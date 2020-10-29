Как я вышел из колонии во время пандемии

В сентябре этого года в Томске 46-летний Алексей Свирин освободился из Лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ-1). Он провел там пять лет за кражу и заработал грыжу. На свободе Алексея никто не ждал. Жена развелась с ним, когда он попал в колонию, родственников нет. По освобождению из ЛИУ-1 ему выделили единовременную выплату в 850 рублей и отдали паспорт с ошибкой. Устроиться на работу или встать на учет по безработице Алексей не может — нет прописки. Куда идти за помощью, чтобы снова не оказаться в тюрьме?