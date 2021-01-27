«Калмак» значит «остаться»

— Калмацкая деревня появилась еще в 1598 году, — рассказывает староста Юрт Минихаят Лазарева, ей 63 года. — Наши предки были кочевыми и заселяли луга вблизи нынешней деревни. Потом поняли, что их может заливать и перешли сюда, повыше. Жили сначала в юртах, потом в деревянных домах. Здесь неподалеку была русская деревня, там жил некий Константин. Русские помогли нам построить двухэтажные деревянные дома. В итоге, деревни объединились и стали Юртами-Константиновыми.



Существует и другая дата — 1616 год, скорее всего в этом году калмаки переселились с лугов на нынешнее место. Местные верят своим старожилам — 400-летие деревни отметили еще в 1998 году. Предки калмаков под предводительством князя Ирки Уделкова прибыли сюда из Алтайских степей. Первое поселение на лугах называлось Тумаел, что означало на берегу Томи. По легенде, увидев луга впервые, калмаки воскликнули: «Бесге монда калмак кирек» — «Нужно остаться здесь». Калмаки торговали рыбой, мясом, занимались извозом на Сибирском тракте. Исследователи приписывают калмакам разное происхождение: от шорцов, телеутов, теленгитов. Сами калмаки при этом считают, что все это ерунда: «Мы калмаки и все».



Не всегда калмаки с русскими были в хороших отношениях. До сих пор у калмаков свое отдельное кладбище: «А как? Вера-то разная!». Калмаки сегодня приверженцы ислама. Когда русских здесь было значительно меньше, а деревни не объединились, калмаки запрещали русским хоронить умерших на своем кладбище. Если кто-то ослушался — гроб с телом на следующий день могли увидеть плавающим в протоке Томи.