела собственное расследование. Мы поговорить с Андреем Новокрещенных не смогли. Говорят, он всего теперь боится и не берет чужие номера.

— Я ему дозвонилась, — рассказывает Ольга Скирневская. — Говорю, вы в курсе, что на вас фирма «Сокол», а на «Соколе» по исполнительным делам два с половиной миллиона рублей. Он мне говорит, все нормально, меня с директорства уже уволили, то есть он даже не знает, что директором так и остался. Говорю ему: а вы в курсе, что на вас еще другой ЧОП открыли в сентябре этого года? Он испугался. В результате мне перезванивает Янтарева — говорит, что ты свой нос суешь. Я ее просила, умоляла забрать фирму у отца, она нам не нужна. Но она меня послала на… А отец даже не понимает всех возможных последствий.



Дочь Хилюка говорит, что вовремя отца «поймала». На него собирались оформить еще и директорство. При этом реальными директорами остаются те, кому эти ЧОПы фактически и принадлежат. С липовых директоров потом просто берут генеральную доверенность и действуют от их лица.

ЧЕМ ГРОЗИТ ПОВЫШЕНИЕ?

Учредитель отвечает за фирму, в том числе за ее долги. Отказаться от учредительства не так-то легко. В случае с Петром Хилюком, видимо, придется действовать через суд. Просто пойти написать заявление и передать фирму другому не получится. Ликвидация тоже требует времени и денег. Ликвидация ООО на томском рынке стоит примерно сто тысяч рублей. Ольга уже узнавала.

Штрафы, административная ответственность и все предписания, в том числе Росгвардии, курирующей и лицензирующей ЧОПы, это все ответственность директора.

Итак, посмотрим официальные источники. В списке только те ЧОПы, что фигурировали в многочисленных жалобах людей в редакцию ТВ2.

ООО ЧОО «Сокол» (директор Андрей Новокрещенных, учредитель Ломакина Н. И.) ЧОП «Легион Д» (учредитель Петр Хилюк, директор Давыдова К .А.) ООО ЧОО «ФОРТ С2-Благовещенск» (директор Ломакин С. В., учредитель Янтарева О. А.) ЧОП «Вымпел» (директор Ломакин С. В., учредитель Янтарева О. А.) ООО ЧОП «Рысь» (директор Андрей Новокрещенных, был директором Ломакин С. В., учредитель Янтарева О. А.)

Реальными владельцами данных ЧОПов называют Ольгу Янтареву с сыном и Сергея Ломакина. С августа прошлого года именно на них жалуются многочисленные вахтеры-охранники. Жалобы похожи: долги по заработной плате и неофициальное трудоустройство. Пенсионеры, а их среди вахтеров большинство, либо просто верят работодателю на слово, либо не трудоустраиваются, соглашаясь с руководством, что это более выгодно: фирме не нужно платить за них налоги, а у работающего пенсионера не сократят и без того маленькую пенсию.

НАПОМНИМ

Август 2018 года. В редакцию ТВ2 приходит женщина и рассказывает, что в администрации Советского района в буквальном смысле голодает охранник. Он просит покушать у проходящих мимо людей. У охранника нет сменщика, он не может покинуть пост и ему не платят зарплату. Информация подтверждается. Пенсионер Александр Саурмилих, официально не трудоустроенный, не уверен, в каком именно ЧОПе он работает. На форме значится ЧОО «Сокол». Но у администрации договор с ЧОПом «Легион Д». «Сокол», где директором сейчас охранник Андрей Новокрещенных. «Легион Д», где учредителем сейчас Петр Хилюк. Тогда мы впервые слышим фамилии Янтарева и Ломакин. После выхода материала удается вернуть часть денег по зарплате, собрать деньги на дорогу и отправить Саурмилиха в Новосибирскую область, где он и живет. Статья «Охранник администрации Советского района «попал в рабство».

Сергей Райский — бывший охранник ЧОО «Сокол» официально не трудоустроенный, после выхода материала получил долги по зарплате полностью и ушел работать в другой ЧОП, где его трудоустроили официально. Статья «Рабов» у ЧОПа оказалось много».

Пенсионерка Тамара Братченко устроилась работать охранником в ЧОПы «Вымпел» и «Сокол». Официально трудоустроена не была. Ей были должны не только по зарплате. Тамара Братченко заняла Янтаревой личные 80 тысяч рублей (без расписки), но та деньги возвращать ей отказывалась. Статья «Вечные грабли».

И это только некоторые истории.

Все это время мы тщетно пытались пообщаться и выслушать вторую сторону: Ольгу Янтареву и Сергея Ломакина. Янтарева обвиняет нас во лжи и бросает трубку, ничего не объясняя и отказываясь говорить под запись. Ломакин наконец-то согласился с нами встретиться, но, выслушав вопросы, убежал. Единственный, кто с нами общается, Алексей Янтарев — сын Ольги Янтаревой, проживающий вроде бы в Крыму. Формально, по открытым источникам, он в этих ЧОПах не значится. Алексей утверждает, что все работники, в том числе Петр Хилюк, были трудоустроены и долгов по зарплате ни перед кем нет, в том числе перед Хилюком. На просьбу прислать подтверждающие документы (трудовой договор, зарплатные ведомости) нам не ответили. Единственное, что прислали копии трех лицензий: ЧОПы «Сокол», «Легион-Д» и «Рысь».

— По Хилюку — деньги ему были выплачены в полном объеме, есть документы это подтверждающие за какое-то время, — утверждает Алексей Янтарев (запись телефонного разговора имеется в редакции). — С Хилюком был договор устный (по поводу учредительства — прим. редакции), что предприятие не будет вести никакую деятельность. На что он в принципе согласился. <…> К нему и к Новокрещенных никаких вопросов не может быть. Потому что данные предприятия подаются с нулевыми балансами и не ведут никакую хозяйственную деятельность. «Легион Д», «Сокол» и «Рысь» сейчас реально не работают. Хотя у них есть лицензии. <...> Но после Нового года мы их перерегистрируем, так как у нас новые директора сейчас проходят обучение. У Новокрещенных это обучение было, и ему предложили оклад за учредительство и директорство.

— А Хилюк получает что-то за учредительство?

— У него тоже есть оклад, что-то в районе десяти тысяч. Они буквально два месяца занимают эту должность (Хилюк с конца сентября), и согласились они на это сами.

— Когда Хилюк получит этот оклад?

— Сейчас Ольга Анатольевна (Янтарева — прим. редакции) ведомости подготовит, и он будет получать. Скорее всего, до Нового года.

— А в каком именно ЧОПе он у вас работал?

— Он работал, по-моему, в «Соколе».

— Вы сейчас со всеми своими сотрудниками заключаете договоры при приеме на работу?

— Конечно. Однозначно.