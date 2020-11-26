Добрые новости
26 ноября,
2020
ТВ2
Как я вышел из колонии во время пандемии
ПРОДОЛЖЕНИЕ
46-летний Алексей Свирин, который вышел из колонии с ошибкой в паспорте и грыжей, не может прооперироваться. Во время пандемии отменили всю плановую госпитализацию. На нашу историю об Алексее отреагировали томичи. Привезли ему теплые вещи, скинули деньги на карту. Но Алексею прежде всего нужно было избавиться от постоянной боли.
Алексей Свирин
В сентябре этого года Алексей освободился из ЛИУ-1. Он провел там пять лет за кражу и заработал грыжу. Устроиться на работу или встать на учет по безработице Алексей не может — нет прописки. Ошибку в паспорте тоже нужно исправлять. Деньги на это выделили в соцзащите, но потом их забрали судебные приставы. По суду Алексею нужно вернуть материальный ущерб, нанесенный его преступлением. По закону, судебные приставы не вправе арестовывать пособие Алексея. Найти жилье помогли знакомые, бывшая жена оформила на себя договор аренды на три месяца.

На работу Алексей хотел устроиться после операции. После освобождения пришел записываться на операцию в поликлинику, но из-за второй волны коронавируса в Томской области отменили плановую госпитализацию.

После того как Алексей вышел из колонии, он занимался переоформлением документов, ходил по разным учреждениям. Не сидел на месте. Хотя дорога до учреждений всегда забирала силы. Каждые 800 метров ходьбы Алексею нужно остановиться, отдохнуть. Боль из-за грыжи все это время не давала покоя.

После материала ТВ2 «С ошибкой в паспорте, без работы и с грыжей» Алексею стали звонить люди и предлагать помощь. В итоге Алексею перевели около 17 тысяч рублей.
«Верьте в добро! Удачи»
Алексей снова встречает журналистов ТВ2 в съемной однушке, предлагает чай или кофе, на столе стоит вазочка с конфетами. Уютно. По словам Алексея, жизнь налаживается.

После статьи многие люди откликнулись, стали помогать деньгами, один мужчина приехал и привез теплые вещи, — говорит Алексей. — Я всем этим людям благодарен. Мы, когда с вами встретились для интервью, мы не просили о помощи. Говорили о плохой работе соцзащиты. Я читал комментарии к материалу. Кто-то негативно отзывался, но большинство людей поддерживали меня. Я не ожидал, что кто-то начнет помогать.

На карту Алексея неожиданно упало 10 тысяч рублей на обследование в частном центре. Тогда Алексей познакомился по телефону с Любовью Маймескуловой. Супруги Любовь Маймескулова и Иван Григоренко, не врачи, решили помочь с операцией. Любовь нашла в Томске частную клинику, которая сможет провести во время пандемии операцию по удалению паховой грыжи.
Сейчас особенное время из-за пандемии, — говорит Любовь Маймескулова. — В это время проявляются наши человеческие качества. Человек обязан помогать другому человеку, потому что время почти приближено к военному. Мы точно не можем надеяться на государство и социальные гарантии.
подъезд дома

Алексея
Любовь прочитала историю Алексея и позвонила по телефону, указанному в материале. Она сначала не знала, чем может ему помочь.

«По телефону мне понравилось, что Алексей на предложение о помощи попросил только помочь решить проблему со здоровьем, — продолжает Любовь. — И больше ему ничего не нужно. С этой проблемой он сам не может справиться. Сколько бы я не общалась по телефону с Алексеем, он произвел на меня впечатление адекватного человека. Алексей полностью отчитывался, какие анализы он прошел, и отправил заключение хирурга. Он такой же, как любой из нас. Алексей точно сам себя вытащит, ему просто нужно немного помочь».
В холодильнике Алексея появились продукты
Алексей не ожидал получить помощь от чужих людей. Тогда же он смог купить бандаж и аппарат для измерения давления. Он записался на прием к терапевту и хирургу в «Первую частную клинику» в Томске.

