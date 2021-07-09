Карегодский заказник: уничтожение разрешено?
С особым цинизмом. Под видом санитарной рубки на особо охраняемой природной территории в Томской области заготавливают деловую древесину
Ровно год прошел с момента поездки съемочной группы ТВ2 в Карегодский заказник. На видео мы зафиксировали, как под видом санитарной рубки на особо-охраняемой природной территории шла заготовка деловой древесины. Многочисленные штабеля здорового кругляка были доказательством этого. Кроме того, во время поездки были зафиксированы и другие многочисленные нарушение – оставленные порубочные остатки на местах рубки деревьев, брошенные бочки из-под ГСМ, захламление территории бытовым мусором, несвоевременный вывоз заготовленной древесины и многое другое.
На месте мы выяснили, что варварской вырубкой деревьев в заказнике занимается бывший партнер и друг начальника Департамента лесного хозяйства Томской области Артема Конева Валентин Широков. Обо всем этом мы написали в материале «Карегодский заказник: уничтожение разрешено». Буквально на следующий день после публикации ТВ2 на место выехала комиссия из пяти человек, которая никаких нарушений не обнаружила. В распоряжение ТВ2 попал акт проверки, который подписали директор филиала ФБУ «Рослесзащита»–«Центр защиты леса Томской области» А. В. Чемоданов, заместитель прокурора Молчановского района Е. А. Гуслов, заместитель начальника отдела охраны департамента лесного хозяйства Томской области М. Н. Егоров, заместитель начальника отдела воспроизводства лесов департамента лесного хозяйства С. М. Денисенко, главный специалист комитета государственного контроля лесного и пожарного надзора департамента лесного хозяйства С. Ю. Власов.
ТВ2 не устроил такой результат проверки. Через месяц в заказник мы отправились уже вместе с представителями Гринпис и «Новой газеты». После подключения федеральных ресурсов выяснилось, что нарушения-таки были. 21 сентября 2020 года СК по Томской области на основании материалов регионального УФСБ, прокуратуры Томской области и УМВД по факту вырубки леса в Карегодском заказнике возбудило уголовное дело. В Департаменте лесного хозяйства прошли обыски. Но вот незадача – в этом уголовном деле до сих пор нет фигурантов. Сроки расследования переносились несколько раз, последний – до 10 августа 2021 года. Кто виноват в незаконной санитарной рубке в природоохранной зоне, до сих пор не установлено. При этом в сообщении СК говорилось, что в результате рубок в Карегодском заказнике лесному фонду Томской области был причинен значительный ущерб на сумму более 9,5 млн рублей.
На месте мы выяснили, что варварской вырубкой деревьев в заказнике занимается бывший партнер и друг начальника Департамента лесного хозяйства Томской области Артема Конева Валентин Широков. Обо всем этом мы написали в материале «Карегодский заказник: уничтожение разрешено». Буквально на следующий день после публикации ТВ2 на место выехала комиссия из пяти человек, которая никаких нарушений не обнаружила. В распоряжение ТВ2 попал акт проверки, который подписали директор филиала ФБУ «Рослесзащита»–«Центр защиты леса Томской области» А. В. Чемоданов, заместитель прокурора Молчановского района Е. А. Гуслов, заместитель начальника отдела охраны департамента лесного хозяйства Томской области М. Н. Егоров, заместитель начальника отдела воспроизводства лесов департамента лесного хозяйства С. М. Денисенко, главный специалист комитета государственного контроля лесного и пожарного надзора департамента лесного хозяйства С. Ю. Власов.
