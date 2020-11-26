В сентябре этого года Алексей освободился из ЛИУ-1. Он провел там пять лет за кражу и заработал грыжу. Устроиться на работу или встать на учет по безработице Алексей не может — нет прописки. Ошибку в паспорте тоже нужно исправлять. Деньги на это выделили в соцзащите, но потом их забрали судебные приставы. По суду Алексею нужно вернуть материальный ущерб, нанесенный его преступлением. По закону, судебные приставы не вправе арестовывать пособие Алексея. Найти жилье помогли знакомые, бывшая жена оформила на себя договор аренды на три месяца.
На работу Алексей хотел устроиться после операции. После освобождения пришел записываться на операцию в поликлинику, но из-за второй волны коронавируса в Томской области отменили плановую госпитализацию.
После того как Алексей вышел из колонии, он занимался переоформлением документов, ходил по разным учреждениям. Не сидел на месте. Хотя дорога до учреждений всегда забирала силы. Каждые 800 метров ходьбы Алексею нужно остановиться, отдохнуть. Боль из-за грыжи все это время не давала покоя.
После материала ТВ2 «С ошибкой в паспорте, без работы и с грыжей»
Алексею стали звонить люди и предлагать помощь. В итоге Алексею перевели около 17 тысяч рублей.