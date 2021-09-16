Камера в плену у ФСБ. За что судят авторов ютуб‑канала «Не будь инертным»

Трех блогеров из Кемерово судят за возбуждение ненависти к силовикам. Следственный комитет так оценил ролики с названиями вроде «Поставили на место наглую следачку и заставили служить!!!». Их обвиняют еще по двум статьям — о хулиганстве и применении насилия к представителю власти. Рассказываем, как конфликт с агрессивным пенсионером МВД и отобравшим у них камеру сотрудником ФСБ привел активистов на скамью подсудимых.

Автор: Андрей Новашов Максим Лаврентьев

«Как нужно отстаивать свои права»

Ютуб-канал «Не будь инертным» появился в 2015 году и за пять лет набрал больше 70 тысяч подписчиков. Сейчас все видео канала удалены, а его создатель — 40-летний ветеран второй чеченской Максим Лаврентьев — уже больше года в СИЗО. Его соавтор — бывший сотрудник ФСИН Сергей Каменский — под домашним арестом. Сам Лаврентьев рассказывает, что с помощью видео на канале он хотел «привлечь внимание к конкретным проблемам общества» и показать людям, «как нужно отстаивать свои права». Они снимали ролики о просроченных продуктах, «черных риелторах» и недобросовестных коллекторах, помогали сироте вернуть дом и боролись с нарушениями ПДД. Названия роликов говорят сами за себя: «Поставили на место наглую следачку и заставили служить!!!», «Я НАКОСЯЧИЛА и КУПЛЮ ВСЮ ПРОСРОЧКУ. НА кого НАЧАЛЬСТВО УБЫТКИ ВЕШАЕТ. РАБОТА КАК РАБСТВО», «Тряпичные царицы с ТЦ ЧАЙКА. Барахольный видеозапрет» — и тому подобные. В 2019 году к блогерам присоединился юрист Анатолий Садовин. Он сейчас под подпиской о невыезде. Анатолий, по его словам, ходил в суды и оказывал правовую поддержку пострадавшим героям роликов, но в создании контента не участвовал. Все трое блогеров со временем стали корреспондентами «Росдержавы» — издания, которое тоже специализируется на видеороликах с разоблачениями. Сейчас в СИЗО сидят еще двое подмосковных корреспондентов издания — Александр Дорогов и Ян Кателевский.

Автор: instagram.com/dontbeinert Садовин, Лаврентьев и Каменский

Денег за свои видео Максим Лаврентьев никогда не получал, говорит его жена Ольга (свою фамилию Ольга попросила не называть — прим.редакции) зарабатывал ремонтом компьютеров и установкой программ. Ольга говорит, что у них с Максимом «абсолютно разные миры». Она 14 лет проработала следователем, но конфликтов с мужем не было. Снимая ролики, говорит Ольга, муж не только сам соблюдал законы, но и был уверен, что «камера заставляет людей придерживаться рамок закона». Максим в письме отмечает, что предполагал возможные проблемы с законом, поскольку «на канале освещались в том числе и проблемы нарушения закона правоохранителями и представителями силовых структур». Так и случилось — именно видео с двумя силовиками стали поводом для уголовных дел.

Пенсионер МВД неправильно паркуется, матерится и нападает

28 апреля блогеры снимали в центре Кемерово очередной ролик о парковке машин в пешеходной зоне. Некоторые водители, вспоминает в показаниях Лаврентьев, агрессивно реагировали на замечания блогеров — в их числе был и пенсионер МВД Мирсаит Зарыпов. На записи (дать ссылку на видео мы не можем из-за присутствия в нем нецензурной лексики) видно, что он матерится и толкает блогеров в ответ на просьбу перепарковать автомобиль. Приехавший на место Руслан Зарыпов — сын пенсионера МВД — тоже припарковал машину в неположенном месте. Когда прохожий сделал ему замечание, он начал отгонять машину и наехал бампером на блогера Сергея Каменского. Подскочивший Мирсаит Зарыпов оттолкнул блогера, а его сын выскочил из машины и тоже набросился на Каменского. Лаврентьев брызнул в их сторону из перцового баллончика, как он говорит, чтобы «избежать нападения и повреждения видеокамеры, которую Каменский держал в руках». Когда пенсионер МВД снова начал толкать Каменского, баллончик применил и он. В это время Ольга Зарыпова — жена экс-полицейского — ударила Лаврентьева по голове и попыталась сорвать закрепленную на его куртке камеру.