— Я когда пришел первый раз в клинику к хирургу, конечно же, не говорил про свое трудное финансовое положение, — отмечает Алексей. — Я рассказал, что освободился из тюрьмы. И что мне помогают люди с операцией. И с ее оплатой. Хирург мне дал бумажку, где расписал цену.

На приеме Алексею сказали, что цена операции будет варьироваться от 46 до 70 тысяч рублей, в зависимости от сложности. Таких денег у Алексея не было.
в шкафу появились теплые вещи
Как попасть на операцию во время пандемии?
Первая частная клиника
В начале октября, когда отменили плановую госпитализацию, подчеркивали, что это не касается случаев, когда отсрочка может повлечь ухудшение здоровья, обострение хронических болезней и угрозу жизни.

Случай Алексея по этим формальным признакам не относится к экстренному.

Но, как стало известно ТВ2, в «Первой частной клинике» делают подобные операции по полису ОМС. Но нужно соблюсти определенный порядок.
Первая частная клиника
«Каждый человек в России по полису может обратиться в любое лечебное учреждение, выбрав услугу и уровень квалификации специалиста, — объясняет сотрудник клиники Юлия Карева. — Но на деле это выглядит по-другому. Существуют тарифные соглашения, которые опубликованы на сайте территориального фонда ОМС. Лечение в стационаре квотируется. Каждому лечебному учреждению выдается определенное количество квот. В нашей клинике мы можем провести операцию по полису ОМС, в том числе удалить грыжу, но на эти процедуры существует очередь. Поэтому мы записываем пациентов в резерв. Очередь формируется на следующий год».

Чтобы попасть на операцию по полису ОМС в частную клинику, нужно сначала записаться на консультацию. Врач назначает приблизительную дату операции и пишет, какие обследования вы должны пройти и какие анализы сдать. Потом за направлением нужно идти в поликлинику, к которой прикреплен человек. Без этого направления пройти лечение в частной клинике невозможно.

В поликлинике нужно записаться к профильному врачу, который выпишет направление по форме 057 У в то лечебное учреждение, где человек хочет пройти стационарное лечение. Как отмечает Юлия Карева, все данные о пациентах попадают в медицинскую информационную систему БАРС.

— Все данные пациента из поликлиники и частной клиники в этой системе должны сойтись, в этом случае клиника получает деньги за пациента от фонда ОМС.

В разговоре с журналистом ТВ2 главврач «Первой частной клиники» Максим Дума согласился прооперировать Алексея Свирина.

— Мы работаем по системе ОМС, по полису проходят стандартные вещи, но у Алексея рецидивная грыжа. Операция может затянуться по времени.

Оперировать Алексея должны 7 декабря. Перед этим ему бесплатно сделают тест на коронавирус.

Сейчас Алексей отдал паспорт в МФЦ на Тверской, 74, чтобы сделать прописку. Без прописки бесплатно не прооперируешься. Прописать Алексея в своей квартире решила его бывшая жена. Документы должны быть готовы к 1 декабря. Если в МФЦ затянут с документами, Алексей может остаться без операции.
Сейчас Алексей уже разобрался с судебными приставами по поводу списания денег с его карточки. Он показал судебным приставам справку из соцзащиты, и они сняли арест с пособия.

В начале ноября он получил еще одну материальную помощь от соцзащиты в размере 12 тысяч рублей.

После операции и реабилитации Алексея ждут на старом месте работы, в фирме «Карина Мебель». До колонии Алексей изготавливал витрины для магазинов. На фото ниже — в ТЦ «Изумрудный город» и в ЦУМе — его работы.
Алексей Свирин
Я искренне признателен тем людям, которые не остались безучастными, которые финансово и морально меня поддержали. Спасибо им большое. Дай Бог вам здоровья.
Над материалом работали: Юлия Фаллер и Лидия Симакова
Ноябрь, 2020
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