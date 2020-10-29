Как я вышел из колонии во время пандемии

Председатель томской ОНК Иван Шевелев говорит, что система ресоциализации в Томской области не работала
и до начала пандемии. Вышедшие на свободу люди оказываются один на один с трудностями. Если человека кто-то ждет на воле, ему повезло.
«Проблемы остались те же. Например, получение военного билета. Весной, в марте или апреле, обратился к нам освободившийся из Северска. Из ИК-3. Я ему нашел работу. Но человеку нужно было получить еще и военный билет. Но военкомат не работал. Ему пришлось писать письмо томскому омбудсмену Елене Карташовой, и она помогла. Получить онлайн-услугу они тоже не могут, так как не умеют всем этим пользоваться. У них зачастую нет ни компьютера, ни телефона, чтобы выйти в интернет. Причем, чтобы получить тот же военный билет, надо заплатить три тысячи рублей, а это большая сумма для них. Легче только тем, у кого есть родственники или друзья».
Шевелев добавил, что недавно они были с проверкой в асиновской колонии. На приеме было семь человек, которые должны выйти зимой, а выходить им некуда. Денег нет, жилья нет, работы нет. Государству бывшие заключенные не нужны.
«На приеме был сирота из Подгорного. У него есть жилье. Но, пока он сидел, его дом разграбили, печку разобрали. Что он будет делать, непонятно. Только рассчитывать на добрых людей. Приют «Странник» («Центр социальной адаптации»
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прим. ред.
) этим не занимается. Они помогают с документами и пускают только переночевать».
Иван Шевелев утверждает, что администрация Томской области абсолютно отстранилась от решения таких проблем. Нужна помощь в регистрации, во временном проживании, в трудоустройстве на работу. Хотя, как говорит правозащитник, о системе ресоциализации в Томской области говорилось очень много. В июне в областной администрации прошло очередное заседание комиссии по профилактике правонарушений, где приняли участие представители различных департаментов и силовых ведомств. Первым вопросом, который на нем рассматривался, был вопрос «О совершенствовании мер по ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также проблемах реализации механизмов их социальной адаптации и реабилитации».
Комиссия тогда решила, что необходимо проработать вопрос об обучении осужденных в высших заведениях Томской области профессиям, которые востребованы на рынке труда. Принимать дополнительные меры по обмену информацией между УМВД, департаментом труда и занятости и главами муниципалитетов о наличии жилья и трудоустройстве бывших заключенных по месту их жительства. Проработать вопрос о возможности информирования соцзащиты о наличии у осужденного денег перед освобождением. А также регулярно рассматривать вопросы на муниципальных комиссиях в сфере социальной адаптации и ресоциализации бывших заключенных. О проведенной работе ответственные должны были проинформировать до 1 октября 2020 года.