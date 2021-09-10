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Истории

Кандидаты в депутаты Думы Томской области и Госдумы. Кто идет?

ТВ2 Валентина Анкудинова

Депутатов Думы Томской области седьмого созыва будут выбирать жители региона с 17 по 19 сентября. Всего в областную Думу избирается 42 депутата: 21 — по одномандатным избирательным округам и еще 21 — по спискам, которые выдвигают политические партии  (то есть, голосовать нужно будет за партию, а потом сама партия решит, кому передать мандаты).

Узнать ваш округ можно на сайте облдумы или с помощью сервиса ЦИК РФ. Мы же подготовили простую и понятную инфографику, с помощью которой можно познакомиться со всеми зарегистрированными кандидатами и узнать, кто их выдвинул.

Ранее глава Избирательной комиссии Томской области Ростислав Радзивил сообщал, что в Государственную Думу по Томскому одномандатному избирательному округу № 181 зарегистрировано девять кандидатов от девяти партий. По Обскому одномандатному № 182 — восемь кандидатов от восьми партий.

На региональном уровне документы подали семь избирательных объединений, в областные списки включено 413 кандидатов. Что касается одномандатников — в 21 одномандатный округ представили свои документы 137 кандидатов. При этом, части из них в регистрации было отказано. 

Ниже — размещена информация о кандидатах в депутаты Госдумы от Томской области.

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