ТВ2 не устроил такой результат проверки. Через месяц в заказник мы отправились уже вместе с представителями Гринпис и «Новой газеты». После подключения федеральных ресурсов выяснилось, что нарушения-таки были. 21 сентября 2020 года СК по Томской области на основании материалов регионального УФСБ, прокуратуры Томской области и УМВД по факту вырубки леса в Карегодском заказнике возбудило уголовное дело. В Департаменте лесного хозяйства прошли обыски. Но вот незадача – в этом уголовном деле до сих пор нет фигурантов. Сроки расследования переносились несколько раз, последний – до 10 августа 2021 года. Кто виноват в незаконной санитарной рубке в природоохранной зоне, до сих пор не установлено. При этом в сообщении СК говорилось, что в результате рубок в Карегодском заказнике лесному фонду Томской области был причинен значительный ущерб на сумму более 9,5 млн рублей.
В государственном зоологическом заказнике «Карегодский» рубят совершенно здоровый лес, а больной оставляют. Под видом сплошной санитарной рубки на особо охраняемой природной территории фактически идет заготовка деловой древесины. Об этом ТВ2 сообщил сотрудник экологического центра «Стриж» Евгений Мурзаханов.
Карегодский заказник находится в составе Молчановского лесничества. Это не так далеко от Томска, но туда надо добираться еще и по воде. Ищем человека, который сможет нам помочь с лодкой. Вспоминаем, что в Молчанове живет один из героев нашего фильма о природе «365 дней в Томской области» Владимир Рогоев. Телефон у охотоведа из Молчановского района, к счастью, сохранился прежний. Вот только к должности прибавилась приставка экс. Оказывается, Владимира Николаевича при смене руководства в «Облохотуправлении» сначала уволили, а когда он через суд восстановился на работе, то сократили. Владимир Николаевич не только согласился нас доставить до места, но и вызвался прокомментировать ситуацию с вырубкой леса, поскольку территорию заказника он знает, как свои пять пальцев.
Карегодский заказник находится в составе Молчановского лесничества. Это не так далеко от Томска, но туда надо добираться еще и по воде. Ищем человека, который сможет нам помочь с лодкой. Вспоминаем, что в Молчанове живет один из героев нашего фильма о природе «365 дней в Томской области» Владимир Рогоев. Телефон у охотоведа из Молчановского района, к счастью, сохранился прежний. Вот только к должности прибавилась приставка экс. Оказывается, Владимира Николаевича при смене руководства в «Облохотуправлении» сначала уволили, а когда он через суд восстановился на работе, то сократили. Владимир Николаевич не только согласился нас доставить до места, но и вызвался прокомментировать ситуацию с вырубкой леса, поскольку территорию заказника он знает, как свои пять пальцев.
Владимир Рогоев
То, что мы обнаружили на месте, превзошло все наши ожидания. Смотрите сами.
Государственный зоологический заказник «Карегодский» считается особо охраняемой природной территорией областного значения. Ключевое слово «считается». Потому что на самом деле оказалось, что на территории заказника под видом сплошной санитарной рубки можно делать все, что угодно: прокладывать дороги, устраивать свалки, бросать сломанную технику и тару из-под топлива, рубить здоровый лес. При этом в положении о заказнике говорится, что целью его образования является «сохранение и восстановление биологического разнообразия, а также природных экосистем во всем их разнообразии».
Пункт № 13 положения о заказнике гласит, что здесь запрещается проведение рубок, кроме рубок ухода и санитарно-оздоровительных мероприятий, рубок в целях охраны и защиты лесов в порядке, установленном действующим законодательством.
Запрещено захламление мусором, отходами лесозаготовок, отходами производства и потребления.
Запрещено нарушение местообитаний редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных.
Запрещено нарушение почвенно-растительного покрова.
Запрещен проезд механизированного транспорта.
Запрещено захламление мусором, отходами лесозаготовок, отходами производства и потребления.
Запрещено нарушение местообитаний редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных.
Запрещено нарушение почвенно-растительного покрова.
Запрещен проезд механизированного транспорта.
