Какая никакая Россия

Покидая Дербент и Каспий, мы хотели успеть найти и попробовать кутум
. Это рыба семейства карповых, водится только в Каспийском море. Считается деликатесом и стоит примерно 1200 рублей за килограмм. Семья, у которой мы ее вскладчину купили, очень боялась огласки и соседей и просила не фотографировать. Хотя рыба не краснокнижная. Рыбалка в Каспийском море вообще дело не простое и не всем доступное. Это сразу понимаешь, когда видишь непривычно пустынные берега. А где многочисленные рыбаки??? Как нам объяснил водитель такси, коренной дербентец Нефтулла Султанов весь Каспий — приграничная зона.
— Чтобы выплыть на лодке в Дербенте, нужно лодку зарегистрировать. Потом, перед тем как выплыть, звонишь в пограничную службу. До конца рабочего дня и не в выходные. Паспорт с собой берешь. А вы думаете, нам тут легко живется! Сейчас кутума не стало. На удочку почти не ловится. А ведь в детстве папа, бывало, мешок кутума приносил, — рассказывает Нефтулла, дербентский азербайджанец. Нефтулла говорит на русском, азербайджанском, лезгинском и табасаранском языках. А в табасаранском 52 падежа!
Но о дагестанских языках чуть позже...
Так что рыбалку на Каспии мы не увидели, зато увидели, как колоритно в Дербенте продают яблоки. В карамели. Одно яблочко —
30 рублей.