«Я был вынужден применить газовый баллончик, распылил в область грудной клетки, — вспоминал потом Лаврентьев на допросе. — Жена Зарыпова отошла, однако я не видел, чтобы она терла глаза или кашляла, то есть не было никаких признаков воздействия на нее газа. В этот момент парень в черной кофте обошел меня сзади, обхватил двумя руками, сделал подсечку и уронил меня на землю».

Третий блогер, Анатолий Садовин, говорит, что стоял в стороне и наблюдал за «неразберихой». Он подчеркивает, что потасовку начали родные пенсионера МВД, а блогеры использовали баллончики для самообороны. Сотрудники ГИБДД в конфликт тоже не вмешивались, как и приехавшие позже патрульные полицейские. На Мирсаита Зарыпова составили протокол за парковку в пешеходной зоне, а на его сына Руслана — также за неправильную парковку и управление машиной без страховки. К блогерам у полицейских претензий тогда не было. Но через три месяца, утром 26 июня, в квартиру Максима Лаврентьева ворвались силовики.

Спецназ врывается в окно

Накануне супруги поздно легли, вспоминает Ольга, и она постоянно переводила будильник, чтобы еще немного поспать. В дверь несколько раз «скреблись», но Ольга решила, что это соседи, и попросила Максима не открывать. «В какой-то момент раздался грохот, — рассказывает она. — Мы соскочили с кровати, абсолютно раздетые. Только трусы и успели надеть, когда полетели разбитые стекла. Максим открыл окно — залетели два фээсбэшных спецназовца, повалили его в пол лицом и застегнули наручники за спиной, хотя Максим ни одного позыва не сделал к сопротивлению. Второй меня за руку потащил к двери, кричал и требовал, чтобы я открывала. А я не умею ее открывать, нервничаю, он на меня орет. В итоге спецназовец сам открыл дверь, и в квартиру толпа силовиков зашла. Я была в шоке, ничего толком не понимала. Подумала тогда: "Убил, значит, кого-то, раз такое творится"».

После обыска Максима отвезли в изолятор временного содержания. Там он провел двое суток, а 28 июня суд заключил блогера под стражу. К Анатолию Садовину и Сергею Каменскому силовики пришли тем же утром, что и к Лаврентьеву. Садовин после обыска остался в статусе свидетеля, Каменского сначала тоже заключили в СИЗО, но позже выпустили под домашний арест — ему запрещено звонить, писать письма, пользоваться интернетом и общаться с другими фигурантами дела. Поводом для задержания блогеров стало дело по статье «Хулиганство», которое возбудили 16 июня — через два месяца после конфликта с Мирсаитом Зарыповым. Адвокат Мария Янкина говорит, что блогеры использовали перцовые баллончики для самозащиты и потому их действия считаться хулиганством не могут. Она обращает внимание, что в деле две судмедэкспертизы — первая прошла 29 апреля и не нашла у Зарипова повреждений. Вторая — только 10 июня. Те же эксперты, даже не осматривая пенсионера второй раз, заключили, что он и его жена получили химические ожоги глаз первой степени.

«Первая экспертиза прошла в рамках доследственной проверки, до возбуждения уголовного дела. И чтобы мы потом не просили признать экспертизу недействительной, была назначена вторая, — объясняет Мария Янкина. — К тому же, первая экспертиза не установила повреждений у Зарыповых, а такой результат расходился с их показаниями.

Автор: Андрей Новашов Мария Янкина

В производство областного СК дело попало после того, как зампрокурора области изъял его из обычного отдела полиции. Изъял после того, как стало известно, что в другом деле против Лаврентьева фигурирует сотрудник ФСБ.

Гражданин в деловом костюме похищает камеру

5 июня, за три недели до задержания, блогеры снимали нарушения правил парковки возле здания кемеровского ФСБ. Они требовали, чтобы стоявший под знаком «Парковка запрещена, работает эвакуатор» автомобиль переместился. Когда машина уехала, вспоминал Лаврентьев на допросе, к Каменскому подошел мужчина в темном деловом костюме. Со словами «Ты кто такой?» он стал вырывать камеру из рук блогера. Каменский камеру не отдал, тогда неизвестный повалил его и попытался ее все же отобрать. Садовин вспоминает, что он стоял в стороне и видел, как мужчина в костюме «подошел к Каменскому и просто кинул его через бедро». Лаврентьев подбежал к мужчине в костюме. «Что ты делаешь?» — спросил он, а мужчина сорвал закрепленную на куртке камеру и начал убегать с ней. Максим побежал за ним.“Камеру отдай, камеру верни!» — крикнул блогер и распылил перцовый баллончик похитителю вслед. Эта погоня попала на видео. Некоторое время блогеры гонялись за мужчиной в костюме, но потом решили вызвать полицию.