“
Все, что вы видите вокруг, происходит в самом центре заказника. Если посмотреть по карте, то мы находимся недалеко от озера Глубокое, - говорит Владимир Рогоев. - А здесь кругом помойки. Брошенные бочки из под горюче-смазочных материалов, разливы масла, мазут, использованные фильтры и запчасти от машин. Все инструменты должны находиться в вагончике. Да, даже не в заказнике, на территории в лесу такого не должно быть. У нас сейчас сезон повышенной пожароопасности, мы говорим о предупреждении лесных пожаров, а тут везде легковоспламенимые материалы разбросаны. Или здесь уже нечему гореть?
Свалки и брошенная вдоль дороги техника сменяются бесконечными полями с пеньками, штабелями прошлогодней и свежей деловой древесины.
Карегодский государственный заказник
Карегодский государственный заказник
Карегодский государственный заказник
“
Лес в штабелях - это не больной лес. Но он может стать источником распространения заразы. Мы видим, что в нем уже полно жуков усачей. Потому что лес лежит здесь уже больше года. И вот эта вся живность - огневка, короеды, усачи - они размножаются и могут двинуться отсюда на живой зеленый лес, где не было пожара, - говорит Владимир Рогоев.
Оценить масштабы бедствия в Карегодском заказнике мы попросили профессионального лесопатолога. Мы специально не будем называть его имени, так как он работает в лесной отрасли и может столкнуться с давлением административных структур. Тем не менее независимый эксперт согласился нам помочь, съездить в заказник, оценить ситуацию на месте и проанализировать снимки из космоса.
Формальным поводом для проведения лесопатологического обследования и затем назначения сплошных санитарных рубок в Карегодском заказнике стал пожар 2012 года. Согласно акту о лесном пожаре в Молчановском районе, его площадь составила 3333,5 гектаров. Его тушили больше двух недель, с 16 по 31 июля 2012 года.
Пожар квалифицирован как низовой устойчивый сильный.
Преобладающая порода сосна.
Пострадало 2025 деревьев.
Для реализации древесины подходили все 2025 деревьев.
Общая площадь пожаров в гектарах - 3337,5, из них лесная площадь - 2391,5.
Потери в результате пожара - 49 996 кубометров на сумму 224 238 рублей.
Стоимость лесовосстановительных работ - 7,8 млн рублей.
Стоимость работ по тушению - 1,5 млн рублей.
Общая сумма ущерба - 9,5 млн рублей.
Основные болезни после пожара – губка сосновая, трутовик ложный и трутовик настоящий.
Преобладающая порода сосна.
Пострадало 2025 деревьев.
Для реализации древесины подходили все 2025 деревьев.
Общая площадь пожаров в гектарах - 3337,5, из них лесная площадь - 2391,5.
Потери в результате пожара - 49 996 кубометров на сумму 224 238 рублей.
Стоимость лесовосстановительных работ - 7,8 млн рублей.
Стоимость работ по тушению - 1,5 млн рублей.
Общая сумма ущерба - 9,5 млн рублей.
Основные болезни после пожара – губка сосновая, трутовик ложный и трутовик настоящий.
Поврежденные пожаром деревья специалисты предлагали сразу отдать под рубку, чтобы они не стали источником распространения вредителей по всему близлежащему лесному массиву. Но не случилось. Через пять лет в Молчановском лесничестве вдруг вспомнили и решили провести лесопатологическое обследование пострадавших от пожаров участков в Карегодском заказнике. На сайте департамента лесного хозяйства можно найти акты лесопатологических обследований в Карегодском заказнике, которые проводили сотрудники Молчановского лесничества, подписанные главным лесничим Молчановского района Олегом Безручкиным, экс-начальником департамента лесного хозяйства Томской области Михаилом Малькевичем и нынешним начальником департамента лесного хозяйства Артемом Коневым.
