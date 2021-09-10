Кандидаты в депутаты Думы Томской области и Госдумы. Кто идет?

Депутатов Думы Томской области седьмого созыва будут выбирать жители региона с 17 по 19 сентября. Всего в областную Думу избирается 42 депутата: 21 — по одномандатным избирательным округам и еще 21 — по спискам, которые выдвигают политические партии (то есть, голосовать нужно будет за партию, а потом сама партия решит, кому передать мандаты).

Узнать ваш округ можно на сайте облдумы или с помощью сервиса ЦИК РФ. Мы же подготовили простую и понятную инфографику, с помощью которой можно познакомиться со всеми зарегистрированными кандидатами и узнать, кто их выдвинул.