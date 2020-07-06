Карегодский заказник: уничтожение разрешено?

Что является основанием для назначения санитарных рубок?
Основанием для назначения санитарных рубок является акт лесопатологического обследования. Это внушительный документ, а сама его форма зарегистрирована в Минюсте. В нем учитывается все – и категория состояния, и наличие вредителей, болезней, и процент деревьев, который подлежит выборке. Затем по специальным таблицам определяется, потерял устойчивость лес или нет.
В настоящее время составление актов лесопатологического обследования не является лицензированной деятельностью и заниматься ей может практически любой работающий в лесу человек.
– Т. е. этим может заниматься просто частное лицо?
– К сожалению, да. Любой лесозаготовитель сам может сделать лесопатологическое обследование.
Затем этот акт должен пройти определенную процедуру. Лесничество должно выехать на место и принять эту работу. После этого эти документы отправляются в департамент лесного хозяйства и там проверяются все данные. Потом пишется заявка на включение в реестр Центра защиты леса. После того как Центр их изучит, то принимается решение о включении актов в реестр поврежденных и погибших насаждений. Акты публикуются на сайте департамента лесного хозяйства Томской области
. Если за 20 дней с момента публикации акта лесопатологического обследования никто не нашел в нем никаких изъянов, то можно приступать к рубке леса. За 20 дней, что акт висит на сайте департамента лесного хозяйства, любой гражданин РФ может его посмотреть и написать свои замечания.Кто может проводить санитарные рубки?
Санитарными рубками занимается ОГАУ «Томсклесхоз». Если он не в состоянии сам это сделать, то он вправе заключить договор с любой организацией без торгов и аукционов.
Для того чтобы заготовить здоровый лес, необходимо взять в аренду участок. Для этого надо провести кучу мероприятий – подготовить участок, выставить его на аукцион, выиграть этот аукцион, потом договор аренды зарегистрировать в соответствующих структурах, разработать проект освоения лесов и только затем приступать к самой заготовке леса. Это очень сложная и длительная процедура. При санитарных рубках это краткосрочный договор, и любой человек, который хочет поработать в лесу, может взять один, десять или 100 гектаров и вырубить их.
Т. е. если участок в аренде, то ты за него отвечаешь. А здесь пришел, заготовил лес, убрал погибшие деревья, и этого достаточно. Лесовосстановительные работы не требуются, это уже ответственность департамента лесного хозяйства. Уборка отходов после вырубки леса регулируется договором с «Томсклесхозом» и самим заготовителем. Все зависит от цены договора.
Как устанавливается цена на лес, который идет под санитарную рубку, Александр Чемоданов не знает. Этот вопрос не в его компетенции.Сколько можно хранить лес в штабелях после проведения санитарной рубки?
Хранение леса в штабелях в летнее время запрещено. Это будет рассадник вредителей. Заготовленная в зимний период древесина летом должна защищаться. Например, древесина должна быть ошкурена. Тогда она не будет заселяться вредителями. Есть способы - дождевание и укрывание лапником в весенний период. Плюс обработка инсектицидами. Основная угроза для заготовленной древесины – это семейства усачей и короедов.