Фрагмент акта лесопатологического обследования
А так выглядят акты по отводу лесосек под сплошные санитарные рубки в Карегодском заказнике
Согласно данным, размещенным на официальном сайте департамента лесного хозяйства Томской области, на территории урочища «Обско-Чулымское» Суйгинского участкового лесничества Молчановского лесничества Молчановского района Томской области в границах особо охраняемой природной территории государственного природного заказника областного значения «Карегодский» проведены лесопатологические обследования инструментальным способом, по результатам которых составлены и утверждены акты лесопатологического обследования: № 1 от 02.08.2017, № 2 от 03.08.2017, № 3 от 03.08.2017, № 4 от 04.08.2017, № 25 от 20.12.2017, № 26/12/2018 от 14.12.2018, № 27/12/2018 от 14.12.2018, № 28/12/2018 от 14.12.2018, № 4/12/2019 от 16.08.2019, № 5/12/2019 от 16.08.2019.
"Итого по этим актам под сплошную санитарную рубку отдан лес на площади 770,1 га, а объем древесины, подлежащей рубке, составил 132,5 тыс. куб. м. Причиной повреждения насаждений являются лесные пожары 2012, 2015 и 2016 годов, а именно: прогар корневой шейки и подсушивание луба более 2/3 и 3/4 окружности ствола, сосновая губка, трутовики ложный и настоящий. Инструментальное лесопатологическое обследование проводилось в 2017, 2018 и в 2019 годах", - сообщил нам по итогам изучения официальных документов наш независимый лесопатолог.
"Итого по этим актам под сплошную санитарную рубку отдан лес на площади 770,1 га, а объем древесины, подлежащей рубке, составил 132,5 тыс. куб. м. Причиной повреждения насаждений являются лесные пожары 2012, 2015 и 2016 годов, а именно: прогар корневой шейки и подсушивание луба более 2/3 и 3/4 окружности ствола, сосновая губка, трутовики ложный и настоящий. Инструментальное лесопатологическое обследование проводилось в 2017, 2018 и в 2019 годах", - сообщил нам по итогам изучения официальных документов наш независимый лесопатолог.
А теперь давайте посмотрим, что происходило с лесом в Карегодском заказнике с 2011 года, когда еще не было пожара, после него и после проведения санитарных меропрятий в 2018, 2019 и 2020 годах. При анализе спутниковых снимков в открытом доступе через геоинформационные системы Google Earth и ресурса https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/ видно состояние лесных насаждений в динамике. Желтым цветом обозначены контуры участков, отведенных под сплошную санитарную рубку на основании актов лесопатологического обследования.
"На данных космоснимках видно, что, несмотря на наличие участков площадью более 0,5 га, имеющих здоровые или ослабленные деревья, данные участки в нарушение закона не были исключены из рубки. Также видно, что наиболее усохшие и погибшие участки леса в рубку не были назначены, а наоборот, участки с более здоровыми и зелеными насаждениями вырублены. Данные факты также подтверждаются при натурной оценке состояния насаждений", - пишет в заключении по итогам леопатологического обследования наш независимый эксперт.
Согласен с мнением нашего лесопатолога и руководитель лесного отдела Гринпис в России Алексей Ярошенко. "На мой взгляд, это очень близкий аналог известной истории с
рубкой в заказнике Туколонь в Иркутской области, по которой сейчас
расследуется уголовное дело и арестован бывший министр
лесного хозяйства Иркутской области Сергей Шеверда", - говорит Алексей Ярошенко после просмотра видео из Карегодского заказника и мониторинга космоснимков.
рубкой в заказнике Туколонь в Иркутской области, по которой сейчас
расследуется уголовное дело и арестован бывший министр
лесного хозяйства Иркутской области Сергей Шеверда", - говорит Алексей Ярошенко после просмотра видео из Карегодского заказника и мониторинга космоснимков.
Очевидно, что при назначении санитарных рубок выбирали в первую
очередь относительно малоповрежденные огнем участки леса или даже, возможно, совсем не поврежденные - а обширные горельники почти не трогали. Это очень хорошо видно на вашем видео на тридцать третьей секунде.
