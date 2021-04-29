«Кампус как кладбище». Каким должен быть современный кампус в городе

Истории

Студенческий кампус... Обсуждение того, где он должен находиться и каким должен быть, не прекращается не только в Томске, но и во многих других городах.

В апреле в Томске прошли «Городские практики» — образовательный интенсив для специалистов в области развития городов. В рамках практик архитекторы обсудили тенденции создания и развития межвузовских кампусов. О чем говорили архитекторы, в материале ТВ2.

От монастырских школ к Наукограду

Исторически университеты появлялись на базе монастырских школ. Изначально, они были закрыты и не пускали «чужаков» внутрь, говорит выпускница программы Архитекторы.рф 2020 Ксения Зверева.

«Именно так в Англии и появлялись отдельные города-крепости. Культурный переворот произошел в эпоху Просвещения. Наука стала важной частью культурной и городской жизни, а университеты превратились в центр общественной жизни. В Америке это приводит к тому, что появляются университетские деревни. Типология кампусов происходит отсюда, и, когда мы говорим про кампус мы часто ориентируемся именно на американские примеры», — объясняет Ксения.

В 20 веке университеты становятся массовым явлением. По словам Ксении, такая массовость повлияла на то, что университеты стали строиться в разных моделях. Именно так и появились Академгородки и Наукограды.

«Сегодня мы понимаем, что университеты являются основой для креативного кластера, для развития информационных технологий, информационной экономике», — подчеркивает Зверева. При этом, специалисты отмечают, что опыт кампусов, которые не интегрированы в город, не очень удачный.

«Есть очень много городов, где кампус вынесен, и кажется, что студентов просто нет. В городе студентов никто не видит. Складывается ощущение, что их нет. Получается, что в город их нужно как-то дотащить», — считает датский архитектор и основательница архитектурного бюро JUUL | FROST Хелле Йуль.

Она подчеркивает, что «кампус — это не просто элемент городской стратегии, а очаг развития города».

Три концепции кампусов

В «Конструкторском бюро Стрелка» разработали три модели расположения кампусов в городе. Первая называется «Город в городе». Он предусматривает максимальную независимость университета, однако для его реализации понадобится большой участок земли и значительные деньги. Второй сценарий — «Научный и общественный центр города» — предполагает связь кампуса с городом, а сам кампус представляется неким парком со спортивной и досуговой инфраструктурой. Третий вариант — «Распределенный кампус» — предполагает ограниченные объемы строительства, при которых на территории кампуса появятся те объекты, которых нет в городе.

Фото: «КБ Стрелка»

Сейчас «КБ Стрелка» работают над созданием студенческого кампуса Новосибирского госуниверситета (НГУ).

«Когда мы начали работу, то задались вопросом, что ждет университеты в будущем, с какими вызовами они столкнутся? Дело в том, что американская модель, на которую многие ориентировались, когда кампус является крупным кластером в городе оказалось не очень работающей в период пандемии. Такие кампусы сейчас несут большие убытки. В кампусах по типу деревень студенты испытывали большие неудобства, не было, например, элементарных продуктовых магазинов», — говорит директор проектов КБ Стрелка Яна Козак.

Она отметила, что сейчас университет строится не только для студентов. У него очень большое число пользователей, которые говорят о разных потребностях. Например, мамам нужны комфортные дорожки, а иностранным студентам — удобная навигация и разнообразие общепита.

«Мы сделали упор на организацию кампуса без машин. Максимально вынесли все парковки, предусмотрели электротранспорт, который был удобен в зимнее время. А для лета восстановили велодорожки, которые были забыты в 90-ые годы», — говорит Яна Козак.

В «Стрелке» решили постепенно развивать территорию НГУ. Так сначала на месте парковки построят общежитие на 690 мест. После этого старое общежитие будет снесено, а на его месте появится новый учебный корпус, куда переедет физико-математическая школа. На месте последней же построят современный досуговый центр.

«Понятно, что за пять лет это построить невозможно. Поэтому мы стратегию реализации концепции кампуса подстраивали под стратегию развития университета», — говорит Козак.

Специалисты подчеркивают, что при строительстве кампуса крайне важна инфраструктура.

«На первое место выходит развитие жилья для студентов, создание инфраструктуры для детей, развитие общественных пространств, транспорта, так как университеты часто находятся в отдалении от центра. У студентов сейчас есть запрос не только на хорошую комнату для проживания или комфортный класс, но еще комфортную среду, окружение, в котором он может гулять, заниматься спортом», — отмечает Козак.

Фото: КБ Стрелка

Кейс Томска

Датский архитектор Хелле Йуль говорит, что найти хорошее место для кампуса бывает не просто.

«Университеты в Дании обычно располагаются в зданиях, стоящих на государственной земле. Но если университет хочет построить новые корпуса внутри города, государственной земли там может не оказаться. В этом случае придётся платить аренду. Это достаточно дорого, а выходом из такой ситуации может стать сотрудничество с частными компаниями. В результате университет взаимодействует с городом не через муниципалитет, а через стейкхолдеров, которые заинтересованы в крупных образовательных проектах», — отмечает специалист.

Фото: JUUL | FROST Arkitekter

По словам Хелле Йуль, сейчас в Томске университеты вживлены в городское пространство.

«У Томска университеты замечательно интегрированы в город. Они раскиданы по городу, это требует от студентов циркулярного перемещения, задавая некий городской жизненный ток. Это важно учитывать», — подчеркивает архитектор.

По ее словам, пандемия обозначила запрос на то, чтобы кампус стал частью культуры городского оздоровления.

«Университеты много лет говорят о том, сколько квадратных метров они построят. То есть, все говорили о стенах, при этом отрезая себя от остального мира. Суть в том, чтобы приглашать весь остальной мир в эту территорию, создавая многофункциональную среду, где могли бы существовать стартапы, малый и средний бизнес», — говорит Хелле Йуль.

Фото: JUUL | FROST Arkitekter

Хелле Йуль сравнивает кампус с кладбищем. По ее словам, придя на кладбище, вы чувствуете атмосферу этого места: например, понижаете голос. Также должно быть и в университете, говорит архитектор. По ее словам, в хорошем кампусе должна быть характерная атмосфера, в которой спорят и обмениваются идеями.