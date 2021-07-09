Очевидно, что при назначении санитарных рубок выбирали в первую

очередь относительно малоповрежденные огнем участки леса или даже, возможно, совсем не поврежденные - а обширные горельники почти не трогали. Это очень хорошо видно на вашем видео на тридцать третьей секунде.

Прилагаю пару более свежих космоснимков Sentinel 2 - (за 29 июня

2020 года). Этот участок отмечен желтой стрелкой. А на более раннем (за 4 августа 2019 года) хорошо видно, что это вполне зеленый участок, без явных признаков повреждения. Это, конечно, не значит, что он совсем ничем не поврежден, но если бы лес действительно утратил жизнеспособность, то за несколько лет после пожара он бы в основном усох, и это точно было бы видно на таком снимке.