Прилагаю пару более свежих космоснимков Sentinel 2 - (за 29 июня
2020 года). Этот участок отмечен желтой стрелкой. А на более раннем (за 4 августа 2019 года) хорошо видно, что это вполне зеленый участок, без явных признаков повреждения. Это, конечно, не значит, что он совсем ничем не поврежден, но если бы лес действительно утратил жизнеспособность, то за несколько лет после пожара он бы в основном усох, и это точно было бы видно на таком снимке.
очередь относительно малоповрежденные огнем участки леса или даже, возможно, совсем не поврежденные - а обширные горельники почти не трогали. Это очень хорошо видно на вашем видео на тридцать третьей секунде.
Прилагаю пару более свежих космоснимков Sentinel 2 - (за 29 июня
2020 года). Этот участок отмечен желтой стрелкой. А на более раннем (за 4 августа 2019 года) хорошо видно, что это вполне зеленый участок, без явных признаков повреждения. Это, конечно, не значит, что он совсем ничем не поврежден, но если бы лес действительно утратил жизнеспособность, то за несколько лет после пожара он бы в основном усох, и это точно было бы видно на таком снимке.
Алексей Ярошенко
руководитель лесного отдела Гринпис в России
Алексей Ярошенко считает, что это никакая ни санитарная рубка, а обычное коммерческое лесопользование. Наиболее поврежденные участки леса не тронули, а наиболее сохранившиеся срубили. "Оставили самые опасные в пожарном отношении участки - старые горельники с большим количеством мертвой сухой древесины, да еще и на легких, хорошо дренированных почвах, а срубили гораздо менее опасные живые, даже если частично поврежденные, леса. Кроме того оставление большого количества низкокачественной древесины живых или свежеусохших деревьев только помогает размножению стволовых вредителей", - приходит к выводу эксперт по лесу.
Подобная вырубка леса, по мнению Алексея Ярошенко, никак не соответствует целям создания заказника, который создан для "сохранения и восстановления биологического
разнообразия, а также природных экосистем во всем их разнообразии".
"Для таких лесов, как в этом заказнике, периодическое воздействие пожаров с частичным повреждением древостоев - это вполне обычное явление, не выходящее за рамки исторически сложившейся динамики лесных ландшафтов. Для сохранения и восстановления естественного биологического разнообразия нужно сохранять в том числе такие леса - частично поврежденные огнем, но не погибшие и не утратившие жизнеспособность", - считает руководитель лесного отдела Гринпис в России.
Подобная вырубка леса, по мнению Алексея Ярошенко, никак не соответствует целям создания заказника, который создан для "сохранения и восстановления биологического
разнообразия, а также природных экосистем во всем их разнообразии".
"Для таких лесов, как в этом заказнике, периодическое воздействие пожаров с частичным повреждением древостоев - это вполне обычное явление, не выходящее за рамки исторически сложившейся динамики лесных ландшафтов. Для сохранения и восстановления естественного биологического разнообразия нужно сохранять в том числе такие леса - частично поврежденные огнем, но не погибшие и не утратившие жизнеспособность", - считает руководитель лесного отдела Гринпис в России.
Склад древесины на берегу Оби
"Во-первых, конечно, обращают на себя внимание многочисленные нарушения при производстве рубки. В соответствии с режимом заказника на его территории запрещается размещение мест складирования, захоронения, уничтожения токсичных химических веществ и тары из-под них (пункты 13.9 и 13.10), также запрещено беспривязное нахождение собак (13.13), захламление мусором, отходами лесозаготовок (13.19), нарушение почвенно-растительного покрова (13.23). Все это является прямым основанием для составления протоколов по ст. 8.39 КоАП РФ. Но это все мелочи. Самое главное – сам факт проведения сплошных рубок абсолютно здоровых деревьев. В заказнике сплошные рубки лесных насаждений проводятся в тех случаях, когда выборочные рубки не могут обеспечить сохранения жизнеспособности лесных насаждений и выполнения ими полезных функций. В данном случае мы видим, как под видом якобы санитарных рубок идет коммерческая заготовка древесины. У меня возникает вопрос не только к лесникам, которые назначили рубки, но и к администрации заказника – ОГБУ «Облохотуправление» во главе с Алексеем Агафоновым и департаменту охотничьего и рыбного хозяйства под руководством Виктора Сиротина. Почему должностные лица этих учреждений допускают такое незаконное варварство в заказнике", - прокомментировал ситуацию Евгений Мурзаханов, сотрудник экологического центра «Стриж».
