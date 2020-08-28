Какая никакая Россия

— Чтобы выплыть на лодке в Дербенте, нужно лодку зарегистрировать. Потом, перед тем как выплыть, звонишь в пограничную службу. До конца рабочего дня и не в выходные. Паспорт с собой берешь. А вы думаете, нам тут легко живется! Сейчас кутума не стало. На удочку почти не ловится. А ведь в детстве папа, бывало, мешок кутума приносил,

и

табасаранском языках. А в табасаранском 52 падежа!





Но о дагестанских языках чуть позже...

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