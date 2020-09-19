А еще попадается на глаза местная «Добрая газета» — «АС-САЛАМ». Это профессиональное — интересоваться тем, о чем пишут местные СМИ. Летоисчесление у мусульман иное, на дворе 1441 год. Ну, а у старообрядцев, например, 7529 год. Так что это как раз не сильно удивляет. А вот рубрика «вопросы и ответы» крайне необычная.



«Дозволено ли мусульманину красть (отбирать, присваивать) имущество не мусульман?»



Сама постановка вопроса смущает! Но с ответом все хорошо: «нельзя вероломно отнимать имущество, кому бы оно не принадлежало, хоть мусульманину, хоть не мусульманину, ибо человеческие отношения строятся на доверии».



«Может ли жена потребовать развода по причине полового бессилия мужа?»



Супруга может потребовать расторгнуть брак, если после его заключения выяснилось, что среди всего прочего супруг из-за «старости» не может вступить в половую близость с ней. Ой! На Кавказе, конечно, много долгожителей. Но вступать в брак в глубокой старости…. Или может такое случается со второй женой, ведь, поговаривают, на Кавказе, многоженство до сих пор традиция.



А вот из актуального: «Как омывать и хоронить людей, умерших от коронавируса»



…. В общем, что-то все о грустном эта «Добрая газета»