Евгений Мурзаханов
Три эксперта ТВ2 считают, что, судя по космоснимкам, фото и видеосъемке, а также непосредственному обследованию территории рубок в Карегодском заказнике, под предлогом проведения санитарных рубок ведется обычная заготовка деловой древесины.
Чтобы понять, что такое санитарная рубка и кто вправе ее проводить, мы обратились к директору филиала ФБУ «Рослесозащита» - «Центр защиты леса Томской области» Александру Чемоданову.
Чтобы понять, что такое санитарная рубка и кто вправе ее проводить, мы обратились к директору филиала ФБУ «Рослесозащита» - «Центр защиты леса Томской области» Александру Чемоданову.
Александр Чемоданов
Что является основанием для назначения санитарных рубок?
Основанием для назначения санитарных рубок является акт лесопатологического обследования. Это внушительный документ, а сама его форма зарегистрирована в Минюсте. В нем учитывается все – и категория состояния, и наличие вредителей, болезней, и процент деревьев, который подлежит выборке. Затем по специальным таблицам определяется, потерял устойчивость лес или нет.
В настоящее время составление актов лесопатологического обследования не является лицензированной деятельностью и заниматься ей может практически любой работающий в лесу человек.
– Т. е. этим может заниматься просто частное лицо?
– К сожалению, да. Любой лесозаготовитель сам может сделать лесопатологическое обследование.
Затем этот акт должен пройти определенную процедуру. Лесничество должно выехать на место и принять эту работу. После этого эти документы отправляются в департамент лесного хозяйства и там проверяются все данные. Потом пишется заявка на включение в реестр Центра защиты леса. После того как Центр их изучит, то принимается решение о включении актов в реестр поврежденных и погибших насаждений. Акты публикуются на сайте департамента лесного хозяйства Томской области. Если за 20 дней с момента публикации акта лесопатологического обследования никто не нашел в нем никаких изъянов, то можно приступать к рубке леса. За 20 дней, что акт висит на сайте департамента лесного хозяйства, любой гражданин РФ может его посмотреть и написать свои замечания.
Кто может проводить санитарные рубки?
Санитарными рубками занимается ОГАУ «Томсклесхоз». Если он не в состоянии сам это сделать, то он вправе заключить договор с любой организацией без торгов и аукционов.
Для того чтобы заготовить здоровый лес, необходимо взять в аренду участок. Для этого надо провести кучу мероприятий – подготовить участок, выставить его на аукцион, выиграть этот аукцион, потом договор аренды зарегистрировать в соответствующих структурах, разработать проект освоения лесов и только затем приступать к самой заготовке леса. Это очень сложная и длительная процедура. При санитарных рубках это краткосрочный договор, и любой человек, который хочет поработать в лесу, может взять один, десять или 100 гектаров и вырубить их.
Т. е. если участок в аренде, то ты за него отвечаешь. А здесь пришел, заготовил лес, убрал погибшие деревья, и этого достаточно. Лесовосстановительные работы не требуются, это уже ответственность департамента лесного хозяйства. Уборка отходов после вырубки леса регулируется договором с «Томсклесхозом» и самим заготовителем. Все зависит от цены договора.
Как устанавливается цена на лес, который идет под санитарную рубку, Александр Чемоданов не знает. Этот вопрос не в его компетенции.
Сколько можно хранить лес в штабелях после проведения санитарной рубки?