Впоследствии выяснилось, что похититель камеры в темном костюме — сотрудник кемеровского УФСБ Дмитрий Кислов. По его показаниям на Максима Лаврентьева завели дело по статье «Применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти». На допросе Кислов говорил, что переходил дорогу у здания ФСБ и увидел Каменского, достающего что-то из-под куртки. Силовик, по его словам, часто сталкивался с преступниками и воспринял это движение как угрозу, поэтому завел его руку «под пояс». Свои действия Кислов объяснял еще и тем, что блогер снимал на камеру здание ФСБ и входящих в него людей, что могло нарушать закон о гостайне. Уже тогда, по словам сотрудника, к нему подбежал Лаврентьев и распылил газ из баллончика.

«Я понял, что данные мужчины совершают на меня нападение, применяя в отношении меня газ из газового баллона, — говорил на допросе сотрудник ФСБ. — При этом было совершенно очевидным, что я являюсь должностным лицом УФСБ России по Кемеровской области, поскольку вышел из здания УФСБ. Я был одет опрятно, в деловой костюм, было видно, что я не являюсь гражданином, гуляющим по улице».

Он утверждает, что почувствовал боль и жжение в глазах, а потом услышал звуки выстрелов и фразу: «Толян, не стреляй в него, он сотрудник ФСБ». Впоследствии врач поставил Кислову диагноз — ожог роговицы обоих глаз и ожог верхних дыхательных путей. На видео заметно, что Кислов убегает с камерой в руке — но сам он это отрицает. Через три недели после похищения Лаврентьева пригласили в отдел полиции и вернули видеокамеру, которую «нашли на улице». Ни одной записи на ней не было. В возбуждении уголовного дела блогерам отказали.

«Мы обжалуем отказ, но пока безрезультатно, — говорит адвокат Янкина. — Будем обжаловать дальше, потому что если будет установлено, что в действиях сотрудника ФСБ есть нарушение закона, то никакой 318-й статьи там быть не может. Ответственность по статье наступает лишь в случае применения насилия к сотруднику при исполнении им должностных обязанностей, а в должностные обязанности никак не входит совершение преступления».

«Посадили в подпол, чтобы прессануть»

Максим Лаврентьев в кемеровском СИЗО-1 уже год и три месяца. Его жена Ольга вспоминает, что 2 сентября прошлого года Максима перевели в карцер — другой свободной камеры, по словам начальника колонии, на тот момент не было.

«Большую площадь карцера занимала кровать, стол и стул, — говорит она. — Ходить там было невозможно, только сидеть или стоять. Не было розеток, летали комары и мошки, полы прогнили, стоял резкий запах канализации, постоянная сырость и холод, там можно было сойти с ума. Максима посадили в подпол для того, чтобы прессануть. Несколько раз к нему приходили фээсбэшники и угрожали, что он или даст признательные показания, или самоубьется. Следователь у Максима тогда вообще не появлялся — ждал, когда созреет. 37 суток он просидел в этом сыром холодном подполе со сгнившими полами, и никто об этом не знал».

Узнав об этом, родственники обратились в прокуратуру, и после проверки Максима вернули в обычную камеру. Но вскоре, продолжает жена, к Максиму пришел следователь и «пообещал экстремизм всем троим», если он не даст признательных показаний. Блогер отказался. 16 декабря его снова отправили в карцер. Во время очередной проверки по жалобам родных прокурор провалился в гнилой пол, рассказывает Ольга. По ее словам, в своем предписании прокурор отметил следы убитых насекомых на стенах, отсутствие бачка с водой, розеток, и зеркала. Максима снова перевели в нормальную камеру. Ольга и Максим подали заявление на регистрацию брака, но следователь отказал — пожениться им разрешили только в апреле, после двух судебных процессов, и о решении объявили за неделю до свадьбы.

Объединились для унижения и оскорбления силовиков