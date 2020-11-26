«Каждый человек в России по полису может обратиться в любое лечебное учреждение, выбрав услугу и уровень квалификации специалиста, — объясняет сотрудник клиники Юлия Карева. — Но на деле это выглядит по-другому. Существуют тарифные соглашения, которые опубликованы на сайте территориального фонда ОМС. Лечение в стационаре квотируется. Каждому лечебному учреждению выдается определенное количество квот. В нашей клинике мы можем провести операцию по полису ОМС, в том числе удалить грыжу, но на эти процедуры существует очередь. Поэтому мы записываем пациентов в резерв. Очередь формируется на следующий год».



Чтобы попасть на операцию по полису ОМС в частную клинику, нужно сначала записаться на консультацию. Врач назначает приблизительную дату операции и пишет, какие обследования вы должны пройти и какие анализы сдать. Потом за направлением нужно идти в поликлинику, к которой прикреплен человек. Без этого направления пройти лечение в частной клинике невозможно.



В поликлинике нужно записаться к профильному врачу, который выпишет направление по форме 057 У в то лечебное учреждение, где человек хочет пройти стационарное лечение. Как отмечает Юлия Карева, все данные о пациентах попадают в медицинскую информационную систему БАРС.



— Все данные пациента из поликлиники и частной клиники в этой системе должны сойтись, в этом случае клиника получает деньги за пациента от фонда ОМС.



В разговоре с журналистом ТВ2 главврач «Первой частной клиники» Максим Дума согласился прооперировать Алексея Свирина.



— Мы работаем по системе ОМС, по полису проходят стандартные вещи, но у Алексея рецидивная грыжа. Операция может затянуться по времени.



Оперировать Алексея должны 7 декабря. Перед этим ему бесплатно сделают тест на коронавирус.



Сейчас Алексей отдал паспорт в МФЦ на Тверской, 74, чтобы сделать прописку. Без прописки бесплатно не прооперируешься. Прописать Алексея в своей квартире решила его бывшая жена. Документы должны быть готовы к 1 декабря. Если в МФЦ затянут с документами, Алексей может остаться без операции.