Хранение леса в штабелях в летнее время запрещено. Это будет рассадник вредителей. Заготовленная в зимний период древесина летом должна защищаться. Например, древесина должна быть ошкурена. Тогда она не будет заселяться вредителями. Есть способы - дождевание и укрывание лапником в весенний период. Плюс обработка инсектицидами. Основная угроза для заготовленной древесины – это семейства усачей и короедов.
Основанием для назначения санитарных рубок является акт лесопатологического обследования. Это внушительный документ, а сама его форма зарегистрирована в Минюсте. В нем учитывается все – и категория состояния, и наличие вредителей, болезней, и процент деревьев, который подлежит выборке. Затем по специальным таблицам определяется, потерял устойчивость лес или нет.
В настоящее время составление актов лесопатологического обследования не является лицензированной деятельностью и заниматься ей может практически любой работающий в лесу человек.
– Т. е. этим может заниматься просто частное лицо?
– К сожалению, да. Любой лесозаготовитель сам может сделать лесопатологическое обследование.
Затем этот акт должен пройти определенную процедуру. Лесничество должно выехать на место и принять эту работу. После этого эти документы отправляются в департамент лесного хозяйства и там проверяются все данные. Потом пишется заявка на включение в реестр Центра защиты леса. После того как Центр их изучит, то принимается решение о включении актов в реестр поврежденных и погибших насаждений. Акты публикуются на сайте департамента лесного хозяйства Томской области. Если за 20 дней с момента публикации акта лесопатологического обследования никто не нашел в нем никаких изъянов, то можно приступать к рубке леса. За 20 дней, что акт висит на сайте департамента лесного хозяйства, любой гражданин РФ может его посмотреть и написать свои замечания.
Кто может проводить санитарные рубки?
Санитарными рубками занимается ОГАУ «Томсклесхоз». Если он не в состоянии сам это сделать, то он вправе заключить договор с любой организацией без торгов и аукционов.
Для того чтобы заготовить здоровый лес, необходимо взять в аренду участок. Для этого надо провести кучу мероприятий – подготовить участок, выставить его на аукцион, выиграть этот аукцион, потом договор аренды зарегистрировать в соответствующих структурах, разработать проект освоения лесов и только затем приступать к самой заготовке леса. Это очень сложная и длительная процедура. При санитарных рубках это краткосрочный договор, и любой человек, который хочет поработать в лесу, может взять один, десять или 100 гектаров и вырубить их.
Т. е. если участок в аренде, то ты за него отвечаешь. А здесь пришел, заготовил лес, убрал погибшие деревья, и этого достаточно. Лесовосстановительные работы не требуются, это уже ответственность департамента лесного хозяйства. Уборка отходов после вырубки леса регулируется договором с «Томсклесхозом» и самим заготовителем. Все зависит от цены договора.
Как устанавливается цена на лес, который идет под санитарную рубку, Александр Чемоданов не знает. Этот вопрос не в его компетенции.
Сколько можно хранить лес в штабелях после проведения санитарной рубки?
Хранение леса в штабелях в летнее время запрещено. Это будет рассадник вредителей. Заготовленная в зимний период древесина летом должна защищаться. Например, древесина должна быть ошкурена. Тогда она не будет заселяться вредителями. Есть способы - дождевание и укрывание лапником в весенний период. Плюс обработка инсектицидами. Основная угроза для заготовленной древесины – это семейства усачей и короедов.
Итак, первоочередное право выполнения санитарных рубок есть у ОГАУ «Томсклесхоз». Но обычно они сами лес не рубят, а просто заключают договор подряда и продают лес подрядчику. И новый собственник сам уже рубит и распоряжается лесом по своему усмотрению. Подрядчиком, которому в основном «Томсклесхоз» передает право санитарной рубки, по информации ТВ2, является бизнесмен Валентин Широков. Жители села Золотушка подтвердили, что именно он рубит лес и в Карегодском заказнике. Узнать у лесорубов, на кого они работают, ТВ2 не удалось. Водитель трактора сообщил, что он прокладывает дорогу лично для себя, а лесорубы из Колпашева сказали, что и сами не знают, кто их нанял.
Не удалось официально получить информацию непосредственно в «Томсклесхозе». Исполняющий обязанности директора «Томсклесхоза» Сергей Рассомахин сначала уточнил у нас, где собственно находится Карегодский заказник, затем попросил перезвонить ему через полчаса, а после того, как мы ему перезвонили, отправил нас в пресс-службу департамента лесного хозяйства Томской области. Пресс-служба, как обычно, попросила сделать ей письменный запрос, на который она в лучшем случае ответит через месяц.
Согласно информации из открытых источников, Валентин Широков имеет несколько фирм, занимающихся лесозаготовкой. Это ООО «Фаворит», ООО «Интелстрой», ООО «Иксинское» и ООО «Сибирь спецтехника». Любопытно, что ранее в ООО «Сибирь спецтехника» вместе с Валентином Широковым учредителем был Артем Конев, который затем пять лет работал директором в «Томсклесхозе», а год назад возглавил и весь департамент лесного хозяйства Томской области. Согласно биографии Конева, он работал вместе с Широковым и в «Интелстрое», и в «Восточной инвестиционной газовой компании».
В СМИ информации о Валентине Широкове не много. В 2016 году на сайте департамента лесного хозяйства упоминается, что Валентин Широков принял участие в акции, посвященной Всероссийскому дню посадки леса, вместе с 10-летним сыном Степаном. «Его рабочий участок находится в Бакчарском районе. Валентин занимается не только лесозаготовкой, он не представляет своей жизни без охоты, сбора дикоросов. И сына по возможности берет с собой - учит любить природу смолоду», - рассказывалось в пресс-релизе департамента лесного хозяйства.
В положении о Карегодском заказнике (пункт № 9) сказано, что физические и юридические лица, включая общественные и религиозные объединения, вправе оказывать содействие государственным органам в осуществлении мероприятий по организации, охране и функционированию заказника.
Редакция ТВ2 очень надеется, что оказала содействие правоохранительным органам, а также заместителю губернатора по агропромышленной политике и природопользованию Андрею Кнорру, в обязанности которого входит «контроль за исполнением постановления» о Карегодском заказнике.
Любопытная деталь. В 2018 году, перед началом заготовки деловой древесины, в положение о государственном заказнике «Карегодский» было внесено изменение. Если в 2012 году и.о. губернатора Анатолий Рожков возложил контроль за исполнением настоящего постановления на заместителя губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Кнорра А.Ф., то в 2018-м и.о. губернатора Александр Феденев почему-то специальным постановлением о внесении изменений приказал слова "Кнорра А.Ф." исключить. Шесть лет Кнорр А.Ф. нес личную ответственность за заказник, а в год, когда началась заготовка деловой древесины в заказнике, его фамилия почему-то исчезла. Мистика.
Редакция ТВ2 очень надеется, что оказала содействие правоохранительным органам, а также заместителю губернатора по агропромышленной политике и природопользованию Андрею Кнорру, в обязанности которого входит «контроль за исполнением постановления» о Карегодском заказнике.
Любопытная деталь. В 2018 году, перед началом заготовки деловой древесины, в положение о государственном заказнике «Карегодский» было внесено изменение. Если в 2012 году и.о. губернатора Анатолий Рожков возложил контроль за исполнением настоящего постановления на заместителя губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Кнорра А.Ф., то в 2018-м и.о. губернатора Александр Феденев почему-то специальным постановлением о внесении изменений приказал слова "Кнорра А.Ф." исключить. Шесть лет Кнорр А.Ф. нес личную ответственность за заказник, а в год, когда началась заготовка деловой древесины в заказнике, его фамилия почему-то исчезла. Мистика.